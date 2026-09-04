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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकल का राशिफल 5 सितंबर 2026: मकर, मेष और सिंह राशि के व्यापार में बंपर उछाल, पढ़ें मेष से मीन का संपूर्ण भविष्यफल.

कल का राशिफल 5 सितंबर 2026: मकर, मेष और सिंह राशि के व्यापार में बंपर उछाल, पढ़ें मेष से मीन का संपूर्ण भविष्यफल.

Kal Ka Rashifal 5 September 2026: शिक्षक दिवस पर सिद्धि योग से चमकेगा भाग्य! मकर, मेष और मिथुन राशि वालों को मिलेगी करियर में सफलता व अटका धन. पढ़ें कल का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Sep 2026 01:26 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 5 September 2026 (कल का राशिफल): शनिवार, 5 सितंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल का दिन देश भर में गुरु-शिष्य की पावन परंपरा को समर्पित शिक्षक दिवस (Teachers' Day) के रूप में भी मनाया जाएगा. पंचांग की बात करें तो कल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रात 09:55:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. वहीं मृगशिरा नक्षत्र रात 09:31:35 बजे तक प्रभावी रहेगा, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी. इसके साथ ही दोपहर 12:46:52 बजे तक वज्र योग रहेगा, जिसके बाद सिद्धि योग का आरंभ होगा.

शनिवार का दिन कर्मफल दाता और न्याय के देवता शनिदेव की आराधना के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है. शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर गुरुजनों और वरिष्ठों के मार्गदर्शन से कई राशियों के करियर में चल रही बाधाएं दूर होंगी. नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और सिद्धि योग के प्रभाव से मकर, मेष, सिंह और मिथुन राशि के जातकों को रुका हुआ धन वापस मिलने, नौकरी में सम्मान और व्यापार में अप्रत्याशित सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 5 सितंबर का संपूर्ण पंचांग और दैनिक राशिफल.

पंचांग (5 सितंबर 2026, शनिवार, शिक्षक दिवस)

  • तिथि: भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी (रात 21:55:41 बजे तक), तत्पश्चात दशमी
  • नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (रात 21:31:35 बजे तक), तत्पश्चात आर्द्रा
  • करण: तैतिल (सुबह 11:06:26 बजे तक), तत्पश्चात गर (रात 21:55:41 बजे तक)
  • पक्ष: कृष्ण पक्ष
  • योग: वज्र योग (दोपहर 12:46:52 बजे तक), तत्पश्चात सिद्धि योग
  • वार: शनिवार (शनिदेव की उपासना का दिन)
  • विशेष पर्व: शिक्षक दिवस (Teachers' Day)

मेष राशि (Aries)

Business (व्यापार): व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. कारोबार में आमदनी के नए अवसर बनेंगे और धन लाभ होगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में की गई मेहनत सफल होगी जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यवहार में अहंकार लाने से बचें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): लव लाइफ में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पुरानी मनोकामनाएं पूरी करने में सफल रहेंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें.

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: लाल

वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): व्यवसाय में सामान्य गति से कार्य आगे बढ़ेंगे. लंबी व्यावसायिक यात्राओं पर जाने से फिलहाल बचें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर दिन शांतिपूर्ण रहेगा. छात्र अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेगा. दांपत्य जीवन में रोमांस और स्नेह बढ़ेगा तथा पार्टनर की बात सुनने का मौका मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन नई योजनाओं के कारण खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है.

Health (स्वास्थ्य): शारीरिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे. संतुलित खानपान अपनाएं.

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: सफेद

मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): समाज के प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में व्यापारिक लाभ दिलाएंगे. सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग हैं.

Career (करियर व शिक्षा): भाग्य का साथ कम मिलने पर भी अपनी सूझबूझ और कौशल से रुके हुए काम आसानी से निपटा लेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन में चल रहे पुराने तनाव से राहत मिलेगी. समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आवश्यक कार्यों के लिए धन की उपलब्धता बनी रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. तनावमुक्त रहकर दिन बिताने का प्रयास करें.

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: हरा

कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): व्यापारिक गतिविधियों में समझदारी से निर्णय लें. किसी भी विवाद को शांति से सुलझाना लाभकारी रहेगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और आपका महत्व बढ़ेगा. अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत होने के योग हैं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन की परेशानियां अल्पकालिक रहेंगी. लव लाइफ में साथी से सुखद बातचीत के अवसर मिलेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): आमदनी स्थिर रहेगी. बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और बाहर के अस्वस्थ खानपान से पूरी तरह परहेज करें.

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: क्रीम

सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): व्यापारी वर्ग के लिए दिन बेहद फलदायी रहेगा. ग्राहकों और साझेदारों के साथ बेहतर तालमेल बनेगा.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. कार्यस्थल पर मान-सम्मान बढ़ेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी और परिवार की जरूरतों पर ध्यान देंगे. लव लाइफ में कुछ उतार-चढ़ाव रह सकते हैं.

Finance (आर्थिक स्थिति): आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे. वित्तीय संतुलन बनाए रखने में सफल होंगे.

Health (स्वास्थ्य): ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम की अधिकता के बीच विश्राम अवश्य लें.

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: सुनहरा

कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): व्यापार में चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे. किसी भी नए कदम से पहले विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में अच्छे नतीजे हासिल होंगे. अपने काम पर ध्यान दें और व्यर्थ के विवादों से दूर रहें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में आमदनी और भविष्य को लेकर चर्चा होगी. लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति का दखल न होने दें.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय स्थिति ठीक रहेगी. परिवार के साथ मिलकर बचत की योजनाएं बनाएंगे.

Health (स्वास्थ्य): सेहत उत्तम रहेगी. नियमित दिनचर्या का पालन करें.

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: हरा

तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): कारोबार में दिन मिला-जुला रहेगा. कोई भी बड़ा जोखिम लेने से पहले बाजार का रुख समझें.

Career (करियर व शिक्षा): मेहनत के अनुरूप परिणाम न मिलने से नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है. प्रयास जारी रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी को मनाने के लिए प्रयास करने होंगे. घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन की स्थिति सामान्य रहेगी. अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाना आवश्यक है.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से बचें और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: सिल्वर

वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): व्यावसायिक मामलों में किए गए प्रयास फायदेमंद साबित होंगे. आसपास के लोगों से संपर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन संतोषजनक रहेगा. किसी से व्यर्थ वाद-विवाद में उलझने से बचें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): मां का आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और दांपत्य जीवन में रोमांच बना रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. परिवार के सहयोग से धन संबंधी मामलों में आसानी होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिनभर मन प्रसन्न और उत्साहित रहेगा.

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: मैरून

धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): काम समय पर पूरे होने से मन में संतोष रहेगा. मेहनत से किए गए कार्यों में अच्छा मुनाफा होगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में पूरी निष्ठा से काम करेंगे जिससे अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिजनों के साथ मन की बातें साझा करेंगे. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और दांपत्य जीवन तनावमुक्त रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. ईश्वर की आराधना और दान-पुण्य में मन लगेगा.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक शांति मिलेगी और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे.

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: पीला

मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): अटका हुआ धन वापस मिलने से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी. नई योजनाओं में पूंजी लगा सकते हैं.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर की गई मेहनत रंग लाएगी और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अधिकारियों से संबंध मधुर रहेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा. लव लाइफ में साथी के साथ रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन की आवक होने से आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा. खुशी से सभी कार्य पूरे करेंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें.

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: गहरा नीला

कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे. व्यापार में सामान्य गति से लाभ के अवसर बनेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा. अपने लक्ष्यों के प्रति एकाग्र रहें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा. शादीशुदा जातक जीवनसाथी की सराहना करेंगे जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): खर्चों की अधिकता रह सकती है, इसलिए बजट का विशेष ध्यान रखें ताकि आय प्रभावित न हो.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य ठीक रहेगा. काम के दबाव से खुद को मानसिक रूप से थकाएं नहीं.

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: आसमानी नीला

मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): व्यापार में आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन सही वित्तीय प्रबंधन की कमी से कुछ परेशानियां आ सकती हैं.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. एकाग्रता बनाए रखकर कार्यों को पूरा करें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन में आपसी समझ बहुत मजबूत रहेगी. जीवनसाथी आपकी मन की बात बिना कहे समझ जाएंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): खर्चे अधिक होने से मानसिक दबाव रह सकता है. वित्तीय हिसाब-किताब स्पष्ट रखें.

Health (स्वास्थ्य): अधिक तनाव के कारण सिरदर्द या बेचैनी हो सकती है. पर्याप्त नींद और ध्यान का सहारा लें.

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: केसरिया

FAQs

5 सितंबर 2026 शनिवार को किन राशियों को रुका हुआ धन और बड़ा लाभ मिलेगा?
मकर और मेष राशि के जातकों को अटका हुआ धन वापस मिलने और व्यापार में बड़ा आर्थिक लाभ होने के मजबूत योग हैं.

कल किन राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है? 
कुंभ और मीन राशि के जातकों को अनियंत्रित खर्चों से बचने और अपना वित्तीय बजट बनाकर चलने की सलाह दी गई है.

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About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 01:26 PM (IST)
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Horoscope Today Kal Ka Rashifal Horoscope 2026 Kal Ka Rashifal 5 September 2026
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