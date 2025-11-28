Kal Ka Rashifal: 29 नवंबर 2025, शनिवार को इन राशियों के लिए खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं सितारे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom























Kal Ka Rashifal: 29 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज आपके पार्टनर में थोड़ी नाराजगी देखी जा सकती है, जिससे रिश्ते में मतभेद बन सकते हैं. पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. करियर में मनचाहा लक्ष्य पाने के लिए अभी और मेहनत की आवश्यकता है. स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें और खानपान पर ध्यान दें.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को मसूर दाल का दान करें.

वृषभ राशि

आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. पार्टनर के साथ शॉपिंग या घूमने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ता मजबूत होगा. कार्यक्षेत्र में सफलता सप्ताह के उत्तरार्ध में मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें, वरना खर्च बढ़ सकता है.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और घर में सुगंधित दीप जलाएं.

मिथुन राशि

आज साथी के व्यवहार में बदलाव महसूस होगा. संदेह के कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें. अधिकारियों के साथ संबंधों को सुधारें, नहीं तो आपकी मेहनत प्रभावित हो सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और बुधवार को हरी वस्तु दान करें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है. पार्टनर के साथ पार्टी या आउटिंग संभव है. आपकी मेहनत सफल होगी. हालांकि माता-पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

उपाय: चावल और दूध का दान करें, तथा चंद्र मंत्र का जप करें.

सिंह राशि

पार्टनर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है जिसमें सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहें, मौसम के कारण खर्च बढ़ सकता है.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और रविवार को गुड़ का सेवन करें.

कन्या राशि

साथी से कोई खास उपहार मिल सकता है. रिश्ते में विवाह संबंधी बातें आगे बढ़ सकती हैं. करियर में असफलता थोड़ी निराश कर सकती है, इसलिए धैर्य रखें. स्वास्थ्य में मामूली परेशानी संभव है.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: किसी गरीब को हरी सब्जी और मूंग दाल का दान करें.

तुला राशि

साथी बाहर घूमने का प्रस्ताव दे सकता है, लेकिन मतभेद भी हो सकते हैं. संयम से स्थिति संभल जाएगी. बच्चों की यात्रा या गतिविधियों में सावधानी रखें. मेहनत से सफलता अवश्य मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: मां दुर्गा को इत्र अर्पित करें और शुक्रवार को सफेद वस्त्र दान करें.

वृश्चिक राशि

आज मौसम की तरह रिश्तों में भी खुशियों का दौर रहेगा. पार्टनर के साथ पिकनिक या आउटिंग का अवसर मिल सकता है. करियर में मनचाहा क्षेत्र मिलने के संकेत हैं. स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: मैरून

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और लाल फल का दान करें.

धनु राशि

आज आप अपने मन की बात खुलकर कह पाएंगे, जिससे रिश्ता मजबूत होगा. करियर में समस्याएं आएंगी, लेकिन आप उन्हें हल करने में सक्षम रहेंगे. स्वास्थ्य के लिए मानसिक तनाव से दूर रहें.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: गुरु मंत्र का जप करें और गुरुवार को पीली दाल का दान करें.

मकर राशि

साथी कोई खुशखबरी दे सकता है और समय अच्छा बीतेगा. इस सप्ताह कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल नहीं है, इसलिए सावधानी रखें.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: काला

उपाय: शनि देव को तिल और सरसों के तेल का दीप अर्पित करें.

कुंभ राशि

साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. उनके लिए सहारा बनें, इससे रिश्ता गहरा होगा. कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलने के योग हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 11

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: किसी गरीब को कंबल या warm कपड़ा दान करें.

मीन राशि

साथी आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेगा और साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा. करियर सामान्य रहेगा, सफलता अभी थोड़ी देर से मिलेगी. मौसम से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और गुरुवार को केले का दान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.