धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 9 September 2026: मासिक शिवरात्रि पर 6 राशियों को सफलता के योग, जानें मेष से मीन कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 9 September 2026: मासिक शिवरात्रि पर 6 राशियों को सफलता के योग, जानें मेष से मीन कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal, 9 September 2026: कल का राशिफल कन्या को मिलेगा सरप्राइज, कर्क वालों को विदेश में पढ़ाई का करना होगा इंतजार पढ़ें 12 राशियों का सटीक भविष्यफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 08 Sep 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: बुधवार, 9 सितंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 08:00 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. वहीं अश्लेषा नक्षत्र सुबह 10:44 बजे तक प्रभावी रहेगा, तत्पश्चात मघा नक्षत्र शुरू होगा. योग की बात करें तो शिव योग शाम 05:22 बजे तक रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग का आरंभ होगा.

बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह की पूजा-अर्चना के लिए विशेष माना जाता है. त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के संयोग तथा शिव योग के प्रभाव से कई राशियों के जातकों को करियर में नए अवसर, आर्थिक मामलों में लाभ, व्यापार में विस्तार और रुके हुए कार्यों को गति मिलने के योग बन रहे हैं.

पंचांग (9 सितंबर 2026, बुधवार)

  • तिथि: भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी (सुबह 08:00 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्दशी
  • नक्षत्र: अश्लेषा नक्षत्र (सुबह 10:44 बजे तक), तत्पश्चात मघा
  • करण: वणिज (सुबह 08:00 बजे तक), तत्पश्चात विष्टि (शाम 06:59 बजे तक), फिर शकुनि
  • पक्ष: कृष्ण पक्ष
  • योग: शिव योग (शाम 05:22 बजे तक), तत्पश्चात सिद्ध योग
  • वार: बुधवार (भगवान गणेश और बुध ग्रह की उपासना का दिन)

मेष राशि

Business (व्यापार): आज आप जो भी काम शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिलने के योग हैं.

Career (करियर व शिक्षा): सरकारी नौकरी वालों के लिए दिन उत्तम रहेगा. प्रमोशन में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं. नई नौकरी शुरू करने वालों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. घर से दूर पढ़ाई कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी.

Upay (उपाय): भगवान शिव की पूजा करें, लाभ मिलेगा.

वृष राशि

Business (व्यापार): आज नए बिजनेस को शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं. तरक्की का कोई भी अवसर हाथ से न जाने दें. कम मेहनत में ज्यादा फल मिलने के योग हैं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा. बड़ों का प्यार और बच्चों का स्नेह बना रहेगा.

Upay (उपाय): श्रीहरि का ध्यान करें, तरक्की मिलेगी.

मिथुन राशि

Career (करियर व शिक्षा): प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को दोगुनी मेहनत करनी होगी. टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना लाभकारी रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): नवविवाहितों के लिए दिन उत्तम रहेगा. पार्टनर का प्यार और सहयोग मिलेगा. कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं.

Upay (उपाय): गाय को रोटी खिलाएं, मेहनत का फल मिलेगा.

कर्क राशि

Career (करियर व शिक्षा): कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहे छात्रों के प्रयास जल्द पूरे होंगे. शिक्षकों का सहयोग मिलेगा. विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाने वालों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): साथियों के साथ दिन अच्छा गुजरेगा. कोई भी काम करने से पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना लाभकारी रहेगा.

Upay (उपाय): मंदिर में पुष्प चढ़ाएं, दिन अच्छा गुजरेगा.

सिंह राशि

Business (व्यापार): कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले विशेषज्ञों की राय लें. जल्दबाजी से बिजनेस में कम मुनाफा हो सकता है. होलसेल कारोबार में सामान्य गति बनी रहेगी.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस के काम में किसी सहकर्मी का सहयोग मिल सकता है.

Health (स्वास्थ्य): बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. सांस या हृदय से जुड़ी परेशानी को नजरअंदाज न करें.

Upay (उपाय): जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाएं, परेशानियां दूर होंगी.

कन्या राशि

Business (व्यापार): नए-नए क्रिएटिव आइडिया आपके काम को बेहतर बनाने में मदद करेंगे. कोई ऐसी उपलब्धि मिल सकती है, जिसकी आपको कम उम्मीद थी.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में हर कोई आपके काम से खुश रहेगा. जूनियर आपसे काम सीखने आ सकते हैं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): किसी महिला मित्र से मुलाकात हो सकती है. किसी के साथ आउट ऑफ स्टेशन जाने का प्लान बना सकते हैं.

Health (स्वास्थ्य): सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा.

Upay (उपाय): शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, खुशियां बनी रहेंगी.

तुला राशि

Business (व्यापार): किसी पर तुरंत भरोसा न करें. लेन-देन में सावधानी बरतें और बड़ी डील करने से पहले सभी चीजों की अच्छी तरह जांच कर लें.

Career (करियर व शिक्षा): गृह उद्योग शुरू करने की इच्छुक महिलाओं को परिवार का सहयोग मिलेगा. प्राइवेट जॉब वालों के लिए दिन ठीक रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार से सहयोग मिलेगा. माता के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

Health (स्वास्थ्य): माता को पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है.

Upay (उपाय): मंदिर में देशी घी का दीपक जलाएं, परेशानियों से बचेंगे.

वृश्चिक राशि

Business (व्यापार): घर शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं तो आज काम शुरू कर सकते हैं.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में अपनी वाणी पर संयम रखें. एक गलत बात परेशानी खड़ी कर सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर पर रिश्तेदार के आने से व्यस्तता बढ़ सकती है. उनसे अच्छा व्यवहार बनाए रखें. मन की बात दोस्तों से साझा करने पर अच्छा महसूस होगा.

Upay (उपाय): किसी वृद्ध महिला का आशीर्वाद लें, दिन अच्छा गुजरेगा.

धनु राशि

Business (व्यापार): लंबे समय से फंसा हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और किसी विशेष पूजा में शामिल हो सकते हैं.

Career (करियर व शिक्षा): स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्तम रहेगा. मनचाही जगह ट्रांसफर का ऑफर मिल सकता है. तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को गुरुजनों का सहयोग मिलेगा. अच्छे संस्थान में दाखिला मिल सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है.

Upay (उपाय): भगवान को शहद का भोग लगाएं, गुरुजनों का सहयोग मिलता रहेगा.

मकर राशि

Business (व्यापार): होटल या रेस्टोरेंट से जुड़े कारोबारियों के लिए दिन पहले से बेहतर रहेगा. बिजनेस शिफ्ट करने या नई ब्रांच खोलने की प्लानिंग कर सकते हैं.

Career (करियर व शिक्षा): काम में सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. कार्यक्षेत्र में पिता का सहयोग मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. पिता का सहयोग मिलेगा.

Upay (उपाय): केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं, काम आसान होंगे.

कुंभ राशि

Business (व्यापार): लंबे समय से चल रही कोई योजना पूरी हो सकती है. नया काम शुरू करने के लिए दिन लाभकारी रहेगा.

Career (करियर व शिक्षा): कला और संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्तम रहेगा. किसी बड़े प्लेटफॉर्म या बड़े सिंगर का सहयोग मिल सकता है. आपके प्रयास सफल होंगे.

Travel (यात्रा): वाहन चलाते समय जरूरी कागजात अपने साथ रखें.

मीन राशि

Business (व्यापार): अपने विवेक से लिए गए फैसले लाभकारी रहेंगे. आपके काम की हर कोई प्रशंसा कर सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): छात्रों का पूरा ध्यान परीक्षा परिणाम पर रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ डिनर का प्लान बना सकते हैं और उनसे कोई गिफ्ट भी मिल सकता है. किसी पर अनावश्यक शक करने से बचें.

Upay (उपाय): सूर्य देव को प्रणाम करें, दिन शुभ रहेगा.

FAQs

  1. 9 सितंबर को किस राशि को बड़ा लाभ मिल सकता है?
    धनु राशि को अटका धन मिलने के योग हैं.
  2. किस राशि के छात्रों को विशेष मेहनत करनी होगी?
    मिथुन और कर्क राशि के छात्रों को पढ़ाई में अतिरिक्त प्रयास करना होगा.
  3. किस राशि को कारोबार में सावधानी बरतनी चाहिए?
    सिंह और तुला राशि वालों को बड़े फैसलों और लेन-देन में सतर्क रहना चाहिए.
  4. 9 सितंबर को किस राशि के प्रेम संबंध बेहतर रहेंगे?
    मीन राशि के प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और पार्टनर से सुखद सरप्राइज मिल सकता है.

कुशग्रहिणी अमावस्या पर ही क्यों तोड़ी जाती है कुश ? जानें इसके पीछे का धार्मिक रहस्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Kal Ka Rashifal Horoscope 2026 Kal Ka Rashifal 9 September 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 8 September 2026: मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से इन राशियों को मिलेगा अटका धन, जानें मेष से मीन कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal 8 September 2026: मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से इन राशियों को मिलेगा अटका धन, जानें मेष से मीन कल का राशिफल
राशिफल
Singh Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में अड़चनें, जोखिम भरे मुनाफे से बचें सिंह राशि वाले
Singh Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में अड़चनें, जोखिम भरे मुनाफे से बचें सिंह राशि वाले
राशिफल
Mesh Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 4थे चंद्रमा से भूमि-वाहन सुख में कमी, मालव्य योग के बीच मेष राशि वाले क्रोध व गैरकानूनी कामों से बचें
Mesh Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 4थे चंद्रमा से भूमि-वाहन सुख में कमी, मालव्य योग के बीच मेष राशि वाले क्रोध व गैरकानूनी कामों से बचें
राशिफल
Kanya Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 11वें चंद्रमा व भद्र योग से मिलेगा बड़ों का साथ, गजकेसरी योग से पुरानी उधारी की वसूली
Kanya Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 11वें चंद्रमा व भद्र योग से मिलेगा बड़ों का साथ, गजकेसरी योग से पुरानी उधारी की वसूली
Advertisement

वीडियोज

BIHAR FLOOD: बिहार में बाढ़ का तांडव! 12 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, गंगा ने तोड़े.....
Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मांगकर कपड़े पहने, राजाओं की तरह विएना में निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल
मांगकर कपड़े पहने, राजाओं की तरह विएना में निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जितेंद्र मिश्रा आज संभालेंगे राम मंदिर CEO का पद, इन कामों पर होगा फोकस
जितेंद्र मिश्रा आज संभालेंगे राम मंदिर CEO का पद, इन कामों पर होगा फोकस
विश्व
दिल्ली आने से पहले ईरान ने तारीफों के बांधे पुल, कहा-भारत के साथ...
दिल्ली आने से पहले ईरान ने तारीफों के बांधे पुल, कहा-भारत के साथ...
क्रिकेट
अगर ड्रा हुआ दलीप ट्रॉफी का फाइनल, तो किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम
अगर ड्रा हुआ दलीप ट्रॉफी का फाइनल, तो किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दो ही जगह हैं जेल या जहन्नुम...', CM योगी ने किस के लिए कही ये बात?
'दो ही जगह हैं जेल या जहन्नुम...', CM योगी ने किस के लिए कही ये बात?
इंडिया
तेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल
तेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
हर महीने जोड़ें 55 रुपये, 60 के बाद मिलेगी 3000 की पेंशन
हर महीने जोड़ें 55 रुपये, 60 के बाद मिलेगी 3000 की पेंशन
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget