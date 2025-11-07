Kal Ka Rashifal: 8 नवंबर 2025 को किन राशियों की चमकेगी किस्मत! जानें क्या कहते हैं सितारे?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 8 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ साबित होगा. सकारात्मक विचारों के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे. बहुत समय से अटका काम आज पूरा हो जाएगा. किसी नवीन परियोजना की शुरुआत होगी. आज यात्रा के योग भी बन रहें हैं.

यदि आप सपरिवार किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा की योजना बनाएं तो अवश्य ही पूरा होगा. आज किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए आगे आएंगे. इवेंट मैनेजमेंट के छात्रों को आज कुछ विशेष रचनात्मक कार्यों के लिए अध्यापकों से प्रशंसा मिलेगी. प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है. अच्छी खबर मिल सकती है.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को गुड़ दान करें.

वृष राशि

आज आपका दिन उत्तम रहेगा. लंबे समय से आपके कार्यों में बाधाएं आ रहीं थी, आज आपको सफलता हासिल होगी. धैर्य बनाए रखें, कार्य क्षेत्र में तरक्की की सूचना मिलेगी. आप अपने काम करने का स्थान बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी इसे टालिए, आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

कार्यस्थल पर मिली जिम्मेदारियों को आप सफलतापूर्वक निभाएंगे. आज अपने प्रियजनों के लिए कुछ उनके पसंद की चीजें खरीदने का विचार आपके मन में आएगा और आप शापिंग मॉल जा सकते हैं. रियल स्टेट का बिजनेस करने वाले जातकों के लिए आज लाभ के योग बन रहे हैं.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और पीपल वृक्ष को जल दें.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है. यदि आप कहीं निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो यह उत्तम समय है. इसका लाभ भविष्य में अवश्य मिलेगा. आपके आय में वृद्धि होगी. सेहत का ध्यान रखें अन्यथा आपको कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है.

व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं. खुली हवा में भ्रमण करें, खान-पान का ध्यान रखें. आज परिवार में किसी करीबी रिश्तेदार का आगमन होगा, जिससे घर का माहौल खुशहाल बनेगा, कहीं घूमने- फिरने भी जा सकते हैं. अपने वेतन से कुछ अंश गरीब और असहाय लोगों के लिए अवश्य निकाले बरकत होगी.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और गरीब बच्चों को भोजन कराएं.

कर्क राशि

आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग बन रहें हैं. धन संबंधी कोई बड़ा फैसला करते समय अपने बड़ों की सलाह अवश्य लें. यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आज आपको प्रमोशन मिल सकता है आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आज आप अपने सभी विचारों को खुल कर व्यक्त कर सकते हैं.

अच्छा होगा कि इस मौके का लाभ उठा कर आप खुद को तरोताजा कर लें. आज विद्यार्थी अपने कार्य को लेकर उलझन में हैं तो किसी सलाहकार की सलाह अवश्य लें. आज किसी सही सलाहकार से ली गई सलाह आपको सही दिशा में ले जाएगी. गाय को गुड़ खिलाएं आपके लिए अच्छा होगा.

भाग्यशाली अंक: 2

2 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं.

सिंह राशि

आज आपको आकस्मिक धन लाभ होने की प्रबल संभावना है. सोचा हुआ कार्य पूरा होने से आपके अंदर जबरदस्त उत्साह रहेगा. खास बात यह है, कि आज आपको घर और कार्यालय दोनों जगह लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा.

महिलाओं के लिए आज का दिन बड़ी सफलता या कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा समाज और घर में उनका मान सम्मान बढ़ेगा. आपका जीवनसाथी या लवपार्टनर आपके मनचाहे मुकाम हासिल करने में काफी मददगार साबित होगा. अपने व्यवसाय पर पूरी तरह मेहनत करें इसके नतीजे आपको कामयाबी ही कामयाबी दिलाएंगे. पीली वस्तुओं का दान करें.

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: पीले वस्त्र धारण करें और केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं.

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाला है. आपको मनचाही सफलता हासिल होने के संकेत हैं. यदि आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है. दांपत्य जीवन में चल रही अनबन समाप्त होगी. यदि कोर्ट में कोई मामला लंबित है तो उसमें सफलता के योग हैं धैर्य बनाए रखें.

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को परीक्षा, इंटरव्यू में सफलता के पूरे योग है. इस राशि के जातकों को बोझ बढ़ने से मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा. सेहत संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए योग की रूटीन अपनाने से लाभ होगा. मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें आपकी सारी बाधाएं दूर होगी.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर में लाल मसूर की दाल चढ़ाएं.

तुला राशि

आपको आज कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. नौकरी व कारोबार को लेकर पहले बनाई गई योजना लाभदायक होगी. संतान की तरफ से सुखद समाचार मिल सकता है. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है. इस राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ है, मनचाहा रिश्ता आ सकता है.

आज आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. वहां किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात हो सकती है . आज आपकी सेहत में अच्छे बदलाव नजर आएंगे. हालांकि शुरू किया गया व्यायाम आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आएगा.

भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: देवी मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करें और कन्याओं को भोजन कराएं.

वृश्चिक राशि

आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी. आप कोई वाहन की खरीदारी कर सकते हैं. आज छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है. आज सिर्फ जरूरी कामों पर ध्यान दें और उसे पूरा करने के लिए पहले से योजना बना सकते हैं.

आज किस्मत आपके साथ रहेगी. इस राशि के लोगों के कारोबार में बढ़ोत्तरी होने और आय के नए स्त्रोत मिलने की संभावना है. ऑफिस के कामों में आज आपके सहकर्मी आपसे मदद मांग सकते हैं. रिश्तेदारी की कोई पुरानी प्रॉब्लम चली आ रही है, तो उसे आप आसानी से सुलझा सकते हैं. आज सामने आये चुनौतियों को मेहनत और लगन से समाप्त कर देगें. नए लोगों से कॉन्टैक्ट बन सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: मरून

मरून उपाय: मंगलवार को बजरंग बली को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं.

धनु राशि

पिछले समय से चली आ रही समस्याओं से आज आपको राहत मिलेगी और आपके अटके हुए कार्य भी पूरे होंगे. किसी बुजुर्ग की मदद से आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा, जिससे मन का बोझ भी हल्का होगा. व्यापारियों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे लेकिन किसी को उधार देने से बचें.

इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन कामयाबी का दिन है. आज कम मेहनत का अधिक फल मिलेगा. घर परिवार की शांति के लिए शांत रहे ,छोटी-छोटी बातों को नजरंदाज करें तो वैवाहिक जीवन में प्रेम और ताल-मेल बना रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातक छात्रों के लिए आज का दिन उत्तम है. पढ़ाई में मन लगेगा.

भाग्यशाली अंक: 4

4 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाएं और केले का दान करें.

मकर राशि

आज आपको कहीं से शुभ समाचार मिल सकता है. आय में वृद्धि के योग बन रहें हैं, आर्थिक बोझ हल्का होगा. आज आप परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. किसी धार्मिक स्थान की यात्रा की योजना भी बनेगी.

जो जातक विदेश जाने की इच्छा रख रहे हैं, आज अड़चन खत्म होगी. पुराने निवेशों का फायदा भी मिलने के योग है. अगर आप कोई वाहन या जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी. छात्रों को करियर में तरक्की हासिल हो सकती है.

भाग्यशाली अंक: 10

10 भाग्यशाली रंग: भूरा

भूरा उपाय: शनिवार को तेल का दीपक शनि मंदिर में जलाएं.

कुंभ राशि

करियर की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा है. कार्य स्थल पर आपको कोई नया प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है, जिसे आप पूरी लगन से समय पर पूरा कर लेंगे. इस प्रकार आपको अपनी कार्य कुशलता दिखाने का मौका मिलेगा.

कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बेहतर होगी और पदोन्नति के प्रबल संयोग बनेंगे . यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी स्थिति बुलंद रहेगी. आज व्यवसायियों को भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. कोई व्यापारिक आर्डर मिलने से आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार आएगा. घर का माहौल सुख शांति से भरपूर रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 11

11 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: शनिवार को दिव्यांग जनों को भोजन कराएं और काली उड़द दान करें.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली है. पूर्व में की गई आपकी मेहनत का परिणाम आज आपको मिल सकता है. लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा है, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे. दांपत्य जीवन में तनाव कम होगा, मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

ऑफिस में कोई अच्छी खबर मिलने के योग नजर आ रहे है. बिजनेस के मामलों में जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. अगर आप नए कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे है तो आज का दिन शुभ है. हो सकता है बड़े भाई के सहयोग से कारोबार में तरक्की के नए रास्ते नजर आए.

भाग्यशाली अंक: 12

12 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें और गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकें दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.