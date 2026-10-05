Kal Ka Rashifal, 6 October 2026 (कल का राशिफल): मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि (इंदिरा एकादशी) देर रात 24:36:16 (तड़के 12:36:16) बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा. वहीं आश्लेषा नक्षत्र रात 10:18:08 (22:18:08) बजे तक प्रभावी रहेगा, तत्पश्चात मघा नक्षत्र शुरू होगा.

करण की बात करें तो दोपहर 01:21:06 (13:21:06) बजे तक बव करण और फिर देर रात 24:36:16 बजे तक बालव करण रहेगा. इसके अतिरिक्त सुबह 07:20:12 बजे तक सिद्ध योग रहेगा, जिसके बाद पूरे दिन और रात 28:59:50 (तड़के 04:59:50) बजे तक अत्यंत कल्याणकारी साध्य योग का शुभ संयोग बना रहेगा.

मंगलवार का दिन संकटमोचन हनुमान जी की उपासना के लिए समर्पित होता है. एकादशी तिथि, आश्लेषा नक्षत्र और साध्य योग के शुभ प्रभाव से मेष, मिथुन, मकर और मीन राशि के जातकों को रुका हुआ धन वापस मिलने, सरकारी कार्यों में विजय, करियर में पदोन्नति और व्यापार में नए लाभदायक अनुबंध प्राप्त होने के प्रबल योग हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 6 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (6 अक्टूबर 2026, मंगलवार)

तिथि: आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी (रात 24:36:16 बजे तक), तत्पश्चात द्वादशी

आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी (रात 24:36:16 बजे तक), तत्पश्चात द्वादशी नक्षत्र: आश्लेषा नक्षत्र (रात 22:18:08 बजे तक), तत्पश्चात मघा

आश्लेषा नक्षत्र (रात 22:18:08 बजे तक), तत्पश्चात मघा करण: बव (दोपहर 13:21:06 बजे तक), तत्पश्चात बालव (रात 24:36:16 बजे तक)

बव (दोपहर 13:21:06 बजे तक), तत्पश्चात बालव (रात 24:36:16 बजे तक) पक्ष: कृष्ण पक्ष

कृष्ण पक्ष योग: सिद्ध योग (सुबह 07:20:12 बजे तक), तत्पश्चात साध्य योग (रात 28:59:50 बजे तक)

सिद्ध योग (सुबह 07:20:12 बजे तक), तत्पश्चात साध्य योग (रात 28:59:50 बजे तक) वार: मंगलवार (श्री हनुमान जी की आराधना का दिन)

1. मेष राशि (Aries)

Business (व्यापार): रुके हुए व्यापारिक कार्यों में गति आएगी और लंबे समय से अटके मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. व्यापारियों को नए ग्राहक और लाभदायक सौदों के अवसर मिलेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिलने से भविष्य में पदोन्नति के योग बनेंगे. सरकारी व प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा. किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. हालांकि, गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखें ताकि रिश्तों में तनाव न आए.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी. अटका हुआ धन वापस मिलेगा और निवेश से लाभ होगा. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा और दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी. मानसिक दबाव और अत्यधिक तनाव से बचें.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: पिंक

अचूक उपाय: शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करें और जल चढ़ाएं. साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें.

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के योग हैं. साझेदारी के कार्य लाभ देंगे. जिद और आलस्य से बचें.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन शानदार रहेगा और वरिष्ठ अधिकारी काम की सराहना करेंगे. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभदायक रहेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. पुराने विवाद या गलतफहमियां सुलझ सकती हैं, इसलिए अनावश्यक बहस से दूरी बनाए रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक मामलों में दिन शुभ रहेगा. संपत्ति, भूमि या वाहन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और बचत बढ़ेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मीठा और तला-भुना भोजन अधिक खाने से बचें और नियमित व्यायाम करें.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: ग्रे

अचूक उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और उनका आशीर्वाद लें.

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): व्यापारियों को नए सौदों और ग्राहकों से बड़ा लाभ मिल सकता है. मित्रों और शुभचिंतकों के सहयोग से महत्वपूर्ण व्यापारिक कार्य आसानी से संपन्न होंगे.

Career (करियर व शिक्षा): करियर में उन्नति के अच्छे संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर-परिवार में सकारात्मक और हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा. अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव या नया रिश्ता मिलने के योग हैं.

Finance (आर्थिक स्थिति): रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं और आय के नए स्रोत बनेंगे. महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें भली-भांति पढ़ लें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए बाहर के खानपान से परहेज करें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: क्रीम

अचूक उपाय: भगवान श्रीगणेश को दूर्वा अर्पित करें और गाय को हरा चारा खिलाएं.

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): व्यापार में नए अवसर सामने आएंगे, जिन्हें धैर्य से अपनाना लाभदायक रहेगा. जल्दबाजी में लिए गए व्यापारिक फैसले नुकसान दे सकते हैं.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका शुभ फल अवश्य मिलेगा. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह सफलता का मार्ग खोलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और व्यर्थ की बहस से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): बजट के अनुसार ही खर्च करें क्योंकि अनावश्यक खर्च बढ़ने की संभावना है. किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य जुटा लें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से बचें और पर्याप्त आराम लें. दिनचर्या में योग व ध्यान को शामिल करें.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: मैजेंटा

अचूक उपाय: शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं. टीम के साथ बेहतर तालमेल से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों से भरपूर प्रशंसा मिलेगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखें. कटु शब्द या अहंकार अपनों से मतभेद पैदा कर सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. आय के स्रोत मजबूत रहेंगे और खर्च भी नियंत्रण में रहेगा. निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन धूप और अत्यधिक थकान से बचें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: नारंगी

अचूक उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और गुड़ का दान करें.

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. नई योजनाएं सफल होंगी और साझेदारी से भविष्य में बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों को तरक्की के संकेत मिलेंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. समय प्रबंधन पर ध्यान दें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा. भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं. दांपत्य जीवन में खुशियां रहेंगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक दृष्टि से दिन काफी शुभ रहेगा. धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं और बचत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव लेने से बचें.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: नीला

अचूक उपाय: जरूरतमंदों को हरे फल या हरे वस्त्र दान करें.

Business (व्यापार): कार्यक्षेत्र में कुछ उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें. नए कार्यों की शुरुआत जल्दबाजी में न करें और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेंगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन संबंधी योजनाओं में सफलता मिलेगी. बचत करने के प्रयास सफल रहेंगे और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: गुलाबी

अचूक उपाय: माता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और उन्हें कोई सफेद वस्तु भेंट करें.

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): व्यापारियों को नए अवसर और लाभदायक सौदे मिलेंगे. लंबे समय से सोचे हुए कार्य पूरे होने से कारोबार में प्रगति होगी.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और निर्णय आपके पक्ष में आएंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. बातचीत के दौरान कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें ताकि आपसी सौहार्द बना रहे.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. आय में वृद्धि होगी और रुके हुए काम बनने से धन लाभ होगा. जोखिम भरे निवेश से बचें.

Health (स्वास्थ्य): ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव पर विशेष ध्यान दें. पर्याप्त विश्राम और संतुलित खानपान अपनाएं.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: मरून

अचूक उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): व्यापारियों को नए सौदे और लाभदायक संपर्क प्राप्त होंगे. जल्दबाजी से बचकर सोच-समझकर कदम बढ़ाएं, कारोबार में लाभ की स्थिति बनेगी.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो आगे चलकर पदोन्नति का मार्ग खोलेंगी. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा और घर में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और आय के नए स्रोत विकसित होंगे. बचत योजनाओं को मजबूती मिलेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिनभर स्फूर्ति बनी रहेगी. यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: केसरिया

अचूक उपाय: श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें.

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): व्यापार में विस्तार के नए अवसर मिलेंगे. दोपहर के बाद भाग्य का पूरा साथ मिलने से लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों के लिए उन्नति के अच्छे संकेत हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. नेटवर्किंग मजबूत होने से नए संपर्क लाभ देंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के सदस्यों को समय देना आवश्यक है. शाम को परिजनों के साथ सुखद समय बीतेगा जिससे घर का तनाव दूर होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): संपत्ति, भूमि या वाहन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. धन लाभ के अच्छे योग हैं और बचत में वृद्धि होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. नियमित व्यायाम और संतुलित दिनचर्या से ताजगी बनी रहेगी.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: नीला

अचूक उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): व्यापारियों को सामान्य लेकिन स्थिर लाभ मिलेगा. मेहनत का उचित परिणाम मिलने से काम के प्रति उत्साह और बढ़ेगा.

Career (करियर व शिक्षा): टीम के साथ बेहतर तालमेल और सहयोग से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सफल होंगे. नए संपर्क भविष्य में करियर के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. जिद और क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी भी अनावश्यक बहस में पड़ने से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत संभव होगी. निवेश सोच-समझकर करें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: आसमानी

अचूक उपाय: शनिदेव के बीज मंत्र "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें.

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): व्यापारियों को नए अवसर और अच्छा लाभ प्राप्त होगा. नई जिम्मेदारियां मिलने से कारोबार में विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उन्नति के संकेत दे रहा है. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी. किसी शुभ कार्य या छोटे उत्सव की रूपरेखा बन सकती है. बच्चों से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं. निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा और आय के नए स्रोत बनेंगे. अनजान लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और तनाव से दूर रहकर मानसिक शांति बनाए रखें.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: पीला

अचूक उपाय: श्री विष्णु मंदिर में चने की दाल और हल्दी का दान करें.

FAQs

6 अक्टूबर 2026 मंगलवार को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ होगा?

मेष, मिथुन, कन्या और मीन राशि के जातकों को साध्य योग और एकादशी तिथि के शुभ प्रभाव से रुका हुआ धन वापस मिलने, नए आय स्रोत बनने और बंपर मुनाफे के प्रबल योग हैं.

कल किन राशि वालों को वाणी और विवादों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?

मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों को बातचीत में कटु शब्दों, गुस्से और अहंकार से बचने की सलाह दी जाती है ताकि रिश्तों और कार्यक्षेत्र में तनाव न बढ़े.

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