Kal Ka Rashifal: 3 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

आज का दिन आपके लिए सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के आगे बढ़ने के लिए रहेगा, जिससे आपके कामों से आपकी छवि और निखरेगी. बिजनेस में यदि आप किसी को साझेदार बनाना चाहते हैं, तो वह आपको धोखा दे सकता है. पिताजी का कोई लिया गया निर्णय आपको परेशान कर सकता है. अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. धर्म-कर्म में रूचि रहेगी.

शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

वृष राशि

आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने वाला रहेगा. व्यवसायिक कार्यों में परेशानी रहेगी. यदि धन उधार लेंगे, तो उसे आसानी से चुका पाएंगे. परिवार में किसी बात को लेकर आपसी मतभेद संभव है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा. परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है.

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज का दिन सामान्य रहने वाला है. लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है. मित्रों का साथ मिलेगा. संतान से शुभ समाचार मिलेगा. जीवनसाथी के करियर में अच्छा अवसर आ सकता है. पिताजी से मन की बात साझा कर पाएंगे, जिससे तनाव कम होगा.

शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन सकारात्मक रहेगा. अच्छी सोच से कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा. किसी खास व्यक्ति से मिलकर व्यवसाय में फायदा होगा. सिरदर्द या बदन दर्द जैसी समस्या हो सकती है. किसी से वाद-विवाद से बचें. माता-पिता के आशीर्वाद से रुके काम पूरे होंगे.

शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: चावल और दूध का दान करें.

सिंह राशि

आज का दिन कानूनी मामले में जीत दिला सकता है. विरोधी हार मानेंगे. प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा. पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें. बिजनेस में धन की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी.

शुभ अंक: 1

1 शुभ रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा. आप दूसरों के कामों में समय देंगे. परिवार से वाद-विवाद से बचें. स्वास्थ्य की समस्या से राहत मिलेगी. पिताजी से बहस हो सकती है. परिवार को समय न दे पाने से शिकायतें होंगी.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.

आज पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सामने आ सकते हैं. बड़ों से सलाह लें. आय अच्छी होगी पर खर्चे परेशान करेंगे. विदेश शिक्षा का अवसर मिल सकता है. पारिवारिक मुद्दों पर चर्चा होगी.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: माता दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन बाकी दिनों से अच्छा रहेगा. अपनी समझदारी से निर्णय लें. संपत्ति खरीदते समय सावधानी बरतें. संतान के करियर से जुड़ा अहम फैसला लेंगे. यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है.

शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: मैरून

मैरून उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं.

धनु राशि

आज मान-सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिलेगा. माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें. नौकरी में पदोन्नति के योग हैं.

शुभ अंक: 4

4 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.

मकर राशि

आज नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है. छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है. पैतृक संपत्ति से लाभ होगा. घर से काम करने वालों को ध्यान देना होगा. बिजनेस में नई योजनाएं आय बढ़ाएंगी.

शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: काला

काला उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि

आज स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं. व्यापार में नुकसान संभव है, इसलिए निवेश सोच-समझकर करें. मतभेद कानूनी विवाद में बदल सकते हैं. खानपान पर ध्यान दें. नौकरी बदलने वालों को अवसर मिल सकता है.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं.

मीन राशि

आज व्यवसाय के लिए अच्छा दिन है. कामों में बदलाव से भविष्य में लाभ होगा. अतिरिक्त ऊर्जा से काम समय पर पूरे होंगे. जीवनसाथी से संबंध सुधरेंगे. बाहरी व्यक्ति से विवाद से बचें. वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.