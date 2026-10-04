Kal Ka Rashifal, 5 October 2026 (कल का राशिफल): सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अत्यंत मंगलकारी और विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल पूरे दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि प्रभावी रहेगी. वहीं रात्रि 11:09 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन अपनी स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे.

सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ और चंद्रदेव की विशेष आराधना का दिन होता है. कल ग्रहों के दुर्लभ संयोग से गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग, लक्ष्मी योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, सुनफा योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से तुला, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को मनचाहा प्रमोशन, कोर्ट-कचहरी में विजय, पैतृक संपत्ति में हिस्सा और व्यापार में बंपर मुनाफे के मजबूत योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 4 अक्टूबर 2026 का पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल.

कल का पंचांग (5 अक्टूबर 2026, सोमवार)

तिथि: आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी (पूरे दिन)

आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी (पूरे दिन) नक्षत्र: पुष्य नक्षत्र (रात 11:09 बजे तक), तत्पश्चात आश्लेषा

पुष्य नक्षत्र (रात 11:09 बजे तक), तत्पश्चात आश्लेषा चन्द्र राशि: कर्क राशि (स्वराशि में चंद्रमा)

कर्क राशि (स्वराशि में चंद्रमा) शुभ योग: गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग, लक्ष्मी योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)

गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग, लक्ष्मी योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

1. मेष राशि (Aries)

Business (व्यापार): बिजनेस के सिलसिले में यात्राएं टालना ही बेहतर रहेगा, अन्यथा संचित धन पर असर पड़ सकता है. किसी भी कागजी कार्रवाई में पूरी सावधानी बरतें. अचानक किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग से बेहतरीन परिस्थितियां बनेंगी.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस का माहौल थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है, सहकर्मी या सीनियर्स अड़चनें पैदा कर सकते हैं. रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को अभी और प्रयास करने होंगे. अनैतिक रास्तों से पूरी तरह बचें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घरेलू मोर्चे पर थोड़ी तल्खी रह सकती है. जीवनसाथी के साथ बातचीत में धैर्य बनाए रखें. छात्र और खिलाड़ी जल्दबाजी में कोई गलती न करें.

Finance (आर्थिक स्थिति): खर्चों की अधिकता से बैंक बैलेंस पर असर पड़ सकता है. वित्तीय लेन-देन में सतर्कता बरतें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से शारीरिक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. ध्यान और विश्राम को प्राथमिकता दें.

शुभ कलर: नेवी ब्लू | शुभ नंबर: 4 | अशुभ नंबर: 6

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): बिजनेस में नए कीर्तिमान स्थापित होंगे. भारी प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपनी सूझबूझ और पुरानी योजनाओं के बल पर बंपर मुनाफा कमाने में सफल रहेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कठिन परिश्रम का उम्मीद से अधिक प्रतिफल मिलेगा. कार्यस्थल पर शानदार प्रदर्शन से अधिकारी और सहकर्मी आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के साथ भोजन करने और अपने विचार साझा करने से आपसी प्रेम बढ़ेगा. बच्चे छुट्टियों की योजना बनाने में उत्साहित रहेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापारिक लाभ से आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. पुराने निवेशों से भी अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. खिलाड़ी अभ्यास के दौरान ट्रैक पर किसी से व्यर्थ बहस में न पड़ें.

शुभ कलर: पर्पल | शुभ नंबर: 7 | अशुभ नंबर: 1

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कारोबार में विशेष उपलब्धियां हासिल होंगी. नई योजनाओं को गुप्त रखें. पूर्व में किए गए कठिन परिश्रम का सुखद आर्थिक परिणाम मिलेगा.

Career (करियर व शिक्षा): मार्केटिंग से जुड़े जातकों को विशेष उपलब्धि के लिए सम्मानित किया जा सकता है. नई नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के प्रयास सफल होंगे. सीनियर्स का सहयोग मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पैतृक धन या संपत्ति मिलने के योग हैं. घर में परिजनों के साथ धार्मिक प्रार्थना का आयोजन होगा, जिससे मन में शांति रहेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. पैतृक लाभ और कार्यक्षेत्र में तरक्की से संचित पूंजी में वृद्धि होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि छात्रों और कलाकारों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.

शुभ कलर: व्हाइट | शुभ नंबर: 9 | अशुभ नंबर: 3

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): पुरानी यात्राओं और सत्ता से जुड़े प्रभावशाली संपर्कों के जरिए बड़ी लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का सुनहरा मौका मिलेगा. पुराने नुकसान की भरपाई होगी. आगामी त्योहारी सीजन के लिए प्रचार-प्रसार तेज करें.

Career (करियर व शिक्षा): मार्केटिंग, सेल्स और कमीशन से जुड़े लोगों के लिए दिन किसी वरदान से कम नहीं है. ऑफिस के नियमों का कड़ाई से पालन करें और अपने काम पर पूरी तरह एकाग्र रहें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रेम जीवन में भरपूर रोमांस रहेगा. राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लगेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन व्यावसायिक लाभ से आर्थिक संतुलन बना रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हायर स्टडीज वाले छात्र व्यर्थ की बातचीत में समय गंवाने से बचें.

शुभ कलर: ब्लैक | शुभ नंबर: 2 | अशुभ नंबर: 5

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): किसी भी बड़ी डील को फाइनल करने से पहले शुभचिंतकों की राय जरूर लें और लेन-देन में पूरी सतर्कता रखें. पब्लिक रिलेशन को मजबूत बनाएं ताकि व्यापार की ग्रोथ बनी रहे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. सहकर्मियों और सीनियर्स के सहयोग से काम समय पर पूरे होंगे. स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में किसी की निजी बातों को बाहर सार्वजनिक न होने दें, एक-दूसरे की गोपनीयता का सम्मान करें.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय मामलों में सावधानी जरूरी है. गलत फैसलों से बचने के लिए बजट नियंत्रित रखें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अतीत की गलतियों को दोहराने से बचें और अपनी दिनचर्या अनुशासित रखें.

शुभ कलर: ब्लैक | शुभ नंबर: 7 | अशुभ नंबर: 4

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): किसी भी व्यावसायिक अनुबंध या डील के सभी बिंदुओं को ध्यान से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें. नया काम शुरू करने के बजाय वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित रखना बेहतर रहेगा.

Career (करियर व शिक्षा): सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूरे होंगे. ऑफिस में विरोधी भी आपके काम की तारीफ करेंगे, जिससे मान-सम्मान और रुतबे में इजाफा होगा. काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): सामाजिक कार्यों में विशेष योगदान के लिए सार्वजनिक सम्मान मिल सकता है. पारिवारिक मामलों में शांत रहकर निर्णय लें.

Finance (आर्थिक स्थिति): लाभ के नए अवसर सामने आएंगे. आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. व्यक्तित्व में निखार आने से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे.

शुभ कलर: ब्राउन | शुभ नंबर: 6 | अशुभ नंबर: 8

7. तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): शिव, लक्ष्मी, गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग से कारोबार से जुड़ी बहुप्रतीक्षित शुभ सूचना मिलेगी. उत्पादों की क्वालिटी सुधारने पर दोपहर बाद बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं.

Career (करियर व शिक्षा): दिन की शुरुआत मनचाही सफलता और उत्कृष्ट परिणामों के साथ होगी. सीनियर्स की पूरी कृपा बनी रहेगी और किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया जा सकता है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए दिन अनुकूल है. भाई की सलाह को महत्व दें. सामाजिक आयोजनों में जाने के अवसर मिलेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापार और नौकरी दोनों जगह से बेहतरीन आर्थिक लाभ होगा. वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य शानदार रहेगा. आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और समय से पहले अपने लक्ष्य हासिल करेंगे.

शुभ कलर: स्काई ब्लू | शुभ नंबर: 3 | अशुभ नंबर: 5

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): जबरदस्त आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं, जिससे बाजार में आपकी साख बढ़ेगी. विशेषकर बच्चों और युवाओं के परिधान (गारमेंट्स) के कारोबार में तगड़ी कमाई होगी. विस्तार अभी टालें.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, हालांकि छोटी सी गलती पर डांट भी पड़ सकती है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखें. करियर की समस्याएं सुलझेंगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अनियमित दिनचर्या से जीवनसाथी नाराज हो सकता है, इसलिए परिवार के लिए समय निकालें.

Finance (आर्थिक स्थिति): बड़ा आर्थिक मुनाफा होगा. अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने से बचत में अच्छी बढ़ोतरी होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. छात्र और खिलाड़ी अपने क्षेत्र में पूरे समर्पण के साथ जुटे रहेंगे.

शुभ कलर: क्रीम | शुभ नंबर: 1 | अशुभ नंबर: 6

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): जब तक कोई नया प्रोजेक्ट पक्का न हो जाए, उसकी चर्चा किसी से न करें. व्यावसायिक दस्तावेज संभालकर रखें, दुरुपयोग की आशंका है. व्यापार में आपका अच्छा व्यवहार ही सफलता दिलाएगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर दूसरों के बहकावे में आने से बचें और अपने विवेक से निर्णय लें. गुस्से पर काबू रखें ताकि अनावश्यक विवाद न हो.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में तनावपूर्ण माहौल से बचने के लिए वाणी में मिठास रखें. मानसिक शांति के लिए योग, ध्यान और अध्यात्म का सहारा लें.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी. जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव के कारण खिलाड़ी अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं. पर्याप्त विश्राम लें.

शुभ कलर: पर्पल | शुभ नंबर: 2 | अशुभ नंबर: 4

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): कारोबार में डीलर्स के साथ पारदर्शिता बनाए रखें, अच्छा-खासा मुनाफा हाथ लगेगा. पैतृक व्यवसाय में वरिष्ठों और बुजुर्गों की सीख से व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा.

Career (करियर व शिक्षा): यदि लंबे समय से मनचाहे ट्रांसफर या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो कल आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है. आपकी ईमानदारी और समर्पण की बदौलत पदोन्नति के मजबूत योग हैं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से आर्थिक या भौतिक लाभ हो सकता है. घर में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मकता बनी रहेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापार में मुनाफा और पदोन्नति से आय में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. छात्र और युवा वर्ग अपनी मेहनत से मिली सफलता से संतुष्ट रहेंगे.

शुभ कलर: रेड | शुभ नंबर: 3 | अशुभ नंबर: 7

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): शिव, लक्ष्मी और गजकेसरी योग के प्रभाव से कोर्ट-कचहरी और कानूनी विवादों में बड़ी जीत हासिल होगी. आधुनिक तकनीक अपनाएं. राजनीतिक व प्रभावशाली संपर्कों से कारोबार को बड़ा सहारा मिलेगा.

Career (करियर व शिक्षा): सीनियर्स के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे, जिसका लाभ भविष्य में मिलेगा. नई नीतियों पर अमल करने के लिए समय उत्तम है. सहकर्मियों से विवाद में दिमाग से काम लें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक संपत्ति या विरासत में हिस्सा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. घर का वातावरण अनुकूल रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): कानूनी मामलों में जीत और पैतृक संपत्ति के योग से बड़ा वित्तीय लाभ होगा. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

Health (स्वास्थ्य): भावनात्मक और शारीरिक तंदुरुस्ती पर ध्यान दें. संगीत और ध्यान के जरिए तनाव को दूर भगाएं.

शुभ कलर: पिंक | शुभ नंबर: 8 | अशुभ नंबर: 2

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग से प्रतिस्पर्धियों पर आपका पूरा दबदबा रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और कोई महत्वपूर्ण डील या बड़ा ऑर्डर फाइनल हो सकता है. भविष्य के लिए पूंजी निवेश की योजना बनेगी.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य से विरोधियों को शांत करेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से तरक्की और प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घरेलू मोर्चे पर दूसरों की कमियां निकालने से बचें और बिना मांगे सलाह न दें. शांत रहकर परिवार में सामंजस्य बनाएं.

Finance (आर्थिक स्थिति): बड़े ऑर्डर्स और तरक्की से धन लाभ के बेहतरीन योग हैं. आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा.

Health (स्वास्थ्य): अभ्यास के दौरान खिलाड़ियों की नसों में खिंचाव हो सकता है, इसलिए उठने-बैठने के पोस्चर पर ध्यान दें और वॉर्मअप जरूर करें.

शुभ कलर: ऑरेंज | शुभ नंबर: 8 | अशुभ नंबर: 1

FAQs

5 अक्टूबर 2026 सोमवार को किन राशियों को गजकेसरी व सर्वार्थ सिद्धि योग से सबसे बड़ा लाभ होगा?

तुला, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से मनचाहा प्रमोशन, कानूनी दांवपेच में जीत, पैतृक संपत्ति और बड़े व्यापारिक अनुबंध मिलने के मजबूत योग हैं.

कल किन राशि वालों को कार्यस्थल पर सतर्कता और लेन-देन में सावधानी बरतनी चाहिए?

मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को यात्राएं टालने, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने, गोपनीय दस्तावेज संभालकर रखने और जल्दबाजी में बड़े वित्तीय फैसले न लेने की सलाह दी गई है.

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