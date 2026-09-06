Kal Ka Rashifal, 7 September 2026 (कल का राशिफल): सोमवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पावन अजा एकादशी के साथ-साथ ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अत्यंत मंगलकारी रहने वाला है. कल शाम 05:05 बजे तक अजा एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा. वहीं शाम 06:14 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा दोपहर 12:38 बजे के बाद अपनी स्वराशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जबकि बुध दोपहर 01:32 बजे अपनी उच्च राशि कन्या में गोचर करेंगे.

सोमवार को भगवान श्री हरि विष्णु और देवों के देव महादेव की कृपा के साथ-साथ गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वरियान योग और राशियों के अनुसार मालव्य व भद्र योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से वृषभ, कर्क, कन्या और मीन राशि के जातकों को व्यापार में भारी मुनाफा, अटके हुए कार्यों में गति और नौकरी में पद-प्रतिष्ठा के मजबूत योग हैं.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 7 सितंबर का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में विस्तृत दैनिक राशिफल.

पंचांग (7 सितंबर 2026, सोमवार, अजा एकादशी)

तिथि: भाद्रपद कृष्ण पक्ष अजा एकादशी (शाम 05:05 बजे तक), तत्पश्चात द्वादशी

भाद्रपद कृष्ण पक्ष अजा एकादशी (शाम 05:05 बजे तक), तत्पश्चात द्वादशी नक्षत्र: पुनर्वसु नक्षत्र (शाम 06:14 बजे तक), तत्पश्चात पुष्य

पुनर्वसु नक्षत्र (शाम 06:14 बजे तक), तत्पश्चात पुष्य चन्द्र राशि: मिथुन (दोपहर 12:38 बजे तक), तत्पश्चात कर्क राशि

मिथुन (दोपहर 12:38 बजे तक), तत्पश्चात कर्क राशि शुभ योग: गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वरियान योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन के लिए भद्र योग)

गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वरियान योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन के लिए भद्र योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

1. मेष राशि (Aries)

Business (व्यापार): कोई भी ऐसा काम न करें जिससे ब्रांड इमेज खराब हो. गैर-कानूनी गतिविधियों से पूरी तरह दूर रहें और वित्तीय मामलों में धैर्य बनाए रखें.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में वर्कलोड अधिक रहने से ओवरटाइम करना पड़ सकता है. प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र भटकाव से बचें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखें. प्रेम संबंधों में कड़वाहट न आने दें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है. अनचाहे खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

Health (स्वास्थ्य): काम की अधिकता और मानसिक तनाव से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. योग-ध्यान का सहारा लें.

शुभ कलर: नेवी ब्लू | शुभ नंबर: 4 | अशुभ नंबर: 6

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): वरियान व सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापारिक संपर्कों में विस्तार होगा. आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए मुनाफे के बेहतरीन अवसर मिलेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में आपके बेहतरीन प्रदर्शन से सीनियर और विरोधी दोनों आपकी तारीफ करेंगे. टारगेट बेस्ड काम करने वालों को बड़ी सफलता मिलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा. किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर व्यर्थ बहस करने से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. मेहनत का पूरा वित्तीय लाभ मिलने का समय आ गया है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खिलाड़ी और छात्र अपनी ऊर्जा से नए मुकाम हासिल करेंगे.

शुभ कलर: ब्राउन | शुभ नंबर: 7 | अशुभ नंबर: 1

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): मार्केट से पेमेंट निकालने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है. दोपहर बाद आलस्य के कारण किसी बड़ी डील को हाथ से न जाने दें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर अपनी बुद्धिमत्ता से कठिन समस्याओं को सुलझा लेंगे. सरकारी कर्मचारियों पर काम का दबाव बना रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेगा जिससे घर में शांति रहेगी. व्यर्थ की बातों में समय नष्ट न करें.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन संचय की क्षमता बढ़ेगी. कार्यप्रणाली में बिना सोचे-समझे बदलाव करने से बचें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखें और काम पर फोकस करें.

शुभ कलर: व्हाइट | शुभ नंबर: 9 | अशुभ नंबर: 3

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग से रुके हुए काम रफ्तार पकड़ेंगे. पैतृक कारोबार में जीवनसाथी के सहयोग से भारी मुनाफा होगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और नई नौकरी तलाश रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. मार्केटिंग से जुड़े जातकों को नया टारगेट मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद रहेगा. जीवनसाथी और लव पार्टनर के साथ आपसी स्नेह व तालमेल मजबूत होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन लाभ के प्रबल योग हैं. सामाजिक संपर्कों और वरिष्ठ लोगों के सहयोग से आर्थिक मजबूती आएगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, जिससे छात्र अपने पाठ्यक्रम पर पूरा ध्यान दे पाएंगे.

शुभ कलर: ग्रीन | शुभ नंबर: 2 | अशुभ नंबर: 5

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): जोखिम भरे कार्यों से बचें क्योंकि लाभ के साथ नुकसान की भी आशंका है. विरोधी सक्रिय रहेंगे, इसलिए हर लेन-देन में सजग रहें.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में गपशप और विवादित बयानों से दूर रहें. नियमित कार्यों में अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है. जीवनसाथी पर क्रोध करने के बजाय शांत मन से बातचीत करें.

Finance (आर्थिक स्थिति): हड़बड़ाहट में कोई बड़ा निवेश न करें. कानूनी अड़चनों से बचने के लिए सतर्क रहें.

Health (स्वास्थ्य): उग्र स्वभाव और चिड़चिड़ेपन पर नियंत्रण रखें, अन्यथा सिरदर्द या रक्तचाप की समस्या हो सकती है.

शुभ कलर: ब्लैक | शुभ नंबर: 7 | अशुभ नंबर: 4

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): गजकेसरी व सर्वार्थ सिद्धि योग से पुरानी उधारी वापस मिलेगी. कंपनी के तय लक्ष्य पूरे होंगे और भारी आर्थिक लाभ होगा.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस प्रोजेक्ट में सहकर्मियों की मदद करके संतुष्टि महसूस करेंगे. राजनीति से जुड़े जातकों को शुभ समाचार मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन में सहयोगात्मक वातावरण रहेगा. व्यर्थ के प्रेम प्रसंगों में समय नष्ट न करें और घरेलू खर्चों पर नजर रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): लाभ की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं. अनुभवी व्यक्तियों के मार्गदर्शन से धन लाभ के नए साधन खुलेंगे.

Health (स्वास्थ्य): फिटनेस अच्छी रहेगी. खिलाड़ी ट्रैक पर अपनी प्रतिभा से दूसरों को प्रभावित करेंगे.

शुभ कलर: ब्राउन | शुभ नंबर: 6 | अशुभ नंबर: 8

Business (व्यापार): मार्केट से अचानक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे दिनचर्या सकारात्मक होगी. मेहनत के शानदार परिणाम सामने आएंगे.

Career (करियर व शिक्षा): ज्ञान और कौशल की कार्यक्षेत्र में भरपूर सराहना होगी. नौकरी बदलने की दिशा में उठाए गए कदम सफल हो सकते हैं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में सहयोग और सुकून बना रहेगा. दोपहर के बाद परिजनों या दोस्तों के साथ मनोरंजन का कार्यक्रम बन सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): जनता से जुड़े कार्यों और व्यवसाय से अच्छा मुनाफा मिलेगा. वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच आराम जरूर लें.

शुभ कलर: स्काई ब्लू | शुभ नंबर: 3 | अशुभ नंबर: 5

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): नया व्यवसाय शुरू करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें. केवल अपनी कार्यप्रणाली और प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें.

Career (करियर व शिक्षा): बड़ी कंपनी से प्लेसमेंट का ऑफर मिल सकता है. सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से दूरी बनाएं. जिनका जन्मदिन या वैवाहिक वर्षगांठ है, उन्हें मनचाहा उपहार मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): विदेशी कारोबार में टैक्स संबंधी उलझनें आ सकती हैं, लेकिन सामान्य वित्तीय स्थिति अनुकूल रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): अभ्यास के दौरान खिलाड़ियों को चोट-चपेट से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

शुभ कलर: ऑफ व्हाइट | शुभ नंबर: 1 | अशुभ नंबर: 6

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): बड़ी मात्रा में धन का लेन-देन करने से बचें. मार्केट में किसी से भी अहंकार का टकराव न करें और विधिक मामलों में सावधानी बरतें.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस की गोपनीय बातें किसी से साझा न करें. काम के सिलसिले में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): आर्थिक परेशानी का असर परिवार पर न पड़ने दें. लव लाइफ में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, संयम बरतें.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन की आवक सीमित रह सकती है. अनावश्यक निवेश या उधारी से पूरी तरह दूर रहें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव बढ़ सकता है. वरिष्ठों और गुरुजनों के मार्गदर्शन पर ध्यान दें.

शुभ कलर: पर्पल | शुभ नंबर: 2 | अशुभ नंबर: 4

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): डिजिटल मार्केटिंग और नई तकनीकों के प्रयोग से कारोबार में वृद्धि होगी. माता-पिता और अनुभवी लोगों की सलाह से तरक्की मिलेगी.

Career (करियर व शिक्षा): अत्यधिक वर्कलोड के बावजूद अपनी लगन से सभी काम पूरे कर लेंगे. सहकर्मियों के बीच आपकी साख और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): सामाजिक दायरा बढ़ेगा और मान-सम्मान मिलेगा. दांपत्य जीवन में आपसी समझ बनाए रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े लोग मैनेजमेंट पर ध्यान दें. आय के नए साधन बनते नजर आएंगे.

Health (स्वास्थ्य): मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द की समस्या हो सकती है, खानपान संतुलित रखें.

शुभ कलर: रेड | शुभ नंबर: 3 | अशुभ नंबर: 7

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): आगामी त्योहारी सीजन के लिए कर्मचारियों को उचित मार्गदर्शन दें. आपकी मेहनत अन्य व्यापारियों के लिए प्रेरणा बनेगी.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए मेहनत बढ़ानी होगी. ऑफिस की मीटिंग में आपके सकारात्मक विचारों का स्वागत होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रेम संबंध विवाह में बदलने के सकारात्मक संकेत हैं. घरेलू व्यवस्था को लेकर हल्का तनाव हो सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): धार्मिक व सामाजिक कार्यों में धन खर्च होगा. नियमित आय अच्छी बनी रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य पर ध्यान दें. छात्रों को करियर और सेहत दोनों को संतुलित रखना होगा.

शुभ कलर: पिंक | शुभ नंबर: 8 | अशुभ नंबर: 2

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ होगा. रिश्तेदारों के माध्यम से नए कारोबारी सौदे हाथ लग सकते हैं.

Career (करियर व शिक्षा): सीनियर्स और अधिकारियों के सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): अविवाहित जातकों के लिए विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है. परिजनों के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): गजकेसरी व सर्वार्थ सिद्धि योग से आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. छात्र समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाएं.

शुभ कलर: ऑरेंज | शुभ नंबर: 8 | अशुभ नंबर: 1

FAQs

7 सितंबर 2026 सोमवार को अजा एकादशी पर किन राशियों को गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग से बड़ा लाभ होगा?

वृषभ, कर्क, कन्या और मीन राशि के जातकों को गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बंपर धन लाभ, पुरानी उधारी की वापसी और करियर में बड़ी सफलता मिलेगी.

कल किन राशि वालों को बड़े लेन-देन और कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतनी चाहिए?

धनु, सिंह और मेष राशि के जातकों को जोखिम भरे निवेश, गैर-कानूनी मामलों और बड़े वित्तीय लेन-देन में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

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