Kal Ka Rashifal, 3 September 2026 (कल का राशिफल): गुरुवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अवसर और कुछ मामलों में सतर्कता लेकर आ रहा है. कल पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. कृतिका नक्षत्र का प्रभाव भी पूरे दिन बना रहेगा. चंद्रमा सुबह 07:26 बजे के बाद वृषभ राशि में संचरण करेंगे.

गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा के साथ-साथ व्याघात योग, बुधादित्य योग और सुनफा योग का प्रभाव देखने को मिलेगा. इसके शुभ प्रभाव से वृषभ, सिंह, कन्या और धनु राशि के जातकों को अटका हुआ धन वापस मिलने, सरकारी क्षेत्र से बड़ा फायदा होने और नौकरी में नई अथॉरिटी मिलने के मजबूत योग हैं.

आइए जानते हैं 3 सितंबर का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल.

पंचांग (3 सितंबर 2026, गुरुवार)

तिथि: भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी (पूरे दिन)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी (पूरे दिन) नक्षत्र: कृतिका नक्षत्र (पूरे दिन)

कृतिका नक्षत्र (पूरे दिन) चन्द्र राशि: मेष (सुबह 07:26 बजे तक), तत्पश्चात वृषभ राशि

मेष (सुबह 07:26 बजे तक), तत्पश्चात वृषभ राशि शुभ योग: व्याघात योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग

व्याघात योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक दिशाशूल: दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

Business (व्यापार): काम में सक्रियता बनी रहेगी. आने वाले अवसरों को भुनाने के लिए तैयार रहें, हालांकि जल्दबाजी में कोई भी गलत रास्ता चुनने से बचें.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जो आपकी क्षमता की परीक्षा लेंगी. छात्रों को भटकाव से बचकर कठिन परिश्रम करना होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर में किसी पुरानी बात पर तनाव हो सकता है, शांत रहें. प्रेम संबंधों में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें और संयम रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आय के स्रोत मजबूत रहेंगे, लेकिन गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाना आवश्यक है.

Health (स्वास्थ्य): काम के दबाव के कारण शारीरिक थकान हो सकती है. पर्याप्त जल पिएं और विश्राम करें.

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): व्यापारियों के लिए मुनाफे का दिन है. रुकी हुई व्यावसायिक योजनाओं को अमल में लाने का सही समय है.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर आपके सुझावों को सराहना मिलेगी. छात्रों के लिए दिन अनुकूल है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में सुख-शांति रहेगी और गलतफहमियां दूर होंगी. लवमेट्स के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और बाहर घूमने का प्लान बन सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. योग और हल्के व्यायाम से दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे.

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): वार्तालाप और बातचीत की कला से नए कारोबारी संपर्क बनेंगे, जो आगे चलकर लाभ देंगे.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस के पेचीदा मामलों को अपनी समझदारी से सुलझा लेंगे. छात्र नई रणनीतियों से पढ़ाई में बेहतर फोकस कर पाएंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): बड़ों के सहयोग से घर में सकारात्मक माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ खुलकर बात करने से मनमुटाव दूर होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): पैसों की आवक अच्छी रहेगी, लेकिन बिना गहन शोध के किसी नए निवेश में धन न लगाएं.

Health (स्वास्थ्य): दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. समय पर सोने और जागने की आदत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगी.

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): सामान्य से अधिक मेहनत करनी होगी. व्यापारिक मामलों में कोई भी बड़ा फैसला किसी अनुभवी की सलाह से ही लें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में परिश्रम का सकारात्मक फल मिलेगा. छात्रों के लिए दिन अनुकूल है, पुरानी मेहनत रंग लाएगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): वरिष्ठों के मार्गदर्शन से पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा. प्रेम संबंधों में अत्यधिक भावुकता से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): किसी को भी उधार देने से बचें. बड़े वित्तीय फैसलों में सावधानी और बचत पर ध्यान देना जरूरी है.

Health (स्वास्थ्य): कार्यभार अधिक होने से मानसिक व शारीरिक थकान रह सकती है. योग-प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): व्यापार विस्तार और नई रणनीतियों पर काम करने के लिए समय अत्यंत अनुकूल व लाभकारी है.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट या अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को सफलता मिलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर में धार्मिक या सामाजिक माहौल रहेगा. दांपत्य जीवन व प्रेम संबंधों में मधुरता और तालमेल बना रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): पुराने निवेशों से बढ़िया रिटर्न मिलेगा और धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे.

Health (स्वास्थ्य): ऊर्जा और उत्साह का स्तर ऊंचा रहेगा. मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए खान-पान संतुलित रखें.

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): कारोबार में आमदनी के नए विकल्प मिलेंगे. पुराना व्यावसायिक विवाद बातचीत के जरिए सुलझ सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): योजना बनाने और निर्णय लेने की क्षमता की कार्यक्षेत्र में प्रशंसा होगी. छात्रों की एकाग्रता बनी रहेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिजनों के साथ सुखद समय बीतेगा. लव पार्टनर के साथ आपसी विश्वास मजबूत होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में रहेगी. बचत को सुरक्षित रखने के लिए आज किसी को उधार न दें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. नियमित योग व प्राणायाम से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी.

7. तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित होंगे, जो भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ देंगे.

Career (करियर व शिक्षा): नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं. छात्रों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर में कोई खुशखबरी आने से माहौल खुशनुमा रहेगा. प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन की स्थिति ठीक रहेगी, फिर भी अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है.

Health (स्वास्थ्य): दिनचर्या नियमित रखें, जंक फूड से परहेज करें और तनाव से बचने के लिए ध्यान लगाएं.

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): कार्यक्षेत्र में अचानक अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं. साझेदारों या सहयोगियों से वाद-विवाद से बचें.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखें. छात्रों को अपने लक्ष्य से भटकने से बचना होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. पार्टनर की भावनाओं को समझें, गुस्से से दूरी बनाएं.

Finance (आर्थिक स्थिति): अचानक कोई अनपेक्षित खर्च सामने आ सकता है, इसलिए लेन-देन बहुत सोच-समझकर करें.

Health (स्वास्थ्य): तनाव और क्रोध से सिरदर्द या थकान की समस्या हो सकती है. पर्याप्त आराम लें.

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): व्यापार विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ेंगी. हालांकि, नए निवेश से पहले बाजार की स्थिति ठीक से समझ लें.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरी में नए प्रोजेक्ट पर काम करने का शानदार अवसर मिलेगा. छात्रों को अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से लाभ होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के सदस्य आपके निर्णयों का समर्थन करेंगे. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार बढ़ेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): पुरानी बचत सुरक्षा देगी और आय के नए विकल्पों पर विचार करने से भविष्य मजबूत होगा.

Health (स्वास्थ्य): शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. केवल गरिष्ठ और भारी भोजन से परहेज करें.

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): पूर्व में किए गए किसी सौदे से अचानक धन लाभ हो सकता है. अटके हुए कार्यों को गति मिलेगी.

Career (करियर व शिक्षा): आपका अनुशासित रवैया सीनियर्स और बॉस को प्रभावित करेगा. शोध और उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर का वातावरण शांत रहेगा. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और गहरा विश्वास बना रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): लंबे समय से लंबित वित्तीय समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार काम करने के बीच आराम के लिए भी समय अवश्य निकालें.

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): तकनीक और ऑनलाइन माध्यमों से व्यापार में अचानक लाभ के योग हैं. नए संपर्क व्यावसायिक वृद्धि कराएंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच की सराहना होगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को रणनीति का लाभ मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में आपकी सलाह का सम्मान होगा. प्रेम और दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल गहरा रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे. कोई नई वित्तीय योजना बनाना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे. मानसिक शांति और ताजगी के लिए ध्यान और योग का सहारा लें.

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): पुराने ग्राहकों से कोई बड़ा ऑर्डर या अप्रत्याशित फायदा मिल सकता है. कारोबार में सामान्य लाभ बना रहेगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ेगा, जिसे आप अपनी सूझबूझ से संभाल लेंगे. छात्र पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के किसी सदस्य को आपकी मदद की आवश्यकता होगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): फिजूलखर्ची से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. किसी भी निवेश में जल्दबाजी न दिखाएं.

Health (स्वास्थ्य): काम के दबाव के कारण थकान रह सकती है. मानसिक शांति के लिए पर्याप्त नींद लें और तनाव को हावी न होने दें.

FAQs

1. 3 सितंबर 2026 गुरुवार को किन राशियों को व्याघात योग से सबसे बड़ा लाभ होगा?

वृषभ, सिंह, कन्या और धनु राशि के जातकों को व्याघात योग के प्रभाव से रुका हुआ धन, सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र और कमीशन आधारित बिजनेस में बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा.

2. कल किन राशि वालों को बिजनेस और कार्यक्षेत्र में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?

मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को आलस्य, सरकारी कार्यों में दखलंदाजी और बिना सोचे-समझे नया प्रयोग करने से बचने की सलाह दी गई है.

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