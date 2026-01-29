हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kal Ka Rashifal: 30 जनवरी 2026 को इन राशियों की चमकेगी किस्मत! जानें क्या कहते हैं सितारे?

Kal Ka Rashifal: 30 जनवरी 2026 को इन राशियों की चमकेगी किस्मत! जानें क्या कहते हैं सितारे?

Kal Ka Rashifal 30 January 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 30 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि
आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा. ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, ओवरटाइम करना पड़ सकता है. करीबी से मिली सलाह लाभकारी होगी. माता बच्चों को कुछ मीठा बना सकती हैं, बुजुर्गों का स्वास्थ्य ध्यान में रखें. जीवनसाथी से उपहार मिलेगा.
उपाय: मां शैलपुत्री के सामने घी का दीपक जलायें.
भाग्यशाली रंग: सफेद
भाग्यशाली अंक: 9
अनलकी अंक: 7

वृषभ राशि
आज का दिन शानदार रहेगा. कार्यों की प्रशंसा होगी. छात्र किसी मामले में शांति से विचार करेंगे. कॉस्मेटिक व्यापारियों को मुनाफा होगा. पिता से नया ज्ञान मिलेगा.
उपाय: मां दुर्गा के आगे हाथ जोड़ें.
भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 2
अनलकी अंक: 3

मिथुन राशि
किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. व्यापार में लाभ होगा. दोस्तों से बातचीत समय बिताने में मदद करेगी. परिवारिक समस्याओं में बुजुर्ग सहयोग करेंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा.
उपाय: मां शैलपुत्री का ध्यान करें.
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 9
अनलकी अंक: 1

कर्क राशि
खुशियां हाथ लग सकती हैं. बिजनेस में बड़ी सफलता संभव. नया काम शुरू करने से पहले बड़ों की सलाह लें. पारिवारिक मामले आपके पक्ष में रहेंगे. जीवनसाथी से नन्हे मेहमान की खुशखबरी मिल सकती है.
उपाय: मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ायें.
भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 4
अनलकी अंक: 2

सिंह राशि
कार्य में सुधार पर ध्यान रहेगा. सकारात्मक सोच को कामों में लगाएँ. बच्चे सोशल मीडिया से डांस सीख सकते हैं. अधूरा काम पूरा होगा. बच्चे माता-पिता का ध्यान रखेंगे.
उपाय: मां दुर्गा को नारियल चढ़ायें.
भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 5
अनलकी अंक: 3

कन्या राशि
दिन अच्छा रहेगा. दोस्ती में सावधानी रखें. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पिता सहयोग करेंगे. नवविवाहितों को कहीं घूमने जाने का मौका मिलेगा.
उपाय: मां शैलपुत्री को फूल अर्पित करें.
भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 4
अनलकी अंक: 1

तुला राशि
दिन फायदेमंद रहेगा. पहले किए गए छोटे कार्यों से भी रिजल्ट मिलेगा. ऑफिस में फोकस बनायें रखें. जिम्मेदारी को समझदारी से निभाएँ. प्रॉपर्टी डील में फायदा होगा.
उपाय: मां दुर्गा की आरती करें.
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 1
अनलकी अंक: 4

वृश्चिक राशि
करियर में बड़ी खुशखबरी मिलेगी. बड़ों की बातें फायदेमंद रहेंगी. युवाओं को अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है. कारोबार में तरक्की के अवसर. इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए अच्छा दिन.
उपाय: मां दुर्गा को मीठे का भोग लगायें.
भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 5
अनलकी अंक: 7

धनु राशि
दिन बढ़िया रहेगा. करियर में प्रयास सफल होंगे. संतान की सफलता से घर में खुशी. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय: मां शैलपुत्री के सामने हाथ जोड़ें.
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 2
अनलकी अंक: 5

मकर राशि
कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. पारिवारिक मामलों में ठंडे दिमाग से सोचें. भाई मदद मांग सकते हैं. समाज में आपके अच्छे कार्यों की पहचान होगी. मेडिकल के छात्रों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. जरूरी कागजात संभाल कर रखें.
उपाय: मां दुर्गा को लौंग अर्पित करें.
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 6
अनलकी अंक: 9

कुंभ राशि
सहकर्मी और सीनियर आपकी परफॉरमेंस से खुश रहेंगे. जरूरी काम आसानी से पूरे होंगे. पिता से जिम्मेदारियां निभाएँगे. फर्नीचर व्यापार में लाभ. परिवार आपका व्यवहार पसंद करेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय: मां शैलपुत्री के सामने कपूर जलायें.
भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 1
अनलकी अंक: 7

मीन राशि
बदली भूमिका में खुद को महसूस करेंगे. व्यावसायिक कौशल में तेजी आएगी. नौकरी में प्रमोशन संभव. रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा.
उपाय: मां शैलपुत्री को इलायची अर्पित करें.
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 8
अनलकी अंक: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 29 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow's Horoscope

Frequently Asked Questions

30 जनवरी 2026 को किस राशि को करियर में बड़ी खुशखबरी मिलेगी?

30 जनवरी 2026 को वृश्चिक राशि को करियर में बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। युवाओं को अच्छी नौकरी मिल सकती है।

मेष राशि वालों के लिए 30 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए 30 जनवरी 2026 का दिन सामान्य रहेगा। ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है और ओवरटाइम करना पड़ सकता है। करीबी की सलाह लाभकारी होगी।

वृषभ राशि वालों के लिए 30 जनवरी 2026 को क्या खास है?

वृषभ राशि वालों के लिए 30 जनवरी 2026 का दिन शानदार रहेगा। उनके कार्यों की प्रशंसा होगी और छात्र किसी मामले में शांति से विचार करेंगे।

30 जनवरी 2026 को कर्क राशि वालों को किस क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है?

30 जनवरी 2026 को कर्क राशि वालों को बिजनेस में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। पारिवारिक मामले भी उनके पक्ष में रहेंगे।

ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
