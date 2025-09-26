हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: वृष और मीन राशि को मिलेगा धन लाभ, आप भी जानें 27 सितंबर 2025 का अपना भविष्यफल

Kal Ka Rashifal: वृष और मीन राशि को मिलेगा धन लाभ, आप भी जानें 27 सितंबर 2025 का अपना भविष्यफल

Kal Ka Rashifal: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Sep 2025 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: 27 सितंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है. आज आप किसी काम को करने के नए तरीके पर विचार करेंगे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा. आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग बनाएंगे. अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी. कारोबार और परिवार में बैलेंस बना रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद लेकर कोई भी काम शुरू करेंगे तो सफलता मिलेगी. रुका हुआ काम पूरा होगा. परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनेगा.

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें.

वृष राशि

आज का दिन नयी उमंग से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मी का सहयोग मिलेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति से महत्वपूर्ण सलाह मिलेगी. किसी मित्र से मुलाकात हर्ष देगी. शाम को बर्थ-डे पार्टी में जाने का योग है. छात्र अपनी पढ़ाई सुधारने के लिए रूटीन में बदलाव करेंगे.

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: माँ दुर्गा को शक्कर और मिश्री का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज का दिन उत्तम रहेगा. विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाये रखेंगे और जल्द ही स्थितियां सुधरेंगी. आपका मिलनसार व्यवहार लोगों को प्रिय लगेगा. विरोधियों की अफवाहों पर ध्यान न दें. किसी भी निवेश से पहले विशेषज्ञ की राय लें. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और जूनियर आपसे सीखेंगे.

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन बेहतर रहेगा. मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में समय देंगे. सराहनीय कार्य होंगे, जिससे मान-सम्मान बढ़ेगा. ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसमें सहयोगियों की मदद होगी. संतान से सुख मिलेगा. पिता का आशीर्वाद मिलेगा. अपनी ऊर्जा और काबिलियत पर भरोसा रखें. कठिन परिस्थिति में आसानी से मदद मिलेगी.

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

सिंह राशि

आज का दिन शानदार रहेगा. ऑफिस कार्य के कारण अचानक यात्रा हो सकती है. किसी से मुलाकात से नया ज्ञान मिलेगा. सहयोगियों का साथ मिलेगा और काम समय पर पूरा होगा. दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा. बेकरी बिजनेस वालों को लाभ होगा. निर्णय जल्दबाजी में न लें.

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन ख़ास रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेंगे. धार्मिक और सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं. करीबी रिश्तेदार या दोस्त आपका सहयोग करेंगे. नया और अलग कार्य करने की सोच सकते हैं. महिलाएं व्यस्त रहेंगी. नवविवाहित दंपत्ति के लिए दिन अनुकूल है.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: तुलसी माता को जल दें.

तुला राशि

आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. आप दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करेंगे. परिवार के साथ घर पर मूवी देखने की योजना बनेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्तम है. शांति से विवाद सुलझाने की कोशिश करें. दोस्तों के साथ भविष्य की बातें होंगी. संगीत क्षेत्र वालों को अवसर मिल सकता है.

  • शुभ अंक: 4
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: माँ सरस्वती को सफेद फूल चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि

आज का दिन सामान्य रहेगा. पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाएँ. प्रोफेशनल कार्यप्रणाली में बदलाव होगा. मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को धन लाभ मिलेगा. आपकी योजना से लोग प्रभावित होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. वाणी पर संयम रखें.

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज का दिन अच्छा रहेगा. अपने कामों में व्यस्त रहें और अनुचित कार्यों से दूर रहें. परिवार के बुजुर्गों का सहयोग और अनुभव लाभकारी होगा. संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी. घर का वातावरण आनंदमय रहेगा. किसी काम में आसपास के लोग मददगार बनेंगे. जरूरत से ज्यादा सोचने से मानसिक उलझनें बढ़ेंगी.

  • शुभ अंक: 8
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: विष्णुजी को केले का भोग लगाएं.

मकर राशि

आज का दिन अनुकूल रहेगा. आर्थिक स्थिति सुधारने वाले निर्णय लेंगे. व्यापार को बढ़ाने के नए तरीके सोचेंगे. पिता से अपनी बात साझा करें. सामूहिक कार्यों में सफलता मिलेगी. निवेश में बड़ों से सलाह लेना लाभकारी होगा.

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: काला
  • उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि

आज का दिन उत्तम रहेगा. व्यवसाय में मार्केटिंग और प्रमोशन पर ध्यान देंगे. सही रणनीति से सफलता मिलेगी. कन्फ्यूजन खत्म होगा. अधूरा काम पूरा होगा. लोगों का सहयोग अपेक्षा से अधिक मिलेगा. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. इंजीनियरिंग छात्रों को नौकरी का अवसर मिलेगा.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: आसमानी
  • उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं.

मीन राशि

आज का दिन सुनहरा रहेगा. नई गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे और परिणाम अनुकूल मिलेंगे. अधूरा काम पूरा होगा. धैर्य बनाए रखें. तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. कठिनाइयों से निपटने की क्षमता पहचान दिलाएगी. अचानक धन लाभ होगा.

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: बैंगनी
  • उपाय: माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यताजानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 26 Sep 2025 01:15 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal #rashifa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
MiG-21 Farewell: हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Can you drive a pick up truck in India? Hilux review | Auto Live
Rohini Acharya Kidney Donation: Tejashwi Yadav का बहन Rohini पर बड़ा बयान, 'कुर्बानी' पर सवाल गलत
Bihar NDA: Nitish Kumar के नाम पर मुहर, Pradhan का बड़ा बयान
Bihar Women Employment Scheme: 75 लाख महिलाओं को ₹10,000, CM रोजगार योजना शुरू
Women Empowerment: बिहार में महिलाओं को मिली 'सुरक्षा', RJD राज का 'खौफ' खत्म!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MiG-21 Farewell: हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Elections: बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
यूटिलिटी
10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात
10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात
ट्रेंडिंग
आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो
आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget