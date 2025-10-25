Kal Ka Rashifal: 26 अक्टूबर 2025, इन राशियों के लिए खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं सितारे

Kal Ka Rashifal: 26 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

आज का दिन अच्छा रहेगा. जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ सकता है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. बिजनेस में कोई बड़ी डील हो सकती है. आर्थिक लाभ होगा. परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. परिवार में नया मेहमान आ सकता है.

भाग्य अंक: 7

7 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

वृषभ राशि

आज का दिन सामान्य रहेगा. सोचे हुए काम पूरे होंगे. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा. परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. शादी के प्रस्ताव मिलेंगे. व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें.

भाग्य अंक: 4

4 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें.

मिथुन राशि

आज परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं. परिवार में मांगलिक कार्यों का योग बनेगा.

भाग्य अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन शुभ रहेगा. किसी विशेष कार्य से बाहर जाना पड़ सकता है. यात्रा में सावधानी रखें. कोर्ट केस में जीत के योग हैं. व्यापार में नए स्रोत बनेंगे. परिवार में सम्मान बढ़ेगा.

भाग्य अंक: 2

2 शुभ रंग: क्रीम

क्रीम उपाय: चावल और दूध किसी गरीब को दान करें.

सिंह राशि

आज का दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी. मानसिक तनाव बढ़ सकता है. वाहन सावधानी से चलाएं, चोट लगने की संभावना है. पत्नी या परिवार से मतभेद हो सकते हैं.

भाग्य अंक: 3

3 शुभ रंग: नारंगी

नारंगी उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या राशि

आज स्वास्थ्य पर ध्यान दें. खानपान में लापरवाही न करें. यात्रा में वाहन सावधानी से चलाएं. व्यापार में नुकसान संभव है. किसी करीबी की वजह से अवसर हाथ से निकल सकता है.

भाग्य अंक: 6

6 शुभ रंग: हल्का नीला

हल्का नीला उपाय: माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें.

आज पुराने मित्र से मुलाकात होगी. मन प्रसन्न रहेगा. कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा. व्यापार में लाभ के योग बनेंगे. परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा. नया वाहन खरीद सकते हैं.

भाग्य अंक: 9

9 शुभ रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: माँ सरस्वती की आराधना करें और सफेद वस्त्र धारण करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन शुभ रहेगा. लंबे समय से रुका कार्य पूरा होगा. किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. व्यापार में आर्थिक लाभ होगा.

भाग्य अंक: 1

1 शुभ रंग: मरून

मरून उपाय: भगवान कार्तिकेय की पूजा करें और गुड़ का दान करें.

धनु राशि

आज पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. परिवार से सहयोग मिलेगा. व्यापार में साथियों से मतभेद नुकसानदेह हो सकता है. वाहन सावधानी से चलाएं. पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने की संभावना है.

भाग्य अंक: 8

8 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और पीपल वृक्ष को जल दें.

मकर राशि

आज दिन भागदौड़ भरा रहेगा. नया कार्य आरंभ हो सकता है, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. व्यापार में सहयोगियों का रवैया सकारात्मक रहेगा.

भाग्य अंक: 5

5 शुभ रंग: स्लेटी

स्लेटी उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं और गरीबों को काला वस्त्र दान करें.

कुंभ राशि

आज का दिन कठिन रहेगा. कोर्ट या विवादों से जुड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं. व्यापार में बड़ा नुकसान संभव है. विरोधियों से सावधान रहें. निवेश से बचें.

भाग्य अंक: 2

2 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को मसूर दाल दान करें.

मीन राशि

आज का दिन शुभ रहेगा. बड़ी समस्या से राहत मिलेगी. कोर्ट केस में जीत होगी. व्यापार में लाभ होगा. रिश्तेदारों से आर्थिक सहायता मिल सकती है.

भाग्य अंक: 9

9 शुभ रंग: आसमानी

आसमानी उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.