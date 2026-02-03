Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता: डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) बुधवार, 4 फरवरी 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज कुछ राशियों को धन लाभ होगा, तो कुछ को सेहत का ध्यान रखना होगा. आइए जानते हैं कल का राशिफल-

आज मित्रों और संबंधियों के साथ मनोरंजक समय बीतेगा. परोपकार के कार्यों में रुचि बढ़ेगी. आपकी प्रगति देखकर शत्रु ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन आपका मधुर व्यवहार उन्हें शांत कर देगा. शाम का समय बच्चों के साथ बीतेगा. प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें.

वृषभ राशि (Taurus)

पारिवारिक तनाव को दूर करने के लिए किसी बड़े की सलाह लें. संपत्ति से जुड़ा विवाद सुलझ सकता है. वाहन चलाते समय या काम करते समय सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका है. शाम को मेहमानों के आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा.

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं.

मिथुन राशि (Gemini)

आज कोई अप्रत्याशित लाभ या बहुमूल्य संपत्ति प्राप्त हो सकती है. ससुराल पक्ष से मान-सम्मान मिलेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. तेज वाहन चलाने से बचें. किसी प्रियजन से मुलाकात आपके मनोबल को बढ़ाएगी.

शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का जाप करें.

कर्क राशि (Cancer)

बिना सोचे-समझे किसी को सलाह न दें, अन्यथा भविष्य में परेशानी हो सकती है. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और अचानक धन प्राप्ति के योग हैं. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी. परिवार के लिए खरीदारी कर सकते हैं.

शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: सिल्वर/सफेद

सिल्वर/सफेद उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

सिंह राशि (Leo)

सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी. पेट या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है, खान-पान का ध्यान रखें. संतान के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे. किसी मांगलिक उत्सव में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

शुभ अंक: 1

1 शुभ रंग: केसरिया

केसरिया उपाय: पक्षियों को दाना डालें.

कन्या राशि (Virgo)

आज हर कार्य को पूरी लगन से करें, अन्यथा काम अटक सकता है. दूसरों की मदद करने से पहले अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें. जीवनसाथी और बच्चों की ओर से सुखद समाचार मिलेगा. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: हल्का हरा

हल्का हरा उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें.

कारोबार में लाभ और विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी. अपनी वाणी की मधुरता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में तालमेल रहेगा, हालांकि परिवार के किसी सदस्य से मनमुटाव हो सकता है. पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है.

शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: मंदिर में कपूर का दान करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आर्थिक स्थिति मजबूत करने के प्रयास सफल होंगे. शाम को जीवनसाथी के साथ नोक-झोंक हो सकती है, संयम रखें. उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है. मांगलिक कार्यों पर धन खर्च होने के योग हैं.

शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: मैरून

मैरून उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

धनु राशि (Sagittarius)

सांसारिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. निवेश करने से पहले पिता या भाइयों की सलाह जरूर लें. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नए अवसर मिल सकते हैं. शॉपिंग पर जाने का प्लान बन सकता है.

शुभ अंक: 4

4 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं.

मकर राशि (Capricorn)

माता-पिता का सहयोग मिलेगा और संतान पक्ष से खुशी मिलेगी. आय के नए स्रोत विकसित होंगे. बिजनेस में बदलाव की योजना लाभदायक रहेगी. प्रॉपर्टी की डील में बड़ा मुनाफा हो सकता है. शाम को किसी तीर्थ यात्रा का विचार बन सकता है.

शुभ अंक: 10

10 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: चींटियों को आटा डालें.

कुंभ राशि (Aquarius)

जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. संपत्ति के लेन-देन में कागजों की अच्छी तरह जांच कर लें. भाइयों के साथ चल रहा विवाद सुलझ जाएगा. सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 11

11 शुभ रंग: गहरा नीला

गहरा नीला उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें.

मीन राशि (Pisces)

शाम को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ी डील मिल सकती है. छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें. लव लाइफ में विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. आज आपको मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा.

शुभ अंक: 12

12 शुभ रंग: सुनहरा/पीला

सुनहरा/पीला उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.