Kal Ka Rashifal 8 February 2026: कल खुलेगा सफलता का द्वार या आएगी चुनौती? जानिए रविवार को क्या कहते हैं आपके सितारे!

Kal Ka Rashifal 8 February 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Feb 2026 01:01 PM (IST)
Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता: डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) रविवार, 8 फरवरी 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज कुछ राशियों को धन लाभ होगा, तो कुछ को सेहत का ध्यान रखना होगा. आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि (Aries)

आज आप दिन भर व्यस्त रहेंगे. लंबित कार्यों को पूरा करने का दबाव रहेगा, जिससे कुछ घरेलू काम अटक सकते हैं. बच्चों की शिक्षा में आपके सहयोग की आवश्यकता होगी. सेहत के प्रति सचेत रहें.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को दाना डालें.

वृषभ राशि (Taurus)

आर्थिक दृष्टि से दिन शानदार है. नौकरी बदलने के प्रयास सफल होंगे. नए संपर्क बनेंगे और अचानक धन लाभ के योग हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. वाणी में मधुरता रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद या क्रीम
  • उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं.

मिथुन राशि (Gemini)

सुख-साधनों में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें. पारिवारिक जीवन में आप जीवनसाथी से प्रेम और सहयोग पाएंगे. आपकी बुद्धिमानी से मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि (Cancer)

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी. आप दूसरों की मदद के लिए भी आगे आएंगे. महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने से मानसिक शांति मिलेगी. लव लाइफ में आज आपको प्रेमी से गिफ्ट मिल सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: चांदी जैसा सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें.

सिंह राशि (Leo)

कमाई के नए स्रोत विकसित होंगे. दांपत्य जीवन में भरोसा बढ़ेगा. पिता के स्वास्थ्य में गिरावट की वजह से आपको चिंता हो सकती है. विदेश से संबंधित काम में आज लाभ की स्थिति रहेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा या नारंगी
  • उपाय: सूर्य देव को जल (अर्घ्य) दें.

कन्या राशि (Virgo)

बुधादित्य योग के प्रभाव से कारोबार में लाभ होगा. परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में आज के दिन छात्र सफलता पाएंगे. विवाह योग्य जातकों की बात तय हो सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: गहरा हरा
  • उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

तुला राशि (Libra)

दिन लाभदायक है, लेकिन बढ़े हुए खर्च की वजह से तनाव हो सकता है. व्यापार में आज आप किसी नई डील को फाइनल कर सकते हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं. भाइयों का सहयोग मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

निवेश के मामले में भाग्य लाभ दिलाएगा. दूसरों के मामलों से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा. संतान पक्ष से आज कोई सकारात्मक समाचार प्राप्त हो सकता है. घर में वाणी पर नियंत्रण रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: मैरून
  • उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं.

धनु राशि (Sagittarius)

आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा. राजनीति से जुड़े जातकों को जनता का समर्थन प्राप्त होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या चने की दाल का दान करें.

मकर राशि (Capricorn)

मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. सितारे कहते हैं कि आज किसी मित्र से सहयोग मांगेंगे तो वह आसानी से मिल जाएगा. पुराने बिल या लोन चुकाने पड़ सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला
  • उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीया जलाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज भाग्य लाभ दिलाएगा और आपके हाथों पुण्य कार्य होंगे. माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं. जो लोग कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए दिन अनुकूल है.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों की मदद करें.

मीन राशि (Pisces)

कार्यक्षेत्र में अपने प्रयास का पूरा प्रतिफल मिलेगा. किसी पड़ोसी से चल रहा तनाव दूर हो सकता है. आज आप पिता की मदद से समस्याओं का समाधान निकालने में सफल रहेंगे. भविष्य में लाभ देने वाले निवेश के मौके मिलेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: केसरिया
  • उपाय: हल्दी का तिलक लगाएं और मंदिर में केले का दान करें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 07 Feb 2026 01:01 PM (IST)
