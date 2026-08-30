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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 31 August 2026: कजली तीज पर गण्ड योग से 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, नौकरी में तरक्की और बंपर धन लाभ के प्रबल योग!

Kal Ka Rashifal 31 August 2026: कजली तीज पर गण्ड योग से 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, नौकरी में तरक्की और बंपर धन लाभ के प्रबल योग!

Kal Ka Rashifal 31 August 2026: कजली तीज पर गण्ड योग से चमकेगी इन राशियों की किस्मत! वृषभ, तुला और मकर राशि वालों को होगा बंपर धन लाभ व पैतृक संपत्ति का सुख. पढ़ें कल का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Aug 2026 01:18 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 31 August 2026 (कल का राशिफल): सोमवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए सुहाग के पावन पर्व कजली तीज के साथ-साथ ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भी बेहद खास और नए अवसर लेकर आ रहा है. कल सुबह 08:52 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि (कजली तीज) रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा. वहीं रेवती नक्षत्र पूरे दिन प्रभावी रहेगा. चंद्रमा मध्य रात्रि 03:24 बजे तक मीन राशि में रहेंगे, जहां चंद्रमा-शनि का विष दोष भी बना रहेगा, तत्पश्चात मेष राशि में प्रवेश करेंगे.

सोमवार को देवों के देव महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा के साथ-साथ गण्ड योग, बुधादित्य योग और सुनफा योग का प्रभाव रहेगा. इसके शुभ प्रभाव से वृषभ, कर्क, तुला और मकर राशि के जातकों को व्यापार में भारी मुनाफा, पैतृक संपत्ति से लाभ और करियर में पद-प्रतिष्ठा बढ़ने के मजबूत योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 31 अगस्त का संपूर्ण पंचांग और दैनिक राशिफल.

पंचांग (31 अगस्त 2026, सोमवार, कजली तीज)

  • तिथि: भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया (कजली तीज) (सुबह 08:52 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्थी
  • नक्षत्र: रेवती नक्षत्र (पूरे दिन)
  • चन्द्र राशि: मीन राशि (मध्य रात्रि 03:24 बजे तक), तत्पश्चात मेष
  • विशेष योग/दोष: मध्य रात्रि 03:24 तक विष दोष | शुभ योग: गण्ड योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग
  • शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):
  • सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक
  • दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष राशि (Aries)

कार्यक्षेत्र व वाणी पर नियंत्रण: विष दोष के कारण कार्यस्थल पर अनजाने में कही सही बात भी विवाद का रूप ले सकती है; वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें. प्रोजेक्ट्स में देरी से बचें.

परिश्रम व स्वास्थ्य: बिजनेस में सफलता के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है. संतान के स्वास्थ्य को लेकर जीवनसाथी के साथ थोड़ी चिंता रह सकती है.

लक्की कलर: ग्रीन | लक्की नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 8

वृषभ राशि (Taurus)

सर्वव्यापी लाभ व रिश्ते: गण्ड योग के प्रभाव से व्यापारिक बाधाएं दूर होंगी और भारी लाभ के संकेत हैं. परिवार में विवाह योग्य जातकों का रिश्ता तय हो सकता है.

सकारात्मक माहौल: ऑफिस में सहकर्मियों की मदद के लिए तैयार रहेंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी पॉजिटिव सोच परेशानियों को खत्म करेगी.

लक्की कलर: ब्राउन | लक्की नंबर: 6 | अनलक्की नंबर: 4

मिथुन राशि (Gemini)

पराक्रम व धन लाभ: कार्यक्षेत्र में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और रुके हुए काम पूरे होने के साथ धन लाभ के योग बनेंगे. पिता की सलाह से सफलता मिलेगी.

क्रिएटिविटी व यात्रा: बिजनेस टूर के लिए सुबह 10:15 से 11:15 या शाम 04:00 से 06:00 का समय श्रेष्ठ है. परिवार के साथ धार्मिक प्रार्थना का आयोजन करेंगे.

लक्की कलर: मैरून | लक्की नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 7

कर्क राशि (Cancer)

आकस्मिक लाभ व नेटवर्किंग: ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है. कार्यस्थल पर नए लाभकारी संपर्क स्थापित होंगे.

प्रेम व दांपत्य: गण्ड योग से पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा; प्रेम संबंधों में बंधे जातक अपने रिश्ते को विवाह का रूप दे सकते हैं.

लक्की कलर: रेड | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 1

सिंह राशि (Leo)

सावधानी व विष दोष: विष दोष के कारण कोई भी नया कारोबारी सौदा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें. गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाना आवश्यक है.

प्रमोशन का इंतजार: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन व इंक्रीमेंट के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. अपनी गलतियों से सावधान रहें.

लक्की कलर: नेवी ब्लू | लक्की नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 8

कन्या राशि (Virgo)

सरकारी लाभ व वित्तीय मजबूती: गण्ड योग से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और दोपहर बाद सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा. कर्ज के लेन-देन से बचें.

करियर व परिवार: कार्यक्षेत्र में नए संपर्कों से करियर को गति मिलेगी. परिवार में संवेदनशील चर्चाओं से बचें और शांति का आनंद लें.

लक्की कलर: स्काई ब्लू | लक्की नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 3

तुला राशि (Libra)

महारत व यात्रा: गण्ड योग बनने से आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता और महारत हासिल होगी. सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे.

दांपत्य व अवसर: जीवनसाथी से भरपूर प्रेम और सहयोग मिलेगा. कलाकारों, खिलाड़ियों और छात्रों को आगे बढ़ने के कई बेहतरीन मौके मिलेंगे.

लक्की कलर: ग्रीन | लक्की नंबर: 9 | अनलक्की नंबर: 1

वृश्चिक राशि (Scorpio)

नया लाभ व बुद्धिमत्ता: पेरेंट्स के सहयोग से जटिल समस्याएं हल होंगी. ऑफिस में अपनी कुशाग्र बुद्धि का लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे.

संतुलन व स्वास्थ्य: घर और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाकर चलें. नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी रखें और योग-प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

लक्की कलर: रेड | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 3

धनु राशि (Sagittarius)

संभलकर चलें: व्यावसायिक परिस्थितियां पूरी तरह पक्ष में नहीं हैं, मार्केट में धैर्य बनाए रखें. नौकरी को लेकर मन में उथल-पुथल रह सकती है.

सेहत का ध्यान: विष दोष के कारण जीवनसाथी की सेहत में गिरावट आ सकती है, विशेष देखभाल करें. खिलाड़ियों को चोट-चपेट से सतर्क रहना होगा.

लक्की कलर: ब्राउन | लक्की नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 9

मकर राशि (Capricorn)

कानूनी जीत व निवेश: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा; नए निवेश की योजनाएं बनेंगी और कोर्ट-कचहरी के दांवपेच में जीत हासिल होगी.

आत्मविश्वास व इष्ट कृपा: वेतनभोगी जातक बिना तनाव के आत्मविश्वास से काम करेंगे. धार्मिक स्थल के दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होंगी.

लक्की कलर: पिंक | लक्की नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 4

कुंभ राशि (Aquarius)

विरासत व मान-सम्मान: व्यापार में उन्नति होगी और पैतृक विरासत में हिस्सा मिलने के मजबूत योग हैं. विरोधी भी आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे.

विवाह प्रस्ताव: अविवाहितों के लिए विवाह के उत्तम प्रस्ताव आएंगे. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा.

लक्की कलर: व्हाइट | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 7

मीन राशि (Pisces)

नया बिजनेस व प्रशंसा: नया व्यवसाय शुरू करने के लिए समय उत्तम है. ऑफिस में बेहतरीन कार्यकुशलता के चलते सीनियर्स से भरपूर तारीफ मिलेगी.

परीक्षा उपाय: अचानक ऑफिशियल यात्रा के योग हैं. प्रतियोगी छात्र परीक्षा के लिए निकलते समय मां के हाथ से मीठा दही खाकर और सीधा पैर पहले बाहर निकालकर निकलें.

लक्की कलर: पर्पल | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 4

FAQs

1. 31 अगस्त 2026 सोमवार को कजली तीज पर किन राशियों को गण्ड योग से बड़ा लाभ होगा?
वृषभ, कर्क, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को गण्ड योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में भारी मुनाफा, नए रिश्ते तय होने और अचानक धन लाभ के योग हैं.

2. कल किन राशि वालों को चंद्रमा-शनि के विष दोष के कारण सतर्क रहने की सलाह है?
मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को विष दोष के कारण वाणी में कठोरता, नए सौदों में नुकसान की आशंका और पारिवारिक सदस्यों की सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 01:00 PM (IST)
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