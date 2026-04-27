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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 28 अप्रैल 2026 मंगलवार का दिन करियर, धन और स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए कैसा रहेगा?

Kal Ka Rashifal: 28 अप्रैल 2026 मंगलवार का दिन करियर, धन और स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए कैसा रहेगा?

Kal Ka Rashifal 28 April 2026: मंगलवार आपके लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीश व्यास से जानें कि ग्रहों की चाल आपके करियर, आर्थिक स्थिति और सेहत पर क्या प्रभाव डालेगी. पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Apr 2026 02:02 PM (IST)
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  • 28 अप्रैल 2026, मंगलवार को राशियों के लिए शुभ/अशुभ संकेत।
  • मेष को सतर्कता, वृष को स्थिरता, मिथुन को सोच-समझकर निर्णय।
  • कर्क को प्रशंसा, सिंह को व्यापार विस्तार, कन्या को नए अवसर।
  • तुला को संतुलन, वृश्चिक को सरकारी कार्यों में प्रगति मिलेगी।

Kal ka Rashifal: 28 अप्रैल 2026, मंगलवार हर नया दिन अपने साथ नई उम्मीदें, चुनौतियां और अवसर लेकर आता है. कल, यानी 28 अप्रैल 2026, मंगलवार का दिन आपके जीवन में क्या खास बदलाव लेकर आने वाला है और ग्रहों की चाल आपके करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों पर क्या प्रभाव डालेगी, यह जानने के लिए ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीश व्यास ने सभी 12 राशियों का सटीक राशिफल साझा किया है. हनुमान जी को समर्पित यह मंगलवार कई राशियों के लिए शुभ फलदायी साबित होने वाला है.

राशिफल जानने से पहले यदि कल के पंचांग पर नज़र डालें तो, 28 अप्रैल 2026, मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 18:54 बजे तक रहेगी. इस दौरान रात 22:36 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और साथ ही रात 21:03 बजे तक व्याघात योग बना रहेगा. इसके अलावा, सुबह 06:33 बजे तक बव करण रहेगा, जिसके उपरांत शाम 18:54 बजे तक बालव करण प्रभावी रहेगा. ग्रहों और नक्षत्रों की इस स्थिति के बीच आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन तक, सभी राशियों के लिए कल का दिन कैसा रहने वाला है.

मेष राशि (Aries) आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है. दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपको अच्छे अवसर मिलते नजर आएंगे. खासतौर पर दोपहर के बाद कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि, आपको अपने आसपास के लोगों को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ छिपे विरोधी आपके काम में बाधा डालने या आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में संयम और समझदारी से काम लें. आपकी प्रतिभा और मेहनत आज आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है.

  • Career: कार्यस्थल पर दिए गए काम आसानी से पूरे करेंगे, विज्ञान क्षेत्र के लोगों को सफलता मिल सकती है.
  • Finance: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, बड़े निवेश से बचें.
  • Love: परिवार का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.
  • Health: मानसिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृष राशि (Taurus) आज का दिन आपके लिए अनुकूल और संतुलित रहने वाला है. दिन की शुरुआत से ही मन में सकारात्मकता बनी रहेगी और आप अपने कार्यों को पूरे उत्साह के साथ पूरा करेंगे. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मानसिक शांति और संतोष का अनुभव होगा. खासतौर पर माता-पिता के साथ बिताया गया समय आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा. आज आपको अपनी सोच और नजरिए में बदलाव लाने का भी अवसर मिलेगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते खोज पाएंगे.

  • Career: सरकारी और कानूनी कार्यों में प्रगति के योग हैं, स्टूडेंट्स को अच्छी खबर मिल सकती है.
  • Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, छोटे लाभ मिल सकते हैं.
  • Love: पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे.
  • Health: दिनचर्या संतुलित रखें.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini) आज का दिन आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है. आप अपने काम और सामाजिक जीवन में सक्रिय रहेंगे, जिससे आपके संपर्क बढ़ेंगे और लोग आपके काम की सराहना करेंगे. राजनीति या समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा रह सकता है. हालांकि, आपको अपने फैसलों को लेकर जल्दबाजी से बचना होगा और किसी भी नए विचार को अपनाने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना जरूरी होगा.

  • Career: कार्यस्थल पर नेटवर्किंग बढ़ेगी, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें.
  • Finance: किसी अनजान व्यक्ति से आर्थिक नुकसान हो सकता है, सावधान रहें.
  • Love: रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें.
  • Health: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer) आज का दिन आपके लिए भावनात्मक और सामाजिक रूप से संतुलित रहने वाला है. दिन की शुरुआत अच्छी खबरों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी, जिससे आपका मूड बेहतर रहेगा. आप आज दूसरों की मदद करने और उनकी समस्याओं को सुलझाने में ज्यादा रुचि लेंगे, लेकिन इस दौरान अपने निजी जीवन और जरूरतों को नजरअंदाज न करें. दोस्तों के साथ समय बिताने और बाहर घूमने-फिरने का मौका मिल सकता है, जिससे मन हल्का रहेगा. परिवार के साथ भी समय बिताने की योजना बन सकती है.

  • Career: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है.
  • Finance: खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलें.
  • Love: परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बितेगा.
  • Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo) आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आएगा. आप अपने कामों को लेकर काफी स्पष्ट रहेंगे और नई योजनाओं पर काम करने की प्रेरणा मिलेगी. आपके दिमाग में नए विचार आएंगे, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं. जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विस्तार और नई रणनीतियों पर काम करने के लिए अच्छा है. सामाजिक रूप से भी आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपके काम से प्रभावित होंगे.

  • Career: बिजनेस विस्तार के लिए दिन अनुकूल है, नए अवसर मिलेंगे.
  • Finance: व्यापार में लाभ के योग हैं.
  • Love: रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.
  • Health: मानसिक रूप से सकारात्मक रहें.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo) आज का दिन आपके लिए स्थिरता और प्रगति लेकर आने वाला है. आप अपने कामों को शांति और धैर्य के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिससे बेहतर परिणाम मिलेंगे. आज आपको लोगों के व्यवहार और भावनाओं को समझने में सफलता मिलेगी, जिससे आप अपने निर्णय सही तरीके से ले पाएंगे. जो लोग तकनीकी या आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए नए अवसर मिलने की संभावना है. सहकर्मियों का सहयोग भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा.

  • Career: आईटी और प्रोफेशनल फील्ड में नए अवसर मिलेंगे, प्रमोशन के योग बन सकते हैं.
  • Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • Love: रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य रहेगा.
  • Health: हल्की थकान महसूस हो सकती है.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra) आज का दिन आपके लिए संतुलन और अवसर दोनों लेकर आएगा. आप किसी महत्वपूर्ण विषय पर परिवार या भाई-बहन के साथ चर्चा कर सकते हैं, जिससे आपको सही दिशा मिलेगी. आज आपके सामने कुछ नए मौके आएंगे, जिन्हें अपनाने के लिए आपको खुले मन से सोचना होगा. हालांकि, मजाक या हल्की बातों में सीमा पार करने से बचें, क्योंकि इससे रिश्तों में खटास आ सकती है. दिन के अंत तक आप खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे.

  • Career: महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे, आपकी छवि मजबूत होगी.
  • Finance: खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है.
  • Love: रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.
  • Health: छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं.
  • शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio) आज का दिन आपके लिए भाग्य और समझदारी का मेल लेकर आएगा. आप जो भी निर्णय लेंगे, उसे सोच-समझकर लेने की जरूरत होगी, क्योंकि सही निर्णय आपको बड़ा फायदा दे सकता है. सरकारी कार्यों में प्रगति के योग हैं और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. कामकाज में कुछ बदलाव करने का विचार भी आ सकता है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा.

  • Career: सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, बदलाव से लाभ होगा.
  • Finance: धन लाभ के योग हैं.
  • Love: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
  • Health: लापरवाही से बचें.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius) आज का दिन आपके लिए लाभ और सकारात्मकता लेकर आने वाला है. आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने और नई चीजें सीखने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. किसी प्रभावशाली या सम्मानित व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए प्रेरणादायक साबित होगी. काम के प्रति आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे.

  • Career: कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा.
  • Finance: धन लाभ के अच्छे योग हैं.
  • Love: रिश्तों में संतुलन रहेगा.
  • Health: मौसम के कारण चिड़चिड़ापन हो सकता है.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn) आज का दिन आपके लिए मेहनत और परिणाम दोनों लेकर आएगा. आप अपने कामों को लेकर गंभीर रहेंगे और उसी के अनुसार मेहनत भी करेंगे. थोड़ी मेहनत के बाद आपको बड़ा फायदा मिल सकता है. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से मजबूती देगा. हालांकि, करियर से जुड़े कुछ फैसले आपको थोड़ी चिंता में डाल सकते हैं, लेकिन यही फैसले भविष्य में सफलता का कारण बनेंगे.

  • Career: काम का दबाव रहेगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी.
  • Finance: जीवनसाथी की मदद से आर्थिक स्थिति सुधरेगी.
  • Love: रिश्तों में सहयोग बना रहेगा.
  • Health: सामान्य स्वास्थ्य रहेगा.
  • शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius) आज का दिन आपके लिए मिश्रित लेकिन अनुकूल रहने वाला है. पुराने दोस्तों या परिचितों से बातचीत हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी. कुछ पुरानी बातों को लेकर मन थोड़ा उदास हो सकता है, लेकिन आपको वर्तमान पर ध्यान देने की जरूरत है. प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

  • Career: प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा.
  • Finance: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.
  • Love: जीवनसाथी से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
  • Health: मानसिक उतार-चढ़ाव रह सकता है.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces) आज का दिन आपके लिए नई संभावनाएं और खुशियां लेकर आने वाला है. करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे आपका और परिवार का माहौल खुशहाल रहेगा. आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए फैसले ले सकते हैं. जीवनसाथी के साथ समय बिताने और कहीं घूमने का प्लान बन सकता है. साथ ही, आपको कुछ ऐसे मौके मिलेंगे, जो आपके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करेंगे.

  • Career: काम की सराहना होगी, नए अवसर मिलेंगे.
  • Finance: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है.
  • Love: जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा.
  • Health: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Apr 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

28 अप्रैल 2026, मंगलवार को पंचांग के अनुसार क्या विशेष है?

28 अप्रैल 2026, मंगलवार को शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और व्याघात योग रहेगा।

किस राशि के लिए 28 अप्रैल 2026, मंगलवार को हनुमान जी की कृपा बरसने वाली है?

यह मंगलवार कई राशियों के लिए शुभ फलदायी साबित होने वाला है, खासकर जो हनुमान जी को समर्पित है।

28 अप्रैल 2026 को ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का दिन के राशिफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों पर पड़ेगा।

28 अप्रैल 2026 को मेष राशि वालों को करियर में कैसी सफलता मिलेगी?

मेष राशि वालों के लिए कार्यस्थल पर दिए गए काम आसानी से पूरे होंगे, विज्ञान क्षेत्र के लोगों को सफलता मिल सकती है।

वृष राशि के लिए 28 अप्रैल 2026 को करियर के लिहाज से क्या खास है?

वृष राशि वालों के लिए सरकारी और कानूनी कार्यों में प्रगति के योग हैं, और छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है।

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