हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal ka Rashifal: शनिवार 3 जनवरी 2026 किसे मिलेगा बड़ा फायदा, किसे बरतनी होगी सावधानी? जानिए कल का पूरा राशिफल

Kal ka Rashifal: शनिवार 3 जनवरी 2026 किसे मिलेगा बड़ा फायदा, किसे बरतनी होगी सावधानी? जानिए कल का पूरा राशिफल

Kal Ka Rashifal 3 January 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Jan 2026 01:19 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 3 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए सुखद रहेगा. आज आप अपने कारोबार में अच्छा लाभ कमायेंगें. आज आपके लिए जमीन या मकान खरीदने के योग बन रहे हैं. आज आपको किसी बड़ी कम्पनी में जॉब करने का मौका मिलेगा. आज आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, जिससे आपको ख़ुशी मिलेगी. आज आपको किसी काम में माता – पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. आज किसी की मदद से आपको राजनीति में आकर काम करने का मौका मिलेगा| स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बेहतर रहेगा, आप खुद को उर्जावान महसूस करेंगें.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें.

वृष राशि

आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है. आज ऑफिस में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, जूनियर भी आपसे इंस्पायर होंगें. आज आपका पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, जिससे आपको भी ख़ुशी मिलेगी. आज सामाजिक कार्यों के अंतर्गत आपकी छवि मजबूत बनेगी. आज आप किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं, आगे चलकर आपको अच्छा लाभ होगा. आज पड़ोसी के साथ आपके रिश्तों में सुधार आएगा, आप उन्हें किसी फंक्शन में इनवाइट कर सकते हैं. आज आप पढाई में अपने सीनियर की मदद ले सकतें हैं , किसी विषय को समझने में आसानी होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है. आज आप व्यापार में अच्छा लाभ कमायेंगें लेकिन खर्च की अधिकता रह सकती है, इसका ध्यान आपको रखना होगा. आज आपको नौकरी में ट्रांसफर से जुड़ी सूचना मिल सकती है . आज आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी ताल – मेल बना रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी. जिंदगी में चल रही भागदौड़ के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाब होंगें. आज किसी काम को धैर्यपूर्वक करने से उसकी सफलता के चांसेस बढ़ सकतें हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है. आज के दिन की शुरुआत आप नए तरीके से करेंगें, आप अपनी दिनचर्या में हेल्दी फ़ूड शामिल करेंगें. आज बच्चे आपसे अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं , आपको उन्हें प्यार से समझाना होगा | यदि आज आप शॉपिंग करने का प्लान बना रहें हैं तो पहले आप सामान की लिस्ट बना लें. आज आपकी शादी – विवाह को लेकर आपके घर में बात हो सकती है, जिससे घर का वातावरण खुशहाल बना रहेगा.आज आप पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम रहेंगें, आपके काम की तारीफ होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए ठीक - ठाक रहने वाला है. आज आप अपने लिए रोजगार के नए अवसर तलाश करेंगें. आज आप अपने आपको काफी तरोताजा महसूस करेंगे, जिससे आप अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल होंगे. आज मित्रों की सहायता से आपको आय के अवसर मिलेंगे, जिनसे आप लाभ कमा कर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे. आज इस राशि की महिलाएं अपने काम को आगे बढ़ाएंगी, इससे आपके काम को पहचान मिलेगी|

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है. आज आप निजी जीवन से जुड़ें कुछ अहम् फैसले ले सकतें हैं , जिनका असर भविष्य में आपको देखने को मिलेगा. साथ ही आज आपके ऊपर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिन्हें आप बखूबी पूरा करेंगे. आज आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने – फिरने जायेंगें , जिससे आपका मन शांत होगा. आज आप किसी सामाजिक समारोह में शामिल होंगें जहां आपको मान – सम्मान की प्राप्ति होगी. आज आप खाने में हल्का भोजन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: हल्का हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. आज आप किसी से बात करते समय अपने शब्दों के ऊपर नियंत्रण बनाएं रखें. आज बच्चे आपके काम में हाँथ बटायेंगे, ये देखकर आपको प्रसन्नता होगी. आज आप किसी काम को पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगें , जिसमें आपको सफलता मिलेगी. आज किसी की मदद से आपके सरकारी काम बन जायेंगें, जिससे आपको ख़ुशी होगी. इस राशि के ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को आज अच्छा धन लाभ होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: मां लक्ष्मी के नाम से दीपक जलाएं.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है. आज आप नया कारोबार शुरू करने का मन बना सकते हैं, साथ ही बड़ों की सलाह लेना भी उचित रहेगा. इस राशि के लेखक आज अपनी पुस्तक को पब्लिश करवा सकते हैं, जिसे लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जायेगा. आज किसी विषय में ज्यादा न सोचें, वरना आपको उलझन होगी और आपकी सेहत पर इसका असर पड़ सकता है. आज आप अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी इंजॉय करेंगें और कुछ नए दोस्त भी बनायेंगें.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: मैरून
  • उपाय: शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें.

धनु राशि

आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है. आज आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर किसी काम को जल्द ही कम्पलीट कर लेंगें. आज आप अपना करियर मीडिया के क्षेत्र में बना सकतें हैं. इस राशि के प्राइवेट नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को आज प्रमोशन मिलने के योग बन रहें हैं. आज वैवाहिक जीवन में आपसी लगाव बढेगा और आज आपको किसी समस्या से छुटकारा मिलेगा. आज आप लवमेट के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते की गलतफहमियां दूर होंगी |

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं.

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. आज आपको धन लाभ के कई बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगें, जिससे आपकी आर्थिक स्तिथि मजबूत बनेगी. आज आप अपने पुराने कार्यों को कम्पलीट करके जल्द ही नए कार्यों की योजना बनायेंगें. आज इस राशि के छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगें, जिसका परिणाम आपके फेवर में आएगा. आज आप बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे आपको ख़ुशी मिलेगी. आज आपको किसी समस्या से मुक्ति मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा|

  • भाग्यशाली अंक: 10
  • भाग्यशाली रंग: भूरा
  • उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुम्भ राशि

आज का दिन आपके लिए फेवरेबल बना रहेगा. आज आप अपने बिजनेस को शिफ्ट करने से पहले उस जगह की अच्छे से जाँच पड़ताल कर लें. आज आपका स्वास्थ्य फिट एंड फाइन रहेगा और आपकी सभी उलझने आज ख़त्म होंगी. आज आप बच्चों के साथ खेलना पसंद करेंगें, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा. आज आप माता – पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकते हैं. आज आप किसी काम को बहुत ही समझदारी और बहादुरी के साथ करेंगें, जिससे सभी लोग आपकी तारीफ करेंगें.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: गरीबों को कंबल या वस्त्र दान करें.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है. आज आप फैक्ट्री को खोलने का विचार करेंगे, जिसमें आप भाई की सहायता ले सकतें हैं. आज इस राशि के फैशन डिज़ाइनर्स का दिन बेहतर रहेगा. आज आपको बिजनेस में ऑनलाइन माध्यम से बड़ा आर्डर मिल सकता है. आज आप अपने सपने को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगें, जिसमें आपको परिवार का भी सहयोग मिलेगा. छात्र आज अपने कोर्स में बदलाव कर सकतें हैं, जिससे आप अन्य सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझ पायेंगें.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: बैंगनी
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 02 Jan 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow's Horoscope

Frequently Asked Questions

3 जनवरी 2026 को मेष राशि वालों के लिए करियर और स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए यह दिन सुखद रहेगा, कारोबार में अच्छा लाभ होगा और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

वृष राशि वालों के लिए 3 जनवरी 2026 को सामाजिक जीवन और करियर कैसा रहेगा?

वृष राशि वालों के लिए यह दिन उत्तम रहेगा। ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा और सामाजिक कार्यों में आपकी छवि मजबूत होगी।

मिथुन राशि वालों को 3 जनवरी 2026 को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मिथुन राशि वालों के लिए यह दिन अनुकूल है, व्यापार में लाभ होगा लेकिन खर्चों की अधिकता रह सकती है। नौकरी में ट्रांसफर की सूचना मिल सकती है।

कर्क राशि वालों के लिए 3 जनवरी 2026 को पारिवारिक जीवन और भविष्य कैसा रहेगा?

कर्क राशि वालों के लिए यह दिन खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे और आपकी शादी-विवाह को लेकर भी घर में बात हो सकती है।

सिंह राशि वालों को 3 जनवरी 2026 को आय के अवसर कहां से मिलेंगे?

सिंह राशि वालों के लिए यह दिन ठीक-ठाक रहेगा। मित्रों की सहायता से आय के नए अवसर मिलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का विश्व हिंदू परिषद, देश को लेकर क्या कहा?
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का VHP, देश को लेकर क्या कहा?
मध्य प्रदेश
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
विश्व
Largest Arms Importing Countries: कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Indore में Bhagirathpura में दूषित पानी से हुई मौतों पर आई इस वक्त की बड़ी खबर । MP News
ईरान कंगाल क्यों हो रहा है? महंगाई 50%+ | Protest on Streets | Iran Crisis Explained| Paisa Live
Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में हुआ बहुत बड़ा खुलासा, रिपोर्ट चौंका देगा । MP News
Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में क्या मिला ?, सच हैरान कर देगा ! । MP News
Chaumu में पुलिस पर पत्थर चलाने वाले पत्थरबाजों का हिसाब पुलिस ने बुलडोजर से किया ! । Rajasthan News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का विश्व हिंदू परिषद, देश को लेकर क्या कहा?
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का VHP, देश को लेकर क्या कहा?
मध्य प्रदेश
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
विश्व
Largest Arms Importing Countries: कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Advance Booking: रिलीज से पहले ही करोड़ों में कमा रही है थलापति विजय की फिल्म, कर ली इतनी कमाई
रिलीज से पहले ही करोड़ों में कमा रही है थलापति विजय की फिल्म, कर ली इतनी कमाई
हेल्थ
क्या आपको भी है जोर-जोर से गाना गाने की आदत, जानें कैसे अपने दिल को मजबूत बना रहे आप?
क्या आपको भी है जोर-जोर से गाना गाने की आदत, जानें कैसे अपने दिल को मजबूत बना रहे आप?
हेल्थ
Hair Health Signs: बालों में हो रही ये दिक्कतें तो लगता है इन बीमारियों का पता, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
बालों में हो रही ये दिक्कतें तो लगता है इन बीमारियों का पता, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
फैशन
अब हुडी को कर दें बाय-बाय, ट्रेंड में आया यह स्टाइलिश स्वेटर, दीवानी हो जाती हैं लड़कियां
अब हुडी को कर दें बाय-बाय, ट्रेंड में आया यह स्टाइलिश स्वेटर, दीवानी हो जाती हैं लड़कियां
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget