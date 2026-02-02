हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 3 February 2026: कल किसके लिए खुशियां, किसे रहना होगा सावधान! जानिए मंगलवार को क्या कहते हैं आपके सितारे!

Kal Ka Rashifal 3 February 2026: कल किसके लिए खुशियां, किसे रहना होगा सावधान! जानिए मंगलवार को क्या कहते हैं आपके सितारे!

Kal Ka Rashifal 3 February 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 3 फरवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. आपकी सेहत में कोई समस्या नहीं होगी, और आप अपने सभी काम समय पर पूरे कर सकेंगे. व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन फायदेमंद रहेगा, और आपको किसी नए काम में भी सफलता मिलेगी. घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना है, और आप अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिता सकते हैं. आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, और आप किसी करीबी से मिल सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

वृषभ राशि

आज आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें. व्यर्थ के विवादों में न पड़ें, खासकर कामकाजी रिश्तों में सावधानी बरतें. नया काम शुरू करने से पहले साथी से सलाह लें, और परिवार में मतभेदों से बचने की कोशिश करें. किसी पारिवारिक विवाद में शांत रहने की कोशिश करें, ताकि स्थिति बिगड़े नहीं.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज आपके लिए लंबी यात्रा की संभावना है, लेकिन वाहन का उपयोग करते समय सावधानी बरतें. किसी खास काम में विफलता मिलने से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन जल्दी ही स्थिति ठीक हो जाएगी. व्यापार में नुकसान हो सकता है, इसीलिए नए निवेश के फैसले में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. पारिवारिक संबंधों में उतार-चढ़ाव आ सकता है, लेकिन किसी प्रियजन से मदद मिलेगी.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन सकता है, और आप किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं, जिससे भविष्य में फायदा होगा. व्यापार में कोई नया काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है, और किसी बड़ी डील का फायदा भी मिल सकता है. परिवार के साथ तालमेल बढ़ेगा और सम्मान में वृद्धि होगी.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: क्रीम
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

सिंह राशि

आज आपको खुशखबरी मिल सकती है. नौकरी की तलाश करने वालों को सफलता मिल सकती है. परिवार में मांगलिक कार्य होने के योग हैं, जो घर में खुशी का माहौल बनाएंगे. व्यापार में किसी बड़ी डील से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. नए वाहन की खरीदारी का भी योग बन रहा है.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है. स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है, और कानूनी मामलों में परेशानी हो सकती है. व्यापारी वर्ग को बड़ा जोखिम उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि नुकसान हो सकता है. परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और शांति से काम लें.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हल्का हरा
उपाय: हरी मूंग दान करें.

तुला राशि

आज आपको किसी खास काम के लिए यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें. किसी करीबी को खोने का डर हो सकता है, इसलिए अपनों से समय बिताने की कोशिश करें. व्यापार में नुकसान हो सकता है. परिवार से मदद मिलेगी और आपसी सहयोग में सुधार होगा.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: माता दुर्गा की पूजा करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा और सोचे हुए काम पूरे होंगे. आपको कोई नया जिम्मा मिल सकता है और व्यापार में लाभ की संभावना है. किसी खास व्यक्ति से मिलने का योग बन सकता है, जिससे भविष्य में लाभ हो सकता है.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: मरून
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज का दिन शानदार रहेगा. आप नया वाहन, घर, या संपत्ति खरीदने का विचार कर सकते हैं. यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने का सोच रहे थे, तो आज वह शुरुआत करने का सही समय है. व्यापार में भी आय के नए रास्ते खुल सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें.

मकर राशि

स्वास्थ्य को लेकर आज आप परेशान हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति भी स्वास्थ्य की वजह से प्रभावित हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें. व्यापार में कोई बड़ा जोखिम न लें, और अपरिचित व्यक्तियों से धन उधार देने से बचें. परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

आप आज मानसिक रूप से परेशान महसूस कर सकते हैं और व्यापार या परिवार के मामलों को लेकर चिंतित रह सकते हैं. पुराने कार्यों में समस्या आ सकती है और विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. व्यापार में गिरावट आ सकती है, इसीलिए कोई बड़ा निवेश न करें.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: गरीबों को कंबल दान करें.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. व्यापार में कोई बड़ी डील मिलने की संभावना है, जिससे आपको लाभ हो सकता है. स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने का भी मौका मिल सकता है. किसी नई साझेदारी की शुरुआत हो सकती है, जो भविष्य में लाभकारी साबित होगी.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: बैंगनी
उपाय: विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 02 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow's Horoscope

Frequently Asked Questions

3 फरवरी 2026 का दिन किन राशियों के लिए शुभ रहेगा?

मेष, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए 3 फरवरी 2026 का दिन शुभ रहेगा। इन राशियों के जातकों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में सफलता मिलने की संभावना है।

कौन सी राशियों को 3 फरवरी 2026 को सावधान रहने की आवश्यकता है?

वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि के जातकों को 3 फरवरी 2026 को सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, व्यर्थ के विवादों और व्यापार में जोखिमों से बचने की सलाह दी जाती है।

3 फरवरी 2026 को करियर और व्यापार के लिहाज से कौन सी राशियां भाग्यशाली रहेंगी?

मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए व्यापार में लाभ की संभावना है। नौकरी की तलाश करने वालों को सिंह राशि में सफलता मिल सकती है।

3 फरवरी 2026 को स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के लिए किन राशियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है?

वृषभ, कन्या, तुला और मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में मतभेदों और विवादों से बचने की सलाह दी गई है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, जानें क्या बोले दिग्गज 
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के गावस्कर
Advertisement

वीडियोज

ICC T20 Worldcup : मैच से मैदान छोड़कर भागा Pakistan... आज ICC लेगा बड़ा फैसला । Shehbaz Sharif
Iran US Tension : Trump के सामने झुकने से Iran ने किया इनकार... खाड़ी देशों में गहराया युद्ध का संकट
ICC T20 Worldcup : मैच से पहले डरकर भागा Pakistan... Shehbaz Sharif सरकार ने लिया फैसला
Equity Market Investors ध्यान दें! Budget से बदलेगा Market का पूरा Scenario? | Paisa Live
Budget 2026: महिलाओं, किसानों और बुज़ुर्गों के लिए बजट में क्या मिला? सबसे ज्यादा फायदा किसको ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, जानें क्या बोले दिग्गज 
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के गावस्कर
बॉलीवुड
Grammy Winners 2026: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें ग्रैमी अवॉर्ड्स विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 विनर्स: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
हेल्थ
Skin Ageing Causes: झुर्रियों और ढीली स्किन से परेशान हैं? अपनी थाली से आज ही बाहर निकालें ये 3 हानिकारक चीजें
झुर्रियों और ढीली स्किन से परेशान हैं? अपनी थाली से आज ही बाहर निकालें ये 3 हानिकारक चीजें
शिक्षा
बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू, समय से पहुंचना जरूरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू, समय से पहुंचना जरूरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया सवाल, रिएक्शन हो गया वायरल; देखें वीडियो 
बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया सवाल, रिएक्शन हो गया वायरल; देखें वीडियो 
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget