Kal Ka Rashifal: बुधवार, 9 सितंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 08:00 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. वहीं अश्लेषा नक्षत्र सुबह 10:44 बजे तक प्रभावी रहेगा, तत्पश्चात मघा नक्षत्र शुरू होगा. योग की बात करें तो शिव योग शाम 05:22 बजे तक रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग का आरंभ होगा.

बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह की पूजा-अर्चना के लिए विशेष माना जाता है. त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के संयोग तथा शिव योग के प्रभाव से कई राशियों के जातकों को करियर में नए अवसर, आर्थिक मामलों में लाभ, व्यापार में विस्तार और रुके हुए कार्यों को गति मिलने के योग बन रहे हैं.

पंचांग (9 सितंबर 2026, बुधवार)

तिथि: भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी (सुबह 08:00 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्दशी

भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी (सुबह 08:00 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्दशी नक्षत्र: अश्लेषा नक्षत्र (सुबह 10:44 बजे तक), तत्पश्चात मघा

अश्लेषा नक्षत्र (सुबह 10:44 बजे तक), तत्पश्चात मघा करण: वणिज (सुबह 08:00 बजे तक), तत्पश्चात विष्टि (शाम 06:59 बजे तक), फिर शकुनि

वणिज (सुबह 08:00 बजे तक), तत्पश्चात विष्टि (शाम 06:59 बजे तक), फिर शकुनि पक्ष: कृष्ण पक्ष

कृष्ण पक्ष योग: शिव योग (शाम 05:22 बजे तक), तत्पश्चात सिद्ध योग

शिव योग (शाम 05:22 बजे तक), तत्पश्चात सिद्ध योग वार: बुधवार (भगवान गणेश और बुध ग्रह की उपासना का दिन)

Business (व्यापार): आज आप जो भी काम शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिलने के योग हैं.

Career (करियर व शिक्षा): सरकारी नौकरी वालों के लिए दिन उत्तम रहेगा. प्रमोशन में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं. नई नौकरी शुरू करने वालों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. घर से दूर पढ़ाई कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी.

Upay (उपाय): भगवान शिव की पूजा करें, लाभ मिलेगा.

वृष राशि

Business (व्यापार): आज नए बिजनेस को शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं. तरक्की का कोई भी अवसर हाथ से न जाने दें. कम मेहनत में ज्यादा फल मिलने के योग हैं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा. बड़ों का प्यार और बच्चों का स्नेह बना रहेगा.

Upay (उपाय): श्रीहरि का ध्यान करें, तरक्की मिलेगी.

मिथुन राशि

Career (करियर व शिक्षा): प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को दोगुनी मेहनत करनी होगी. टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना लाभकारी रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): नवविवाहितों के लिए दिन उत्तम रहेगा. पार्टनर का प्यार और सहयोग मिलेगा. कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं.

Upay (उपाय): गाय को रोटी खिलाएं, मेहनत का फल मिलेगा.

कर्क राशि

Career (करियर व शिक्षा): कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहे छात्रों के प्रयास जल्द पूरे होंगे. शिक्षकों का सहयोग मिलेगा. विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाने वालों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): साथियों के साथ दिन अच्छा गुजरेगा. कोई भी काम करने से पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना लाभकारी रहेगा.

Upay (उपाय): मंदिर में पुष्प चढ़ाएं, दिन अच्छा गुजरेगा.

सिंह राशि

Business (व्यापार): कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले विशेषज्ञों की राय लें. जल्दबाजी से बिजनेस में कम मुनाफा हो सकता है. होलसेल कारोबार में सामान्य गति बनी रहेगी.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस के काम में किसी सहकर्मी का सहयोग मिल सकता है.

Health (स्वास्थ्य): बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. सांस या हृदय से जुड़ी परेशानी को नजरअंदाज न करें.

Upay (उपाय): जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाएं, परेशानियां दूर होंगी.

कन्या राशि

Business (व्यापार): नए-नए क्रिएटिव आइडिया आपके काम को बेहतर बनाने में मदद करेंगे. कोई ऐसी उपलब्धि मिल सकती है, जिसकी आपको कम उम्मीद थी.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में हर कोई आपके काम से खुश रहेगा. जूनियर आपसे काम सीखने आ सकते हैं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): किसी महिला मित्र से मुलाकात हो सकती है. किसी के साथ आउट ऑफ स्टेशन जाने का प्लान बना सकते हैं.

Health (स्वास्थ्य): सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा.

Upay (उपाय): शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, खुशियां बनी रहेंगी.

तुला राशि

Business (व्यापार): किसी पर तुरंत भरोसा न करें. लेन-देन में सावधानी बरतें और बड़ी डील करने से पहले सभी चीजों की अच्छी तरह जांच कर लें.

Career (करियर व शिक्षा): गृह उद्योग शुरू करने की इच्छुक महिलाओं को परिवार का सहयोग मिलेगा. प्राइवेट जॉब वालों के लिए दिन ठीक रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार से सहयोग मिलेगा. माता के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

Health (स्वास्थ्य): माता को पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है.

Upay (उपाय): मंदिर में देशी घी का दीपक जलाएं, परेशानियों से बचेंगे.

वृश्चिक राशि

Business (व्यापार): घर शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं तो आज काम शुरू कर सकते हैं.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में अपनी वाणी पर संयम रखें. एक गलत बात परेशानी खड़ी कर सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर पर रिश्तेदार के आने से व्यस्तता बढ़ सकती है. उनसे अच्छा व्यवहार बनाए रखें. मन की बात दोस्तों से साझा करने पर अच्छा महसूस होगा.

Upay (उपाय): किसी वृद्ध महिला का आशीर्वाद लें, दिन अच्छा गुजरेगा.

धनु राशि

Business (व्यापार): लंबे समय से फंसा हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और किसी विशेष पूजा में शामिल हो सकते हैं.

Career (करियर व शिक्षा): स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्तम रहेगा. मनचाही जगह ट्रांसफर का ऑफर मिल सकता है. तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को गुरुजनों का सहयोग मिलेगा. अच्छे संस्थान में दाखिला मिल सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है.

Upay (उपाय): भगवान को शहद का भोग लगाएं, गुरुजनों का सहयोग मिलता रहेगा.

मकर राशि

Business (व्यापार): होटल या रेस्टोरेंट से जुड़े कारोबारियों के लिए दिन पहले से बेहतर रहेगा. बिजनेस शिफ्ट करने या नई ब्रांच खोलने की प्लानिंग कर सकते हैं.

Career (करियर व शिक्षा): काम में सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. कार्यक्षेत्र में पिता का सहयोग मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. पिता का सहयोग मिलेगा.

Upay (उपाय): केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं, काम आसान होंगे.

कुंभ राशि

Business (व्यापार): लंबे समय से चल रही कोई योजना पूरी हो सकती है. नया काम शुरू करने के लिए दिन लाभकारी रहेगा.

Career (करियर व शिक्षा): कला और संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्तम रहेगा. किसी बड़े प्लेटफॉर्म या बड़े सिंगर का सहयोग मिल सकता है. आपके प्रयास सफल होंगे.

Travel (यात्रा): वाहन चलाते समय जरूरी कागजात अपने साथ रखें.

मीन राशि

Business (व्यापार): अपने विवेक से लिए गए फैसले लाभकारी रहेंगे. आपके काम की हर कोई प्रशंसा कर सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): छात्रों का पूरा ध्यान परीक्षा परिणाम पर रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ डिनर का प्लान बना सकते हैं और उनसे कोई गिफ्ट भी मिल सकता है. किसी पर अनावश्यक शक करने से बचें.

Upay (उपाय): सूर्य देव को प्रणाम करें, दिन शुभ रहेगा.

FAQs

9 सितंबर को किस राशि को बड़ा लाभ मिल सकता है?

धनु राशि को अटका धन मिलने के योग हैं. किस राशि के छात्रों को विशेष मेहनत करनी होगी?

मिथुन और कर्क राशि के छात्रों को पढ़ाई में अतिरिक्त प्रयास करना होगा. किस राशि को कारोबार में सावधानी बरतनी चाहिए?

सिंह और तुला राशि वालों को बड़े फैसलों और लेन-देन में सतर्क रहना चाहिए. 9 सितंबर को किस राशि के प्रेम संबंध बेहतर रहेंगे?

मीन राशि के प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और पार्टनर से सुखद सरप्राइज मिल सकता है.

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