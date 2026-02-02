Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

























Kal Ka Rashifal: 3 फरवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. आपकी सेहत में कोई समस्या नहीं होगी, और आप अपने सभी काम समय पर पूरे कर सकेंगे. व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन फायदेमंद रहेगा, और आपको किसी नए काम में भी सफलता मिलेगी. घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना है, और आप अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिता सकते हैं. आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, और आप किसी करीबी से मिल सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

वृषभ राशि

आज आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें. व्यर्थ के विवादों में न पड़ें, खासकर कामकाजी रिश्तों में सावधानी बरतें. नया काम शुरू करने से पहले साथी से सलाह लें, और परिवार में मतभेदों से बचने की कोशिश करें. किसी पारिवारिक विवाद में शांत रहने की कोशिश करें, ताकि स्थिति बिगड़े नहीं.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज आपके लिए लंबी यात्रा की संभावना है, लेकिन वाहन का उपयोग करते समय सावधानी बरतें. किसी खास काम में विफलता मिलने से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन जल्दी ही स्थिति ठीक हो जाएगी. व्यापार में नुकसान हो सकता है, इसीलिए नए निवेश के फैसले में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. पारिवारिक संबंधों में उतार-चढ़ाव आ सकता है, लेकिन किसी प्रियजन से मदद मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन सकता है, और आप किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं, जिससे भविष्य में फायदा होगा. व्यापार में कोई नया काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है, और किसी बड़ी डील का फायदा भी मिल सकता है. परिवार के साथ तालमेल बढ़ेगा और सम्मान में वृद्धि होगी.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: क्रीम

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

सिंह राशि

आज आपको खुशखबरी मिल सकती है. नौकरी की तलाश करने वालों को सफलता मिल सकती है. परिवार में मांगलिक कार्य होने के योग हैं, जो घर में खुशी का माहौल बनाएंगे. व्यापार में किसी बड़ी डील से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. नए वाहन की खरीदारी का भी योग बन रहा है.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है. स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है, और कानूनी मामलों में परेशानी हो सकती है. व्यापारी वर्ग को बड़ा जोखिम उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि नुकसान हो सकता है. परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और शांति से काम लें.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हल्का हरा

उपाय: हरी मूंग दान करें.

आज आपको किसी खास काम के लिए यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें. किसी करीबी को खोने का डर हो सकता है, इसलिए अपनों से समय बिताने की कोशिश करें. व्यापार में नुकसान हो सकता है. परिवार से मदद मिलेगी और आपसी सहयोग में सुधार होगा.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: माता दुर्गा की पूजा करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा और सोचे हुए काम पूरे होंगे. आपको कोई नया जिम्मा मिल सकता है और व्यापार में लाभ की संभावना है. किसी खास व्यक्ति से मिलने का योग बन सकता है, जिससे भविष्य में लाभ हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मरून

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज का दिन शानदार रहेगा. आप नया वाहन, घर, या संपत्ति खरीदने का विचार कर सकते हैं. यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने का सोच रहे थे, तो आज वह शुरुआत करने का सही समय है. व्यापार में भी आय के नए रास्ते खुल सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें.

मकर राशि

स्वास्थ्य को लेकर आज आप परेशान हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति भी स्वास्थ्य की वजह से प्रभावित हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें. व्यापार में कोई बड़ा जोखिम न लें, और अपरिचित व्यक्तियों से धन उधार देने से बचें. परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

आप आज मानसिक रूप से परेशान महसूस कर सकते हैं और व्यापार या परिवार के मामलों को लेकर चिंतित रह सकते हैं. पुराने कार्यों में समस्या आ सकती है और विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. व्यापार में गिरावट आ सकती है, इसीलिए कोई बड़ा निवेश न करें.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: गरीबों को कंबल दान करें.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. व्यापार में कोई बड़ी डील मिलने की संभावना है, जिससे आपको लाभ हो सकता है. स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने का भी मौका मिल सकता है. किसी नई साझेदारी की शुरुआत हो सकती है, जो भविष्य में लाभकारी साबित होगी.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: बैंगनी

उपाय: विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.