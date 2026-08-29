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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 30 August 2026: रविवार को सर्वार्थ सिद्धि योग से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के योग!

Kal Ka Rashifal 30 August 2026: रविवार को सर्वार्थ सिद्धि योग से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के योग!

Kal Ka Rashifal, 30 August 2026: कल का राशिफल, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का संयोग, 4 राशियां विष दोष से रहें सावधान! जानिए मेष से मीन तक 12 राशियों का लकी रंग, अंक और सटीक भविष्यफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Aug 2026 01:01 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 30 August 2026 (कल का राशिफल): रविवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण और नए अवसर लेकर आ रहा है. कल सुबह 09:38 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि का आरंभ होगा. वहीं उत्तराभाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन प्रभावी रहेगा. चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि का विष दोष भी बना रहेगा.

रविवार को भगवान सूर्य देव की कृपा के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग और शूल योग का प्रभाव देखने को मिलेगा. इसके शुभ प्रभाव से मिथुन, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को व्यापार में भारी मुनाफा, सरकारी टेंडर मिलने और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान में वृद्धि के प्रबल योग हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 30 अगस्त का संपूर्ण पंचांग और दैनिक राशिफल.

पंचांग (30 अगस्त 2026, रविवार)

  • तिथि: भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीया (सुबह 09:38 बजे तक), तत्पश्चात तृतीया
  • नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र (पूरे दिन)
  • चन्द्र राशि: मीन राशि (चन्द्रमा-शनि का विष दोष)
  • शुभ योग: सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य योग, शूल योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग
  • शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):
  • सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक
  • दिशाशूल: पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष राशि (Aries)

सावधानी व खर्च: अनचाहे खर्चों पर नियंत्रण रखें. क्षणिक क्रोध से बचें, अन्यथा दिनभर मूड खराब रह सकता है.

विष दोष का प्रभाव: चंद्रमा-शनि के विष दोष के कारण नौकरीपेशा लोग संडे को भी काम के उतार-चढ़ाव को लेकर तनाव में रह सकते हैं. दांपत्य जीवन में कटु वाणी के प्रयोग से बचें.

लक्की कलर: पर्पल | लक्की नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 8

वृषभ राशि (Taurus)

बिजनेस में लाभ: ग्रह गोचर अनुकूल रहने से पुरानी मेहनत का शानदार फल मिलेगा. नए कार्य की शुरुआत के लिए सुबह 10:15 से 12:15 या दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है.

दांपत्य व सेहत: शादीशुदा लोग संडे के दिन दांपत्य में रोमांस का आनंद लेंगे. योग-प्राणायाम से सेहत में सुधार होगा और जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी.

लक्की कलर: ब्राउन | लक्की नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 7

मिथुन राशि (Gemini)

सर्वार्थ सिद्धि योग व आमदनी: शूल व सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापारिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी. मार्केटिंग से जुड़े लोग नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे.

ऑफिस व प्रेम: कार्यक्षेत्र में बेहतरीन नतीजों के लिए बॉस से सराहना मिलेगी. प्रेमी-प्रेमिका के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

लक्की कलर: पिंक | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 5

कर्क राशि (Cancer)

नई जिम्मेदारियां: कार्यक्षेत्र में इनोवेटिव तरीके से काम करने पर बड़ा लाभ होगा और ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. बाजार में मेलजोल बढ़ाना फायदेमंद रहेगा.

दांपत्य व स्वास्थ्य: संडे के दिन खानपान और सेहत पर विशेष ध्यान दें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, बातचीत से सुलझाएं.

लक्की कलर: येलो | लक्की नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 1

सिंह राशि (Leo)

खर्च व विवाद से बचें: व्यापार में अत्यधिक खर्च और सेल में गिरावट चिंता का विषय बन सकती है. बाजार में पार्टियों के साथ तालमेल बिगड़ने न दें.

विष दोष अलर्ट: विष दोष के प्रभाव से आर्थिक कशमकश बनी रहेगी. ऑफिस में आक्रामक वाणी से बचें और अपने भीतर अहंकार न आने दें.

लक्की कलर: सिल्वर | लक्की नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 5

कन्या राशि (Virgo)

मुनाफा व ट्रांसफर: बिजनेस में शानदार मुनाफा होने से पिछला घाटा पूरा होगा. कार्यक्षेत्र में बदलाव के चलते नई जगह काम करने या तबादले का प्रस्ताव मिल सकता है.

मीटिंग व दांपत्य: प्रेजेंटेशन और मीटिंग्स की तैयारी के बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. दांपत्य जीवन में किसी बात पर जीवनसाथी को गुस्सा आ सकता है, उन्हें मनाने का प्रयास करें.

लक्की कलर: व्हाइट | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 7

तुला राशि (Libra)

दोगुनी कमाई के योग: सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में आ रही अड़चनें दूर होंगी और शाम होते-होते कमाई दोगुनी हो सकती है.

आत्मविश्वास व राहत: अज्ञात भय का अंत होगा और आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा रहेगा. संडे के दिन पार्टनर को खुश रखने की कोशिश में पूरी तरह सफल रहेंगे.

लक्की कलर: रेड | लक्की नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 2

वृश्चिक राशि (Scorpio)

निवेश व जनसंपर्क: बिजनेस में निवेश और स्टॉक बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है. पब्लिक रिलेशन के जरिए कारोबार के नए स्रोत खुलेंगे.

कार्यक्षेत्र व परिवार: सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी. परिवार में प्रेम बना रहेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है.

लक्की कलर: ब्लैक | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 5

धनु राशि (Sagittarius)

पारदर्शिता व सतर्कता: विष दोष के कारण कारोबारी सौदों में पूरी पारदर्शिता बरतें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. पैतृक व्यवसाय में परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

ऑफिस व दांपत्य: नकारात्मक लोगों की गलत सलाह से बचें. वैवाहिक जीवन में रोमांस की कमी महसूस होगी, धैर्य से दिन बिताएं.

लक्की कलर: गोल्डन | लक्की नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 1

मकर राशि (Capricorn)

सरकारी टेंडर व ब्रांड वैल्यू: किसी करीबी के सहयोग से सरकारी टेंडर मिलने की शुभ सूचना मिल सकती है. कस्टमर फीडबैक को प्राथमिकता देने से ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी.

खुशनुमा गृहस्थी: शादीशुदा लोगों का जीवन सुखद रहेगा और घर में पूजा-पाठ का माहौल बनेगा. स्टूडेंट्स की करियर से जुड़ी समस्याएं हल होंगी.

लक्की कलर: ऑरेंज | लक्की नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 9

कुंभ राशि (Aquarius)

धन की आवक व सफलता: सर्वार्थ सिद्धि योग से मार्केट से अटका हुआ पैसा वापस आएगा. बेहतर कम्युनिकेशन से प्रोजेक्ट्स समय से पहले पूरे होंगे.

घूमने की योजना: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और परिजनों के साथ कहीं बाहर घूमने की योजना बन सकती है. सेहत में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा.

लक्की कलर: ब्लू | लक्की नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 3

मीन राशि (Pisces)

कम मेहनत में ज्यादा लाभ: भाग्य का पूरा साथ मिलने से कम मेहनत में अधिक मुनाफा होगा. कंपनी की तरफ से कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी या पद मिल सकता है.

धार्मिक यात्रा: धार्मिक यात्रा पर जाने की रूपरेखा बनेगी. दांपत्य जीवन में नयापन महसूस होगा और जीवनसाथी के साथ भविष्य की प्लानिंग करेंगे.

लक्की कलर: येलो | लक्की नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 3

FAQs

1. 30 अगस्त 2026 रविवार को किन राशियों को सर्वार्थ सिद्धि योग से सबसे बड़ा धन लाभ होगा?
तुला, मिथुन, मकर और कुंभ राशि के जातकों को सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से दोगुनी कमाई, सरकारी टेंडर और अटके धन की वापसी से बड़ा आर्थिक लाभ होगा.

2. कल किन राशि वालों को चंद्रमा-शनि के विष दोष के कारण सतर्क रहना चाहिए?
मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को विष दोष के कारण अनावश्यक खर्च, वाणी में आक्रामकता, उधारी और व्यावसायिक लेन-देन में विशेष सावधानी बरतनी होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 01:01 PM (IST)
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