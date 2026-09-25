Kal Ka Rashifal, 26 September 2026 (कल का राशिफल): शनिवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. कन्या, धनु और मकर राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में बड़ी तरक्की, सरकारी नौकरी से जुड़ी समस्याओं के समाधान और लोन चुकता होने के प्रबल योग हैं. वहीं कर्क राशि के सरकारी कर्मचारियों को मनपसंद जगह ट्रांसफर की खुशखबरी मिल सकती है.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 26 सितंबर 2026 का 12 राशियों का 5 मुख्य क्षेत्रों में विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

Business (व्यापार): मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद सकारात्मक सोच से नए रास्ते निकलेंगे. कारोबार में रखरखाव और व्यवस्था सुधारने में दिन बीतेगा.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होकर तारीफ करेंगे और कोई आकर्षक गिफ्ट मिल सकता है. आत्मविश्वास मजबूत रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): लवमेट के लिए दिन बहुत सुखद रहेगा. किसी करीबी व्यक्ति की समस्या सुलझाने में मदद करके आंतरिक खुशी महसूस करेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. घर की सजावट और रखरखाव पर सोच-समझकर खर्च करें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सकारात्मक मानसिकता से मानसिक ऊर्जा और हौसला बना रहेगा.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: लाल

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी योग्यता पर भरोसा रखें. रुके हुए कार्य पूरे होंगे और कारोबार में लाभ के नए अवसर मिलेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में आपकी काबिलियत की सराहना होगी. छात्रों और युवाओं को अपनी मेहनत के बल पर निश्चित सफलता मिलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में आपसी सामंजस्य से घरेलू समस्याएं सुलझेंगी. नकारात्मक विचारों से दूर रहें और धैर्य बनाए रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय मामलों को लेकर लिए गए सटीक निर्णय भविष्य में बड़ा फायदा देंगे. संचित धन में बढ़ोतरी होगी.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक शांति रहेगी और दिनभर शारीरिक रूप से सक्रिय व ऊर्जावान महसूस करेंगे.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: सफेद

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा. हालांकि बाजार में प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी, इसलिए कड़ा परिश्रम जरूरी होगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. महिलाएं अपने स्वाभिमान और फैसलों को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ेंगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य रिश्ते में मधुरता और प्यार बढ़ेगा. परिवार के सदस्य आपके काम की भरपूर सराहना करेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): समझदारी से काम लेने पर फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी. बचत की आदत अपनाने से बैंक बैलेंस मजबूत होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. खानपान व्यवस्थित रखें और समय पर विश्राम करें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: हरा

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): कारोबारी गतिविधियों में समय की मांग के अनुसार बदलाव करें. इलेक्ट्रॉनिक्स या तकनीकी सामान खरीदने के लिए दिन उत्तम है.

Career (करियर व शिक्षा): सरकारी कर्मचारियों को मनपसंद स्थान पर ट्रांसफर की खुशखबरी मिल सकती है. ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिजनों के साथ सुखद और मनोरंजक समय बीतेगा. कोई शुभ संदेश मिलने से पूरे घर में उत्साह रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आमदनी में इजाफा होने के स्पष्ट संकेत हैं. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर और मजबूत होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य शानदार रहेगा. दिनभर खुद को चुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: दूधिया सफेद

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): नए और इनोवेटिव विचारों पर काम करने से कारोबार में अधिक मुनाफा होगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभदायक रहेगा.

Career (करियर व शिक्षा): दृढ़ निश्चय से कठिन से कठिन प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे करेंगे. आलस्य के कारण कामों को टालने से बचें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): बड़े-बुजुर्गों की देखभाल करें और उनका आशीर्वाद लें. कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी जो आगे काम आएगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय स्थिति ठीक-ठाक रहेगी. नए विचारों से अतिरिक्त कमाई के साधन विकसित हो सकते हैं.

Health (स्वास्थ्य): अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें. काम के बीच हल्का व्यायाम और पौष्टिक आहार ऊर्जा बनाए रखेगा.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: सुनहरा

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): पिछले कुछ समय से व्यापार में आ रही अड़चनें किसी सहयोगी की मदद से दूर होंगी. साख और सम्मान में वृद्धि होगी.

Career (करियर व शिक्षा): जॉब में किसी वरिष्ठ अधिकारी का पूरा सहयोग मिलेगा. ऑफिस में बॉस से शाबाशी मिलेगी और प्रमोशन के नए रास्ते खुलेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. किसी धार्मिक आयोजन में मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): तरक्की के नए रास्ते खुलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. उलझनों से दूर रहकर वित्तीय फैसले लें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. तनावमुक्त रहने से कार्यक्षमता में इजाफा होगा.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: गहरा हरा

7. तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी. हालांकि लेन-देन संबंधी मामलों में पूरी सतर्कता और कागजी जांच रखें.

Career (करियर व शिक्षा): छात्रों का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा. फिजूल की बहस से बचें और अपने काम पर फोकस बनाए रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और बातचीत में नरमी बरतें, जिससे दांपत्य संबंध मधुर बने रहेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): अनावश्यक खर्चों में कटौती करने से आर्थिक समस्याएं काफी हद तक सुलझ जाएंगी. महत्वपूर्ण वस्तुएं संभालकर रखें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक शांति के लिए योग-ध्यान करें. काम की भागदौड़ के बीच विश्राम अवश्य लें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: क्रीम

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): बिजनेस के सिलसिले में दूसरे राज्य की यात्रा पर जा सकते हैं, जो लाभदायक रहेगी. लाभ के अवसर मिलने पर तुरंत निर्णय लें.

Career (करियर व शिक्षा): अपनी सूझबूझ और विनम्र व्यवहार से चुनौतियों का हल निकालेंगे. नया गैजेट लेने पर विचार कर सकते हैं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): किसी से चल रही पुरानी अनबन समाप्त होगी. परिवार में सौहार्द और अपनापन बना रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन लाभ के नए साधनों की तलाश पूरी होगी. खर्चों के साथ-साथ वित्तीय संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा के दौरान खानपान पर थोड़ा नियंत्रण रखें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: मैरून

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): कारोबार में उन्नति के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे. नए संपर्कों से व्यापारिक दायरा विस्तृत होगा.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों को नया बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आगे चलकर बड़ा लाभ देगा. सरकारी सेवा में आ रही अड़चनें हल होंगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके मार्गदर्शन पर चलें. परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. भविष्य को सुरक्षित करने वाले नए प्रोजेक्ट्स से लाभ होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सकारात्मक सोच से मानसिक तनाव दूर होगा.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: पीला

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): किसी प्रशासनिक अधिकारी के सहयोग से अटके व्यापारिक काम गति पकड़ेंगे. पुराने मित्र से मुलाकात नई योजनाएं बनाएगी.

Career (करियर व शिक्षा): युवा वर्ग अपने भविष्य के लक्ष्यों को लेकर उत्साहित रहेगा. कार्यक्षेत्र में पुरानी उलझनों का समाधान मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रियजनों से मुलाकात खुशी का माहौल बनाएगी. मनपसंद वस्तु मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): पुराना लिया गया लोन आज चुकता कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव और आर्थिक उलझन खत्म होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. घर के रखरखाव संबंधी कार्यों में व्यस्त रहेंगे.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: नीला

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): कारोबार में नई गतिविधियों पर काम करने के लिए दिन उत्तम है, हालांकि बेहतर परिणामों के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा.

Career (करियर व शिक्षा): प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सुखद परिणाम मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचें ताकि मौके हाथ से न निकलें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद परिवार और कामकाज में संतुलन बनाएंगे. शाम को पार्क या शांत जगह घूमने से ताजगी मिलेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. योजनाबद्ध तरीके से काम करने से वित्तीय लाभ मिलेगा.

Health (स्वास्थ्य): ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखने से सेहत अच्छी रहेगी.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: आसमानी

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): आपके परिश्रम से कारोबार में अच्छी बढ़ोतरी होगी. नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे लोग डील फाइनल कर सकते हैं.

Career (करियर व शिक्षा): वरिष्ठों के मार्गदर्शन से महत्वपूर्ण फैसले लेना आसान होगा. जरूरी काम शुरू करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): भावनाओं में बहकर अपनी गुप्त बातें किसी से साझा न करें. बच्चों की समस्याएं सुलझाने के लिए समय निकालें.

Finance (आर्थिक स्थिति): प्रॉपर्टी सौदों से लाभ के योग हैं. परिश्रम का पूरा आर्थिक प्रतिफल प्राप्त होगा.

Health (स्वास्थ्य): खानपान पर विशेष ध्यान दें. बाहर के भारी भोजन से परहेज करें और नियमित पानी पिएं.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: केसरिया

FAQs

26 सितंबर 2026 शनिवार को किन राशियों को नौकरी और करियर में सबसे बड़ी सफलता मिलेगी?

कन्या, कर्क और धनु राशि के जातकों को अधिकारियों का भरपूर सहयोग, सरकारी नौकरी में आ रही बाधाओं से मुक्ति और मनपसंद ट्रांसफर के मजबूत योग हैं.

कल किन राशि वालों को खर्च और लेन-देन में सावधानी बरतनी चाहिए?

तुला और मिथुन राशि के जातकों को उधारी के लेन-देन, गैर-जरूरी खर्चों और दिखावे पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.