हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 31 अक्टूबर 2025 को तुला, मकर राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता! जानें क्या है आपकी किस्मत में?

Kal Ka Rashifal: 31 अक्टूबर 2025 को तुला, मकर राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता! जानें क्या है आपकी किस्मत में?

Kal Ka Rashifal 31 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Oct 2025 01:14 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 31 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

मेष राशि के जातक आज धार्मिक कार्यों में सहभागी बनेंगे. आपको आज कार्यक्षेत्र के साथ घरेलू व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काफी परिश्रम करना होगा. दोपहर तक पैसा कमाने की चाहत में आप व्यस्त रहेंगे. धन लाभ तो होगा, लेकिन अनावश्यक कार्यों में खर्च भी हो जाएगा. हाथ-पैरों में थकान और उदर संबंधी समस्या हो सकती है. प्रलोभन के कारण धोखा मिल सकता है, इसलिए लालच से बचें.

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करें और गुड़ का भोग लगाएं.

वृषभ राशि

आज कुछ रोचक घटनाएं होंगी जो आपको आनंदित करेंगी. दिन का पहला भाग लाभ और नई संभावनाएं लेकर आएगा. किसी परिचित से समाचार मिल सकता है जो आपको सोच में डाल देगा. धन का प्रवाह सामान्य रहेगा. दोपहर के बाद कार्य अधूरे रह सकते हैं, और घर का माहौल गर्म हो सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें.

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और शंखनाद करें.

मिथुन राशि

आज दिन के पहले भाग में लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन मानसिक उलझनें दूर करनी होंगी. कार्य में प्रगति होगी, दोपहर के बाद आराम का समय रहेगा. निर्णय सोच-समझकर लें. घर में खर्च अधिक रहेगा. शाम तक पैसों से जुड़ी परेशानी हल हो सकती है. परिवार में चिंता का माहौल रहेगा.

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और ‘ॐ नमः शिवाय’ का जप करें.

कर्क राशि

दिन का आरंभ असमंजस में बीतेगा, लेकिन दोपहर के बाद राहत मिलेगी. धन का प्रवाह सामान्य रहेगा. किसी खास व्यक्ति से सहयोग मिलेगा जो भविष्य में लाभ देगा. विद्यार्थी प्रगति करेंगे. शाम को पारिवारिक स्थिति अनुकूल रहेगी. स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है.

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: चांदी जैसा सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और माता-पिता का आशीर्वाद लें.

सिंह राशि

आज धैर्य और शांति से काम लें. क्रोध और विवाद से बचें. परिवार और कार्यस्थल दोनों जगह दबाव रहेगा. अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकता है. धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें. शाम के बाद स्थिति सुधरेगी और रुके कार्य पूरे होंगे.

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: सुनहरा पीला
  • उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और ‘ॐ घृणि सूर्याय नमः’ का जप करें.

कन्या राशि

आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. सुबह की मेहनत भविष्य में लाभ देगी. कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें. लाभ के बजाय हानि की संभावना अधिक है, इसलिए आर्थिक फैसले सोचकर लें. लव लाइफ सामान्य रहेगी, प्रेमी से मतभेद संभव हैं.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: आसमानी नीला
  • उपाय: हरे मूंग दान करें और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

तुला राशि

आज का दिन उत्साहजनक रहेगा. भाग्य साथ देगा और रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी. कला, फैशन और ब्यूटी से जुड़े जातकों के लिए दिन लाभकारी है. भावुकता पर नियंत्रण रखें और व्यवहारिकता से काम लें. दोपहर बाद लाभ के अवसर मिलेंगे. सेहत का ध्यान रखें.

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • उपाय: देवी सरस्वती की पूजा करें और सफेद फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन लाभप्रद है. वाणी में संयम रखें. दोपहर से पहले महत्वपूर्ण कार्य पूरे करें. सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यापार में कमाई अच्छी होगी. मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. धर्म और सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे.

  • शुभ अंक: 8
  • शुभ रंग: मरून
  • उपाय: भगवान भैरव की पूजा करें और काले तिल का दान करें.

धनु राशि

दिन के मध्य तक आर्थिक निर्णय न लें. मन में नकारात्मकता रहेगी और काम के प्रति लापरवाही हो सकती है. परिवार और मित्र सलाह देंगे, ध्यान से सुनें. दोपहर से स्थिति सुधरेगी. शाम को मनोरंजन से मन प्रसन्न रहेगा. सेहत में सतर्कता रखें.

  • शुभ अंक: 4
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और गुरुवार को व्रत रखें.

मकर राशि

आज सम्मान मिलेगा, पर आर्थिक परेशानियां रहेंगी. समय पर कार्य पूरा करने के बाद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी. बुजुर्गों से सहयोग मिलेगा. दोपहर के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. रिश्तेदारों के साथ समय बिताना होगा. स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है.

  • शुभ अंक: 10
  • शुभ रंग: ग्रे
  • उपाय: शनि देव के मंदिर में तिल का तेल चढ़ाएं और जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें.

कुंभ राशि

दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. बीमार जातकों की स्थिति में सुधार होगा. कारोबार में धन अटक सकता है. दोपहर के बाद धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. पारिवारिक सहयोग मिलेगा. विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

  • शुभ अंक: 11
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और तिल के लड्डू बांटें.

मीन राशि

दिनचर्या अस्त-व्यस्त रहेगी. सुबह सुस्ती और कमजोरी महसूस होगी. कार्यों में देरी से मन उदास रहेगा. दोपहर के बाद कामकाज में सफलता मिलेगी. शुभ समाचार से घर में खुशी आएगी. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.

  • शुभ अंक: 12
  • शुभ रंग: हल्का हरा
  • उपाय: विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ का जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 30 Oct 2025 01:14 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

मकर राशि वालों को आज किस क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, लेकिन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा?

मकर राशि वालों को आज सम्मान मिलेगा, पर आर्थिक परेशानियां रहेंगी। समय पर कार्य पूरा करने के बाद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में', आजम खान से मिलने पहुंचे इरफान सोलंकी, सियासी हलचल तेज
'मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में', आजम खान से मिलने पहुंचे इरफान सोलंकी, सियासी हलचल तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Advertisement

वीडियोज

अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
RBI का बड़ा कदम| भारत वापस ला रहा है अपना Gold | India’s Gold Comeback | Gold | RBI | Paisa Live
Dalal Street पर Adani का धमाका! एक दिन में ₹48,550 करोड़ की बढ़त, Green Energy बनी game changer
धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में', आजम खान से मिलने पहुंचे इरफान सोलंकी, सियासी हलचल तेज
'मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में', आजम खान से मिलने पहुंचे इरफान सोलंकी, सियासी हलचल तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
बॉलीवुड
शाहरुख खान अलीबाग में सेलिब्रेट करेंगे 60वां बर्थडे, जश्न होगा जोरदार, जानें फुल डिटेल्स
शाहरुख खान अलीबाग में सेलिब्रेट करेंगे 60वां बर्थडे, जश्न होगा जोरदार, जानें फुल डिटेल्स
शिक्षा
इंडियन नेवी के कैप्टन को कितनी मिलती है सैलरी, 8 वें वेतन आयोग से यह कितनी बढ़ेगी?
इंडियन नेवी के कैप्टन को कितनी मिलती है सैलरी, 8 वें वेतन आयोग से यह कितनी बढ़ेगी?
हेल्थ
Who gets Baltod First: बाल तोड़ किन लोगों को होता है जल्दी, हमारे शरीर के लिए यह कितना खतरनाक?
बाल तोड़ किन लोगों को होता है जल्दी, हमारे शरीर के लिए यह कितना खतरनाक?
ट्रेंडिंग
शटर उठा, लेकिन ये क्या दिखा... सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ मेरठ का बुलडोजर एक्शन, सांसद अरुण गोविल भी हुए ट्रोल
शटर उठा, लेकिन ये क्या दिखा... सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ मेरठ का बुलडोजर एक्शन, सांसद अरुण गोविल भी हुए ट्रोल
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget