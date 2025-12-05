Kal Ka Rashifal: 6 दिसंबर 2025, शनिवार को इन राशियों के लिए खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं सितारे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Kal Ka Rashifal: 6 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

आज का दिन मिलाजुला रहेगा. भाग्य आपका साथ देगा लेकिन विरोधियों और शत्रुओं से सतर्क रहना आवश्यक है. पारिवारिक जीवन में सुख मिलेगा और घर की साफ-सफाई एवं व्यवस्था पर ध्यान देंगे. मित्रों के साथ घूमने-फिरने का योग बनेगा. दिन के दूसरे भाग में धार्मिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

हनुमान चालीसा का पाठ करें. भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: लाल

वृषभ राशि

आज का दिन शुभ रहने वाला है. कोई शुभ समाचार मिल सकता है. लाभ और मुनाफे से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. लंबे समय के निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है. संतान की धार्मिक रुचि देखकर मन प्रसन्न होगा. आस-पड़ोस में किसी विवाद से दूर रहने का प्रयास करें.

उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.

माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें. भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: सफेद

मिथुन राशि

आज आप कुछ नया करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलता मिलेगी. दोपहर बाद शुभ समाचार मिल सकता है. व्यापार में प्रगति और कमाई के योग रहेंगे. प्रतियोगिता और शिक्षा क्षेत्र में भाग्य साथ देगा. भाईयों का सहयोग मिलेगा. नौकरी में अधिकारियों का प्रोत्साहन प्राप्त होगा.

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.

गाय को हरी घास खिलाएं. भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: हरा

कर्क राशि

आज का दिन सुखद और लाभदायक रहेगा. जीवनसाथी कुछ अच्छा सरप्राइज दे सकता है. कारोबार में जोखिम लेने से बचें. पारिवारिक विवाद समाप्त होकर वातावरण मधुर बनेगा. शाम को दोस्तों के साथ पार्टी या आनंद के पल बिता सकते हैं. धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता होगी.

उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं. भाग्यशाली अंक: 2

2 भाग्यशाली रंग: सफेद

सिंह राशि

भाग्य से अधिक मेहनत आपको लाभ दिलाएगी. परिजनों के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. स्वजन और रिश्तेदारों से अनबन दूर करने का प्रयास सफल होगा. मित्रों से लाभ मिलेगा.

उपाय: सूर्यदेव को गुड़ मिला जल अर्पित करें.

सूर्यदेव को गुड़ मिला जल अर्पित करें. भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: सुनहरा

कन्या राशि

आज भाग्य और मेहनत दोनों आपको लाभ दिलाएंगे. किसी समस्या का समाधान मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. काम और व्यापार में ईमानदारी से किया गया प्रयास सफलता लाएगा. जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिलेगा जो भविष्य में लाभ देगा. वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा.

उपाय: काली उड़द का दान करें.

काली उड़द का दान करें. भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: नीला

आज कार्य व्यवसाय में लाभ और शुभ सूचना मिलने की संभावना है. सेहत का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा. घर के बड़ों का स्नेह और आर्थिक लाभ मिलेगा. किसी जरूरी कारण से जीवनसाथी के साथ शॉपिंग जाने का संयोग बनेगा.

उपाय: मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं.

मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं. भाग्यशाली अंक: 4

4 भाग्यशाली रंग: पिंक

वृश्चिक राशि

आज का दिन अवसर लेकर आया है. परिश्रम का सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा. वस्त्र और भवन निर्माण संबंधी कारोबारियों को विशेष लाभ मिलेगा. प्रेम संबंधों में भाग्य साथ देगा और प्रेमी के साथ घूमने का कार्यक्रम बन सकता है. मित्रों और मेहमानों का घर पर आगमन संभव है.

उपाय: पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं (स्पर्श न करें).

पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं (स्पर्श न करें). भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: महरून

धनु राशि

आज काम में सुकून और सफलता मिलेगी. कोई लंबी समय से पूरी न हो सकी इच्छा आज पूरी हो सकती है. ससुराल पक्ष से सम्मान और लाभ मिलेगा. आर्थिक मामलों में आज का प्रयास सफल होगा, हालांकि कुछ अनचाहे खर्च भी सामने आएंगे. छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा.

उपाय: जरूरतमंदों को भोजन कराएं.

जरूरतमंदों को भोजन कराएं. भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: पीला

मकर राशि

आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा है. आप रिलैक्स रहते हुए अपने काम करेंगे. परिवार और बच्चों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. भाइयों से सहयोग मिलेगा. धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ घूमने का कार्यक्रम बन सकता है. कमाई और खर्च दोनों चलते रहेंगे पर खर्च उचित रहेंगे.

उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं. भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: काला

कुंभ राशि

आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा. कोई मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है. घर के लिए सुख-साधनों की खरीदारी कर सकते हैं. पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से सहयोग मिलेगा. कारोबार में विशेष लाभ मिलेगा, खासकर किराना व्यापारियों को. छात्रों को गुरुजनों का मार्गदर्शन मिलेगा.

उपाय: शिव मंदिर में नीले फूल चढ़ाएं.

शिव मंदिर में नीले फूल चढ़ाएं. भाग्यशाली अंक: 11

11 भाग्यशाली रंग: आसमानी

मीन राशि

आज मित्रों और संबंधियों से सहयोग मिलेगा. किसी भी विवाद से दूर रहें. रुका हुआ काम मित्र की सहायता से पूरा हो सकता है. बीमार लोगों की सेहत में सुधार आएगा. धार्मिक और पारिवारिक कार्यों में हिस्सा लेंगे. दान-पुण्य करने का अवसर मिलेगा.

उपाय: भगवान विष्णु को पीली तुलसी की माला चढ़ाएं.

भगवान विष्णु को पीली तुलसी की माला चढ़ाएं. भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: पीला-चंपा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.