Kal Ka Rashifal: 28 सितंबर 2025 कन्या और धनु राशि वालों की चमकेगी किस्मत, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे!

Kal Ka Rashifal: 28 सितंबर 2025 कन्या और धनु राशि वालों की चमकेगी किस्मत, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे!

Kal Ka Rashifal: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Sep 2025 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: 28 सितंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि
सुखद और शानदार रहेगा. घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. रुका हुआ कोई कार्य पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रशासनिक क्षेत्र में पदोन्नति मिलने का योग. परिवार में आपसी सामंजस्य रहेगा. पत्नी और बच्चों के साथ लंबी यात्रा संभव. व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक उन्नति. प्रॉपर्टी में निवेश लाभकारी.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: लाल 
  • उपाय: सुबह भगवान गणेश को लाल पुष्प अर्पित करें और ध्यान करें.

वृषभ राशि
स्वास्थ्य का ध्यान रखें. विशेष कार्य के लिए चयन हो सकता है. कार्यक्षेत्र में प्रशंसा और अधिकारी वर्ग की संतुष्टि. खुशखबरी मिलने की संभावना. व्यर्थ वाद विवाद से दूर रहें. निवेश लाभकारी रहेगा. पत्नी से मतभेद बढ़ सकते हैं.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: सफेद 
  • उपाय: गुरुवार को पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें.

मिथुन राशि
व्यर्थ कार्यों में उलझा रह सकते हैं, समय और धन व्यय होगा. क्रोध न करें. व्यापार-व्यवसाय में पार्टनरशिप सोच-समझकर करें. कार्यक्षेत्र में परिवर्तन टालें. परिवार में विरोधी वर्ग परेशान कर सकते हैं.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: हरा 
  • उपाय: बुधवार को हरे रंग की वस्तु दान करें या गाय को हरा चारा खिलाएँ.

कर्क राशि
विवादों से दूर रहें. अधिकारी वर्ग से मतभेद बढ़ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में शत्रु वर्ग परेशान कर सकता है. परिवार में स्थिति सामान्य, पर मतभेद बने रहेंगे. पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता. यात्रा में सावधानी रखें.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: सफेद 
  • उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएँ और जल अभिषेक करें.

सिंह राशि
खुशियों से भरा रहेगा. घर में नए मेहमान का आगमन और मांगलिक कार्य के योग. माता-पिता और भाई धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. व्यापार में लाभ के योग. पार्टनरशिप और प्रॉपर्टी निवेश शुभ.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: सुनहरा 
  • उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें.

कन्या राशि
नए कार्य की शुरुआत शुभ. कार्यक्षेत्र में नए सहयोगी मिलेंगे. आर्थिक स्थिति में इजाफा. पुराने कर्ज से मुक्ति सुखद अनुभव. पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: हरा 
  • उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएँ.

तुला राशि
कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं. कार्य के चक्कर में लंबी यात्रा संभव. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिवार में समय अनुकूल रहेगा. पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में समस्याएं.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: नीला 
  • उपाय: शुक्रवार को माँ दुर्गा को इत्र अर्पित करें.

वृश्चिक राशि
ठीक-ठाक रहेगा. नौकरी वालों को अधिकारी से संबंध अच्छे रखने होंगे. वाणी पर संयम रखें. नए कार्य की योजना साझा न करें. परिवार के आंतरिक मामलों को सुलझाने में सफलता. कोर्ट-कचहरी विवाद से दूर रहें.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: लाल 
  • उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएँ और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि
नया कार्य शुरू करने में सफलता. पुराने प्रसिद्ध व्यक्ति से मुलाकात सुखद. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. स्वास्थ्य ठीक. परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा. बड़ा डिसीजन लेने के लिए अनुकूल. व्यापार में लाभ. नया वाहन खरीदने के योग.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: पीला 
  • उपाय: गुरुवार को देवी सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित करें.

मकर राशि
व्यर्थ भागदौड़ में उलझ सकते हैं. वाद-विवाद में फंसने की संभावना. विरोधियों के षड्यंत्र का शिकार. स्वास्थ्य में गिरावट. व्यापार में हानि. नौकरी वालों के लिए पार्टनर से मतभेद. परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़ा. वाहन संभाल कर चलाएँ.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: काला 
  • उपाय: शनिवार को शनि देव को तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि
परेशानियों से भरा. कोर्ट-कचहरी विवाद या व्यापारिक नुकसान संभव. विरोधी षड्यंत्र कर सकते हैं. बड़ा निवेश टालें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पत्नी से मतभेद बढ़ सकते हैं. वाणी पर संयम रखें.

  • शुभ अंक: 4
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: शनिवार को शनि देव को चावल और तेल अर्पित करें.

मीन राशि
मित्रों के साथ धार्मिक यात्रा संभव. सामान की सुरक्षा करें. स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान. व्यापार-व्यवसाय में नए कार्य की योजना. नौकरी में अधिकारियों का सहयोग. परिवार में ससुराल पक्ष से मनमुटाव.

  • शुभ अंक:
  • शुभ रंग: पीला 
  • उपाय: गुरुवार को देवी सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 27 Sep 2025 01:15 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal #rashifa
और पढ़ें
Embed widget