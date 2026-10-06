Kal Ka Rashifal, 7 October 2026 (कल का राशिफल): बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल रात 11:17 बजे तक आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. वहीं रात 09:40 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में संचरण करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा.

बुधवार का दिन प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश और बुध देव की आराधना का पावन दिन होता है. कल ग्रहों के विशेष संयोग से शुभ योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, सुनफा योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से मेष, सिंह, धनु और तुला राशि के जातकों को अचानक धन लाभ, मनचाहे पैकेज के साथ नई जॉब का ऑफर, बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और व्यापार में उन्नति के मजबूत संकेत हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 6 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (7 अक्टूबर 2026, बुधवार)

तिथि: आश्विन कृष्ण पक्ष द्वादशी (रात 11:17 बजे तक), तत्पश्चात त्रयोदशी

आश्विन कृष्ण पक्ष द्वादशी (रात 11:17 बजे तक), तत्पश्चात त्रयोदशी नक्षत्र: मघा नक्षत्र (रात 09:40 बजे तक), तत्पश्चात पूर्वाफाल्गुनी

मघा नक्षत्र (रात 09:40 बजे तक), तत्पश्चात पूर्वाफाल्गुनी चन्द्र राशि: सिंह राशि (चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष)

सिंह राशि (चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष) शुभ योग: शुभ योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)

शुभ योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक दिशाशूल: उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष राशिफल (Aries)

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल शांत और सुखद रहेगा. मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. बड़ों के आशीर्वाद से सफलता मिलेगी; घरेलू बहस से बचें.

व्यापार व नौकरी: व्यापारियों को नए ग्राहकों से अच्छा लाभ होगा. व्यापारिक यात्रा के योग हैं. नौकरी बदलने के इच्छुक लोगों को बेहतर प्रस्ताव मिल सकता है.

करियर व शिक्षा: मेहनत से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे और नई जिम्मेदारी से तरक्की का मार्ग खुलेगा. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य: अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है. डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भरपूर पानी पिएं और वाहन चलाते समय सतर्क रहें.

आर्थिक स्थिति: रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं. निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाएं और छोटे खर्चों पर रोक लगाएं.

प्रेम जीवन: दांपत्य और प्रेम जीवन में मिठास रहेगी. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. अविवाहितों के लिए नए रिश्ते के योग हैं.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: डार्क पर्पल

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशिफल (Taurus)

पारिवारिक जीवन: घर में तालमेल बना रहेगा. संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है. वाणी में संयम बरतें.

व्यापार व नौकरी: नए अनुबंध और बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को टीमवर्क का पूरा लाभ मिलेगा. पार्टनरशिप में अत्यधिक भरोसे से बचें.

करियर व शिक्षा: लंबे समय से अटका प्रोजेक्ट पूरा होगा. उच्च शिक्षा और नए कोर्स में दाखिले के लिए दिन अनुकूल है.

स्वास्थ्य: मीठे और तले पदार्थों का सेवन सीमित रखें. तनाव से बचने के लिए योग और सुबह की सैर अपनाएं.

आर्थिक स्थिति: उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं. निवेश के लिए विशेषज्ञों की सलाह लें और बजट संतुलित रखें.

प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. छोटी बातों को नजरअंदाज करने से संबंध प्रगाढ़ होंगे.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: गुलाबी

उपाय: सफेद वस्तु का दान करें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें.

मिथुन राशिफल (Gemini)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यर्थ के विवादों में न पड़ें और सोच-विचार कर ही कोई फैसला लें.

व्यापार व नौकरी: सामाजिक संपर्कों से नया कारोबारी सौदा तय हो सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने से पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

करियर व शिक्षा: कार्यशैली की सराहना होगी. विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाएगी और नए शैक्षणिक अवसर सामने आएंगे.

स्वास्थ्य: बदलते मौसम से गले में खराश या जुकाम की समस्या हो सकती है. पर्याप्त आराम और तरल पदार्थों का सेवन करें.

आर्थिक स्थिति: आय का अतिरिक्त स्रोत मिलने के संकेत हैं. शेयर बाजार या निवेश में जल्दबाजी से बचें और बचत बढ़ाएं.

प्रेम जीवन: साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में नई ताजगी आएगी. अविवाहितों को विवाह का अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: ग्रे

उपाय: हरी मूंग की दाल का दान करें और भगवान गणेश की आराधना करें.

कर्क राशिफल (Cancer)

पारिवारिक जीवन: घर में सुख-शांति रहेगी और मांगलिक आयोजन की चर्चा हो सकती है. बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन मन को सुकून देगा.

व्यापार व नौकरी: पुराने ग्राहकों से बड़ा मुनाफा होगा. अपनी समझ पर भरोसा रखें और दूसरों की बातों में आकर व्यापारिक फैसला न लें.

करियर व शिक्षा: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों की तारीफ मिलेगी. छात्रों के लिए दिन अनुकूल है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य: पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार लें. ध्यान और योग से तनाव दूर रखें.

आर्थिक स्थिति: पुराने निवेश से लाभ होगा और आय में वृद्धि के योग हैं. बड़ी खरीदारी से पहले बजट की समीक्षा कर लें.

प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

सिंह राशिफल (Leo)

पारिवारिक जीवन: घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आपसी मतभेद खत्म होंगे.

व्यापार व नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों को लाभदायक सौदे हासिल होंगे.

करियर व शिक्षा: नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार सफलता मिलने के आसार हैं.

स्वास्थ्य: कार्यभार के कारण थकान हो सकती है. नियमित व्यायाम करें और वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं.

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनेंगे. निवेश की ठोस योजना बनाएं और फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.

प्रेम जीवन: अहंकार और जिद से दूर रहें. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करने से रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: सुनहरा

उपाय: सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या राशिफल (Virgo)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक सहयोग भरपूर मिलेगा. रिश्तेदारों से मुलाकात दिन को सुखद बनाएगी. छोटी चिंताओं को दिल से न लगाएं.

व्यापार व नौकरी: नई व्यावसायिक योजनाओं से लाभ होगा. किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. दफ्तर में सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखें.

करियर व शिक्षा: कार्यक्षेत्र में आपकी सूझबूझ की सराहना होगी. फैसले लेते समय भावनाओं की जगह तर्क को प्राथमिकता दें.

स्वास्थ्य: पाचन का ध्यान रखें और रात को हल्का भोजन करें. योग-प्राणायाम से मानसिक तनाव दूर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बचत के नए मौके मिलेंगे; निवेश में जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं.

प्रेम जीवन: जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और पारदर्शिता से संबंध मजबूत होंगे.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: बरगंडी

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें.

तुला राशिफल (Libra)

पारिवारिक जीवन: परिवार में मधुरता बढ़ेगी और पुरानी चिंताएं दूर होंगी. सामाजिक दायरा बढ़ेगा; बातचीत में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

व्यापार व नौकरी: पार्टनरशिप के व्यापार में मुनाफा होगा. अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर काम करें ताकि विरोधी बाधा न डाल सकें.

करियर व शिक्षा: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी के संकेत हैं. टीमवर्क से सफलता मिलेगी. छात्र पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखें.

स्वास्थ्य: अनियमित दिनचर्या और तनाव से थकान हो सकती है. समय पर भोजन और पर्याप्त नींद लें.

आर्थिक स्थिति: आय के साथ खर्चों में भी वृद्धि संभव है. नई योजना में पूंजी लगाने से पहले विशेषज्ञों की राय लें.

प्रेम जीवन: साथी के साथ सकारात्मक चर्चा होगी. अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे रिश्ते आ सकते हैं.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: क्रीम

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करें.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

पारिवारिक जीवन: परिवार में शांति का माहौल रहेगा. पुराने मतभेद सुलझने से आपसी सामंजस्य मजबूत होगा. बच्चों से जुड़ा शुभ समाचार मिलेगा.

व्यापार व नौकरी: पदोन्नति और नई जिम्मेदारी के प्रबल संकेत हैं. व्यापारियों को नए अनुबंध और पार्टनरशिप से भारी लाभ होगा.

करियर व शिक्षा: सरकारी व कानूनी मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी से शैक्षणिक परिणाम अच्छे रहेंगे.

स्वास्थ्य: रक्तचाप और नींद की कमी से बचें. क्रोध और तनाव पर नियंत्रण रखने के लिए ध्यान का सहारा लें.

आर्थिक स्थिति: रुका हुआ धन वापस मिलेगा. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाकर भविष्य के लिए बचत बढ़ाएं.

प्रेम जीवन: जीवनसाथी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा. पुराने विवादों के समाधान से मन हल्का रहेगा.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: कॉफी ब्राउन

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

धनु राशिफल (Sagittarius)

पारिवारिक जीवन: घर में मांगलिक या धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. संतान पक्ष से खुशखबरी मिलने के योग हैं.

व्यापार व नौकरी: व्यापार विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी. नए कॉन्ट्रैक्ट से फायदा होगा. वरिष्ठों के सहयोग से नौकरी में उन्नति मिलेगी.

करियर व शिक्षा: उच्च शिक्षा के अवसर बनेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय बहुत अनुकूल है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. बाहर के तैलीय भोजन से बचें और ऊर्जा बनाए रखने के लिए योग-प्राणायाम करें.

आर्थिक स्थिति: पुराने निवेशों से बड़ा लाभ मिलेगा. अति-उत्साह में आकर कोई जोखिम भरा आर्थिक कदम न उठाएं.

प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा का विचार बन सकता है. अविवाहितों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: ऑरेंज

उपाय: पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को चने की दाल या केले का भोग लगाएं.

मकर राशिफल (Capricorn)

पारिवारिक जीवन: परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ भरोसा गहरा होगा और किसी मांगलिक उत्सव की योजना बनेगी.

व्यापार व नौकरी: पुराने बकाये की वसूली होगी और नए ग्राहक जुड़ेंगे. दफ्तर की राजनीति से दूर रहकर अपने काम पर फोकस करें.

करियर व शिक्षा: कार्यस्थल पर मेहनत की सराहना होगी. छात्र अनुशासन और लगन से कठिन विषयों को आसानी से समझ सकेंगे.

स्वास्थ्य: जोड़ों या घुटनों में अकड़न हो सकती है. हल्का व्यायाम और संतुलित दिनचर्या अपनाएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. लंबी अवधि के निवेश की योजना बनाएं और फिजूलखर्ची से बचें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: नीला

उपाय: शनि स्तोत्र का पाठ करें और काले तिल व सरसों के तेल का दान करें.

कुंभ राशिफल (Aquarius)

पारिवारिक जीवन: घर में सौहार्द रहेगा, लेकिन संवाद की कमी से बचें. परिजनों से अपनी बात स्पष्ट रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

व्यापार व नौकरी: नई कार्यशैली और नए आइडियाज से अधिकारी प्रभावित होंगे. सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से सफलता मिलेगी.

करियर व शिक्षा: करियर को नई दिशा देने के लिए दिन श्रेष्ठ है. विद्यार्थियों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: देर रात तक जागने से बचें. पर्याप्त नींद और मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करें.

आर्थिक स्थिति: आय में वृद्धि होगी. पुराने निवेश से फायदा मिलने की संभावना है; अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं.

प्रेम जीवन: दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. पार्टनर से खुलकर बात करें, रिश्ते की गलतफहमियां दूर होंगी.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: टील

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मीन राशिफल (Pisces)

पारिवारिक जीवन: घर में सुख-शांति रहेगी और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. पुरानी चिंताएं समाप्त होने से मन प्रसन्न रहेगा.

व्यापार व नौकरी: रचनात्मक सोच की सराहना होगी. व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे. टालमटोल की आदत छोड़ें और काम समय पर निपटाएं.

करियर व शिक्षा: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. छात्र निरंतर अभ्यास जारी रखें, सफलता अवश्य मिलेगी.

स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही से पेट खराब हो सकता है. हल्का भोजन लें और दिनचर्या में योग शामिल करें.

आर्थिक स्थिति: निवेश से लाभ के संकेत हैं. बचत पर ध्यान केंद्रित करें और आर्थिक मामलों में भावुकता से बचें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावनात्मक मजबूती आएगी. पार्टनर के साथ यादगार समय बीतेगा और रिश्ते में मिठास घुलेगी.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: पीला

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

FAQs

7 अक्टूबर 2026 बुधवार को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ और नई नौकरी का ऑफर मिलेगा?

मेष, सिंह, धनु और तुला राशि के जातकों को शुभ योग के प्रभाव से आकस्मिक धन लाभ, मनचाहे पैकेज के साथ ऑफर लेटर और बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिलने के प्रबल योग हैं.

कल किन राशि वालों को ग्रहण दोष के चलते विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?

वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण ऑफिस पॉलिटिक्स, जल्दबाजी में नौकरी बदलने और बिना पारिवारिक सहमति के बड़े सौदे करने से बचने की सलाह दी जाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.