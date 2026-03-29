Kal Ka Rashifal: 30 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक लाभ और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को आज सतर्क रहने की जरूरत है.

करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी यहां विस्तार से दी गई है, जिससे आप अपने दिन की बेहतर प्लानिंग कर सकें.

आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है. स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और लंबे समय से सोची हुई कोई इच्छा पूरी हो सकती है. व्यापारी वर्ग के लिए दिन लाभदायक है और बिजनेस के सिलसिले में यात्रा के योग हैं. दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, सोचे हुए काम पूरे होंगे.

कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, सोचे हुए काम पूरे होंगे. Finance: व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.

व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. Love: जीवनसाथी के साथ प्रॉपर्टी खरीदने की चर्चा हो सकती है.

जीवनसाथी के साथ प्रॉपर्टी खरीदने की चर्चा हो सकती है. Health: मानसिक प्रसन्नता से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

मानसिक प्रसन्नता से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन थोड़ा खर्चीला हो सकता है. जीवनसाथी के साथ शॉपिंग पर जाने से बजट प्रभावित हो सकता है. आर्थिक मामलों में दिन थोड़ा कमजोर है. कामकाज में सहयोग मिलेगा, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें. वैवाहिक जीवन में हल्का तनाव संभव है.

Career: सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, काम समय पर पूरे होंगे.

सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, काम समय पर पूरे होंगे. Finance: खर्चों पर नियंत्रण रखें, जेब पर भारी पड़ सकता है.

खर्चों पर नियंत्रण रखें, जेब पर भारी पड़ सकता है. Love: जीवनसाथी की इच्छाओं का सम्मान करें.

जीवनसाथी की इच्छाओं का सम्मान करें. Health: सेहत का खास ख्याल रखें, लापरवाही न बरतें.

सेहत का खास ख्याल रखें, लापरवाही न बरतें. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आर्थिक रूप से आज का दिन आपके पक्ष में है. आमदनी अच्छी रहेगी और व्यापार में लाभ के योग हैं. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिन शानदार है, पार्टनर के साथ डिनर डेट का प्लान बन सकता है. संतान की ओर से कोई बड़ी खुशी मिल सकती है.

Career: ऑफिस में चुनौतियां कम रहेंगी, प्रदर्शन अच्छा होगा.

ऑफिस में चुनौतियां कम रहेंगी, प्रदर्शन अच्छा होगा. Finance: आय के नए स्रोत बनेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

आय के नए स्रोत बनेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. Love: पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी.

पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी. Health: ऊर्जावान महसूस करेंगे.

ऊर्जावान महसूस करेंगे. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन सामान्य रहेगा लेकिन पेशेवर व्यक्तियों के लिए बहुत अनुकूल है. काम में व्यस्तता बनी रहेगी. माता के प्रति विशेष लगाव महसूस करेंगे. जमीन-जायदाद से जुड़ी कोई बातचीत घर में चल सकती है जिससे भविष्य में लाभ होगा.

Career: करियर के लिए बेहतर दिन है, मेहनत सफल होगी.

करियर के लिए बेहतर दिन है, मेहनत सफल होगी. Finance: आर्थिक रूप से मजबूती आएगी.

आर्थिक रूप से मजबूती आएगी. Love: निजी जीवन संतोषजनक और सुखद रहेगा.

निजी जीवन संतोषजनक और सुखद रहेगा. Health: स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा.

स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

आज विदेश से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है. काम के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग हैं. प्रॉपर्टी में निवेश के लिए दिन अच्छा है. विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है. संक्रामक रोगों जैसे खांसी-जुकाम से बचकर रहें.

Career: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है.

नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है. Finance: प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद साबित होगा.

प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद साबित होगा. Love: रिश्तों में प्यार बना रहेगा.

रिश्तों में प्यार बना रहेगा. Health: सेहत के प्रति लापरवाही महंगी पड़ सकती है.

सेहत के प्रति लापरवाही महंगी पड़ सकती है. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

तनाव को खुद पर हावी न होने दें, अन्यथा इसका असर आपके कारोबार पर पड़ सकता है. खुद पर भरोसा रखकर काम करें. आज आपको ससुराल जाने का मौका मिल सकता है. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.

Career: आत्मविश्वास के साथ किए गए कार्य सफल होंगे.

आत्मविश्वास के साथ किए गए कार्य सफल होंगे. Finance: आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए योजना बनाना जरूरी है.

आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए योजना बनाना जरूरी है. Love: जीवनसाथी और ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा.

जीवनसाथी और ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा. Health: मानसिक तनाव से बचें.

मानसिक तनाव से बचें. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3

आज का दिन खुशियों भरा है. नौकरी में प्रमोशन या व्यापार में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं. जीवनसाथी आपके कार्यों में मददगार साबित होगा और उनकी सलाह व्यापार के लिए फायदेमंद रहेगी. निजी जीवन में रोमांस बना रहेगा.

Career: पदोन्नति के योग हैं, उच्चाधिकारियों की कृपा रहेगी.

पदोन्नति के योग हैं, उच्चाधिकारियों की कृपा रहेगी. Finance: व्यापार में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा.

व्यापार में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा. Love: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा.

पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा. Health: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 7

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन मिला-जुला रहेगा. किसी से कर्ज लेने से बचें, यह भविष्य में परेशानी पैदा कर सकता है. खर्चों में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे और कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा.

Career: नौकरी के लिए दिन अच्छा है, काम की सराहना होगी.

नौकरी के लिए दिन अच्छा है, काम की सराहना होगी. Finance: बजट बिगड़ सकता है, सोच-समझकर खर्च करें.

बजट बिगड़ सकता है, सोच-समझकर खर्च करें. Love: दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं.

दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं. Health: मानसिक शक्ति बढ़ेगी, लेकिन आराम भी जरूरी है.

मानसिक शक्ति बढ़ेगी, लेकिन आराम भी जरूरी है. शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)

आज आप अपने दिल की बात पार्टनर से साझा कर सकते हैं. बच्चों की तरफ से सरप्राइज मिल सकता है. आमदनी में वृद्धि होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोग बदलाव के बारे में सोच सकते हैं जो भविष्य के लिए अच्छा रहेगा.

Career: नौकरी बदलने के लिए सही समय और अवसर मिल सकते हैं.

नौकरी बदलने के लिए सही समय और अवसर मिल सकते हैं. Finance: आय में वृद्धि के संकेत हैं.

आय में वृद्धि के संकेत हैं. Love: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. Health: चुस्ती-फुर्ती महसूस करेंगे.

चुस्ती-फुर्ती महसूस करेंगे. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)

प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई बड़ी खबर मिल सकती है. घर खरीदने की योजना सफल होने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में आप निडर होकर अपनी बात रखेंगे. परिवार में आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और माता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

Career: अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे, प्रभाव बढ़ेगा.

अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे, प्रभाव बढ़ेगा. Finance: आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति लाभ के योग हैं.

आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति लाभ के योग हैं. Love: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.

पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. Health: कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा, जिससे आप जोखिम भरे निर्णय ले पाएंगे. हालांकि, निवेश करते समय सावधानी बरतें. जीवनसाथी के साथ अहंकार का टकराव हो सकता है, शांति बनाए रखें. सहकर्मियों के सहयोग से ऑफिस में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

Career: टीम वर्क से बड़े लक्ष्य प्राप्त होंगे.

टीम वर्क से बड़े लक्ष्य प्राप्त होंगे. Finance: निवेश में सावधानी जरूरी है, जल्दबाजी न करें.

निवेश में सावधानी जरूरी है, जल्दबाजी न करें. Love: अहंकार को रिश्तों के बीच न आने दें.

अहंकार को रिश्तों के बीच न आने दें. Health: सेहत में सुधार होगा.

सेहत में सुधार होगा. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 4

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन बहुत शुभ है. आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं. धन संचय की योजनाओं या बड़ी पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं. परिवार में नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने पर चर्चा हो सकती है. भाग्य का साथ मिलने से बिगड़े काम बनेंगे.

Career: व्यापार में अनुकूलता रहेगी, नए अवसर मिलेंगे.

व्यापार में अनुकूलता रहेगी, नए अवसर मिलेंगे. Finance: धन का आगमन होगा और संचय बढ़ेगा.

धन का आगमन होगा और संचय बढ़ेगा. Love: परिवार और जीवनसाथी के साथ सुखद समय बीतेगा.

परिवार और जीवनसाथी के साथ सुखद समय बीतेगा. Health: अच्छे भोजन और मानसिक शांति का आनंद लेंगे.

अच्छे भोजन और मानसिक शांति का आनंद लेंगे. शुभ रंग: सुनहरा पीला | शुभ अंक: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.