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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 3 October 2026: शनिवार को वरीयान व सिद्धि योग से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!

Kal Ka Rashifal 3 October 2026: शनिवार को वरीयान व सिद्धि योग से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!

Kal Ka Rashifal 3 October 2026: शनिवार को सिद्धि योग से चमकेगा भाग्य! मकर को मनचाहा काम, सिंह को बंपर मुनाफा व तुला को नए क्लाइंट्स. पढ़ें कल का 12 राशियों का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Oct 2026 01:53 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 3 October 2026 (कल का राशिफल): शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल सुबह 08:00 बजे तक आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि (जीवित्पुत्रिका/अष्टमी श्राद्ध) का आरंभ होगा. वहीं पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र विद्यमान रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

शनिवार का दिन कर्मफलदाता भगवान शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए समर्पित होता है. कल ग्रहों से बनने वाले वरीयान योग, सिद्धि योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, बुधादित्य योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से मेष, सिंह, धनु और मकर राशि के जातकों को सरकारी व सामाजिक सम्मान, व्यापार में बड़ा धन लाभ, मनचाहे काम की जिम्मेदारी और करियर में पदोन्नति के मजबूत योग हैं.

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आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 3 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का भविष्यफल.

पंचांग (3 अक्टूबर 2026, शनिवार)

  • तिथि: आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी (सुबह 08:00 बजे तक), तत्पश्चात अष्टमी
  • नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र (पूरे दिन)
  • चन्द्र राशि: मिथुन राशि
  • शुभ योग: वरीयान योग, सिद्धि योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)
  • शुभ समय (चौघड़िया व मुहूर्त):
  • दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त)
  • दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक
  • दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

1. मेष राशि (Aries)

Business (व्यापार): अटके हुए व्यापारिक कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे. नए और बड़े ऑर्डर मिलने से आर्थिक चिंता दूर होगी. समाज और सरकार द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है. नया निवेश श्राद्ध पक्ष के बाद ही करें.

Career (करियर व शिक्षा): ग्रह गोचर आपके अनुकूल रहने से ऑफिस के सभी कार्य समय पर पूरे होंगे. कुछ जातकों के लिए ट्रांसफर की संभावना बनेगी, जो भविष्य में करियर के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): आपकी सेवा और देखभाल से घर के किसी बुजुर्ग की सेहत में सुधार आएगा, जिससे घरेलू तनाव कम होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यावसायिक उपलब्धियों से धन लाभ बढ़ेगा. धार्मिक कार्यों और प्रसिद्धि के चलते आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य और अनुकूल रहेगा. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी सुखद परिणाम प्राप्त करेंगे.

लक्की कलर: पिंक | लक्की नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 9

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): बिजनेस से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए समय उत्तम है, लेकिन कागजी कार्रवाई और एग्रीमेंट ध्यानपूर्वक करें. नया कारोबार श्राद्ध पक्ष के बाद ही शुरू करें.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा जातकों की प्रगति होगी और ट्रांसफर के अनुकूल योग बनेंगे. आगामी त्योहारी सीजन के चलते वर्कलोड बढ़ सकता है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहेगा. पर्सनल लाइफ में कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं. सामाजिक कार्यों से मानसिक संतुष्टि मिलेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर बनी रहेगी. मृदुभाषी व्यवहार से नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में धन लाभ देंगे.

Health (स्वास्थ्य): मार्केटिंग से जुड़े जातकों के लिए स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें.

लक्की कलर: व्हाइट | लक्की नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 7

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): सिद्धि योग से कारोबार को गति देने में बड़ी सफलता मिलेगी. मनचाहे परिणाम मिलने से मानसिक सुकून रहेगा. नए कारोबारियों के प्रयासों का भविष्य में शानदार फल मिलेगा.

Career (करियर व शिक्षा): मार्केटिंग से जुड़े लोग रणनीति बनाकर काम करें, किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा. दोपहर बाद काम में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, जिससे नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): लाइफ पार्टनर आपके प्यार और भावनाओं को समझेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय पुरानी खूबसूरत यादों को ताजा करेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): कार्यकुशलता से आय के नए साधन बनेंगे. आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में राहत मिलेगी, लेकिन खिलाड़ियों को खेल के दौरान चोट-चपेट से सतर्क रहने की जरूरत है.

लक्की कलर: गोल्डन | लक्की नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 4

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): अभी नया काम शुरू करने से बचें क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है. वाणी में कठोरता आने से व्यापारिक नुकसान हो सकता है और मुनाफे का ग्राफ गिर सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में किसी से तीखी नोकझोंक हो सकती है, इसलिए अपने काम से काम रखें. अनजान लोगों से विवाद आपको मुश्किल में डाल सकता है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य संबंधों में कुछ गलतफहमियों के कारण तनाव रह सकता है. ट्रैक पर खिलाड़ियों को किसी करीबी मित्र से धोखा मिलने की आशंका है, सतर्क रहें.

Finance (आर्थिक स्थिति): खर्चों की अधिकता रहेगी. आर्थिक लेन-देन में पूरी सावधानी बरतें और जोखिम भरे निवेश से बचें.

Health (स्वास्थ्य): घरेलू और ऑफिस के काम के दबाव से मानसिक तनाव और शारीरिक थकान हो सकती है.

लक्की कलर: ऑरेंज | लक्की नंबर: 7 | अनलक्की नंबर: 9

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कारोबारियों के लिए समय अत्यधिक अनुकूल है. सिद्धि योग से धन संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे. हालांकि गैर-जरूरी चीजों पर धन बर्बाद करने से बचें.

Career (करियर व शिक्षा): वर्कप्लेस पर आपके काम की बॉस द्वारा खुलकर सराहना होगी. फोन कॉल या ईमेल के जरिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जीवन उत्तम और सुखद रहेगा. किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर परिजनों से व्यर्थ की बहस करने से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापार में बंपर मुनाफा होगा और आय में वृद्धि होगी. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों को किसी प्रतिष्ठित संस्थान या मनपसंद कोर्स में एडमिशन मिलने के योग हैं.

लक्की कलर: नेवी ब्लू | लक्की नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 9

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): बिजनेस में निवेश के लिए समय अनुकूल है. ग्रह स्थिति पक्ष में बनी हुई है. इस समय अपनी मार्केटिंग टीम को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दें.

Career (करियर व शिक्षा): ट्रांसफर या प्रमोशन के प्रबल योग हैं. स्मार्ट कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल अप्रोच से ऑफिस में आपकी एक अलग और प्रभावशाली पहचान बनेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. संतान का पूरा सहयोग मिलेगा और घर में खुशी का माहौल रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): करियर में प्रगति के साथ-साथ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. संचित धन में वृद्धि होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. मेरिट लिस्ट में नाम आने या चयन होने से छात्रों का उत्साह चरम पर रहेगा.

लक्की कलर: सिल्वर | लक्की नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 1

7. तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): सिद्धि योग से बाजार का माहौल पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा. उचित रणनीति से नए और बड़े क्लाइंट मिलेंगे, जिससे कारोबार नई ऊंचाइयों को छुएगा. पैतृक व्यापार में बुजुर्गों की सीख काम आएगी.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर नए टास्क और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जिन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने पर वरिष्ठों से भरपूर प्रशंसा मिलेगी. मधुर वाणी बनाए रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रेम जीवन और दांपत्य जीवन दोनों में खुशनुमा माहौल रहेगा. धार्मिक अनुष्ठानों या पूजा-पाठ पर धन खर्च होने की संभावना है.

Finance (आर्थिक स्थिति): नए क्लाइंट्स और व्यापारिक अनुबंधों से आर्थिक लाभ में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य और ऊर्जावान रहेगा. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे.

लक्की कलर: क्रीम | लक्की नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 3

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): व्यापार में अभी ज्यादा सुधार नहीं दिखेगा, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय कुछ समय के लिए टाल दें. प्रभावशाली व्यक्ति से मिले ऑर्डर्स को समय पर पूरा करने में चुनौती आ सकती है.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में मिले-जुले परिणाम मिलेंगे. यदि जॉब स्विच करने की योजना बना रहे हैं, तो अभी रुकना ही बेहतर होगा. टीम में जिम्मेदारियों में बदलाव से आत्मविश्वास डगमगा सकता है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रेम जीवन के लिहाज से दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. संयुक्त परिवार के सुख में कमी महसूस हो सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने से बजट बिगड़ सकता है. उधारी के लेन-देन से पूरी तरह बचें.

Health (स्वास्थ्य): दिनभर सुस्ती और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. सकारात्मक सोच बनाए रखें और योग का सहारा लें.

लक्की कलर: ऑरेंज | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 8

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): सिद्धि योग से इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स मजबूत होंगे. बाजार में डीलर्स और पार्टियों के साथ बेहतर तालमेल से व्यापार की ग्रोथ तेज होगी.

Career (करियर व शिक्षा): बॉस के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. विदेश में काम करने वाले लोगों को इंटरनेशनल टीम या हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाकर चलें, दांपत्य में मधुरता रहेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापार में प्रगति से आर्थिक लाभ के मजबूत योग हैं. प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता मिलेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. मानसिक रूप से खुद को मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे.

लक्की कलर: ग्रे | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 7

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): पूर्व में की गई बचत या निवेश वर्तमान व्यापारिक जरूरतों को पूरा करने में बहुत काम आएगा. ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने से बिक्री में सुधार होगा.

Career (करियर व शिक्षा): सिद्धि योग से नौकरी में मनचाहे काम की जिम्मेदारी मिलने से सुकून मिलेगा. ऑफिस मीटिंग में आपकी परफॉर्मेंस तरक्की के नए द्वार खोलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी के साथ हल्की नोकझोंक के बावजूद आपसी प्रेम बना रहेगा. दांपत्य जीवन में सुखद अनुभव प्राप्त होंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति काफी संतोषजनक रहेगी. पुरानी बचत और बढ़ती बिक्री से वित्तीय सुरक्षा मिलेगी.

Health (स्वास्थ्य): पुराने किसी शारीरिक दर्द या बीमारी से राहत मिलेगी, जिससे शरीर रोगमुक्त और ऊर्जावान रहेगा.

लक्की कलर: येलो | लक्की नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 2

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): त्योहारी सीजन को देखते हुए बिजनेस लोन के लिए आवेदन करना फायदेमंद रहेगा, दस्तावेज पूरे रखें. किसी विशेष प्रोडक्ट की मांग बढ़ने से बिक्री में भारी उछाल आएगा.

Career (करियर व शिक्षा): मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काम के सिलसिले में भागदौड़ भरी यात्रा करनी पड़ सकती है. कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की गॉसिप से दूर रहें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): विवाह योग्य जातकों के लिए उत्तम रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है और सकारात्मक बातचीत शुरू होगी. घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): सिद्धि योग के प्रभाव से बिक्री बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लोन मिलने से वित्तीय रुकावटें दूर होंगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बेहतरीन रहेगा. छात्र और खिलाड़ी उत्साह व ऊर्जा से भरे रहेंगे.

लक्की कलर: ब्राउन | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 4

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): व्यापार में नई डील करते समय पूरी सतर्कता बरतें, धोखाधड़ी की आशंका बन रही है. नया आउटलेट या फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू करने की योजना श्राद्ध पक्ष के बाद ही लागू करें.

Career (करियर व शिक्षा): सरकारी नौकरी में कार्यरत लोग पब्लिक डीलिंग में विशेष सावधानी बरतें. कार्यक्षेत्र में काल्पनिक चिंताओं से बचें और ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): संतान की किसी गलती या व्यवहार से मन थोड़ा दुखी हो सकता है. पारिवारिक तालमेल बनाए रखने के लिए धैर्य से काम लें.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय मामलों में अत्यधिक सावधानी रखें. व्यापारिक चुनौतियों के कारण अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना जरूरी होगा.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक उलझनों के कारण सिरदर्द या तनाव हो सकता है. छात्र पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने का प्रयास करें.

लक्की कलर: पर्पल | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 5

FAQs

3 अक्टूबर 2026 शनिवार को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ और प्रमोशन मिलेगा?
सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों को सिद्धि योग के प्रभाव से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, ऑफिस में प्रमोशन, मनचाही जिम्मेदारियां और बंपर आर्थिक मुनाफा मिलने के मजबूत योग हैं.

कल किन राशि वालों को व्यापारिक डील्स और विवादों से सतर्क रहना चाहिए?
कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को वाणी पर नियंत्रण रखने, नई डील्स में धोखाधड़ी से बचने और ऑफिस में किसी भी प्रकार की बहस से दूर रहने की सलाह दी जाती है.

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About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 01:00 PM (IST)
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