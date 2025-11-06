हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 7 नवंबर 2025, शुक्रवार को जानें किस राशि के लिए रहेगा भाग्यशाली दिन और किसे बरतनी होगी सावधानी

Kal Ka Rashifal: 7 नवंबर 2025, शुक्रवार को जानें किस राशि के लिए रहेगा भाग्यशाली दिन और किसे बरतनी होगी सावधानी

Kal Ka Rashifal 7 November 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Nov 2025 01:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 7 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष  राशि

आज आपका दिन बढ़िया रहेगा. आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसकी बातों से आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा. ऑफिस में आपका अच्छा काम देखकर कलीग आपसे कुछ नया सीखेंगे. आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे इससे आपको गर्व महसूस होगा. किसी गरीब की सहायता करने से मन को सुकून मिलेगा. काम करने के नए तरीको पर अपने मित्रों के साथ विचार करेंगे, जिससे आपको नए-नए आइडियाज मिलेंगे.

  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं, सफलता मिलेगी.

वृष  राशि

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. व्यापार में अच्छा लाभ होने से आप अपनी नयी ब्रांच खोलने का विचार अपने घरवालों के साथ करेंगे. परिवार का पूरा सहयोग मिलने से बड़ी समस्या का समाधान करेंगे. संगीत से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ है. आप किसी से बेवजह बहस से बचें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मिथुन राशि

आज आपका दिन उत्तम रहेगा. जिस काम को आप काफी दिनों से शुरू करना चाहते थे, उसकी शुरुआत आज करें. जल्द ही परिणाम मिलेंगे. आपके विरोधी भी आज दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में बदलाव करेंगे और मेहनत से सफलता पाएंगे.

  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और शंख बजाएं, सभी बाधाएं दूर होंगी.

कर्क  राशि

आज दिन मिश्रित परिणाम देगा. सुबह कार्य बनेंगे, शाम को रुकावटें आ सकती हैं. किसी जरूरी काम से पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें. माता-पिता के आशीर्वाद से सब बाधाएं दूर होंगी. सरकारी नौकरी वालों के लिए दिन ठीक रहेगा. बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मदद मिलेगी.

  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें, कार्य सिद्ध होंगे.

सिंह  राशि

आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा. जो छात्र विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, वे सलाह लें. पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें. किसी को उधार देने से पहले जांच लें. सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: नारंगी
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • उपाय: मां संतोषी की पूजा करें और गुड़-चना चढ़ाएं, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

कन्या  राशि

आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. लंबे समय से वर की तलाश करने वालों को शुभ समाचार मिलेगा. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता के योग हैं. दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा.

  • भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला
  • भाग्यशाली अंक: 6
  • उपाय: मंदिर में फल का दान करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी.

तुला  राशि

आज दिन सामान्य रहेगा. किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात आपके भविष्य के लिए लाभदायक होगी. ट्रैवल बिजनेस वालों के लिए दिन शुभ रहेगा. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है.

  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • उपाय: गाय को रोटी खिलाएं, पारिवारिक सुख मिलेगा.

वृश्चिक राशि

आज आपको मनचाहा फल मिलेगा. बिजनेस को नई जगह शिफ्ट करने से पहले अच्छी जांच करें. साझेदारी के लिए समय अनुकूल है. नौकरीपेशा लोगों को बॉस से प्रशंसा मिलेगी.

  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी.

धनु  राशि

आज आपका दिन शानदार रहेगा. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए उन्नति के योग हैं. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. लोहे के व्यापार में वृद्धि होगी.

  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • उपाय: सुबह गंगाजल पूरे घर में छिड़कें, मंगलकारी प्रभाव बढ़ेगा.

मकर राशि

आज दिन सामान्य रहेगा. सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वालों को मेहनत करनी पड़ेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. व्यापारियों को विशेष लाभ होगा. संपत्ति मामलों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • उपाय: अनाथ आश्रम में बच्चों को भोजन दें, भाग्य मजबूत होगा.

कुंभ  राशि

आज आपका दिन शानदार रहेगा. घर और बाहर हर जगह आपकी तारीफ़ होगी. सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे. ऑफिस में आपकी सराहना होगी.

  • भाग्यशाली रंग: बैंगनी
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • उपाय: देशी घी का दीपक जलाएं, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

मीन  राशि

आज कला और साहित्य से जुड़े लोगों को प्रसिद्धि मिलेगी. परिवार के साथ समय बिताएंगे. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. निवेश और पदोन्नति के योग हैं.

  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • उपाय: अपने इष्ट देव का ध्यान करें और प्रसाद चढ़ाएं, धन लाभ होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 06 Nov 2025 01:18 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

7 नवंबर 2025 का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों का दिन बढ़िया रहेगा। आप किसी प्रेरणास्रोत बनेंगे और गरीब की मदद करने से मन को सुकून मिलेगा।

वृष राशि वालों के लिए 7 नवंबर 2025 को कौन सा उपाय शुभ रहेगा?

वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना शुभ रहेगा।

7 नवंबर 2025 को मिथुन राशि वालों के लिए क्या खास है?

मिथुन राशि वालों का दिन उत्तम रहेगा, लंबे समय से रुके काम की शुरुआत आज कर सकते हैं और विरोधी भी दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं।

कर्क राशि वालों को 7 नवंबर 2025 को किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

कर्क राशि वालों को किसी जरूरी काम से पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए और माता-पिता का आशीर्वाद सब बाधाएं दूर करेगा।

7 नवंबर 2025 को तुला राशि वालों के लिए कौन सी मुलाकात लाभदायक रहेगी?

तुला राशि वालों के लिए किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक रहेगी और ट्रैवल बिजनेस वालों के लिए दिन शुभ है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर
कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting: वोटिंग करने पहुंचे Lalu परिवार के इन आरोपों ने NDA में मचा दी खलबली
Bihar Election 2025 Voting: वोट देकर निकलते ही Lalan Singh का बयान सुन सब चौंके !
Bihar Election 2025 Voting: वोट डालने पहुंचा Lalu Yadav का परिवार, Rabri Devi को सुन तेजस्वी चौंके !
Bihar Election 2025 Phase 1 Voting : वोट डालने से पहले Khesari ने जो कहा वो सुन सब चौंक गए !
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वो अद्भुत हैं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर
कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने डेब्यू फिल्म से पहले 6-7 मूवीज को किया था रिजेक्ट, बताया सलमान खान संग 'पत्थर के फूल' को क्यों कहा था हां
रवीना टंडन ने डेब्यू फिल्म से पहले 6-7 मूवीज को किया था रिजेक्ट, बताया सलमान खान संग 'पत्थर के फूल' को क्यों कहा था हां
ट्रेंडिंग
बिहार में चुनाव के बीच हेलीकॉप्टर्स की पार्किंग, इतने कि गिनते-गिनते जाओगे थक; वीडियो वायरल
बिहार में चुनाव के बीच हेलीकॉप्टर्स की पार्किंग, इतने कि गिनते-गिनते जाओगे थक; वीडियो वायरल
ब्यूटी
दांत चमकाएं, नैचुरल स्माइल पाएं बोटॉक्स के बिना, अपनाएं ये हेल्दी हैबिट्स
दांत चमकाएं, नैचुरल स्माइल पाएं बोटॉक्स के बिना, अपनाएं ये हेल्दी हैबिट्स
हेल्थ
कम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय
कम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget