हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 3 नवंबर 2025, सोमवार को जानें किस राशि के लिए रहेगा भाग्यशाली दिन और किसे बरतनी होगी सावधानी..

Kal Ka Rashifal: 3 नवंबर 2025, सोमवार को जानें किस राशि के लिए रहेगा भाग्यशाली दिन और किसे बरतनी होगी सावधानी..

Kal Ka Rashifal 3 November 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 3 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि
आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. व्यापार में अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. किसी से उधार लेन-देन से बचें. पारिवारिक मनमुटाव जीवनसाथी की मदद से दूर होंगे. रिश्तों में सुधार होगा और परिवार संग रात्रि भोज का आनंद लेंगे. बच्चे भी प्रसन्न रहेंगे. पुराने मित्र से मुलाकात फायदेमंद होगी. निवेश करते समय सतर्क रहें और किसी पर आंख बंद कर भरोसा न करें. सकारात्मक सोच से मार्ग प्रशस्त होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़-चना बांटें.

वृष राशि
आज परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. घर के कार्यों में सभी का साथ रहेगा. घूमने की योजना बनेगी, जिससे माहौल खुशहाल रहेगा. कोई मित्र मिलने आएगा जिससे मन हल्का होगा. नौकरीपेशा लोगों को अनुकूल ट्रांसफर मिल सकता है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी. विद्यार्थियों को परीक्षा तिथि बढ़ने से राहत मिलेगी और वे बेहतर तैयारी कर पाएंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें.

मिथुन राशि
दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें. ऑफिस के कार्य हेतु यात्रा संभव है. यात्रा में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से भेंट होगी जो जीवन में बदलाव ला सकता है. वाहन खरीदने का विचार फिलहाल टालें. इंजीनियरों को कार्यस्थल पर बदलाव देखने को मिलेगा. छात्रों और महिलाओं को शुभ समाचार मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और तुलसी को जल दें.

कर्क राशि
आज परिवार के लिए शुभ दिन है. पारिवारिक समस्याएं स्वतः हल होंगी. जीवनसाथी के साथ आनंदमय समय बिताएंगे. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर मिलेंगे. गृहणियों को काम का बोझ बढ़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पुरानी बीमारी फिर उभर सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: कन्या को एक सिक्का और भोजन दें.

सिंह राशि
दिन सामान्य रहेगा. भाई-बहनों से रिश्ते सुधारने का प्रयास करें. विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है, पढ़ाई में बाधाएं दूर होंगी. विवाह योग्य जातकों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. बुजुर्गों की सलाह लेकर आगे बढ़ें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: नारंगी
  • उपाय: किसी धार्मिक स्थल पर काले तिल का दान करें.

कन्या राशि
दिन आनंदमय रहेगा. वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा. परिवार के बीच सुखद माहौल रहेगा. बच्चों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा. नौकरी या रोजगार के अवसर बनेंगे. राजनीति में आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा. प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए शुभ दिन है.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: माता दुर्गा को मिश्री का भोग लगाएं.

तुला राशि
आज दिन खुशनुमा रहेगा. कार्यस्थल पर आत्मविश्वास से काम पूरा करेंगे. गलत सलाह देने वालों से दूर रहें. मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्राम लें और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं. जीवनसाथी से शुभ समाचार मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: आसमानी
  • उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और गेहूं दान करें.

वृश्चिक राशि
आपकी सृजनशीलता से सम्मान प्राप्त होगा. आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा. अधिकारियों की सराहना से प्रमोशन के योग हैं. संतान के सहयोग से कार्य पूरे होंगे. संपत्ति से लाभ संभव है. नशे से दूर रहें.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: मरून
  • उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें.

धनु राशि
आपको तरक्की के नए अवसर मिलेंगे. अच्छे लोगों से मुलाकात दिन को सुखद बनाएगी. बिजनेस स्थिर रहेगा. दाम्पत्य जीवन में नई ताजगी आएगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए कार्यों की शुरुआत का योग बनेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें.

मकर राशि
दिन की शुरुआत नए विचारों से होगी. परिवार संग यात्रा संभव है. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. बिजनेस में दोगुना लाभ होगा. नई योजना लागू करने से सफलता मिलेगी. प्रॉपर्टी में निवेश शुभ रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 10
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: माता-पिता का आशीर्वाद लें और दूध दान करें.

कुंभ राशि
दिन उत्साहभरा रहेगा. शुभ समाचार से घर में खुशी का माहौल बनेगा. ऑफिस का काम समय पर पूरा होगा. किसी नई योजना में निवेश से पहले सलाह लें. इंजीनियर जातकों को सफलता मिलेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • भाग्यशाली रंग: बैंगनी
  • उपाय: हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं.

मीन राशि
दिन मिला-जुला रहेगा. संगीत और कला की ओर झुकाव रहेगा. शुभ समाचार प्राप्त होगा. संतान के जन्म से घर में उल्लास का माहौल रहेगा. लवमेट पार्टनर को गिफ्ट देंगे. विद्यार्थी मेहनत से सफलता पाएंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 12
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: मछलियों को आटा खिलाएं और विष्णु मंदिर में दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 02 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के लिए 3 नवंबर 2025 को क्या खास रहेगा?

कर्क राशि वालों के लिए 3 नवंबर 2025 का दिन परिवार के लिए शुभ है। पारिवारिक समस्याएं स्वतः हल होंगी और जीवनसाथी के साथ आनंदमय समय बिताएंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
हैलोवीन पार्टी के लिए प्रीति जिंटा ने लिया ये लुक, बेटा जय बना पुलिस, बेटी जिया की फोटो वायरल
हैलोवीन पार्टी के लिए प्रीति जिंटा ने लिया ये लुक, बेटा जय बना पुलिस, बेटी जिया की फोटो वायरल
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
हैलोवीन पार्टी के लिए प्रीति जिंटा ने लिया ये लुक, बेटा जय बना पुलिस, बेटी जिया की फोटो वायरल
हैलोवीन पार्टी के लिए प्रीति जिंटा ने लिया ये लुक, बेटा जय बना पुलिस, बेटी जिया की फोटो वायरल
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
विश्व
'चारों ओर खून ही खून...', लंदन जाने वाली ट्रेन में हमलावरों पर कैसे सवार था भूत, चश्मदीदों ने बताया वो डरावना मंजर
'चारों ओर खून ही खून...', लंदन जाने वाली ट्रेन में हमलावरों पर कैसे सवार था भूत, चश्मदीदों ने बताया वो डरावना मंजर
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
जनरल नॉलेज
पीरियड्स रोकने वाली दवाओं से कितना होता है नुकसान, पूजा-पाठ के वक्त क्यों बढ़ती है इनकी डिमांड?
पीरियड्स रोकने वाली दवाओं से कितना होता है नुकसान, पूजा-पाठ के वक्त क्यों बढ़ती है इनकी डिमांड?
यूटिलिटी
मोबाइल की डेटा केबल बार-बार हो जाती है खराब, कहीं इसके पीछे आपकी ये गलती तो नहीं?
मोबाइल की डेटा केबल बार-बार हो जाती है खराब, कहीं इसके पीछे आपकी ये गलती तो नहीं?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget