Kal Ka Rashifal, 6 September 2026 (कल का राशिफल): रविवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ और नए अवसर लेकर आ रहा है. कल शाम 07:30 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. वहीं शाम 07:53 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

रविवार को ग्रहों से बनने वाले लक्ष्मी योग, सिद्धि योग, बुधादित्य योग और विशिष्ट राशियों के लिए मालव्य योग का महासंयोग रहेगा. इसके शुभ प्रभाव से मेष, मिथुन, धनु और कुंभ राशि के जातकों को व्यापार में सामान्य से अधिक लाभ, अटके हुए प्रोजेक्ट्स में गति और करियर में पद-प्रतिष्ठा मिलने के प्रबल योग हैं.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 6 सितंबर का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में विस्तृत भविष्यफल.

पंचांग (6 सितंबर 2026, रविवार)

तिथि: भाद्रपद कृष्ण पक्ष दशमी (शाम 07:30 बजे तक), तत्पश्चात एकादशी

भाद्रपद कृष्ण पक्ष दशमी (शाम 07:30 बजे तक), तत्पश्चात एकादशी नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र (शाम 07:53 बजे तक), तत्पश्चात पुनर्वसु

आर्द्रा नक्षत्र (शाम 07:53 बजे तक), तत्पश्चात पुनर्वसु चन्द्र राशि: मिथुन राशि

मिथुन राशि शुभ योग: लक्ष्मी योग, सिद्धि योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला व मकर के लिए मालव्य योग)

लक्ष्मी योग, सिद्धि योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला व मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक दिशाशूल: पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

1. मेष राशि (Aries)

Business (व्यापार): सिद्धि व लक्ष्मी योग से सामान्य से अधिक लाभ होगा. डीलरों के साथ तालमेल बेहतर होगा और आगामी त्योहारों को देखते हुए निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं. संडे के दिन सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और दोपहर बाद छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): विपरीत लिंगी मित्र के सहयोग से प्रेम संबंध पुनः पटरी पर आएंगे. पारिवारिक वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. गैर-कानूनी या प्रलोभन देने वाले प्रस्तावों से पूरी तरह दूर रहें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक मजबूती के लिए नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें.

शुभ कलर: येलो | शुभ नंबर: 4 | अशुभ नंबर: 2

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): अचानक कोई बड़ा कारोबारी सौदा हाथ लग सकता है. नया कार्य सुबह 10:15 से 12:15 या दोपहर 02:00 से 03:00 के बीच शुरू करना शुभ रहेगा.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में सीनियर्स और जूनियर्स के साथ खुशनुमा माहौल रहेगा. छात्रों को छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): मधुर वाणी से पैतृक संपत्ति के मामले सुलझेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ सुखद समय बीतेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): टेक टीम अपग्रेड करने पर खर्च होगा लेकिन भविष्य में यह बड़ा मुनाफा देगा. वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें और किसी भी तरह के जोखिम से बचें.

शुभ कलर: ऑरेंज | शुभ नंबर: 2 | अशुभ नंबर: 8

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): आर्थिक गतिविधियों में किए गए प्रयास सफल होंगे. कानूनी या कोर्ट-कचहरी के मामलों में अनुभवी वकील से सलाह फायदेमंद रहेगी.

Career (करियर व शिक्षा): सिद्धि व लक्ष्मी योग से कामकाज समय पर पूरे होंगे. अधिकारियों से मतभेद दूर होंगे और नई नौकरी के प्रयास सफल होंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन सुखद बना रहेगा. प्रेम संबंधों में थोड़ा संभलकर चलने की आवश्यकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): आय के नए स्रोत बनेंगे जिससे आर्थिक दबाव काफी हद तक कम होगा.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक संवेदनशीलता रहेगी. योग और ध्यान का सहारा लेकर खुद को शांत रखें.

शुभ कलर: सिल्वर | शुभ नंबर: 5 | अशुभ नंबर: 1

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): अनुभवी व्यक्ति की सलाह से ही निर्णय लें. अचानक खर्च बढ़ने और कर्ज की स्थिति से बचने के लिए बजट बनाकर चलना जरूरी है.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग न मिलने से वर्कलोड बढ़ेगा. बिना अनुभव के कोई भी नया काम हाथ में न लें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): अहंकारी व्यवहार के कारण जीवनसाथी से अनबन हो सकती है, वाणी में मधुरता रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें. अचानक आर्थिक हानि से बचने के लिए निवेश टाल दें.

Health (स्वास्थ्य): अत्यधिक कार्यभार के कारण थकान और आक्रामकता महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम लें.

शुभ कलर: ग्रीन | शुभ नंबर: 7 | अशुभ नंबर: 9

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): बिजनेस में कार्यप्रणाली बेहतर होने से ऑर्डर्स समय पर पूरे होंगे. पैतृक व्यवसाय में परिजनों के सहयोग से मुनाफा बढ़ेगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में सीनियर्स के साथ संबंध मजबूत होंगे. निर्णय लेते समय भावुक होने से बचें और आत्मविश्वास बनाए रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): वरिष्ठ परिजनों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे. परिवार के साथ दिल खोलकर अपनी भावनाएं साझा करेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): मजबूत इच्छाशक्ति से आय के कई स्रोत बनेंगे. कोई बड़ा वित्तीय नुकसान नहीं होगा.

Health (स्वास्थ्य): बीच-बीच में ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है, इसलिए पौष्टिक आहार और जल की मात्रा बढ़ाएं.

शुभ कलर: व्हाइट | शुभ नंबर: 3 | अशुभ नंबर: 7

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): ग्रह स्थिति अनुकूल रहने से दिन बेहतरीन रहेगा. नया व्यवसाय शुरू करने से पहले उससे जुड़ी पूरी जानकारी जुटा लें.

Career (करियर व शिक्षा): नई नौकरी की तलाश पूरी होगी. आपकी महत्वाकांक्षाएं कार्यक्षेत्र में आपको नई सफलता की ओर ले जाएंगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ संवेदनशील विषयों पर बहस न करें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. आवश्यक कार्यों के लिए धन आसानी से उपलब्ध होगा.

Health (स्वास्थ्य): खिलाड़ियों और युवाओं की सेहत शानदार रहेगी. आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे.

शुभ कलर: पर्पल | शुभ नंबर: 1 | अशुभ नंबर: 5

Business (व्यापार): पब्लिक रिलेशन और मार्केटिंग पर ध्यान देने से मुनाफा बढ़ेगा. डीलरों के साथ लाभ का अनुपात बढ़ सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): सिद्धि व लक्ष्मी योग से नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के सुनहरे मौके मिलेंगे. कार्यशैली से विरोधियों को शांत करेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर-परिवार में सुकून रहेगा. जीवनसाथी से विनम्रता से बात करें. मित्रता प्रेम संबंधों में बदल सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक लाभ के योग हैं. गुस्से और कटु बोलचाल पर नियंत्रण रखें ताकि नुकसान न हो.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खानपान की आदतों में लापरवाही न बरतें.

शुभ कलर: पिंक | शुभ नंबर: 5 | अशुभ नंबर: 9

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): दूसरों की योजनाओं पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. महत्वपूर्ण कार्य रुकने के डर से फिलहाल यात्राएं टालना बेहतर रहेगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ नाखुश हो सकते हैं, धैर्य से काम लें. विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): संतान के किसी व्यवहार से मन खिन्न हो सकता है. लव लाइफ में साथी की बात को समझने का प्रयास करें.

Finance (आर्थिक स्थिति): अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं. धन के लेन-देन में किसी पर अत्यधिक विश्वास न करें.

Health (स्वास्थ्य): बाहर रहने वाले छात्रों को अपच और एसिडिटी की समस्या हो सकती है, खानपान सुधारें.

शुभ कलर: गोल्डन | शुभ नंबर: 8 | अशुभ नंबर: 4

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): नए शुरू किए गए व्यापार में सफलता मिलेगी. आगामी त्योहारों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य समय से पहले पूरे होंगे.

Career (करियर व शिक्षा): सिद्धि व लक्ष्मी योग से ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट के हेड बन सकते हैं. बॉस आपके कामकाज से अत्यंत प्रसन्न रहेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा. रविवार के दिन परिवार के साथ मिलकर पुरानी समस्याओं का निवारण करेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन लाभ के उत्तम योग हैं. शुभ चौघड़िया समय में महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य निपटाएं.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक रूप से प्रसन्न और ऊर्जावान रहेंगे. दूसरों के फैसलों की बजाय अपने निर्णय पर भरोसा रखें.

शुभ कलर: नेवी ब्लू | शुभ नंबर: 3 | अशुभ नंबर: 9

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): व्यापारिक गतिविधियों में निवेश के लिए समय अनुकूल है. यात्रा के दौरान बने संपर्क भविष्य की योजनाओं को साकार करेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): सिद्धि व लक्ष्मी योग से युवाओं को नई नौकरी या प्लेसमेंट की शुभ सूचना मिलेगी. ऑफिस मीटिंग में सीनियर्स का पूरा साथ मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जटिल समस्याओं के समाधान में पिता का सहयोग मिलेगा. लव पार्टनर के साथ हंसी-मजाक में समय बीतेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ होगी. पुराने निवेश से भविष्य में बड़ा फायदा मिलेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शत्रुओं पर आपकी बौद्धिक क्षमता भारी पड़ेगी.

शुभ कलर: क्रीम | शुभ नंबर: 4 | अशुभ नंबर: 3

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): सिद्धि व लक्ष्मी योग से कारोबार में धन की आवक तेजी से बढ़ेगी. विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को नीतियों को लेकर सजग रहना होगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर आ रही मुश्किलें दूर होंगी. बॉस द्वारा किसी रिसर्च या विशेष कार्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जीवन शांत रहेगा. जीवनसाथी या परिवार के किसी खास सदस्य के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): नए निवेश से आर्थिक स्थिरता हासिल करने के प्रयास सफल होंगे. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम के बीच में आराम के लिए समय जरूर निकालें.

शुभ कलर: ग्रे | शुभ नंबर: 2 | अशुभ नंबर: 7

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): बाजार में किसी से भी अकारण विवाद में न उलझें. आलस्य के कारण ऑर्डर्स में देरी न होने दें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में नजदीकी सहकर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखें. प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक मामलों में सोच-समझकर भरोसा करें. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का प्रयास करें ताकि दूरियां न बढ़ें.

Finance (आर्थिक स्थिति): कर्मचारियों की मांग और अप्रत्याशित खर्चों के कारण आर्थिक दबाव बढ़ सकता है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें. मौसमी बदलाव से शारीरिक परेशानी हो सकती है.

शुभ कलर: ब्राउन | शुभ नंबर: 1 | अशुभ नंबर: 4

FAQs

6 सितंबर 2026 रविवार को किन राशियों को लक्ष्मी और सिद्धि योग से सबसे बड़ा लाभ होगा?

मेष, मिथुन, धनु और कुंभ राशि के जातकों को लक्ष्मी और सिद्धि योग के प्रभाव से सामान्य से अधिक धन लाभ, नए प्रोजेक्ट्स और पदोन्नति के मजबूत योग हैं.

2. कल किन राशि वालों को व्यापार और कार्यक्षेत्र में विशेष सावधानी बरतनी होगी?

कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को बिना अनुभव के नए कार्य शुरू करने, विवादों में उलझने और अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी गई है.

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