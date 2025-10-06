Rashifal: 7अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज आपकी रचनात्मकता दोस्तों को आपकी ओर खींच सकती है. व्यापारियों के लिए हीरा, कोयला, चूना आदि क्षेत्र लाभ दे सकते हैं. जीवन को सहज और सामान्य बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा. अचानक आई जिम्मेदारी आपकी दिनचर्या बिगाड़ सकती है. आपको लगेगा कि आप दूसरों के लिए ज्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाएँ.

वृषभ राशि

किस्मत का साथ मिलेगा और कारोबार में आ रही रुकावटें खत्म होंगी. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो बिजनेस में लाभ दिलाएगा. आपकी क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे.

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें.

मिथुन राशि

आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. निवेश करते समय अनुभवी और मौलिक सोच वाले लोगों की राय मानें. घरेलू मामलों को तुरंत सुलझाएँ, लापरवाही भारी पड़ सकती है. साझेदारी में सफलता संभव है, लेकिन सोच-समझकर कदम बढ़ाएँ.

शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियाँ दान करें.

कर्क राशि

आज आपको सच्चा प्यार मिलने के योग हैं, परिवार की मदद लेनी पड़ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को बाहरी अवसर मिल सकते हैं. आपकी शोहरत बढ़ेगी. पैसों को लेकर सावधान रहें. चोट लगने की भी आशंका है.

शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएँ.

सिंह राशि

आप मेहनत के जरिए परिवार की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. बिजनेस में नई शुरुआत कर सकते हैं. जरूरी कामों में सफलता मिलेगी. मीडिया और रचनात्मक क्षेत्र वालों के लिए दिन शुभ है.

शुभ अंक: 1

1 शुभ रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाएँ.

कन्या राशि

आज आप खाली समय का आनंद ले पाएंगे. बोलते समय और पैसों से जुड़ी लेन-देन में सावधानी रखें. माँ की तबीयत परेशान कर सकती है. ऑफिस में माहौल कठिन रह सकता है. अफवाहों पर भरोसा न करें.

शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएँ.

तुला राशि

आज आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी. पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है. कार्यक्षेत्र में बिना सोचे-समझे वादा न करें. वरिष्ठजनों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा.

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग : नीला

: नीला उपाय: किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करें.

वृश्चिक राशि

दिन मिला-जुला रहेगा. जीवनसाथी से सलाह लेना लाभकारी होगा. पैसों के मामलों में सतर्क रहें. ऑफिस में सहकर्मी से बहस हो सकती है. माता-पिता के चरण स्पर्श करके घर से निकलें.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: गहरा लाल

गहरा लाल उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा. रिश्तेदार और मित्र आपका सहयोग करेंगे. विवादित मुद्दों से बचें. नए विचार लाभ देंगे. नकारात्मक सोच से नुकसान हो सकता है.

शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएँ.

मकर राशि

सफलता पाने के लिए मेहनत करनी होगी. नौकरी के क्षेत्र में संघर्ष संभव है. अचानक धन खर्च बढ़ सकता है. सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं. सरकारी नौकरी वालों को पहचान मिलेगी.

शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: काला

काला उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें.

कुम्भ राशि

दिन आपके पक्ष में रहेगा. सोचे हुए काम पूरे होंगे. बिजनेस में निवेश लाभकारी रहेगा. किसी कन्या को वस्त्र दान करने से शुभ अवसर मिलेंगे. अनावश्यक झगड़ों से दूर रहें.

शुभ अंक: 4

4 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ.

मीन राशि

क़ानूनी मामलों से तनाव हो सकता है. निवेश करने से पहले गंभीरता से सोचें. सहकर्मी आपकी कार्यशैली से नाखुश रह सकते हैं. नए विचारों से लाभ होगा.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: हल्का नीला

हल्का नीला उपाय: तुलसी के पौधे में जल दें और दीपक जलाएँ.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.