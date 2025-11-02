Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 3 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. व्यापार में अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. किसी से उधार लेन-देन से बचें. पारिवारिक मनमुटाव जीवनसाथी की मदद से दूर होंगे. रिश्तों में सुधार होगा और परिवार संग रात्रि भोज का आनंद लेंगे. बच्चे भी प्रसन्न रहेंगे. पुराने मित्र से मुलाकात फायदेमंद होगी. निवेश करते समय सतर्क रहें और किसी पर आंख बंद कर भरोसा न करें. सकारात्मक सोच से मार्ग प्रशस्त होगा.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़-चना बांटें.

वृष राशि

आज परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. घर के कार्यों में सभी का साथ रहेगा. घूमने की योजना बनेगी, जिससे माहौल खुशहाल रहेगा. कोई मित्र मिलने आएगा जिससे मन हल्का होगा. नौकरीपेशा लोगों को अनुकूल ट्रांसफर मिल सकता है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी. विद्यार्थियों को परीक्षा तिथि बढ़ने से राहत मिलेगी और वे बेहतर तैयारी कर पाएंगे.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें.

मिथुन राशि

दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें. ऑफिस के कार्य हेतु यात्रा संभव है. यात्रा में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से भेंट होगी जो जीवन में बदलाव ला सकता है. वाहन खरीदने का विचार फिलहाल टालें. इंजीनियरों को कार्यस्थल पर बदलाव देखने को मिलेगा. छात्रों और महिलाओं को शुभ समाचार मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और तुलसी को जल दें.

कर्क राशि

आज परिवार के लिए शुभ दिन है. पारिवारिक समस्याएं स्वतः हल होंगी. जीवनसाथी के साथ आनंदमय समय बिताएंगे. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर मिलेंगे. गृहणियों को काम का बोझ बढ़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पुरानी बीमारी फिर उभर सकती है.

भाग्यशाली अंक: 2

2 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: कन्या को एक सिक्का और भोजन दें.

सिंह राशि

दिन सामान्य रहेगा. भाई-बहनों से रिश्ते सुधारने का प्रयास करें. विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है, पढ़ाई में बाधाएं दूर होंगी. विवाह योग्य जातकों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. बुजुर्गों की सलाह लेकर आगे बढ़ें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: नारंगी

नारंगी उपाय: किसी धार्मिक स्थल पर काले तिल का दान करें.

कन्या राशि

दिन आनंदमय रहेगा. वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा. परिवार के बीच सुखद माहौल रहेगा. बच्चों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा. नौकरी या रोजगार के अवसर बनेंगे. राजनीति में आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा. प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए शुभ दिन है.

भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: माता दुर्गा को मिश्री का भोग लगाएं.

तुला राशि

आज दिन खुशनुमा रहेगा. कार्यस्थल पर आत्मविश्वास से काम पूरा करेंगे. गलत सलाह देने वालों से दूर रहें. मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्राम लें और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं. जीवनसाथी से शुभ समाचार मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 4

4 भाग्यशाली रंग: आसमानी

आसमानी उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और गेहूं दान करें.

वृश्चिक राशि

आपकी सृजनशीलता से सम्मान प्राप्त होगा. आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा. अधिकारियों की सराहना से प्रमोशन के योग हैं. संतान के सहयोग से कार्य पूरे होंगे. संपत्ति से लाभ संभव है. नशे से दूर रहें.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: मरून

मरून उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें.

धनु राशि

आपको तरक्की के नए अवसर मिलेंगे. अच्छे लोगों से मुलाकात दिन को सुखद बनाएगी. बिजनेस स्थिर रहेगा. दाम्पत्य जीवन में नई ताजगी आएगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए कार्यों की शुरुआत का योग बनेगा.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें.

मकर राशि

दिन की शुरुआत नए विचारों से होगी. परिवार संग यात्रा संभव है. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. बिजनेस में दोगुना लाभ होगा. नई योजना लागू करने से सफलता मिलेगी. प्रॉपर्टी में निवेश शुभ रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 10

10 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: माता-पिता का आशीर्वाद लें और दूध दान करें.

कुंभ राशि

दिन उत्साहभरा रहेगा. शुभ समाचार से घर में खुशी का माहौल बनेगा. ऑफिस का काम समय पर पूरा होगा. किसी नई योजना में निवेश से पहले सलाह लें. इंजीनियर जातकों को सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 11

11 भाग्यशाली रंग: बैंगनी

बैंगनी उपाय: हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं.

मीन राशि

दिन मिला-जुला रहेगा. संगीत और कला की ओर झुकाव रहेगा. शुभ समाचार प्राप्त होगा. संतान के जन्म से घर में उल्लास का माहौल रहेगा. लवमेट पार्टनर को गिफ्ट देंगे. विद्यार्थी मेहनत से सफलता पाएंगे.

भाग्यशाली अंक: 12

12 भाग्यशाली रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: मछलियों को आटा खिलाएं और विष्णु मंदिर में दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.