हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 6 फरवरी 2026 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 6 फरवरी 2026 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 6 फरवरी 2026 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 6 फरवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी. नौकरी में भी आपकी उत्पादकता बढ़ेगी. आपके बॉस आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं. आपका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में लाल फल अर्पित करें.

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है. अन्य कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में यदि कटुता चल रही थी, तब वह भी दूर होगी. आपने अपने बिजनेस में जितने धन की उम्मीद की थी, उससे अधिक मिलने से खुशी होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • शुभ रंग: सफेद या क्रीम
  • उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या कुछ मीठा खिलाएं.

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन आपके लिए उलझनों भरा रहने वाला है. आपने अपने बढ़ते खर्चों पर पूरा ध्यान देना होगा. आप शौक मौज की चीजों पर ज्यादा ना लगें. आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे, वह बेहतर रहेंगे. आपको किसी वाद-विवाद में पड़ने से बचना होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं और "ॐ बुं बुधाय नमः" का जाप करें.

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. यदि कोई जमीन-जायदाद से जुड़ा मुद्दा कोर्ट-कचहरी में चल रहा था, तो वह भी दूर होगा. नौकरी में यदि आपने बदलाव करने का सोचा था, तो वह आपके लिए अच्छे रहेंगे. आपको भावनाओं में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • शुभ रंग: सिल्वर या सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन आपके लिए उत्साहपूर्ण रहने वाला है. आपका मन उत्साहित रहेगा और आपका आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा. परिवार में किसी सदस्य के विवाह में कुछ समस्या खड़ी हो सकती है. आप किसी मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होंगे. किसी नये वाहन की खरीददारी की आप योजना बनाएंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • शुभ रंग: केसरिया या सुनहरा
  • उपाय: उगते हुए सूर्य को जल (अर्घ्य) दें.

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन आपके लिए कुछ नए कामों को करने के लिए रहेगा. जीवनसाथी के साथ आप खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे. विद्यार्थियों को अपने आलस्य को छोड़कर मन अपनी पढ़ाई में लगाना होगा. माता-पिता की कोई सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • शुभ रंग: गहरा हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें.

तुला राशि (Libra)

आज का दिन आपके लिए वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए रहेगा. आप दूसरों की बातों में ना आएं. जीवनसाथी से कोई लड़ाई-झगड़ा हो सकता है. जिन लोगों के भाई व बहनों से अनबन चल रही है, तो वह भी दूर होगी. विद्यार्थी किसी स्कॉलरशिप से संबंधित परीक्षा के लिए मेहनत करेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • शुभ रंग: हल्का नीला
  • उपाय: लक्ष्मी जी की आरती करें और इत्र (Perfume) का प्रयोग करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है. बिजनेस को लेकर आपके मन में एक से एक आइडिया आएंगे. आपके मित्र भी कामों में आपकी पूरी मदद करेंगे. आपको किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • शुभ रंग: मैरून
  • उपाय: जरूरतमंदों को गुड़ और चने का दान करें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना होगा. प्रॉपर्टी संबंधित कोई डील फाइनल होते-होते रह सकती है. आपको अपनी सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं.

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. आपकी इनकम बढ़ने से खुशी होगी, लेकिन आपके खर्च भी बेतहाशा बढ़ेंगे. आपके कामों में यदि कुछ उतार-चढ़ाव चल रहा था, तो वह भी दूर होगा. संतान को तरक्की करते देख आपको खुशी होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • शुभ रंग: काला या आसमानी
  • उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है. जीवनसाथी से किसी बात को लेकर यदि कोई टेंशन चल रही थी, तो वह भी दूर होगी. आपको अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है. आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • शुभ रंग: जामुनी
  • उपाय: पक्षियों को दाना डालें.

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आपके लिए समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा. यदि आपका कोई काम अधूरा पड़ा था, तो वह भी पूरा होगा. आपके विवाह में आ रही समस्या भी दूर होगी. करियर को लेकर कोई डिसीजन थोड़ा सोच समझकर लें और अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • शुभ रंग: हल्का पीला
  • उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या केले के वृक्ष की पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 05 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope

Frequently Asked Questions

6 फरवरी 2026 का दिन किन राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा?

यह दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, जबकि कुछ को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा, यह राशिफल बताएगा।

मेष राशि वालों के लिए 6 फरवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए यह दिन अनुकूल रहेगा। उन्हें खुशखबरी मिलेगी और नौकरी में उत्पादकता बढ़ेगी। बॉस बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं।

वृषभ राशि वालों के लिए 6 फरवरी 2026 का दिन आर्थिक रूप से कैसा रहेगा?

वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। उन्हें व्यवसाय में उम्मीद से अधिक धन की प्राप्ति होगी और जीवनसाथी से संबंध सुधरेंगे।

मिथुन राशि वालों को 6 फरवरी 2026 को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मिथुन राशि वालों को अपने बढ़ते खर्चों पर ध्यान देना होगा और शौक-मौज की चीजों पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। उन्हें किसी वाद-विवाद से बचना होगा।

कर्क राशि वालों के लिए 6 फरवरी 2026 को जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई मुद्दा हल होगा?

हाँ, कर्क राशि वालों के लिए जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई मुद्दा कोर्ट-कचहरी में चल रहा था, तो वह दूर हो सकता है। नौकरी में बदलाव भी उनके लिए अच्छे रहेंगे।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'फिर हो बिहार चुनाव, लाखों वोटर्स को भेजे 10-10 हजार रुपये', SC पहुंची प्रशांत किशोर की जनसुराज, CJI बोले- हम...
'फिर हो बिहार चुनाव, लाखों वोटर्स को भेजे 10-10 हजार रुपये', SC पहुंची प्रशांत किशोर की जनसुराज, CJI बोले- हम...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
विश्व
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
Advertisement

वीडियोज

Parliament Session: 'कांग्रेस के राज में लिंचिग होती थी- Nirmala Sitharaman | India US Trade Deal
Parliament Session: 'लोकसभा का मुद्दा राज्यसभा में उठाना ठीक नहीं'-JP Nadda | India US Trade Deal
Parliament Session: Rahul Gandhi पर JP Nadda का प्रहार, बोले- 'अबोध बालक का बंधक ना बनाएं' |
Parliament Session: राज्यसभा में उठा लोकसभा के हंगामे का मुद्दा | India US Trade Deal | Congress
Parliament Session: 'स्पीकर का फैसला मानूंगा'- Nishikant Dubey | Rahul Gandhi | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फिर हो बिहार चुनाव, लाखों वोटर्स को भेजे 10-10 हजार रुपये', SC पहुंची प्रशांत किशोर की जनसुराज, CJI बोले- हम...
'फिर हो बिहार चुनाव, लाखों वोटर्स को भेजे 10-10 हजार रुपये', SC पहुंची प्रशांत किशोर की जनसुराज, CJI बोले- हम...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
विश्व
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
'कोई कारण नहीं भारत जैसा दोस्त बदल जाए...', ट्रंप की तेल न खरीदने की शर्त का रूस ने निकाला तोड़, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
बॉलीवुड
हो गया कंफर्म! आलिया भट्ट की 'अल्फा' अब थिएटर में ही होगी रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
हो गया कंफर्म! आलिया भट्ट की 'अल्फा' थिएटर में ही होगी रिलीज
यूटिलिटी
जहां से लिया टिकट वहीं से करनी होगी बोर्डिंग, रेलवे करने जा रहा नियमों में बड़ा बदलाव
जहां से लिया टिकट वहीं से करनी होगी बोर्डिंग, रेलवे करने जा रहा नियमों में बड़ा बदलाव
जनरल नॉलेज
Human Brain Memory: इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
हेल्थ
High Blood Pressure: क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget