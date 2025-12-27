Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom























Kal Ka Rashifal: 28 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

मेष राशि- आज आपके दिन की शुरुआत आपके अनुकूल होने वाली है. आज आप कार्य स्थल पर खूब मेहनत करेंगे और आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होगा. आज आपको कई जिम्मेदारियां मिल सकती है, जिन्हें आप अच्छी तरह से निभाएंगे. इस राशि के मनोरंजन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद हो सकता है. आपकी क्रिएटिव फील्ड मजबूत होगी. लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

वृष राशि

आज आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है. कोई सोचा हुआ काम आज पूरा हो जाएगा. किसी करीबी को आज आपसे कुछ अपेक्षाएं होगी, आप उन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सरकरी ऑफिस में काम करने का आज ट्रांसफर ऐसी जगह होगा जहां से आपको अप-डाउन करने में आसानी होगी. बिजनेस साझेदार के साथ किए गए कामों से आज आपको फायदा होगा. दांपत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: क्रीम

क्रीम उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.

मिथुन राशि

आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है. आज मेहनत का परिणाम आपके फेवर में हो सकता है. आज खुद पर ध्यान देंगे. आज किसी कार्य में अपनों की मदद मिल सकती है. आज जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे. आज जीवनसाथी के साथ कहीं लंच के लिए जा सकते हैं. ऐसा करने से आपके रिश्तें में मजबूती आएगी. व्यापार में अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे. इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं.

कर्क राशि

आज आपके लिए अच्छा दिन रहने वाला है. आज ऑफिस में वर्कलोड अधिक हो सकता है. लेकिन अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलने से आप सरे कार्यों को एक-एक करके पूरा करने में सफल होंगे. आज अपने गुस्से पर काबू रखें, इससे आपको फायदा होगा. घर पर आज अलग-अलग पकवानों का आनंद उठाएंगे. दांपत्य जीवन खुशहाल रहने वाला है. घर पर कोई धर्मिक आयोजन का अनुष्ठान कराएंगे. राजनीति से जुड़े लोगों के कार्यों की तारीफ होगी.

भाग्यशाली अंक: 2

2 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

आज आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला हैं. आज आप जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे. पैसों से जुड़े कुछ काम में आज आपको सावधानी रखने की जरुरत हैं. आज आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के ऑफर ई-मेल के द्वारा आने की संभावना बन रही हैं. किसी जरूरी काम पर आज विचार करने का पूरा मौका मिल सकता है. आज दूसरों को जितना ज्यादा महत्व देंगे, आपको भी उतना ही महत्व मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज आपका दिन जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा. आज कोई महत्वपूर्ण काम अपनों की मदद से पूरा हो जायेगा. ऑफिस में आज किसी मीटिंग में हिस्सा लेंगे. साथ ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत भी हो सकती है. इस राशि के जो लोग किसी दूसरे राज्य में व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं आज का दिन उनके लिए अच्छा हैं, परिवारका पूरा सपोर्ट मिलेगा. आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 4

4 भाग्यशाली रंग: आसमानी

आसमानी उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

आज आप अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करेंगे. आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी. किसी कार्य को पूरा करने में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. आज आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ होने की संभावना हैं . आज फालतू के विवादों से दूर रहने की कोशिश करें. लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है. नवविवाहित दंपत्ति आज मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेंगे.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज आपका दिन खुशियों से भरा रहने वाला है. आज किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिये जा सकते हैं. आज हर काम को धैर्य और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करें, तो कार्यों में सफलता मिलेगी. आज किसी से मदद मांगने में संकोच न करें, सब आपके फेवर में है. आज आप किसी नए रचना की शुरुआत कर सकते हैं. ऑफिस में आज आपकी पर्सनालिटी की तारीफ होगी. आज आप छोटी-छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढने में कामयाब होंगे.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: मरून

मरून उपाय: शिवजी को बेलपत्र चढ़ाएं.

धनु राशि

आज आपके लिए दिन अच्छा रहने वाला है. आज व्यापार में अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. आज आप उन चीजों को ज्यादा महत्व दे जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है. साथ ही आपको अपने काम, परिवार, और दोस्तों के बीच संतुलन बना कर रखना चाहिए. इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है, कम्प्यूटर से रिलेटेड कोर्स ज्वॉइन कर सकते हैं. ऑफिस में आज काम को समय से पूरा कर लेंगे.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि

आज आपका दिन मिला-जुला रहेगा. आज किसी दोस्त से मिलने उनके घर जा सकते हैं. आज ऑफिस के किसी काम से आपको यात्रा करना पड़ सकता है. आज आपको थोड़ा आलस महसूस होगा, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा. आज आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चे आपसे प्रसन्न रहेंगे. आज शिक्षकों के प्रमोशन का योग बना हुआ है. अगर जीवनसाथी के साथ कुछ समय से किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो आज इस बात को सुलझाने के लिए दिन अच्छा हैं.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लाने वाला है. आज कोई जरूरी काम बनते नजर आएंगे. आज संतान पक्ष की सफलता आपको खुशी देगी. आज घर पर पार्टी का आयोजन करेंगे, आस-पास के लोगों को को भी बुलाएंगे. आज नये काम करने की सोच सकते हैं, जो आपको आगे धन लाभ के अवसर देंगे. आज दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में व्यस्त रहेंगे. आज आपका समय सोशल मीडिया पर ज्यादा बीतेगा. लवमेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है.

भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: बैंगनी

बैंगनी उपाय: पक्षियों को दाना डालें.

मीन राशि

आज आप का दिन नई उमंगो के साथ शुरू होने वाला है. इस राशि के जो लोग कॉस्मेटिक के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें आज उम्मीद से ज्यादा लाभ हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. ऑफिस में आज किसी सहकर्मी से आपकी दोस्ती हो सकती है. कला व साहित्य के लोगों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहेगा. आपको अपना हुनर दिखाने के लिए सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: हल्का पीला

हल्का पीला उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.