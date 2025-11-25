Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Kal Ka Rashifal: 26 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

आज का दिन ठीक-ठाक रहने वाला है. ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, जिसके लिये ओवरटाइम करना पड़ सकता है. किसी करीबी से ऐसी सलाह मिलेगी जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी. माता आज बच्चों को कुछ मीठा बनाकर खिला सकती हैं. घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. जीवनसाथी से कोई उपहार मिल सकता है.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: लाल

लाल उपाय: मां शैलपुत्री के सामने घी का दीपक जलाएं , लाभ होगा.

वृष राशि

आज का दिन शानदार रहेगा. आपके कार्यों की प्रशंसा लोगों में इत्र की तरह महकेगी. सफलता की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ेंगे. छात्र किसी विषय पर एकांत में विचार करेंगे तो लाभ मिलेगा. कॉस्मेटिक व्यापारियों को बड़ा मुनाफा होगा. पिता से कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा. कोई पुरानी चीज मिलने से मन खुश होगा.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: मां दुर्गा के आगे हाथ जोड़ें , करियर में तरक्की मिलेगी.

मिथुन राशि

आज किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई योजनाओं से फायदे मिलेंगे. दोस्तों से बात करके समय अच्छा बीतेगा. परिवारिक मामलों में बड़े-बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा. बैंक में कार्यरत लोगों का काम जल्दी पूरा होगा. लवमेट साथ समय बिताएंगे.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: मां शैलपुत्री का ध्यान करें , रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा.

कर्क राशि

आज दिन खुशियां लेकर आया है. बिजनेस में बड़ी सफलता मिल सकती है. नया काम शुरू करने की सोच सकते हैं, लेकिन पहले बड़ों की सलाह लें. पारिवारिक मामलों में समर्थन मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. शाम भाई-बहनों के साथ मस्ती में बीतेगी. जीवनसाथी नन्हे मेहमान की खुशखबरी दे सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 2

2 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं , परेशानियां दूर होंगी.

सिंह राशि

आज ध्यान पूरी तरह काम में सुधार पर रहेगा. सकारात्मक सोच का सही दिशा में फायदा मिलेगा. जो लोग डांस सीखना चाहते हैं, वे सोशल मीडिया से सीखेंगे. घर पर किसी चीज की मरम्मत करानी पड़ सकती है. आज महिलाएं घर के कार्यों से राहत महसूस करेंगी. बच्चे माता-पिता की बात मानेंगे.

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: मां दुर्गा को नारियल चढ़ाएं , उधार दिया पैसा वापस मिलेगा.

कन्या राशि

आज दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. दोस्ती सोच-समझकर करें. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पिता बिजनेस में समर्थन देंगे. लोग आपकी प्रशंसा करेंगे जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. नवविवाहितों को घूमने का मौका मिल सकता है. बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान दें.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: नींबू पीला

नींबू पीला उपाय: मां शैलपुत्री को फूल अर्पित करें , घर में शांति बनी रहेगी.

आज दिन फायदेमंद रहेगा. पहले किए गए छोटे कार्यों से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे. छोटी सफलताएं लगातार मिलती रहेंगी. ऑफिस के काम करते समय फोकस बनाए रखें. जिम्मेदारी को समझदारी से निभाने में सफल रहेंगे. प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा होगा और रुका पैसा मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: आसमानी

आसमानी उपाय: मां दुर्गा की आरती करें , सेहत बेहतर रहेगी.

वृश्चिक राशि

बच्चों को करियर में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. बड़ों की बात ध्यान से सुनें , फायदा होगा. युवाओं को अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है. कारोबार में तरक्की के आसार हैं. राजनीति से जुड़े लोगों को पुराने कार्यों से प्रशंसा मिलेगी. इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो बढ़िया समय है.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: मैरून

मैरून उपाय: मां दुर्गा को मीठा भोग लगाएं , दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी.

धनु राशि

दिन बेहतरीन रहेगा. करियर बेहतर बनाने की मेहनत रंग लाएगी. संतान की सफलता से घर में खुशी बढ़ेगी. शाम साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा. बच्चे अपनी माता की मदद करेंगे. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 4

4 भाग्यशाली रंग: बैंगनी

बैंगनी उपाय: मां शैलपुत्री के आगे हाथ जोड़ें , रुके काम पूरे होंगे.

मकर राशि

कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. पारिवारिक मामलों में शांत रहें. परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. भाई काम में मदद मांग सकते हैं. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. मेडिकल छात्रों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. जरूरी कागजों का ध्यान रखें. सेहत की वजह से कोई काम रुक सकता है.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: काला

काला उपाय: मां दुर्गा को लौंग अर्पित करें, सब ठीक रहेगा.

कुंभ राशि

ऑफिस में सहकर्मी व सीनियर आपकी परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे. जरूरी काम आसानी से पूरे होंगे. पिता के भरोसे सौंपे गए कार्य अच्छी तरह निभाएंगे. फर्नीचर व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा. परिवार में सब आपके व्यवहार से खुश रहेंगे. बच्चे किसी खिलौने के लिए जिद कर सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 11

11 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: मां शैलपुत्री के सामने कपूर जलाएं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मीन राशि

आप खुद को बदली भूमिका में महसूस करेंगे. जिम ट्रेनरों को अच्छे ग्राहक मिलेंगे. व्यावसायिक कौशल बढ़ेगा और करियर में आगे बढ़ेंगे. पद और आय बढ़ने के मौके बनेंगे. लवमेट के लिए दिन अनुकूल है.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: समुद्री हरा

समुद्री हरा उपाय: मां शैलपुत्री को इलायची अर्पित करें, जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.