Kal Ka Rashifal, 4 September 2026 (कल का राशिफल): शुक्रवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के साथ-साथ ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भी अत्यंत फलदायी रहने वाला है. कल पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. रात 11:04 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में संचरण करेंगे.

शुक्रवार को भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा के साथ-साथ हर्षण योग, बुधादित्य योग और सुनफा योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है. इसके प्रभाव से वृषभ, सिंह, धनु और कुंभ राशि के जातकों को कारोबार में बड़े अनुबंध, नौकरी में प्रमोशन और अटका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं.

आइए जानते हैं विख्यात ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास से 4 सितंबर का संपूर्ण पंचांग और दैनिक राशिफल.

पंचांग (4 सितंबर 2026, शुक्रवार, श्री कृष्ण जन्माष्टमी)

तिथि: भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी (पूरे दिन)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी (पूरे दिन) नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र (रात 11:04 बजे तक), तत्पश्चात मृगशिरा

रोहिणी नक्षत्र (रात 11:04 बजे तक), तत्पश्चात मृगशिरा चन्द्र राशि: वृषभ राशि

वृषभ राशि शुभ योग: हर्षण योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग

हर्षण योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक दिशाशूल: पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

Business (व्यापार): नए क्लाइंट्स और व्यावसायिक साझेदारों के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी. किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट के मिलने से कारोबार को गति मिलेगी.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. छात्रों का पढ़ाई में ध्यान बढ़ेगा और गुरुजनों के मार्गदर्शन से आत्मविश्वास मजबूत होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और पुराने मतभेद सुलझेंगे. दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों में मधुरता व अपनापन बढ़ेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): पार्टनरशिप से आर्थिक लाभ होने के योग हैं. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मीठे का अधिक सेवन करने से बचें और त्वचा की देखभाल पर ध्यान दें.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: सफेद

अचूक उपाय: देवी मां को चीनी या राबड़ी का भोग लगाएं और महिलाओं का सम्मान करें.

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): बाजार में भारी प्रतिस्पर्धा के बावजूद आपकी व्यावसायिक रणनीति सटीक बैठेगी. कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना होगी.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल योग हैं. उच्च शिक्षा और नए कौशल सीखने वाले छात्रों को मनचाहे परिणाम मिलेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर-परिवार का माहौल शांत रहेगा और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. बचत पर अधिक ध्यान दें.

Health (स्वास्थ्य): पुरानी शारीरिक थकान दूर होगी और मानसिक शांति बनी रहेगी. योग और नियमित दिनचर्या का पालन करें.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: पेल यलो

अचूक उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और कार्यस्थल पर अपनी बाईं जेब में पीला धागा रखें.

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): अनोखी और नई रणनीतियों से कारोबार में बड़ा मुनाफा कमाएंगे. पुराने अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. कला, मीडिया और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े छात्रों को नई उपलब्धियां हासिल होंगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): संतान की पढ़ाई व करियर से जुड़े शुभ समाचार मिलेंगे. प्रेम संबंधों में पुरानी मिठास लौटेगी और दिन बेहद रोमांटिक रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): पुराने निवेश से बेहतरीन रिटर्न मिलने की संभावना है. रुका हुआ धन वापस मिलेगा, लेकिन भावुक होकर खर्च करने से बचें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. संतुलित आहार लें.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: पेस्टल पिंक

अचूक उपाय: पूजा स्थल में दीपक जलाकर भगवान को सफेद पुष्प अर्पित करें.

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): कार्यक्षेत्र में नई कारोबारी डील मिलने की प्रबल संभावना है, जो व्यापार को नई दिशा प्रदान करेगी.

Career (करियर व शिक्षा): अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत रंग लाएगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर में सुख-सुविधाओं की वृद्धि होगी और परिजनों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे. प्रेमी युगल किसी खूबसूरत जगह पर समय बिता सकते हैं.

Finance (आर्थिक स्थिति): वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं. बड़े वित्तीय लेन-देन में कागजी कार्रवाई सावधानी से करें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तली-भुनी और अत्यधिक मीठी चीजों के सेवन से परहेज करें.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: हल्का गुलाबी

अचूक उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल और शुद्ध घी की मिठाई अर्पित करें तथा सफेद वस्त्र धारण करें.

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): आपकी संवाद शैली से नए संपर्क स्थापित होंगे. लंबी व्यावसायिक यात्राओं से अप्रत्याशित आर्थिक लाभ होने के संकेत हैं.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में प्रभाव और पराक्रम बढ़ेगा. आपकी प्रस्तुति से उच्चाधिकारी प्रभावित होंगे. छात्रों में एकाग्रता और रचनात्मकता बढ़ेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और प्रेम जीवन रोमांचक रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): नौकरी में प्रमोशन या इन्सेंटिव से आय में वृद्धि होगी. नए संपर्कों के जरिए अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और चेहरे पर चमक बनी रहेगी. खानपान में संतुलित मात्रा में शर्करा का प्रयोग करें.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: नारंगी

अचूक उपाय: शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): लंबे समय से अटकी हुई कोई व्यावसायिक डील फाइनल हो सकती है, जिससे कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की पहचान होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए समय अत्यंत अनुकूल है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर में मांगलिक या धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी. लव पार्टनर को उपहार दे सकते हैं, दांपत्य जीवन सुदृढ़ होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन भाव में शुभ प्रभाव से आमदनी के नए साधन बनेंगे. खरीदारी करते समय अपने निर्धारित बजट का ध्यान रखें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आलस्य और तैलीय खानपान से दूर रहें. सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगी.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: पर्पल

अचूक उपाय: मंदिर में दही, चीनी और कमल का फूल अर्पित करें तथा 'ॐ श्रीं श्रिये नमः' का जाप करें.

Business (व्यापार): व्यक्तित्व और प्रभाव में वृद्धि होगी. व्यापारियों को नई डील्स और अनुबंधों में शानदार सफलता मिलने के योग हैं.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के सुनहरे अवसर मिलेंगे. उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का सुखद परिणाम प्राप्त होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जीवन में सुख और सौहार्द रहेगा. अविवाहित जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): आय के नए स्रोत विकसित होंगे और रुका हुआ धन वापस मिलेगा. विलासिता और दिखावे पर अत्यधिक खर्च करने से बचें.

Health (स्वास्थ्य): ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा और मानसिक तनाव कम होगा. पेट से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए खानपान पर ध्यान दें.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: ऑलिव ग्रीन

अचूक उपाय: किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र, मिठाई या दही का दान करें.

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): विदेशी कंपनियों या विदेश से जुड़े कार्यों में शानदार अवसर मिलेंगे. नए क्लाइंट्स से जुड़ने का मौका मिलेगा.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरी में विदेशी प्रोजेक्ट्स मिलने से तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा. छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई के रास्ते खुल सकते हैं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के साथ सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव से बचें और साथी की बात सुनें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आय के साथ-साथ खर्चों की अधिकता रह सकती है. किसी भी नई योजना या स्कीम में सोच-समझकर ही पूंजी लगाएं.

Health (स्वास्थ्य): अत्यधिक आराम और मीठे के सेवन से बचें. नियमित व्यायाम करें ताकि वजन और पेट संबंधी दिक्कतें न हों.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: ऑरेंज

अचूक उपाय: माता लक्ष्मी और शुक्र देव की आराधना करें तथा जरूरतमंदों को मिठाई वितरित करें.

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): कारोबार में मुनाफा बढ़ाने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए समय काफी अनुकूल है.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों को इन्सेंटिव या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों की मेहनत रंग लाएगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर में शुभ कार्य का आयोजन होगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): पुराने संपर्कों से अचानक आर्थिक लाभ होगा. आय के नए साधन बनने और निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के आसार हैं.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मानसिक तनाव कम होगा. नियमित रूप से व्यायाम जारी रखें.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: मैजेंटा

अचूक उपाय: चमेली के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंदों में मिठाई का दान करें.

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा जिससे रुके कार्य गति पकड़ेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को परिश्रम का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. नए कोर्स में दाखिला लेने के लिए दिन शुभ है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत से पुराने मतभेद आसानी से सुलझ जाएंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत रहेगी. नया वाहन, प्रॉपर्टी या घर की सुख-सुविधा का सामान खरीदने के योग हैं.

Health (स्वास्थ्य): शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे. मौसम परिवर्तन के कारण खानपान में थोड़ी सावधानी रखें.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: समुद्री हरा

अचूक उपाय: देवी लक्ष्मी को सफेद फूल या मिठाई अर्पित करें और जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें.

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): दूर के स्थानों और विदेशी संपर्कों से व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा. नई डील्स फाइनल करने के लिए समय पूरी तरह अनुकूल है.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरी में पदोन्नति या बेहतर पैकेज मिलने के आसार हैं. छात्रों की रुचि उच्च शिक्षा और शोध कार्यों में बढ़ेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पिता या वरिष्ठों के मार्गदर्शन से बड़े पारिवारिक निर्णय आसान होंगे. दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी विश्वास बढ़ेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): भाग्य का साथ मिलने से रुका हुआ पेमेंट प्राप्त होगा. संपत्ति में निवेश करना भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्राओं के कारण थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम और संतुलित आहार लें.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: कत्था

अचूक उपाय: सुहागिन महिलाओं या कन्याओं को मिठाई व सफेद वस्त्र भेंट करें.

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): साझेदारी में काम करने वाले व्यापारियों को बड़ा मुनाफा होगा. टीमवर्क से कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी.

Career (करियर व शिक्षा): बैंकिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा. शोध कार्यों में लगे छात्रों को सफलता मिलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक निर्णय होंगे. प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ और नजदीकी बढ़ेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): शेयर बाजार, बीमा या पुराने निवेश से अचानक धन लाभ हो सकता है. हालांकि, अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य ऊर्जावान बना रहेगा. मानसिक तनाव और शारीरिक थकान से बचने के लिए ध्यान और योग करें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: पिंक

अचूक उपाय: मंदिर में दूध और जल अर्पित करें तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सफेद मिठाई का दान करें.

FAQs

1. 4 सितंबर 2026 जन्माष्टमी पर किन राशियों को हर्षण योग से सबसे बड़ा लाभ होगा?

वृषभ, सिंह, धनु और कुंभ राशि के जातकों को हर्षण योग और जन्माष्टमी के पावन संयोग से नौकरी में तरक्की, नए अनुबंध और अचानक भारी आर्थिक लाभ होगा.

2. जन्माष्टमी के दिन धन लाभ और ग्रह शांति के लिए क्या विशेष उपाय करना चाहिए?

शुक्रवार और जन्माष्टमी का संयोग होने से माता लक्ष्मी और भगवान श्रीकृष्ण को माखन, मिश्री या सफेद मिठाई का भोग लगाएं और जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें.

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