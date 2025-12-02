हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 3 दिसंबर 2025, बुधवार को इन राशियों के लिए भाग्य का द्वार खुलेगा, करियर और धन में मिलेंगे बड़े अवसर

Kal Ka Rashifal: 3 दिसंबर 2025, बुधवार को इन राशियों के लिए भाग्य का द्वार खुलेगा, करियर और धन में मिलेंगे बड़े अवसर

Kal Ka Rashifal 3 December 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Dec 2025 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: 3 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज के दिन कुछ समस्याओं को लेकर आप चिंतित नजर आएंगे. विरोधी वर्ग आपके बने हुए कार्य को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सचेत रहें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खानपान पर नियंत्रण रखें. प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से दूर रहें. मन की बात आज किसी से भी शेयर न करें. व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा. वाणी पर संयम रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा. किसी नए काम की शुरुआत के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. मित्रों से सहयोग मिलेगा. परिवार में मतभेद खत्म होंगे. किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात के योग हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें.

मिथुन राशि

आज घर में मेहमानों का आगमन होगा. धार्मिक या मांगलिक कार्य में जाने का अवसर मिलेगा. लंबी यात्रा का योग बनेगा. जीवनसाथी से मतभेद दूर होंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. आज आप कहीं बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.

कर्क राशि

आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. हालांकि स्वास्थ्‍य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. आप किसी पुराने कार्य में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसमें पार्टनरों का सहयोग मिलेगा. परिवार और बच्चों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं. बड़ा निवेश लाभ देगा.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: चावल का दान करें.

सिंह राशि

आज का दिन सामान्य रहेगा. नए लोगों से संपर्क बनेंगे जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे. किसी पर अत्यधिक विश्वास करने से पहले सोचें. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएँ.

कन्या राशि

आज का दिन अनुकूल नहीं है. व्यर्थ के झगड़ों से दूर रहें. उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर रखें, विवाद हो सकता है. व्यापार सामान्य रहेगा. बड़ा निवेश करने से पहले गहन विचार करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

तुला राशि

आज दिन ठीक नहीं रहेगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ सकती है. किसी पर अत्यधिक विश्वास न करें. किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें, नुकसान संभव है.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: माँ दुर्गा को लाल सिंदूर अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन सामान्य रहेगा. कार्यक्षेत्र में बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है. कोई सोचा हुआ कार्य पूर्ण होगा. निवेश में लाभ मिलेगा. प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं. बच्चों को लेकर चिंता दूर होगी. कोई पुराना सपना पूरा हो सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: काला
  • उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं.

धनु राशि

आज किसी काम से लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है जो सफल होगी. किसी योजना को लेकर आर्थिक मदद मिलेगी. पारिवारिक समस्या दूर होगी. निवेश से लाभ का योग बनेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: पीली वस्तु का दान करें.

मकर राशि

आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा. नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अच्छा है और आर्थिक सहयोग मिलेगा. पुराने विवादों से छुटकारा मिलेगा. व्यापार में स्थिति अच्छी रहेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: ग्रे
  • उपाय: शनि देव को तिल के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि

आज किसी परिचित का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिसके कारण आप मानसिक तनाव में रहेंगे. विरोधी आपका कार्य बिगाड़ सकते हैं. आर्थिक स्थिति कमजोर रह सकती है. बेवजह के विवादों से बचें. मन की बात किसी से साझा न करें.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: किसी जरूरतमंद को कंबल दान करें.

मीन राशि

आज का दिन अच्छा रहेगा. नए मित्र बनेंगे. व्यापार में लाभ प्राप्त होगा. नौकरी में अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा और पदोन्नति की संभावना है. जीवनसाथी से मतभेद दूर होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु को तुलसीदल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 02 Dec 2025 01:07 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Embed widget