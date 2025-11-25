हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 26 नवंबर 2025, बुधवार को इन राशियों के लिए भाग्य का द्वार खुलेगा, करियर और धन में मिलेंगे बड़े अवसर

Kal Ka Rashifal: 26 नवंबर 2025, बुधवार को इन राशियों के लिए भाग्य का द्वार खुलेगा, करियर और धन में मिलेंगे बड़े अवसर

Kal Ka Rashifal 26 November 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Nov 2025 01:15 PM (IST)
Kal Ka Rashifal: 26 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन ठीक-ठाक रहने वाला है. ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, जिसके लिये ओवरटाइम करना पड़ सकता है. किसी करीबी से ऐसी सलाह मिलेगी जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी. माता आज बच्चों को कुछ मीठा बनाकर खिला सकती हैं. घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. जीवनसाथी से कोई उपहार मिल सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: मां शैलपुत्री के सामने घी का दीपक जलाएं , लाभ होगा.

वृष राशि

आज का दिन शानदार रहेगा. आपके कार्यों की प्रशंसा लोगों में इत्र की तरह महकेगी. सफलता की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ेंगे. छात्र किसी विषय पर एकांत में विचार करेंगे तो लाभ मिलेगा. कॉस्मेटिक व्यापारियों को बड़ा मुनाफा होगा. पिता से कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा. कोई पुरानी चीज मिलने से मन खुश होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: मां दुर्गा के आगे हाथ जोड़ें , करियर में तरक्की मिलेगी.

मिथुन राशि

आज किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई योजनाओं से फायदे मिलेंगे. दोस्तों से बात करके समय अच्छा बीतेगा. परिवारिक मामलों में बड़े-बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा. बैंक में कार्यरत लोगों का काम जल्दी पूरा होगा. लवमेट साथ समय बिताएंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: मां शैलपुत्री का ध्यान करें , रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा.

कर्क राशि

आज दिन खुशियां लेकर आया है. बिजनेस में बड़ी सफलता मिल सकती है. नया काम शुरू करने की सोच सकते हैं, लेकिन पहले बड़ों की सलाह लें. पारिवारिक मामलों में समर्थन मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. शाम भाई-बहनों के साथ मस्ती में बीतेगी. जीवनसाथी नन्हे मेहमान की खुशखबरी दे सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं , परेशानियां दूर होंगी.

सिंह राशि

आज ध्यान पूरी तरह काम में सुधार पर रहेगा. सकारात्मक सोच का सही दिशा में फायदा मिलेगा. जो लोग डांस सीखना चाहते हैं, वे सोशल मीडिया से सीखेंगे. घर पर किसी चीज की मरम्मत करानी पड़ सकती है. आज महिलाएं घर के कार्यों से राहत महसूस करेंगी. बच्चे माता-पिता की बात मानेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: मां दुर्गा को नारियल चढ़ाएं , उधार दिया पैसा वापस मिलेगा.

कन्या राशि

आज दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. दोस्ती सोच-समझकर करें. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पिता बिजनेस में समर्थन देंगे. लोग आपकी प्रशंसा करेंगे जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. नवविवाहितों को घूमने का मौका मिल सकता है. बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान दें.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: नींबू पीला
  • उपाय: मां शैलपुत्री को फूल अर्पित करें , घर में शांति बनी रहेगी.

तुला राशि

आज दिन फायदेमंद रहेगा. पहले किए गए छोटे कार्यों से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे. छोटी सफलताएं लगातार मिलती रहेंगी. ऑफिस के काम करते समय फोकस बनाए रखें. जिम्मेदारी को समझदारी से निभाने में सफल रहेंगे. प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा होगा और रुका पैसा मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: आसमानी
  • उपाय: मां दुर्गा की आरती करें , सेहत बेहतर रहेगी.

वृश्चिक राशि

बच्चों को करियर में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. बड़ों की बात ध्यान से सुनें , फायदा होगा. युवाओं को अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है. कारोबार में तरक्की के आसार हैं. राजनीति से जुड़े लोगों को पुराने कार्यों से प्रशंसा मिलेगी. इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो बढ़िया समय है.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: मैरून
  • उपाय: मां दुर्गा को मीठा भोग लगाएं , दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी.

धनु राशि

दिन बेहतरीन रहेगा. करियर बेहतर बनाने की मेहनत रंग लाएगी. संतान की सफलता से घर में खुशी बढ़ेगी. शाम साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा. बच्चे अपनी माता की मदद करेंगे. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: बैंगनी
  • उपाय: मां शैलपुत्री के आगे हाथ जोड़ें , रुके काम पूरे होंगे.

मकर राशि

कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. पारिवारिक मामलों में शांत रहें. परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. भाई काम में मदद मांग सकते हैं. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. मेडिकल छात्रों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. जरूरी कागजों का ध्यान रखें. सेहत की वजह से कोई काम रुक सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: काला
  • उपाय: मां दुर्गा को लौंग अर्पित करें, सब ठीक रहेगा.

कुंभ राशि

ऑफिस में सहकर्मी व सीनियर आपकी परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे. जरूरी काम आसानी से पूरे होंगे. पिता के भरोसे सौंपे गए कार्य अच्छी तरह निभाएंगे. फर्नीचर व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा. परिवार में सब आपके व्यवहार से खुश रहेंगे. बच्चे किसी खिलौने के लिए जिद कर सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: मां शैलपुत्री के सामने कपूर जलाएं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मीन राशि

आप खुद को बदली भूमिका में महसूस करेंगे. जिम ट्रेनरों को अच्छे ग्राहक मिलेंगे. व्यावसायिक कौशल बढ़ेगा और करियर में आगे बढ़ेंगे. पद और आय बढ़ने के मौके बनेंगे. लवमेट के लिए दिन अनुकूल है.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: समुद्री हरा
  • उपाय: मां शैलपुत्री को इलायची अर्पित करें, जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 25 Nov 2025 01:15 PM (IST)
Kal Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

26 नवंबर 2025 को किस राशि के लिए दिन शानदार रहेगा?

वृष राशि के लिए 26 नवंबर 2025 का दिन शानदार रहेगा। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और सफलता की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ेंगे।

मेष राशि वालों के लिए 26 नवंबर 2025 को क्या खास है?

मेष राशि वालों के लिए 26 नवंबर 2025 का दिन ठीक-ठाक रहेगा। ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन किसी करीबी से फायदेमंद सलाह मिलेगी।

मिथुन राशि वालों को 26 नवंबर 2025 को किस्मत का साथ कैसे मिलेगा?

मिथुन राशि वालों को 26 नवंबर 2025 को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार को आगे बढ़ाने की योजनाओं से फायदे मिलेंगे और दोस्तों से बात करके समय अच्छा बीतेगा।

कर्क राशि वालों के लिए 26 नवंबर 2025 को दिन कैसा रहेगा?

कर्क राशि वालों के लिए 26 नवंबर 2025 का दिन खुशियां लेकर आया है। बिजनेस में बड़ी सफलता मिल सकती है और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

