Kal Ka Rashifal: 28 अक्टूबर 2025, इन राशियों के लिए खुलेंगे भाग्य के द्वार! जानें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 28 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.
Kal Ka Rashifal: 28 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि
आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है. पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे. आपके आस-पास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे. आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशीप करने पर विचार करेंगे. उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होगा. कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों की क्रिएटिविटी की सराहना होगी. दांपत्य जीवन में सुखों की बढ़ोतरी होगी. सेहत में सुधार आएगा.
- भाग्यशाली अंक: 9
- भाग्यशाली रंग: लाल
- उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और मंगलवार का व्रत रखें.
वृष राशि
आज आपका दिन अच्छा रहेगा. व्यापार में रोज की अपेक्षा अधिक लाभ होगा. नवविवाहित दंपत्ति के बीच मीठी नोकझोंक रिश्ते में मिठास बढ़ाएगी. पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें. नौकरीपेशा लोगों को कार्य पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. छात्रों को परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
- भाग्यशाली अंक: 6
- भाग्यशाली रंग: गुलाबी
- उपाय: माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें और “श्री सूक्त” का पाठ करें.
मिथुन राशि
आज आप उत्साहित रहेंगे. जो भी काम करेंगे, पूरे मन से करेंगे. कोई नया अनुभव मिलेगा. मानसिक परेशानी दूर होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. सामाजिक सम्मान बढ़ेगा. किसी मित्र से सहयोग मिलेगा. बातचीत करते समय शब्दों पर नियंत्रण रखें. रिश्तेदारों के आने से घर में खुशियों का माहौल रहेगा.
- भाग्यशाली अंक: 5
- भाग्यशाली रंग: हरा
- उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और बुधवार को हरे वस्त्र धारण करें.
कर्क राशि
आज का दिन अच्छे परिणाम लाएगा. विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत जरूरी है. परिवार के साथ समय बिताने से माहौल खुशनुमा रहेगा. ऑफिस में सहयोगियों का साथ मिलेगा. लवमेट के रिश्ते में सुधार आएगा. राजनीतिक संपर्क से लाभ होगा.
- भाग्यशाली अंक: 2
- भाग्यशाली रंग: सफेद
- उपाय: शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें.
सिंह राशि
आज आपका दिन उत्तम रहेगा. बड़ों से प्रेरणा मिलेगी. सभी कार्य सफल होंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. कोई रिश्तेदार बिजनेस में विस्तार का सुझाव देगा. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. बच्चे पढ़ाई से जुड़ी मांग कर सकते हैं.
- भाग्यशाली अंक: 1
- भाग्यशाली रंग: सुनहरा
- उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जप करें.
कन्या राशि
दिन मिला-जुला रहेगा. काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखेंगे. व्यवसाय में विस्तार की संभावनाएं रहेंगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. नया वाहन मिलने के योग हैं. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों को माता-पिता का आशीर्वाद लाभ देगा.
- भाग्यशाली अंक: 5
- भाग्यशाली रंग: आसमानी
- उपाय: गणेश जी को मोदक अर्पित करें और तुलसी में जल चढ़ाएं.
तुला राशि
दिन अनुकूल रहेगा. व्यापार में रुकी योजनाएं शुरू होंगी. नौकरीपेशा लोगों को समय पर कार्य पूरा करना होगा. लवमेट लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं. सेहत पर ध्यान दें. आप अपनी सूझबूझ से घरेलू मामलों को सुलझाएंगे.
- भाग्यशाली अंक: 6
- भाग्यशाली रंग: नीला
- उपाय: माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और श्वेत वस्त्र दान करें.
वृश्चिक राशि
दिन ठीक-ठाक रहेगा. बेवजह की उलझनों से दूर रहेंगे. धार्मिक स्थल पर समय बिताने से मन को शांति मिलेगी. यात्रा शुभ रहेगी. आत्ममंथन का समय है—खुद को समझने का प्रयास करें. पुराने मित्रों से मिलकर पुरानी यादें ताज़ा होंगी.
- भाग्यशाली अंक: 9
- भाग्यशाली रंग: मरून
- उपाय: काले तिल जल में प्रवाहित करें और शिव मंदिर जाएं.
धनु राशि
दिन खुशियों से भरा रहेगा. परिवार संग घूमने का प्लान बदल सकता है, फिर भी घर में आनंद रहेगा. राजनेताओं से संपर्क लाभदायक रहेगा. आत्मविश्वास से रुके कार्य पूर्ण होंगे. आज भक्तिभाव में मन रहेगा.
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: पीला
- उपाय: विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जप करें.
मकर राशि
आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा. मन प्रसन्न रहेगा. ऑटोमोबाइल बिजनेस में लाभ मिलेगा. किसी टूर पर जा सकते हैं. प्रशासनिक क्षेत्र में लाभ होगा. नया बिजनेस शुरू करने के संकेत हैं. छात्रों के लिए अच्छा दिन है.
- भाग्यशाली अंक: 8
- भाग्यशाली रंग: काला
- उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और गरीबों को काला वस्त्र दान करें.
कुंभ राशि
दिन अच्छा रहेगा. आज आप किसी की मदद करेंगे जिससे भीतर सकारात्मकता बनी रहेगी. शुरू किया गया कार्य समय पर पूरा होगा. नया रिश्ता जुड़ सकता है. ऑफिस में सराहना मिलेगी. संतान के करियर को लेकर बातचीत करेंगे. लवमेट के लिए दिन रोमांटिक रहेगा.
- भाग्यशाली अंक: 7
- भाग्यशाली रंग: बैंगनी
- उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और तिल के तेल का दीपक जलाएं.
मीन राशि
आज माता को गिफ्ट देने से घर में प्रसन्नता बढ़ेगी. रुका हुआ काम पूरा होगा. बोलने की बजाय सुनने पर ध्यान दें, महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी. आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे. कवियों और लेखकों की सराहना होगी. खर्च बढ़ सकता है पर मन खुश रहेगा.
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: हल्का नीला
- उपाय: जल में केसर मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें और पीले फल दान करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
28 अक्टूबर 2025 को किन राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा?
मेष राशि वालों के लिए 28 अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा?
मेष राशि वालों का दिन बेहतरीन रहेगा, वे खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। उन्हें धन लाभ होगा और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों की सराहना होगी।
वृष राशि वालों को 28 अक्टूबर 2025 को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
वृष राशि वालों को पैसों के लेन-देन में सावधानी रखनी चाहिए। नौकरीपेशा लोगों को कार्य पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।
मिथुन राशि वालों के लिए 28 अक्टूबर 2025 को क्या खास रहेगा?
मिथुन राशि वाले उत्साहित रहेंगे और उनके सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तेदारों के आने से घर में खुशियों का माहौल रहेगा।
कर्क राशि वालों को 28 अक्टूबर 2025 को क्या लाभ मिलेगा?
कर्क राशि वालों को विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और परिवार के साथ समय बिताने से माहौल खुशनुमा रहेगा। राजनीतिक संपर्क से भी लाभ होगा।
