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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 4 October 2026: रविवार को परिध योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, सिंह को विदेशी डील और मेष को करियर में ग्रोथ के प्रबल योग!

Kal Ka Rashifal 4 October 2026: रविवार को परिध योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, सिंह को विदेशी डील और मेष को करियर में ग्रोथ के प्रबल योग!

Kal Ka Rashifal, 4 October 2026: रविवार को परिध योग से चमकेगा भाग्य! सिंह को विदेशी डील, मकर की फाइनल होगी लैंड डील व तुला को बड़ा प्रोजेक्ट. पढ़ें कल का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Oct 2026 01:52 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 4 October 2026 (कल का राशिफल): रविवार, 4 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल पूरे दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि प्रभावी रहेगी (मातृ नवमी श्राद्ध). वहीं पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा शाम 06:32 बजे तक मिथुन राशि में रहेंगे, तत्पश्चात अपनी स्वराशि कर्क में प्रवेश करेंगे.

रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण की उपासना के लिए समर्पित होता है. ग्रहों के गोचर से कल परिध योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, सुनफा योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से वृषभ, सिंह, तुला और धनु राशि के जातकों को विदेशी कंपनियों से बड़ा अनुबंध, रुका हुआ सरकारी काम बनने, पैतृक व्यापार में विस्तार और करियर में नई जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक लाभ के मजबूत संकेत हैं.

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आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 4 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

पंचांग (4 अक्टूबर 2026, रविवार)

  • तिथि: आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी (पूरे दिन)
  • नक्षत्र: पुनर्वसु नक्षत्र (पूरे दिन)
  • चन्द्र राशि: मिथुन राशि (शाम 06:32 बजे तक), तत्पश्चात कर्क राशि
  • शुभ योग: परिध योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)
  • शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):
  • सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • राहुकाल (अशुभ समय): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक
  • दिशाशूल: पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

1. मेष राशि (Aries)

Business (व्यापार): बाहरी संपर्कों से लाभदायक व्यापारिक ऑर्डर्स मिलेंगे. टैक्स या कानूनी नोटिस से जुड़ा मामला बातचीत से सुलझ जाएगा. कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव श्राद्ध पक्ष के बाद ही करें.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने से करियर ग्रोथ होगी. उच्चाधिकारियों से सराहना मिलेगी और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी के सहयोग से घर का रुका हुआ महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा. राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को मान-सम्मान प्राप्त होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यावसायिक सौदों से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आकस्मिक लाभ के अवसर बनेंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सकारात्मक दृष्टिकोण से मानसिक तनाव दूर होगा और उत्साह बना रहेगा.

शुभ कलर: व्हाइट | शुभ नंबर: 1 | अशुभ नंबर: 8

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): परिध योग के प्रभाव से व्यापार को आगे बढ़ाने में सफल होंगे. पैतृक कारोबार को आधुनिक तरीके से संचालित करने की योजनाएं धरातल पर उतरेंगी.

Career (करियर व शिक्षा): यदि जॉब बदलने का विचार कर रहे हैं, तो समय पूरी तरह अनुकूल है. तय समय पर टारगेट पूरे होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में किसी परिजन के स्वास्थ्य में सुधार आने से राहत मिलेगी. प्रेम जीवन में दिल की बात साझा करने के अवसर मिलेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. संचित पूंजी और आय के स्रोत दोनों मजबूत होंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. खिलाड़ी मैदान पर पूरे आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे.

शुभ कलर: ग्रीन | शुभ नंबर: 7 | अशुभ नंबर: 1

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): व्यापारिक संपर्कों के विस्तार से नए अवसर हाथ लगेंगे. कार्यक्षेत्र की व्यवस्था पर कड़ा नियंत्रण रखें ताकि कर्मचारियों के आपसी मतभेद से काम न बिगड़े.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में अचानक कोई बहुप्रतीक्षित खुशखबरी मिल सकती है. आपका सकारात्मक दृष्टिकोण कार्यक्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक मामलों में हठ छोड़कर लचीला रुख अपनाना सुख-शांति लाएगा. अपनों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): अतिरिक्त आय के नए स्रोत खुलने से आर्थिक प्रोफाइल मजबूत होगी. बचत योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए गुरुजनों की मदद लेनी चाहिए.

शुभ कलर: ऑरेंज | शुभ नंबर: 1 | अशुभ नंबर: 5

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, वर्तमान गतिविधियों को सामान्य बनाए रखें. दूसरों के विवादों से दूर रहकर केवल अपने काम पर ध्यान दें.

Career (करियर व शिक्षा): वर्कस्पेस पर काम का दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. समय की मांग के अनुसार अपने व्यवहार में लचीलापन लाना आवश्यक होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी की नकारात्मक सोच को प्यार से दूर करने का प्रयास करें. घरेलू माहौल के कारण छात्रों का मन थोड़ा विचलित रह सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक मामलों में थोड़ी तंगी महसूस हो सकती है. अनावश्यक यात्राओं और फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.

Health (स्वास्थ्य): अत्यधिक चिंता और सोच-विचार से बचें, अन्यथा सिरदर्द और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है.

शुभ कलर: येलो | शुभ नंबर: 4 | अशुभ नंबर: 8

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): बुधादित्य और वाशि योग से विदेशी कंपनियों से बड़ा ऑर्डर या नई डील मिल सकती है. बड़े फैसलों में देरी न करें, अन्यथा अवसर हाथ से निकल सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस के सभी कार्य शांतिपूर्ण तरीके से निपटेंगे, हालांकि किसी प्रोजेक्ट को लेकर सहकर्मी से मतभेद से बचें. छात्रों के लिए कठिन अध्ययन का समय है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): वीकेंड पर संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलेगा, जिससे पूरे परिवार में उत्साह का वातावरण रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): नई मार्केटिंग रणनीति से ब्रांड वैल्यू और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे. आर्थिक स्थिति काफी बेहतर होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम और ऊर्जावान रहेगा. दिनभर सकारात्मकता का संचार महसूस करेंगे.

शुभ कलर: व्हाइट | शुभ नंबर: 2 | अशुभ नंबर: 4

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): बुधादित्य और सुनफा योग से बैंक लोन या फाइनेंस से जुड़ी समस्याएं किसी बड़े अधिकारी के सहयोग से सुलझ जाएंगी. पूंजी निवेश की ठोस योजना बनाएं.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों पर नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं. ऑफिस में कार्य को लेकर किसी से वाद-विवाद में न पड़ें और संयम से काम लें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. जीवनसाथी के सहयोग से कोई रुका हुआ पारिवारिक कार्य पूरा होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक पक्ष पहले से सुदृढ़ होगा. रुका हुआ धन मिलने और फाइनेंस संबंधी बाधाएं दूर होने से राहत मिलेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खिलाड़ी अपने अभ्यास पर पूरी एकाग्रता बनाए रख सकेंगे.

शुभ कलर: रेड | शुभ नंबर: 7 | अशुभ नंबर: 2

7. तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): परिध योग से कारोबार में अनुकूल स्थितियां बनेंगी और धन लाभ होगा. निवेश से भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन निर्णय लेने में आलस्य न बरतें.

Career (करियर व शिक्षा): किसी बड़े और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी साख मजबूत होगी. प्रतियोगी छात्रों को सफलता मिलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य की रूपरेखा बनेगी. प्रॉपर्टी से जुड़े सौदों में कागजात ध्यानपूर्वक जांचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापार में आ रहे सुधार से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. गृह-उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी हो सकती है.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक रूप से आशावादी और शांत रहेंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

शुभ कलर: नेवी ब्लू | शुभ नंबर: 3 | अशुभ नंबर: 9

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ तालमेल बनाकर रखें. नए व्यापारियों को किसी डीलर से धोखे की आशंका है, इसलिए लिखा-पढ़ी में सतर्कता बरतें.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा किसी प्रोजेक्ट से अलग होना पड़ सकता है. अपनी वर्तमान कार्यशैली में बदलाव न करें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक वातावरण में थोड़ी अशांति रह सकती है. लव पार्टनर की भावनाओं का आदर करें और संवादहीनता न आने दें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आय-व्यय का संतुलन बनाकर चलना होगा. जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह बचें.

Health (स्वास्थ्य): व्यर्थ की चिंताओं से बचें. मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें.

शुभ कलर: ग्रीन | शुभ नंबर: 5 | अशुभ नंबर: 3

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को सही समय पर सही फैसले लेने से बड़ा लाभ होगा. आगामी त्योहारी सीजन की एडवांस मार्केटिंग से मुनाफा बढ़ेगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और पुरानी परियोजनाएं पूरी होंगी. मार्केटिंग से जुड़े लोगों के काम पर उच्चाधिकारियों की सकारात्मक नजर रहेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी और माताजी के बीच बेहतर तालमेल देखकर मन को असीम शांति मिलेगी. पारिवारिक माहौल बेहद सुखद रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): पूर्व में की गई बचत संकट के समय काम आएगी. आर्थिक पक्ष मजबूत और संतोषजनक रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी उत्साहपूर्वक दिन बिताएंगे.

शुभ कलर: व्हाइट | शुभ नंबर: 4 | अशुभ नंबर: 7

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): पब्लिक रिलेशन मजबूत करने से बाजार में आपके काम की नई पहचान बनेगी. व्यापार विस्तार के लिए भूमि या संपत्ति की खरीद-फरोख्त की महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में पिछले कई दिनों से आ रही अड़चनें दूर होंगी. प्रतियोगी चयन प्रक्रिया में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): विवाहित लोगों को संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी, जबकि अविवाहितों के लिए विवाह का उत्तम प्रस्ताव आ सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): संपत्ति के लेन-देन और नए संपर्कों से धन लाभ होगा. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक सुकून रहेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात जीवन को सकारात्मक दिशा देगी.

शुभ कलर: सिल्वर | शुभ नंबर: 6 | अशुभ नंबर: 2

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): नए कारोबारी अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर रहेंगे, जिससे बाजार में अपनी साख स्थापित कर पाएंगे. व्यापारिक निर्णय लेने के लिए दिन बहुत अनुकूल है.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस मीटिंग में आपकी परफॉर्मेंस उन्नति के नए रास्ते खोलेगी. समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने पर प्रबंधन से मान-सम्मान मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार आपकी पहली प्राथमिकता रहेगा. मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग आपकी प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापार में की गई मेहनत से आय के नए साधन बनेंगे. बजट संतुलित बना रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बेहतरीन रहेगा. खिलाड़ी मैदान पर शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित करेंगे.

शुभ कलर: ब्राउन | शुभ नंबर: 8 | अशुभ नंबर: 4

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): अटका हुआ पैसा देर से मिलने के कारण आगामी योजनाओं में विलंब हो सकता है. वित्तीय फैसले बहुत सोच-समझकर लें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. कामकाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिजनों के बीच तालमेल बैठाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. तनावपूर्ण माहौल में संयम बनाए रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): खर्चों की अधिकता रहेगी. व्यर्थ की गतिविधियों में समय और धन बर्बाद करने से बचें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक थकान और संसाधनों की कमी महसूस हो सकती है. धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखें.

शुभ कलर: पिंक | शुभ नंबर: 5 | अशुभ नंबर: 7

FAQs

4 अक्टूबर 2026 रविवार को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ और विदेशी डील मिलेगी?
सिंह, तुला, धनु और वृषभ राशि के जातकों को परिध योग और बुधादित्य योग के प्रभाव से विदेशी कंपनियों से बड़े अनुबंध, पैतृक व्यापार में विस्तार और अचानक धन लाभ के मजबूत योग हैं.

कल किन राशि वालों को व्यापारिक लेन-देन और फैसलों में सावधानी बरतनी चाहिए?
कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को नए निवेश, उधारी के लेन-देन, अनजान डीलर्स पर भरोसा करने और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने की सलाह दी जाती है.

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About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 01:15 PM (IST)
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