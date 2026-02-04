Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Kal Ka Rashifal: 5 फरवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए फैसलों और बदलावों से भरा रहेगा. कुछ लोगों को करियर और धन के मामलों में नए मौके मिलेंगे, जबकि कुछ को सेहत और रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल.

आज स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए लापरवाही न करें. व्यापार में छोटे-मोटे लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन बड़े मुनाफे के लालच में गलत फैसला नुकसान करा सकता है. कोई पुराना मित्र आपसे मिल सकता है, जिससे भावनात्मक सहारा मिलेगा. धन से जुड़ी किसी भी डील को बहुत सोच-समझकर फाइनल करें. विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को अच्छी संस्था से जुड़ने का मौका मिल सकता है.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाएं.

वृषभ राशि

लेन-देन के मामलों में सतर्क रहें, वरना गलती भारी पड़ सकती है. घर में पूजा-पाठ या कोई शुभ कार्य हो सकता है. माता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. दिया हुआ कर्ज वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी. संपत्ति में वृद्धि के योग हैं और परिवार में विवाह या मांगलिक कार्य की बात पक्की हो सकती है.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: लक्ष्मी माता को सफेद मिठाई का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

मन में भ्रम बना रहेगा और कामों में बार-बार रुकावट आ सकती है. संतान के करियर को लेकर कोई अहम फैसला लेना पड़ सकता है. व्यापारियों को साझेदारी से बचना चाहिए, वरना धोखे की संभावना है. प्रेम संबंधों में किसी गलत बात पर सहमति न दें, नहीं तो पछताना पड़ सकता है.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

दिन लाभदायक रहेगा, लेकिन गलत तरीकों से पैसा कमाने से बचें. आपकी समझदारी कार्यक्षेत्र में फायदा दिलाएगी. कुछ लोग दोस्त बनकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, सावधान रहें. दूर के किसी रिश्तेदार से निराशाजनक खबर मिल सकती है. प्रॉपर्टी डील से बड़ा फायदा होने के योग हैं.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: क्रीम

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

सिंह राशि

मौज-मस्ती और उत्साह भरा दिन रहेगा. भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कामों में लापरवाही न करें. जीवनसाथी की सलाह से बिजनेस में फायदा होगा. भाई-बहनों से मतभेद खत्म हो सकते हैं. किसी वरिष्ठ व्यक्ति को मनाने की कोशिश करनी पड़ेगी.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

दिन मिला-जुला रहेगा. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा. विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. ससुराल पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी और बिजनेस की लंबी योजनाएं आगे बढ़ेंगी.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हल्का हरा

उपाय: हरी मूंग दान करें.

मान-सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा. संपत्ति से जुड़ा कोई मामला सुलझ सकता है. नए काम की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है. ऑफिस में किसी महिला सहकर्मी से सावधान रहें और बॉस की गलत बात पर सहमति न दें.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें.

वृश्चिक राशि

सामान्य लेकिन कामकाजी दिन रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवार की समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं. जीवनसाथी के साथ बाहर समय बिताएंगे. संतान की सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मरून

उपाय: हनुमान चालीसा पढ़ें.

धनु राशि

व्यवसाय के लिए दिन बहुत अच्छा है. आय के नए अवसर मिल सकते हैं. पिता के साथ धार्मिक यात्रा का योग है. वाहन सावधानी से चलाएं. प्रॉपर्टी में निवेश लाभदायक रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि

काम और परिवार दोनों में संतुलन बना रहेगा. बड़ों का सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी से कोई सरप्राइज मिल सकता है. राजनीति या सरकारी काम से फायदा होगा. धन से जुड़ी समस्या दूर होगी.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

भाई-बहनों का पूरा साथ मिलेगा. पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है. घर में निर्माण कार्य शुरू हो सकता है. प्रेम जीवन में अच्छा समय बीतेगा. जरूरत पड़ने पर धन सहायता मिल जाएगी.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: जरूरतमंद को कपड़े दान करें.

मीन राशि

बुद्धि से फैसले लेना जरूरी होगा. विरोधी सक्रिय रहेंगे और मानसिक तनाव रह सकता है. भगवान की भक्ति से मन को शांति मिलेगी. संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी और बाहर पढ़ाई का मौका मिल सकता है.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: बैंगनी

उपाय: विष्णु मंत्र का जाप करें.

