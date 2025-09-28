Kal Ka Rashifal: 29 सितंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सकारात्मक सोचने में करेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी. आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका रहन-सहन थोड़ा अस्त-व्यस्त हो सकता है. सुनिश्चित करें कि आप अपने स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित करें. शांत रहने की कोशिश करें और ज़्यादा गुस्सा न करें. जब आप दूसरों से बात करें तो निष्पक्ष रहने का प्रयास करें और अतिवादी न बनें. किसी दोस्त की मदद से आपको पैसे कमाने के नए तरीके मिल सकते हैं. आपकी माँ बेहतर महसूस करने लगेंगी.

शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएँ.

वृषभ राशि

कभी-कभी आप आश्वस्त महसूस करेंगे, लेकिन मन चिंतित भी रहेगा. परिवार की समस्याओं से तनाव मिल सकता है. अपना ख्याल रखें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें. खर्च बढ़ सकते हैं. नकारात्मक विचार आपको उदास कर सकते हैं. पुराने मित्रों से मुलाकात होगी. स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे. यदि नौकरी का इंटरव्यू है तो सफलता की संभावना है. ज़्यादा चिंता करने से बचें.

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित करें.

मिथुन राशि

अकारण क्रोध और वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. किसी मित्र की मदद से अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा. मानसिक शांति रहेगी, पर खर्च अधिक होंगे. वाहन रखरखाव की लागत बढ़ सकती है. शिक्षा में रुकावट आ सकती है. स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा.

शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएँ.

कर्क राशि

संयम रखें और अनावश्यक क्रोध से बचें. शिक्षा में सफलता मिलेगी. नौकरी या कार्यस्थल में बदलाव संभव है. मानसिक चुनौतियाँ रहेंगी. धार्मिक कार्यों की ओर झुकाव रहेगा. पुराने परिचित से मुलाकात होगी. जीवनसाथी का स्वास्थ्य सुधरेगा.

शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: चावल और दूध का दान करें.

सिंह राशि

मन प्रसन्न रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. धार्मिक कार्य पूरे परिवार के साथ होंगे. कार्यक्षेत्र में चुनौतियाँ रहेंगी. जीवनसाथी के साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी संभव है. मित्रों का सहयोग मिलेगा. शैक्षिक प्रयासों में सफलता.

शुभ अंक: 1

1 शुभ रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आत्मविश्वास प्रबल रहेगा. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आमदनी बढ़ेगी. नौकरी या स्थान परिवर्तन संभव है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. निवेश से लाभ होगा. भाइयों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएँ और दीपक जलाएँ.

तुला राशि

क्रोध की अधिकता रहेगी. पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें. मित्र की मदद से व्यवसाय में परिवर्तन संभव है. मेहनत का फल धन लाभ देगा. पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: भगवान विष्णु को पीली वस्तु अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

मन में आशा और निराशा दोनों रहेंगी. मधुर वाणी से लाभ होगा. मित्र की मदद से नए अवसर मिलेंगे. आय में वृद्धि होगी. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 4

4 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएँ.

धनु राशि

मन शांत और संतुष्ट रहेगा. परिवार में सामंजस्य रहेगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं. खानपान में सावधानी रखें. पेट की समस्या संभव है. पुराने मित्र से मुलाकात होगी.

शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें.

मकर राशि

संगीत और कला की ओर आकर्षण रहेगा. धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे. परिवार के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा संभव. भाइयों से मतभेद हो सकते हैं. आत्मविश्वास कम हो सकता है. धन लाभ संभव है.

शुभ अंक: 10

10 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें.

कुम्भ राशि

आत्मविश्वास प्रबल रहेगा. व्यापार में कठिनाई आएगी पर मेहनत से लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में बाधाएँ रहेंगी. दूर की यात्रा संभव है. लाभप्रद अवसर मिलेंगे.

शुभ अंक: 11

11 शुभ रंग: काला

काला उपाय: काले कुत्ते को रोटी खिलाएँ.

मीन राशि

शिक्षा में रुचि बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. पुराने मित्र से मुलाकात होगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. माता का सहयोग मिलेगा. संपत्ति से लाभ संभव है.

शुभ अंक: 12

12 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: केसर का तिलक करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.