Kal Ka Rashifal: 7 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

आज आपका दिन बढ़िया रहेगा. आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसकी बातों से आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा. ऑफिस में आपका अच्छा काम देखकर कलीग आपसे कुछ नया सीखेंगे. आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे इससे आपको गर्व महसूस होगा. किसी गरीब की सहायता करने से मन को सुकून मिलेगा. काम करने के नए तरीको पर अपने मित्रों के साथ विचार करेंगे, जिससे आपको नए-नए आइडियाज मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग: लाल

लाल भाग्यशाली अंक: 5

5 उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं, सफलता मिलेगी.

वृष राशि

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. व्यापार में अच्छा लाभ होने से आप अपनी नयी ब्रांच खोलने का विचार अपने घरवालों के साथ करेंगे. परिवार का पूरा सहयोग मिलने से बड़ी समस्या का समाधान करेंगे. संगीत से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ है. आप किसी से बेवजह बहस से बचें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

गुलाबी भाग्यशाली अंक: 8

8 उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मिथुन राशि

आज आपका दिन उत्तम रहेगा. जिस काम को आप काफी दिनों से शुरू करना चाहते थे, उसकी शुरुआत आज करें. जल्द ही परिणाम मिलेंगे. आपके विरोधी भी आज दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में बदलाव करेंगे और मेहनत से सफलता पाएंगे.

भाग्यशाली रंग: हरा

हरा भाग्यशाली अंक: 3

3 उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और शंख बजाएं, सभी बाधाएं दूर होंगी.

कर्क राशि

आज दिन मिश्रित परिणाम देगा. सुबह कार्य बनेंगे, शाम को रुकावटें आ सकती हैं. किसी जरूरी काम से पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें. माता-पिता के आशीर्वाद से सब बाधाएं दूर होंगी. सरकारी नौकरी वालों के लिए दिन ठीक रहेगा. बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मदद मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद भाग्यशाली अंक: 9

9 उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें, कार्य सिद्ध होंगे.

सिंह राशि

आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा. जो छात्र विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, वे सलाह लें. पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें. किसी को उधार देने से पहले जांच लें. सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा.

भाग्यशाली रंग: नारंगी

नारंगी भाग्यशाली अंक: 2

2 उपाय: मां संतोषी की पूजा करें और गुड़-चना चढ़ाएं, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

कन्या राशि

आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. लंबे समय से वर की तलाश करने वालों को शुभ समाचार मिलेगा. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता के योग हैं. दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा.

भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला

आसमानी नीला भाग्यशाली अंक: 6

6 उपाय: मंदिर में फल का दान करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी.

आज दिन सामान्य रहेगा. किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात आपके भविष्य के लिए लाभदायक होगी. ट्रैवल बिजनेस वालों के लिए दिन शुभ रहेगा. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है.

भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद भाग्यशाली अंक: 4

4 उपाय: गाय को रोटी खिलाएं, पारिवारिक सुख मिलेगा.

वृश्चिक राशि

आज आपको मनचाहा फल मिलेगा. बिजनेस को नई जगह शिफ्ट करने से पहले अच्छी जांच करें. साझेदारी के लिए समय अनुकूल है. नौकरीपेशा लोगों को बॉस से प्रशंसा मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: लाल

लाल भाग्यशाली अंक: 1

1 उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी.

धनु राशि

आज आपका दिन शानदार रहेगा. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए उन्नति के योग हैं. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. लोहे के व्यापार में वृद्धि होगी.

भाग्यशाली रंग: पीला

पीला भाग्यशाली अंक: 7

7 उपाय: सुबह गंगाजल पूरे घर में छिड़कें, मंगलकारी प्रभाव बढ़ेगा.

मकर राशि

आज दिन सामान्य रहेगा. सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वालों को मेहनत करनी पड़ेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. व्यापारियों को विशेष लाभ होगा. संपत्ति मामलों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

भाग्यशाली रंग: नीला

नीला भाग्यशाली अंक: 9

9 उपाय: अनाथ आश्रम में बच्चों को भोजन दें, भाग्य मजबूत होगा.

कुंभ राशि

आज आपका दिन शानदार रहेगा. घर और बाहर हर जगह आपकी तारीफ़ होगी. सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे. ऑफिस में आपकी सराहना होगी.

भाग्यशाली रंग: बैंगनी

बैंगनी भाग्यशाली अंक: 5

5 उपाय: देशी घी का दीपक जलाएं, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

मीन राशि

आज कला और साहित्य से जुड़े लोगों को प्रसिद्धि मिलेगी. परिवार के साथ समय बिताएंगे. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. निवेश और पदोन्नति के योग हैं.

भाग्यशाली रंग: पीला

पीला भाग्यशाली अंक: 2

2 उपाय: अपने इष्ट देव का ध्यान करें और प्रसाद चढ़ाएं, धन लाभ होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.