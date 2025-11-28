हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 29 नवंबर 2025, शनिवार को इन राशियों के लिए खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं सितारे

Kal Ka Rashifal: 29 नवंबर 2025, शनिवार को इन राशियों के लिए खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं सितारे

Kal Ka Rashifal 29 November 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Nov 2025 01:15 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 29 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि
आज आपके पार्टनर में थोड़ी नाराजगी देखी जा सकती है, जिससे रिश्ते में मतभेद बन सकते हैं. पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. करियर में मनचाहा लक्ष्य पाने के लिए अभी और मेहनत की आवश्यकता है. स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें और खानपान पर ध्यान दें.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को मसूर दाल का दान करें.

वृषभ राशि
आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. पार्टनर के साथ शॉपिंग या घूमने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ता मजबूत होगा. कार्यक्षेत्र में सफलता सप्ताह के उत्तरार्ध में मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें, वरना खर्च बढ़ सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और घर में सुगंधित दीप जलाएं.

मिथुन राशि
आज साथी के व्यवहार में बदलाव महसूस होगा. संदेह के कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें. अधिकारियों के साथ संबंधों को सुधारें, नहीं तो आपकी मेहनत प्रभावित हो सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और बुधवार को हरी वस्तु दान करें.

कर्क राशि
आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है. पार्टनर के साथ पार्टी या आउटिंग संभव है. आपकी मेहनत सफल होगी. हालांकि माता-पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर
  • उपाय: चावल और दूध का दान करें, तथा चंद्र मंत्र का जप करें.

सिंह राशि
पार्टनर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है जिसमें सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहें, मौसम के कारण खर्च बढ़ सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और रविवार को गुड़ का सेवन करें.

कन्या राशि
साथी से कोई खास उपहार मिल सकता है. रिश्ते में विवाह संबंधी बातें आगे बढ़ सकती हैं. करियर में असफलता थोड़ी निराश कर सकती है, इसलिए धैर्य रखें. स्वास्थ्य में मामूली परेशानी संभव है.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: किसी गरीब को हरी सब्जी और मूंग दाल का दान करें.

तुला राशि
साथी बाहर घूमने का प्रस्ताव दे सकता है, लेकिन मतभेद भी हो सकते हैं. संयम से स्थिति संभल जाएगी. बच्चों की यात्रा या गतिविधियों में सावधानी रखें. मेहनत से सफलता अवश्य मिलेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: मां दुर्गा को इत्र अर्पित करें और शुक्रवार को सफेद वस्त्र दान करें.

वृश्चिक राशि
आज मौसम की तरह रिश्तों में भी खुशियों का दौर रहेगा. पार्टनर के साथ पिकनिक या आउटिंग का अवसर मिल सकता है. करियर में मनचाहा क्षेत्र मिलने के संकेत हैं. स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: मैरून
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और लाल फल का दान करें.

धनु राशि
आज आप अपने मन की बात खुलकर कह पाएंगे, जिससे रिश्ता मजबूत होगा. करियर में समस्याएं आएंगी, लेकिन आप उन्हें हल करने में सक्षम रहेंगे. स्वास्थ्य के लिए मानसिक तनाव से दूर रहें.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: गुरु मंत्र का जप करें और गुरुवार को पीली दाल का दान करें.

मकर राशि
साथी कोई खुशखबरी दे सकता है और समय अच्छा बीतेगा. इस सप्ताह कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल नहीं है, इसलिए सावधानी रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: काला
  • उपाय: शनि देव को तिल और सरसों के तेल का दीप अर्पित करें.

कुंभ राशि
साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. उनके लिए सहारा बनें, इससे रिश्ता गहरा होगा. कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलने के योग हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: किसी गरीब को कंबल या warm कपड़ा दान करें.

मीन राशि
साथी आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेगा और साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा. करियर सामान्य रहेगा, सफलता अभी थोड़ी देर से मिलेगी. मौसम से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: आसमानी
  • उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और गुरुवार को केले का दान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 28 Nov 2025 01:15 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

29 नवंबर 2025 का दिन मेष राशि के लिए कैसा रहेगा?

मेष राशि के जातकों के लिए कल पार्टनर से थोड़ी नाराजगी हो सकती है, जिससे रिश्तों में मतभेद आ सकते हैं। करियर में मनचाही सफलता के लिए और मेहनत करनी होगी।

वृषभ राशि वालों के लिए 29 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन खुशियों भरा रहेगा। पार्टनर के साथ शॉपिंग या घूमने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ता मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है।

क्या 29 नवंबर 2025 को मिथुन राशि वालों को अधिकारियों से सावधान रहना चाहिए?

हाँ, मिथुन राशि वालों को अधिकारियों के साथ अपने संबंधों को सुधारने की सलाह दी जाती है। ऐसा न करने पर आपकी मेहनत प्रभावित हो सकती है।

कर्क राशि के लिए 29 नवंबर 2025 को क्या विशेष है?

कर्क राशि के लिए कल का दिन बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ पार्टी या आउटिंग संभव है और आपकी मेहनत सफल होगी। हालांकि, माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ सकता है।

29 नवंबर 2025 को सिंह राशि के जातकों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहना चाहिए। मौसम के कारण खर्च बढ़ने की संभावना है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
Advertisement

वीडियोज

Goa और Karnataka के दौरे पर PM Modi, योजनाओं समेत कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा
Canada में Kapil Sharma के कैफे पर गोली चलाने वाला हुआ गिरफ्तार । Delhi Police
पाकिस्तान से आई इस वक्त की बड़ी खबर,पूछ रहा बेटा कि कहां हैं अब्बू इमरान खान ? । Breaking News
देखिए आज दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
कहां हैं Imran Khan, पूछ रहा पूरा पाकिस्तान ? । Shehbaz Sharif । Asim Munir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
बॉलीवुड
शहीद मेजर मोहित शर्मा के पैरेंटस पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, ‘धुरंधर’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग
शहीद मेजर मोहित शर्मा के पैरेंटस पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, ‘धुरंधर’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
यूटिलिटी
बिहार की महिलाओं के खातों में भेजे गए 10 हजार रुपये, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
बिहार की महिलाओं के खातों में भेजे गए 10 हजार रुपये, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
जनरल नॉलेज
10 रुपये वाला बिस्किट... एक रील बनाकर कितना कमाते हैं यूट्यूबर शादाब जकाती, हुए गिरफ्तार 
10 रुपये वाला बिस्किट... एक रील बनाकर कितना कमाते हैं यूट्यूबर शादाब जकाती, हुए गिरफ्तार 
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Embed widget