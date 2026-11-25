Kal Ka Rashifal 26 November 2026: गुरुवार, 26 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 लोगों के लिए मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और अत्यंत फलदायी सिद्धि योग के दृष्टिकोण से विशेष रहने वाला है.

दृक पंचांग की खगोलीय गणना के अनुसार कल दोपहर 01:49:22 (13:49:22) बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि का आरंभ होगा. वहीं शाम 06:06:15 (18:06:15) बजे तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा.

करण की बात करें तो दोपहर 01:49:22 बजे तक गर करण और फिर देर रात 24:22:30 (तड़के 12:22:30) बजे तक वणिज करण रहेगा. इसके अतिरिक्त सुबह 08:23:18 बजे तक सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद साध्य योग का संयोग बनेगा. फलित ज्योतिष के शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार, सिद्धि योग और मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव में किए गए कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं और बौद्धिक व आर्थिक उन्नति के द्वार खुलते हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 26 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (26 नवंबर 2026, गुरुवार)

गणना-स्रोत: पारंपरिक दृक पंचांग एवं खगोलीय सिद्धांत

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया (दोपहर 13:49:22 बजे तक), तत्पश्चात तृतीया

नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (शाम 18:06:15 बजे तक), तत्पश्चात आर्द्रा

करण: गर (दोपहर 13:49:22 बजे तक), तत्पश्चात वणिज (देर रात 24:22:30 बजे तक)

पक्ष: कृष्ण पक्ष

योग: सिद्धि योग (सुबह 08:23:18 बजे तक), तत्पश्चात साध्य योग

वार: गुरुवार (भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आराधना का दिन)

मेष कल का राशिफल 26 नवंबर 2026

चंद्रमा की अनुकूल स्थिति और शुभ ग्रहगोचर के प्रभाव से कल का दिन आपके लिए बेहद शानदार साबित होगा. परिवार में किसी सदस्य की तरक्की होने से घर में उत्सव जैसा माहौल बनेगा और आप बच्चों के लिए उपहार खरीदेंगे, जिससे उनका उत्साह देखते ही बनेगा. लंबे समय से अटके हुए कामों में अब तेजी आएगी.

पारिवारिक जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने से मन प्रसन्न रहेगा और आपकी भविष्य की योजनाएं भी साकार होती दिखेंगी. राजनीतिक और सामाजिक संपर्क बढ़ाना आपके लिए लाभकारी रहेगा. घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताएं और मित्रों के साथ मनोरंजक गतिविधियों में हिस्सा लें.

वृषभ कल का राशिफल 26 नवंबर 2026

राशि स्वामी की सौम्य दृष्टि से कल का दिन आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य और मधुरता बढ़ेगी, साथ ही घर की सुख-सुविधाओं से जुड़ी कोई नई वस्तु खरीदने का योग बन रहा है. लेकिन व्यापारिक गतिविधियां कल कुछ धीमी रह सकती हैं, लेकिन वर्तमान ग्रहस्थिति को देखते हुए धैर्य बनाए रखना ही आपके हित में है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा. परिवार की देखभाल में जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा. मानसिक सुकून के लिए कुछ समय प्रकृति के करीब बिताएं और बच्चों की उलझनों को सुलझाने में उनकी मदद करें.

मिथुन कल का राशिफल 26 नवंबर 2026

चंद्रमा का आपकी राशि में संचरण कल आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है. करियर के लिहाज से नई नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं और किसी पुरानी उलझन से भी छुटकारा मिलेगा. कल आपका पूरा ध्यान आर्थिक गतिविधियों को संवारने पर रहेगा. लेकिन, खर्चों के मामले में जरूरत से ज्यादा दरियादिली दिखाने से बचें और दूसरों के निजी मामलों में दखल न दें.

आपके द्वारा दी गई कोई सलाह किसी रिश्ते को टूटने से बचा सकती है. पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखें, वहीं किसी मित्र को आपकी आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ सकती है.

कर्क कल का राशिफल 26 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए कई मायनों में खास रहने वाला है. अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखने से आपके सभी काम तय समय पर पूरे हो जाएंगे. धर्म-कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने से आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिन पर ध्यान देना भविष्य के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा.

व्यापार से जुड़े जातक किसी दूसरी कंपनी के साथ नई साझेदारी कर सकते हैं. सेहत को दुरुस्त रखने के लिए खान-पान पर नियंत्रण रखें और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए अपना व्यवहार विनम्र रखें.

सिंह कल का राशिफल 26 नवंबर 2026

ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. किसी को उधार दिया हुआ धन कल वापस मिलने की पूरी संभावना है. कामकाज के सिलसिले में किसी मित्र का घर आगमन हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और सही मार्गदर्शन मिलेगा, साथ ही राजनीतिक संपर्क भी मजबूत और लाभदायक सिद्ध होंगे.

परिवार के किसी सदस्य के करियर से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिलने से घर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी. दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी, इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखें. छात्रों को शिक्षकों से अपनी शंकाएं दूर करने का मौका मिलेगा और ऑफिस में किसी प्रेजेंटेशन की अहम जिम्मेदारी मिल सकती है.

कन्या कल का राशिफल 26 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. कामकाज की अधिकता के कारण आप काफी व्यस्त रहेंगे, लेकिन ऑफिस के सहकर्मियों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी बन सकता है. ज्योतिषीय सलाह है कि दूसरों पर संदेह करने की अपनी आदत पर काबू रखें, अन्यथा आपके और परिवार के लिए बेवजह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं.

समय की मांग के अनुसार खुद में बदलाव लाना जरूरी है. विद्यार्थियों को अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में बहन का सहयोग मिलेगा, वहीं शिक्षकों से मदद लेने में संकोच न करें. आपकी व्यावसायिक सफलता माता-पिता को गर्व और खुशी देगी.

तुला कल का राशिफल 26 नवंबर 2026

बुध और शुक्र की अनुकूल स्थिति से कल का दिन आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा. यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, तो कल उसकी वापसी के लिए समय बेहद अनुकूल है. आपका अधिकांश समय प्रॉपर्टी या घर की सुख-सुविधाओं से जुड़ी खरीदारी में बीतेगा. आप अपने आसपास की साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखेंगे.

बच्चों को आपके सही मार्गदर्शन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. सबसे अच्छी बात यह है कि कल किसी काम में कम परिश्रम करने पर भी आपको मनचाही सफलता मिल जाएगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

वृश्चिक कल का राशिफल 26 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है. आपके सभी जरूरी काम समय पर पूरे होंगे और दिन सुखद बीतेगा. पारिवारिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में अपना योगदान दें, कल आप परिवार की खुशियों पर धन भी खर्च करेंगे. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि निखरेगी तथा आपसी संबंधों में मजबूती आएगी.

घर में मेहमानों की आवाजाही अधिक रहने से आपके निजी कामों में थोड़ी देरी हो सकती है. किसी बुजुर्ग की सहायता करने से आत्मिक संतुष्टि मिलेगी. विज्ञान विषय के अध्यापकों के लिए कल का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है.

धनु कल का राशिफल 26 नवंबर 2026

देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कल का दिन आपके लिए संतोषजनक रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर पर जाने से आपसी प्रेम और विश्वास गहरा होगा. लंबे समय से चली आ रही किसी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिलने पर आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा और आपकी सभी उलझनें दूर होंगी. परिवार में माता-पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मेलजोल बढ़ेगा. बस खुद को नकारात्मक विचारों से दूर रखने का प्रयास करें.

मकर कल का राशिफल 26 नवंबर 2026

ग्रहों की अनुकूल चाल से कल का दिन आपके पक्ष में रहेगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य में परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा. आप अपनी सकारात्मक सोच और संतुलित दृष्टिकोण के दम पर बिखरे हुए कामों को व्यवस्थित करने में सफल रहेंगे और धीरे-धीरे स्थितियां आपके अनुकूल होती जाएंगी.

प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े लोगों को कल विशेष आर्थिक लाभ होने के योग हैं. व्यर्थ की बातों पर बहस करने से बचें और जरूरत पड़ने पर ही बोलें, इससे मानसिक शांति बनी रहेगी. महिलाएं कल अपने घरेलू और व्यक्तिगत कार्यों में काफी व्यस्त रहेंगी.

कुंभ कल का राशिफल 26 नवंबर 2026

सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से कल का दिन आपके लिए उत्तम साबित होगा. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में खूब लगेगा. अपनी आमदनी और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही खर्च करें. कार्यक्षेत्र में आप पर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें बड़ी सहजता से पूरा कर लेंगे.

सामाजिक गतिविधियों में आपकी सक्रिय भागीदारी से समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी. फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी क्लाइंट से अच्छा मुनाफा होगा. किसी पुराने मित्र से फोन पर लंबी बात हो सकती है. धैर्य के साथ की गई मेहनत का मीठा फल कल आपको जरूर मिलेगा.

मीन कल का राशिफल 26 नवंबर 2026

कल का दिन आपके जीवन में नई उमंग और उत्साह लेकर आएगा. कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा और आप मार्केटिंग से जुड़ी गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान देंगे. अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

सेहत के लिहाज से आप खुद को पूरी तरह फिट महसूस करेंगे. प्रेम संबंधों के लिए कल का दिन बेहद शानदार है, वहीं दांपत्य जीवन में जीवनसाथी आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे.

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