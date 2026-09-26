Kal Ka Rashifal, 27 September 2026 (कल का राशिफल): रविवार, 27 सितंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 09:00:17 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. वहीं सुबह 11:08:40 बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र शुरू होगा. इसके अलावा सुबह 11:16:47 बजे तक अत्यंत मंगलकारी वृद्धि योग रहेगा, जिसके बाद ध्रुव योग का संयोग बनेगा.

रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण की उपासना के लिए समर्पित होता है. कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और वृद्धि योग के शुभ प्रभाव से कर्क, मकर, मिथुन और धनु राशि के जातकों को कारोबार में बड़ा विस्तार, अप्रत्याशित संपत्ति लाभ, रुकी हुई डील्स पूरी होने और कमाई के नए स्रोत मिलने के मजबूत संकेत हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 27 सितंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

पंचांग (27 सितंबर 2026, रविवार)

तिथि: आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा (रात 21:00:17 बजे तक), तत्पश्चात द्वितीया

आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा (रात 21:00:17 बजे तक), तत्पश्चात द्वितीया नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र (सुबह 11:08:40 बजे तक), तत्पश्चात रेवती

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र (सुबह 11:08:40 बजे तक), तत्पश्चात रेवती करण: बालव (सुबह 09:43:47 बजे तक), तत्पश्चात कौलव (रात 21:00:17 बजे तक)

बालव (सुबह 09:43:47 बजे तक), तत्पश्चात कौलव (रात 21:00:17 बजे तक) पक्ष: कृष्ण पक्ष

कृष्ण पक्ष योग: वृद्धि योग (सुबह 11:16:47 बजे तक), तत्पश्चात ध्रुव योग

वृद्धि योग (सुबह 11:16:47 बजे तक), तत्पश्चात ध्रुव योग वार: रविवार (भगवान सूर्य देव की उपासना का दिन)

Business (व्यापार): आपकी प्रगति देखकर प्रतिद्वंद्वी ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी मधुर वाणी और व्यवहार कुशलता से आप सभी को अपना बना लेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. परोपकार और रचनात्मक कार्यों में समय बिताने से समाज में सम्मान बढ़ेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): लव लाइफ में प्रेम और आपसी सामंजस्य बना रहेगा. शाम का समय बच्चों के साथ बातचीत और घर की जरूरी खरीदारी में बीतेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. घरेलू जरूरतों पर आवश्यक व्यय होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मित्रों और संबंधियों के साथ मनोरंजक समय बिताने से मानसिक ताजगी बनी रहेगी.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: लाल

वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): संपत्ति या अचल संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मामला आज सुलझ सकता है, जिससे व्यापारिक राहत मिलेगी.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर सजग होकर काम करें. किसी भी कार्य में जल्दबाजी न दिखाएं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में तनाव चल रहा है तो वरिष्ठ सदस्यों की सलाह से स्थिति सामान्य होगी. शाम को मेहमानों के आगमन से पुरानी यादें ताजा होंगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ के योग हैं. पारिवारिक सुख-सुविधाओं पर धन खर्च हो सकता है.

Health (स्वास्थ्य): चोट-चपेट लगने की आशंका है, इसलिए काम करते समय और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: सफेद

मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): कारोबार में कोई अप्रत्याशित लाभ या बहुमूल्य संपत्ति मिलने के प्रबल योग हैं, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.

Career (करियर व शिक्षा): ससुराल पक्ष से लाभ और कार्यक्षेत्र में सम्मान मिल सकता है. किसी प्रियजन से मुलाकात आपका मनोबल बढ़ाएगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. अपनों के साथ संवाद से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): अचानक बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है. अनावश्यक और दिखावे के खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

Health (स्वास्थ्य): शाम के समय तेज गति से वाहन चलाने से बचें और सड़क नियमों का पालन करें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: हरा

कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): आर्थिक मामलों में दिन पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा. बड़ी मात्रा में धन प्राप्ति के योग हैं, जो व्यापार को गति देंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में कोई आपसे सलाह मांगे तो बहुत सोच-विचार कर राय दें, ताकि भविष्य में कोई उलझन न हो. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के सदस्यों के साथ सुखद समय बीतेगा. परिजनों के लिए उपहार या जरूरी सामान की खरीदारी करेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन लाभ के बड़े अवसर मिलेंगे जिससे बैंक बैलेंस मजबूत होगा. प्रियजनों पर धन खर्च हो सकता है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. सकारात्मक सोच और धार्मिक कार्यों से मानसिक शांति बनी रहेगी.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: दूधिया सफेद

सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): जो लोग सामाजिक या सार्वजनिक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें अप्रत्याशित सफलता और मान-सम्मान की प्राप्ति होगी.

Career (करियर व शिक्षा): प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को शानदार सफलता मिलेगी. अपनी संतान की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल रहेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): रात के समय किसी मांगलिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी. सामाजिक संपर्कों से लाभ के नए अवसर सामने आएंगे.

Health (स्वास्थ्य): पेट दर्द, गैस या सिरदर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खानपान पर विशेष ध्यान दें.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: सुनहरा

कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): जो भी कार्य हाथ में लें, उसे पूरी लगन से पूरा करें, अन्यथा काम बीच में अटक सकता है. दूसरों की मदद करने से पहले अपने जरूरी काम निपटाएं.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में एकाग्रता बनाए रखें. धर्म-कर्म और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी की करियर में प्रगति देखकर मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा. बच्चों की ओर से भी कोई सुखद समाचार मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आय सामान्य रहेगी. अपने कार्यों को प्राथमिकता देने से संभावित वित्तीय नुकसान से बच सकेंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. काम के बीच में उचित विश्राम अवश्य लें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: गहरा हरा

Business (व्यापार): कामकाज और कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा. व्यवहार कुशलता और मधुर वाणी का पूरा फायदा आपको अपने क्षेत्र में मिलेगा.

Career (करियर व शिक्षा): विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिलेगी. किसी की बातों में आकर अपनी कार्यशैली न बदलें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन में प्रेम रहेगा, लेकिन छोटी बात पर तनाव भी संभव है. परिवार के किसी सदस्य से विश्वासघात या धोखे की आशंका है, सतर्क रहें.

Finance (आर्थिक स्थिति): कारोबार से नियमित आय बनी रहेगी. घर में मित्रों या मेहमानों के स्वागत पर धन खर्च हो सकता है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक शांति के लिए व्यर्थ के घरेलू विवादों से दूरी बनाएं.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: क्रीम

वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे, उसमें सफलता निश्चित है. कारोबार में नए अनुबंध लाभदायक रहेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय सही साबित होंगे. संयम और धैर्य से विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): शाम को जीवनसाथी से किसी बात पर कहासुनी हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. ससुराल पक्ष को पैसा उधार देने से बचें, वापसी की संभावना कम है.

Finance (आर्थिक स्थिति): घरेलू आवश्यकताओं और शुभ कार्यों पर धन व्यय होगा. उधारी के लेन-देन में बेहद सतर्क रहें.

Health (स्वास्थ्य): शारीरिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे. खानपान को संतुलित रखें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: मैरून

धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): कोई बड़ी और फायदेमंद बिजनेस डील मिलने से मन में उत्साह रहेगा. भौतिक और सांसारिक सुख-साधनों में वृद्धि होगी.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में कोई नया और बेहतरीन अवसर मिल सकता है, जो तरक्की के रास्ते खोलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी को घरेलू सामान की खरीदारी के लिए शॉपिंग पर ले जा सकते हैं. परिवार में सामंजस्य रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): नया निवेश करने से पहले अपने पिता और बड़े भाई से सलाह अवश्य लें, इससे निश्चित लाभ होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा. दिनभर सकारात्मक ऊर्जा और उमंग बनी रहेगी.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: पीला

मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): यदि बिजनेस में बदलाव या नई योजना लागू करने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय अत्यधिक फायदेमंद साबित होगा. प्रॉपर्टी डील में बड़ा लाभ मिलेगा.

Career (करियर व शिक्षा): विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार सफलता मिलेगी. माता-पिता का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): संतान पक्ष से खुशी मिलेगी. शाम के समय किसी धार्मिक या पवित्र स्थल की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी और कमाई के नए स्रोत विकसित होंगे. प्रॉपर्टी में निवेश लाभदायक रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. धार्मिक यात्रा से मन को गहरी शांति मिलेगी.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: नीला

कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): संपत्ति खरीदने या बेचने का मन बना रहे हैं, तो उसके सभी कानूनी और वित्तीय पक्षों की अच्छी तरह जांच कर लें.

Career (करियर व शिक्षा): धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी रहेगी. भाइयों के साथ चल रहा पुराना विवाद आज समाप्त होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी को अचानक कोई शारीरिक परेशानी हो सकती है, जिससे चिंता बढ़ सकती है. उनका पूरा ध्यान रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): घरेलू आवश्यकताओं और जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर धन खर्च होगा. बजट बनाकर चलना उचित रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से बचें. जीवनसाथी की सेहत को लेकर सजग रहें और समय पर चिकित्सीय सलाह लें.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: आसमानी

मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): विदेश से व्यापार करने वाले जातकों को कोई बड़ी और आकर्षक डील मिल सकती है. व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी.

Career (करियर व शिक्षा): छात्रों को अपनी पढ़ाई और लक्ष्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. शाम तक कोई बहुप्रतीक्षित अच्छी खबर मिल सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): लव लाइफ में प्रेमी के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे. यदि विवाह की चर्चा चल रही है, तो बात आज पक्की हो सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): विदेशी स्रोतों और यात्राओं से धन लाभ के योग हैं. मनपसंद भोजन और सुख-साधनों की प्राप्ति होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिनभर ताजगी और उत्साह का माहौल बना रहेगा.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: केसरिया

FAQs

27 सितंबर 2026 रविवार को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ होगा?

कर्क, मिथुन, मकर और धनु राशि के जातकों को वृद्धि योग और रविवार के शुभ प्रभाव से अचानक बड़ी मात्रा में धन लाभ, बहुमूल्य संपत्ति की प्राप्ति और प्रॉपर्टी डील्स में भारी मुनाफा मिलने के योग हैं.

कल किन राशि वालों को उधारी और वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?

वृश्चिक राशि के जातकों को ससुराल पक्ष को उधार देने से बचना चाहिए, जबकि मिथुन और वृषभ राशि वालों को तेज गति से वाहन चलाने और काम के दौरान चोट-चपेट से सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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