Kal Ka Rashifal, 29 August 2026 (कल का राशिफल): शनिवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण और मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है. कल सुबह 09:57 बजे तक भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, तत्पश्चात द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. वहीं पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन प्रभावी रहेगा. चंद्रमा रात्रि 09:38 बजे तक कुंभ राशि में रहेंगे, जिसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. ध्यान रहे कि रात्रि 09:38 तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा.

शनिवार को न्यायप्रिय शनिदेव की आराधना के साथ-साथ सुकर्मा योग और धृति योग के शुभ प्रभाव से मेष, वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को बड़ी बिजनेस डील, कार्यक्षेत्र में बड़ी अथॉरिटी और आकस्मिक लाभ मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 29 अगस्त का संपूर्ण पंचांग और दैनिक राशिफल.

पंचांग (29 अगस्त 2026, शनिवार)

तिथि: भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा (सुबह 09:57 बजे तक), तत्पश्चात द्वितीया

भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा (सुबह 09:57 बजे तक), तत्पश्चात द्वितीया नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (पूरे दिन)

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (पूरे दिन) चन्द्र राशि: कुंभ राशि (रात्रि 09:38 बजे तक), तत्पश्चात मीन राशि

कुंभ राशि (रात्रि 09:38 बजे तक), तत्पश्चात मीन राशि विशेष योग/दोष: रात्रि 09:38 तक ग्रहण दोष, तत्पश्चात विष दोष | शुभ योग: सुकर्मा योग, धृति योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग

रात्रि 09:38 तक ग्रहण दोष, तत्पश्चात विष दोष | शुभ योग: सुकर्मा योग, धृति योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग शुभ समय (मुहूर्त):

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त)

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष राशि (Aries)

करियर व बिजनेस: सुकर्मा व धृति योग से बिजनेस में नए आकर्षक ऑफर मिलेंगे. आगामी महीने की तैयारी में मेहनत अधिक रहेगी लेकिन परिणाम बेहतरीन हासिल होंगे.

परिवार व प्रेम: नौकरीपेशा लोग काम के साथ पारिवारिक दायित्व भी निभाएं. लव पार्टनर के साथ भावनात्मक संबंध और अधिक गहरे होंगे.

लक्की कलर: ब्राउन | लक्की नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 4

वृषभ राशि (Taurus)

बड़ी डील व पुरस्कार: व्यापार में छोटे मुनाफे के साथ कोई बड़ी बिजनेस डील हाथ लग सकती है. नौकरीपेशा जातकों को बेहतरीन कार्य के लिए बड़ा पुरस्कार मिलने के योग हैं.

यात्रा व दांपत्य: ऑफिशियल कार्यों को लेकर अचानक की गई यात्रा लाभकारी रहेगी. शादीशुदा लोग संतान के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे.

लक्की कलर: ऑरेंज | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 5

मिथुन राशि (Gemini)

नेटवर्क व सफलता: पब्लिक रिलेशन से कारोबार के नए स्रोत खुलेंगे. सुकर्मा व धृति योग से प्रतियोगी छात्रों को परीक्षा और प्रतिस्पर्धा में विशेष सफलता मिलेगी.

ऑफिस व दांपत्य: अत्यधिक कार्यभार के कारण ओवरटाइम करना पड़ सकता है, जिससे बॉस की गुड बुक में आएंगे. दांपत्य जीवन में प्रेम और रोमांस बना रहेगा.

लक्की कलर: ग्रे | लक्की नंबर: 7 | अनलक्की नंबर: 2

कर्क राशि (Cancer)

सावधानी व ग्रहण/विष दोष: ग्रह स्थिति विपरीत होने से काम टालने की आदत से बचें. ग्रहण व विष दोष के कारण सर्विस बेहतर होने के बावजूद प्रॉडक्ट में बाधाएं आ सकती हैं.

ऑफिस व बजट: आमदनी के साथ खर्च बढ़ेंगे, बजट संभालकर चलें. कार्यक्षेत्र में विरोधियों की चाल से सतर्क रहें और काम पर पूरा ध्यान दें.

लक्की कलर: नेवी ब्लू | लक्की नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 9

सिंह राशि (Leo)

बिजनेस में तेजी: व्यापार में परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे मुश्किलें दूर होंगी. नए निवेश और अहम फैसलों में सोच-समझकर कदम उठाएं.

नौकरी व लव लाइफ: किसी भी भ्रम की स्थिति में सीनियर्स की सलाह लें. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और युवा वर्ग से लव प्रपोजल मिलने के योग हैं.

लक्की कलर: सिल्वर | लक्की नंबर: 6 | अनलक्की नंबर: 2

कन्या राशि (Virgo)

अथॉरिटी व समाधान: सुकर्मा व धृति योग से ऑफिस में कोई बड़ी अथॉरिटी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है. बिजनेस में आ रही रुकावटों का चुटकियों में हल निकाल लेंगे.

खुशखबरी व परिवार: शादीशुदा लोगों के घर में नन्हें मेहमान की किलकारी से जुड़ी शुभ सूचना मिल सकती है. टीमवर्क में शानदार प्रदर्शन करेंगे.

लक्की कलर: पिंक | लक्की नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 7

आकस्मिक लाभ व बोली: मीठी बोली के दम पर मार्केट में बड़ा मुनाफा कमाने में सफल रहेंगे. नए प्रोजेक्ट की शुरुआत शुभ मुहूर्त (दोपहर 12:15 से 01:30 या 02:30 से 03:30) में करें.

ऑफिस व दांपत्य: पुराने विवाद दोस्ती में बदल सकते हैं. जीवनसाथी से दिल की बात साझा करने का अनुकूल मौका मिलेगा.

लक्की कलर: ग्रीन | लक्की नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

खर्च व सतर्कता: अचानक होने वाले खर्चों से बजट बिगड़ सकता है, कटौती जरूरी है. ग्रहण और विष दोष के कारण करियर को लेकर तनाव महसूस हो सकता है.

मार्गदर्शन: बिजनेस में जल्दबाजी में नए प्रयोग करने से बचें. पारिवारिक जीवन में अनुभवी और बुजुर्ग लोगों के मार्गदर्शन पर अवश्य अमल करें.

लक्की कलर: व्हाइट | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 8

धनु राशि (Sagittarius)

बुद्धिबल से विजय: अपनी प्रखर बुद्धि के बल पर कार्यक्षेत्र में विरोधियों को मात देंगे. कॉर्पोरेट मीटिंग्स में नए संपर्कों से उत्साह में वृद्धि होगी.

कार्यक्षेत्र व प्रेम: जिम्मेदारियों के साथ-साथ आर्थिक लाभ को भी महत्व दें. लव लाइफ में पुरानी नकारात्मक बातें दूर होने से मन हल्का रहेगा.

लक्की कलर: क्रीम | लक्की नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 7

मकर राशि (Capricorn)

आर्थिक मजबूती व स्थिरता: सुकर्मा व धृति योग से व्यापार में स्थिरता और उन्नति आएगी. पूंजी निवेश संबंधी योजनाएं सार्थक सिद्ध होंगी.

ऑफिस व हुनर: आंतरिक व्यवस्था में सुधार होगा और काम में मन लगेगा. स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का नया प्लेटफॉर्म मिल सकता है.

लक्की कलर: गोल्डन | लक्की नंबर: 7 | अनलक्की नंबर: 1

कुंभ राशि (Aquarius)

सरकारी अनुबंध व यात्रा: गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने और बिजनेस टूर से तगड़ा आर्थिक लाभ होने के योग हैं. नए कारोबारियों को अहंकार से बचना चाहिए.

करियर में स्थिरता: नौकरी सुचारू रूप से चलेगी और चिंताओं में कमी आएगी. किसी बड़े निर्णय के लिए घर के वरिष्ठ व्यक्ति के साथ समय बिताएं.

लक्की कलर: पर्पल | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 4

मीन राशि (Pisces)

सावधानी व इमेज: ग्राहकों के साथ छोटी-छोटी बातों पर नोकझोंक से बचें, छवि प्रभावित हो सकती है. ग्रहण व विष दोष के कारण आर्थिक दबाव व आलस्य से दूर रहें.

लक्ष्य पर ध्यान: कार्यक्षेत्र में अपने लक्ष्यों के प्रति लापरवाही न बरतें. नकारात्मक विचारों और कल्पनाओं से दूर रहकर यथार्थ का सामना करें.

लक्की कलर: येलो | लक्की नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 8

FAQs

1. 29 अगस्त 2026 शनिवार को किन राशियों को सुकर्मा और धृति योग से बड़ा लाभ होगा?

मेष, वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को इन शुभ योगों के प्रभाव से बड़ी व्यावसायिक डील्स, ऑफिस में अथॉरिटी और पुरस्कार मिलने के योग हैं.

2. कल किन राशि वालों को ग्रहण दोष और विष दोष के कारण विशेष सावधानी रखनी चाहिए?

कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष और चंद्रमा-शनि के विष दोष के कारण आलस्य, अनावश्यक खर्च और वाद-विवाद से बचने की सलाह है.

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