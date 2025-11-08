हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: रविवार, 9 नवंबर 2025 को मेष और कन्या राशि को मिलेगी खुशखबरी! पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: रविवार, 9 नवंबर 2025 को मेष और कन्या राशि को मिलेगी खुशखबरी! पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 9 नवंबर 2025, कल का दिन सभी 12 राशियों के लिए खास रहेगा. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक को धन और बिजनेस में सतर्क रहना होगा. बाकी राशियों के लिए स्वास्थ्य, प्रेम और परिवार पर ध्यान.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 08 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 9 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि (Aries Horoscope)

आज आपका दिन शानदार रहेगा. जो भी काम शुरू करेंगे, उसमें सफलता निश्चित है. सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा और लंबे समय से अटकी हुई प्रमोशन की प्रक्रिया आज आसान हो सकती है. नई नौकरी में सहयोग मिलेगा और दूर पढ़ाई कर रहे छात्रों को मेहनत का फल जल्द मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक – 4
  • लकी रंग – क्रीम
  • उपाय – भगवान शिव को प्रणाम करें और रुद्राक्ष धारण करें.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

आज परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा. बड़ों का स्नेह और बच्चों की खुशी बनी रहेगी. नए बिजनेस की योजना लाभकारी रहेगी. काम में सफलता और तरक्की के अवसर हाथ से न जाने दें.

  • भाग्यशाली अंक – 8
  • लकी रंग – गोल्डन
  • उपाय – श्री हरि का ध्यान करें.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. लंबे समय से रुका धन वापस मिल सकता है. स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोग लाभ प्राप्त करेंगे. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को गुरुजनों का सहयोग मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक – 1
  • लकी रंग – रेड
  • उपाय – गाय को रोटी खिलाएं.

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा. कॉलेज एडमिशन की तैयारी पूरी होगी. विदेश में उच्च शिक्षा चाहने वालों को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है. बुजुर्गों का आशीर्वाद लाभकारी रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक – 2
  • लकी रंग – सिल्वर
  • उपाय – मंदिर में पुष्प चढ़ाएं.

सिंह राशि (Leo Horoscope)

दिन मिली-जुली प्रतिक्रिया देगा. बड़े काम से पहले विशेषज्ञों की राय लें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, सांस या हृदय संबंधी समस्या हो सकती है. ऑफिस में सहयोग मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक – 7
  • लकी रंग – ब्लैक
  • उपाय – जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाएं.

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

आज अप्रत्याशित सफलता मिलेगी. नए क्रिएटिव आइडियाज सफल होंगे. ऑफिस में सभी आपके काम से खुश रहेंगे. महिला मित्र से मुलाकात संभव है.

  • भाग्यशाली अंक – 7
  • लकी रंग – ऑरेंज
  • उपाय – शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

तुला राशि (Libra Horoscope)

दिन पहले से बेहतर रहेगा. किसी पर तुरंत भरोसा न करें. बिजनेस में सावधानी रखें. गृह उद्योग में महिलाओं को परिवार का समर्थन मिलेगा. माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

  • भाग्यशाली अंक – 8
  • लकी रंग – ब्लू
  • उपाय – मंदिर में देशी घी का दीपक जलाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

आज संयम बनाए रखें. गलत बात परेशानी में डाल सकती है. घर पर रिश्तेदार आ सकते हैं. शिफ्टिंग के काम की योजना बन सकती है. दोस्तों से बात करके मानसिक राहत मिलेगी.

  • भाग्यशाली अंक – 9
  • लकी रंग – वाइट
  • उपाय – वृद्ध महिला का आशीर्वाद लें.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. लंबे समय से रुका धन वापस मिल सकता है. स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोग लाभ प्राप्त करेंगे. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को गुरुजनों का सहयोग मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक – 3
  • लकी रंग – पर्पल
  • उपाय – भगवान को शहद का भोग लगाएं.

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

आज जीवन और कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकते हैं. होटल या रेस्टोरेंट से जुड़े लोग लाभ देखेंगे. बिजनेस शिफ्टिंग या नई ब्रांच खोलने की योजना बना सकते हैं. पिता का सहयोग मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक – 6
  • लकी रंग – ब्राउन
  • उपाय – केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

लंबी योजना पूरी होगी. नया काम शुरू करने पर लाभ होगा. वाहन चलाते समय आवश्यक कागजात साथ रखें. कला और संगीत क्षेत्र से जुड़े लोग मदद और प्लेटफॉर्म पाएंगे.

  • भाग्यशाली अंक – 4
  • लकी रंग – रेड
  • उपाय – किसी वरिष्ठ या गुरु से आशीर्वाद लें.

मीन राशि (Pisces Horoscope)

विवेक और समझदारी से काम करेंगे. सभी आपकी प्रशंसा करेंगे. प्रेम संबंधों में दिन अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ डिनर या गिफ्ट प्राप्ति की संभावना है. छात्र परीक्षा परिणाम पर ध्यान केंद्रित करेंगे.

  • भाग्यशाली अंक – 3
  • लकी रंग – स्काई ब्लू
  • उपाय – सूर्य देवता को प्रणाम करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 08 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

कन्या राशि वालों को 9 नवंबर 2025 को अप्रत्याशित सफलता कैसे मिलेगी?

कन्या राशि वालों को 9 नवंबर 2025 को अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, उनके नए क्रिएटिव आइडियाज सफल होंगे और ऑफिस में सभी उनके काम से खुश रहेंगे।

और पढ़ें
Embed widget