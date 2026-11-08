Kal Ka Rashifal, 9 November 2026: सोमवार, 9 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए कार्तिक मास की सोमवती अमावस्या और ग्रह-गोचर के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल दोपहर 12:32 बजे तक कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी, जिसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (गोवर्धन पूजा का आरंभ) शुरू होगी. वहीं सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

चंद्रमा पूरे दिन और रात तुला राशि में संचरण करेंगे और मध्य रात्रि 02:48 बजे के बाद मंगल के स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. ग्रहों के शुभ संयोगों की बात करें तो कल सौभाग्य योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग का विशेष साथ मिलेगा.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर-जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 9 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का भविष्यफल.

कल का पंचांग (9 नवंबर 2026, सोमवार, सोमवती अमावस्या)

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या (दोपहर 12:32 बजे तक), तत्पश्चात प्रतिपदा

कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या (दोपहर 12:32 बजे तक), तत्पश्चात प्रतिपदा नक्षत्र: स्वाति नक्षत्र (सुबह 07:24 बजे तक), तत्पश्चात विशाखा

स्वाति नक्षत्र (सुबह 07:24 बजे तक), तत्पश्चात विशाखा चन्द्र राशि: तुला राशि (मध्य रात्रि 02:48 बजे तक), तत्पश्चात वृश्चिक राशि

तुला राशि (मध्य रात्रि 02:48 बजे तक), तत्पश्चात वृश्चिक राशि शुभ योग: सौभाग्य योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग

सौभाग्य योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा

मेष कल का राशिफल 9 नवंबर 2026

कल आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है. कल पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे. आपके आस-पास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे. आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशिप करने पर विचार करेंगे. कल आपको उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होने वाला है. कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी की लोग सराहना करेंगे. दांपत्य जीवन में सुखों की बढ़ोतरी होगी और आपकी सेहत में सुधार आएगा.

वृष कल का राशिफल 9 नवंबर 2026

कल आपका दिन अच्छा रहने वाला है. कल आपके व्यापार में रोज की अपेक्षा ज्यादा लाभ होगा. नवविवाहित दंपत्ति के बीच कल मीठी नोक-झोंक हो सकती है, जिससे रिश्तों में और मिठास आएगी. कल पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें. नौकरी कर रहे लोगों को कल अपना काम पूरा करने के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करने की जरूरत है. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से कल का दिन अच्छा रहने वाला है और कार्यों में सफलता मिलेगी.

मिथुन कल का राशिफल 9 नवंबर 2026

कल आपमें एक नई उमंग और खुशी रहेगी. कल आप जो भी काम करेंगे, वह पूरे मन से करेंगे. कोई नया अनुभव आपको मिलेगा. मानसिक परेशानी का निवारण होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. आपका सामाजिक दायरा और सम्मान बढ़ेगा. आप किसी मित्र से सहयोग लेंगे. कल आपको बात करते समय अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, अन्यथा कोई आपका विरोध कर सकता है. रिश्तेदारों के घर आने से दिनभर का शेड्यूल बदल सकता है, घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा.

कर्क कल का राशिफल 9 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा. विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में और मेहनत करने की जरूरत है. कल घरवालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा. ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जूनियर आपसे काम सीखना चाहेंगे. लवमेट के साथ रिश्तों में सुधार आएगा. कल आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा. आपका काम करीबी दोस्त की सहायता से पूरा हो जाएगा.

सिंह कल का राशिफल 9 नवंबर 2026

कल आपका दिन अच्छा रहेगा. आपको घर के बड़ों से कुछ प्रेरणा मिलेगी. कल आप जो भी काम करेंगे, वह सफल होगा. कल आपका स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा. कोई रिश्तेदार कल आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए सुझाव देगा. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. बड़े-बुजुर्ग आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे और लोग आपकी वाह-वाही करेंगे. कल आपको वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है. सुख-समृद्धि में बढ़ोतरी होगी. बच्चे कल आपसे अपनी पढ़ाई की जरूरत का सामान खरीदवा सकते हैं.

कन्या कल का राशिफल 9 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. कल काम व पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखेंगे. कल किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीकों पर विचार करेंगे. व्यवसाय कर रहे लोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और नए वाहन का सुख प्राप्त होगा. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. कल घर के कामों को करने के बाद गृहिणियां फोन पर बातचीत करके अपना कुछ समय व्यतीत करेंगी. कल माता-पिता का सानिध्य व सहयोग मिलने से विद्यार्थी खूब मन लगाकर पढ़ाई करते नजर आएंगे.

तुला कल का राशिफल 9 नवंबर 2026

कल का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है. व्यापार में रुकी हुई योजनाओं को शुरू करने से आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी. नौकरी कर रहे लोगों को कल दिए गए कार्यों को समय पर पूरा करना होगा, नहीं तो सीनियर से डांट भी खानी पड़ सकती है. लवमेट के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, जिससे एक-दूसरे को और अधिक जानने का मौका मिलेगा. कल आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है. आप अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग घरेलू मुद्दों को हल करने के लिए करेंगे.

वृश्चिक कल का राशिफल 9 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. कल बेवजह की उलझन से दूर होकर आप किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिताएंगे. यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं, यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी. कल आप अपने खाली समय में अपनी अच्छाइयों और कमियों के बारे में विचार करेंगे. अगर आपको लगता है कि आप दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए हैं, तो अपने लिए वक्त निकालें और अपने व्यक्तित्व का आकलन करें. पुराने मित्रों के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी.

धनु कल का राशिफल 9 नवंबर 2026

कल का दिन खुशियों का नया रास्ता दिखाएगा. किसी पार्क में परिवार वालों के साथ घूमने का प्लान टलने की संभावना है. पारिवारिक सुख-सुविधा का लाभ मिलेगा. आप किसी राजनेता से संपर्क करेंगे. पूरे आत्मविश्वास से अपने सभी रुके कार्यों को गति देंगे, अपनी योजना में जोड़ने के लिए आपको अन्य सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है. कल आप भक्तिमय रहेंगे और गौ सेवा करने का मन बनाएंगे. कल का दिन आपके अनुकूल रहेगा और सारे काम सफल रहेंगे.

मकर कल का राशिफल 9 नवंबर 2026

कल का दिन आपका बहुत बढ़िया रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा. आपको सब्र रखना होगा. ऑटोमोबाइल के व्यापार में आपको लाभ मिलेगा. आप अपने दोस्तों या सहयोगियों के साथ किसी टूर पर जाएंगे. प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी. नया बिजनेस शुरू करने के योग हैं और सगे-संबंधियों से मेल-जोल बढ़ेगा. किसी नए काम को शुरू करने के लिए कल आप उत्साहित रहेंगे. छात्रों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा और किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरने का मन बनाएंगे.

कुंभ कल का राशिफल 9 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. कल आप किसी व्यक्ति की मदद करेंगे जिससे पूरा दिन आपके अंदर सकारात्मकता बनी रहेगी. कल आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे, वह समय से पूरा हो जाएगा. किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने का मौका मिलने की संभावना है. साथ ही अपने नजदीकी रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे, जिसमें सफलता मिलेगी. कल ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी. संतान के करियर को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं और उसके गुरु से बातचीत कर सकते हैं. लवमेट के लिए कल का दिन अच्छा है, बाहर घूमने का प्लान बन सकता है.

मीन कल का राशिफल 9 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. कल आप माता को कोई उपहार दे सकते हैं, जिससे उन्हें खुशी होगी. कल आपका रुका हुआ काम पूरा होगा. कल बोलने के बजाय सुनने पर ज्यादा ध्यान दें, इससे आपको कोई जरूरी बात पता चल सकती है. कुछ नए लोग आपकी बातों से प्रभावित होकर आपसे संपर्क करेंगे. इस राशि के जो लोग कवि हैं, कल उनकी किसी कविता की सराहना हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. साथ ही कल आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है.

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