Kal Ka Rashifal: 3 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

आज का दिन आपके लिए सुखद रहेगा. आज आप अपने कारोबार में अच्छा लाभ कमायेंगें. आज आपके लिए जमीन या मकान खरीदने के योग बन रहे हैं. आज आपको किसी बड़ी कम्पनी में जॉब करने का मौका मिलेगा. आज आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, जिससे आपको ख़ुशी मिलेगी. आज आपको किसी काम में माता – पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. आज किसी की मदद से आपको राजनीति में आकर काम करने का मौका मिलेगा| स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बेहतर रहेगा, आप खुद को उर्जावान महसूस करेंगें.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें.

वृष राशि

आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है. आज ऑफिस में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, जूनियर भी आपसे इंस्पायर होंगें. आज आपका पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, जिससे आपको भी ख़ुशी मिलेगी. आज सामाजिक कार्यों के अंतर्गत आपकी छवि मजबूत बनेगी. आज आप किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं, आगे चलकर आपको अच्छा लाभ होगा. आज पड़ोसी के साथ आपके रिश्तों में सुधार आएगा, आप उन्हें किसी फंक्शन में इनवाइट कर सकते हैं. आज आप पढाई में अपने सीनियर की मदद ले सकतें हैं , किसी विषय को समझने में आसानी होगी.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है. आज आप व्यापार में अच्छा लाभ कमायेंगें लेकिन खर्च की अधिकता रह सकती है, इसका ध्यान आपको रखना होगा. आज आपको नौकरी में ट्रांसफर से जुड़ी सूचना मिल सकती है . आज आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी ताल – मेल बना रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी. जिंदगी में चल रही भागदौड़ के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाब होंगें. आज किसी काम को धैर्यपूर्वक करने से उसकी सफलता के चांसेस बढ़ सकतें हैं.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है. आज के दिन की शुरुआत आप नए तरीके से करेंगें, आप अपनी दिनचर्या में हेल्दी फ़ूड शामिल करेंगें. आज बच्चे आपसे अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं , आपको उन्हें प्यार से समझाना होगा | यदि आज आप शॉपिंग करने का प्लान बना रहें हैं तो पहले आप सामान की लिस्ट बना लें. आज आपकी शादी – विवाह को लेकर आपके घर में बात हो सकती है, जिससे घर का वातावरण खुशहाल बना रहेगा.आज आप पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम रहेंगें, आपके काम की तारीफ होगी.

भाग्यशाली अंक: 2

2 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए ठीक - ठाक रहने वाला है. आज आप अपने लिए रोजगार के नए अवसर तलाश करेंगें. आज आप अपने आपको काफी तरोताजा महसूस करेंगे, जिससे आप अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल होंगे. आज मित्रों की सहायता से आपको आय के अवसर मिलेंगे, जिनसे आप लाभ कमा कर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे. आज इस राशि की महिलाएं अपने काम को आगे बढ़ाएंगी, इससे आपके काम को पहचान मिलेगी|

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है. आज आप निजी जीवन से जुड़ें कुछ अहम् फैसले ले सकतें हैं , जिनका असर भविष्य में आपको देखने को मिलेगा. साथ ही आज आपके ऊपर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिन्हें आप बखूबी पूरा करेंगे. आज आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने – फिरने जायेंगें , जिससे आपका मन शांत होगा. आज आप किसी सामाजिक समारोह में शामिल होंगें जहां आपको मान – सम्मान की प्राप्ति होगी. आज आप खाने में हल्का भोजन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 4

4 भाग्यशाली रंग: हल्का हरा

हल्का हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. आज आप किसी से बात करते समय अपने शब्दों के ऊपर नियंत्रण बनाएं रखें. आज बच्चे आपके काम में हाँथ बटायेंगे, ये देखकर आपको प्रसन्नता होगी. आज आप किसी काम को पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगें , जिसमें आपको सफलता मिलेगी. आज किसी की मदद से आपके सरकारी काम बन जायेंगें, जिससे आपको ख़ुशी होगी. इस राशि के ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को आज अच्छा धन लाभ होगा.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: मां लक्ष्मी के नाम से दीपक जलाएं.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है. आज आप नया कारोबार शुरू करने का मन बना सकते हैं, साथ ही बड़ों की सलाह लेना भी उचित रहेगा. इस राशि के लेखक आज अपनी पुस्तक को पब्लिश करवा सकते हैं, जिसे लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जायेगा. आज किसी विषय में ज्यादा न सोचें, वरना आपको उलझन होगी और आपकी सेहत पर इसका असर पड़ सकता है. आज आप अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी इंजॉय करेंगें और कुछ नए दोस्त भी बनायेंगें.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: मैरून

मैरून उपाय: शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें.

धनु राशि

आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है. आज आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर किसी काम को जल्द ही कम्पलीट कर लेंगें. आज आप अपना करियर मीडिया के क्षेत्र में बना सकतें हैं. इस राशि के प्राइवेट नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को आज प्रमोशन मिलने के योग बन रहें हैं. आज वैवाहिक जीवन में आपसी लगाव बढेगा और आज आपको किसी समस्या से छुटकारा मिलेगा. आज आप लवमेट के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते की गलतफहमियां दूर होंगी |

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं.

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. आज आपको धन लाभ के कई बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगें, जिससे आपकी आर्थिक स्तिथि मजबूत बनेगी. आज आप अपने पुराने कार्यों को कम्पलीट करके जल्द ही नए कार्यों की योजना बनायेंगें. आज इस राशि के छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगें, जिसका परिणाम आपके फेवर में आएगा. आज आप बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे आपको ख़ुशी मिलेगी. आज आपको किसी समस्या से मुक्ति मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा|

भाग्यशाली अंक: 10

10 भाग्यशाली रंग: भूरा

भूरा उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुम्भ राशि

आज का दिन आपके लिए फेवरेबल बना रहेगा. आज आप अपने बिजनेस को शिफ्ट करने से पहले उस जगह की अच्छे से जाँच पड़ताल कर लें. आज आपका स्वास्थ्य फिट एंड फाइन रहेगा और आपकी सभी उलझने आज ख़त्म होंगी. आज आप बच्चों के साथ खेलना पसंद करेंगें, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा. आज आप माता – पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकते हैं. आज आप किसी काम को बहुत ही समझदारी और बहादुरी के साथ करेंगें, जिससे सभी लोग आपकी तारीफ करेंगें.

भाग्यशाली अंक: 11

11 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: गरीबों को कंबल या वस्त्र दान करें.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है. आज आप फैक्ट्री को खोलने का विचार करेंगे, जिसमें आप भाई की सहायता ले सकतें हैं. आज इस राशि के फैशन डिज़ाइनर्स का दिन बेहतर रहेगा. आज आपको बिजनेस में ऑनलाइन माध्यम से बड़ा आर्डर मिल सकता है. आज आप अपने सपने को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगें, जिसमें आपको परिवार का भी सहयोग मिलेगा. छात्र आज अपने कोर्स में बदलाव कर सकतें हैं, जिससे आप अन्य सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझ पायेंगें.

भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: बैंगनी

बैंगनी उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.

