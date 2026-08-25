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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलबुधवार 26 अगस्त 2026 का कल का राशिफल, इन 7 राशियों के लिए बेहद लकी, हर ओर मिलेगी सफलता

बुधवार 26 अगस्त 2026 का कल का राशिफल, इन 7 राशियों के लिए बेहद लकी, हर ओर मिलेगी सफलता

Kal Ka Rashifal, 26 August 2026: बुधवार को वृषभ के खर्चों में आएगा संतुलन, कर्क वालों के बॉस करेंगे उनकी तारीफ, नौकरी में समस्याओं का निकलेगा समाधान. पढ़ें कल का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 25 Aug 2026 01:24 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 26 August 2026: कल का राशिफल मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा. आज के पंचांग के अनुसार इस दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी और चंद्रमा धनु राशि में रहेगा.

नक्षत्र और योग में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा. बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए विशेष माना जाता है. ग्रहों की स्थिति  के कारण कुछ राशियों को करियर, धन, शिक्षा और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 26 अगस्त का संपूर्ण पंचांग और दैनिक राशिफल.

पंचांग (26 अगस्त 2026, बुधवार)

तिथि: श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी (रात 09:25 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्दशी

नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (दोपहर 02:21 बजे तक), तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा

करण: कौलव (सुबह 08:25 बजे तक), तत्पश्चात तैतिल (रात 09:25 बजे तक)

पक्ष: शुक्ल पक्ष

योग: सौभाग्य योग (सुबह 07:59 बजे तक), तत्पश्चात शोभन योग

वार: बुधवार

मेष राशि

  • प्रेम व दांपत्य: जीवनसाथी के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे और रिश्ते में मधुरता रहेगी.
  • करियर व नौकरी: एक साथ कई काम मिल सकते हैं. काम की व्यस्तता और वाहवाही दोनों बनी रहेगी, लेकिन नौकरीपेशा जातकों को सावधान रहना होगा.
  • परिवार: घर-परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.
  • व्यक्तिगत जीवन: किसी से किया वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे. अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से बचें.
  • सुख-सुविधा: घर में सुख-साधनों की वृद्धि होगी.
  • शुभ रंग – लाल, शुभ अंक – 1

वृषभ राशि

  • आर्थिक स्थिति: आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन आय और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलना जरूरी होगा.
  • करियर व नौकरी: कार्यक्षेत्र में जूनियर से काम को लेकर सलाह ले सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए लापरवाही न करें.
  • परिवार: टेंशन को लेकर पिताजी से बातचीत करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
  • सावधानी: किसी से मांगकर वाहन चलाने से बचें और अनजान व्यक्ति से लेनदेन करने से बचें.
  • शुभ रंग – सफेद, शुभ अंक – 2

मिथुन राशि

  • करियर व निर्णय: बुद्धि और विवेक से लिए गए फैसले आपको सफलता दिलाएंगे.
  • परिवार: पारिवारिक मामलों में दूसरों पर निर्भर रहने से बचें.
  • सावधानी: नए विरोधी बन सकते हैं. अजनबी से लेनदेन और जरूरी जानकारी साझा करने से बचें.
  • प्रॉपर्टी: संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, जिसे वरिष्ठ सदस्यों की सलाह से सुलझाने का प्रयास करें.
  • अनुभव: पुरानी गलती से सीख लेकर आगे बढ़ें.
  • शुभ रंग – हरा, शुभ अंक – 3

कर्क राशि

  • करियर व नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और बॉस आपसे खुश रहेंगे.
  • प्रेम व दांपत्य: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.
  • परिवार: भाई को दी गई जिम्मेदारी वह आसानी से पूरी कर सकते हैं. पिताजी की सेहत का ध्यान रखें.
  • व्यापार: बिजनेस में चल रही समस्याएं दूर होंगी.
  • शिक्षा: विद्यार्थी कुछ नया करने की इच्छा रखेंगे और गुरुजनों से मदद ले सकते हैं.
  • यात्रा: काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है.
  • शुभ रंग – क्रीम, शुभ अंक – 4

सिंह राशि

  • करियर व कार्य: योजनाबद्ध तरीके से काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
  • प्रेम व दांपत्य: जीवनसाथी से चल रही कड़वाहट दूर करने की कोशिश करें.
  • परिवार: भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा.
  • आर्थिक स्थिति: बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना तनाव बढ़ सकता है.
  • सावधानी: वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें.
  • राजनीति: राजनीति से जुड़े लोगों को पुरस्कार मिल सकता है और नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा.
  • शुभ रंग – सुनहरा, शुभ अंक – 1

कन्या राशि

  • करियर व नौकरी: बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लिए गए फैसले लाभदायक हो सकते हैं. पुराना लेनदेन भी चुकता होगा.
  • संपर्क: विशेष लोगों से मुलाकात का अवसर मिलेगा.
  • सुख-सुविधा: सुख-साधनों में वृद्धि से मन प्रसन्न रहेगा.
  • वाहन: वाहन खरीदने के लिए लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  • शुभ रंग – हरा, शुभ अंक – 3

तुला राशि

  • परिवार: परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और मां से मन की इच्छा साझा कर सकते हैं.
  • करियर व नौकरी: नौकरी में आने वाली समस्याओं को मिल-बैठकर सुलझाने का प्रयास करें.
  • आर्थिक स्थिति: शेयर मार्केट में किया गया निवेश लाभ दे सकता है.
  • संतान: संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है.
  • सामाजिक जीवन: गरीबों की सेवा के लिए आगे आएंगे.
  • शुभ रंग – ब्राइट ब्लू, शुभ अंक – 2

वृश्चिक राशि

  • आर्थिक स्थिति: आय में वृद्धि होगी और सरकारी योजना में निवेश लाभदायक रह सकता है.
  • करियर व नौकरी: तकनीकी समस्याएं दूर होंगी और काम में राहत मिलेगी.
  • कानूनी मामला: किसी कानूनी मामले में सफलता मिल सकती है.
  • स्वास्थ्य व मानसिक स्थिति: विद्यार्थियों को मानसिक और बौद्धिक बोझ से राहत मिलेगी.
  • परिवार: दूर रह रहे परिजन की याद आ सकती है.
  • सावधानी: किसी की कही-सुनी बातों पर तुरंत भरोसा न करें.
  • शुभ रंग – गहरा लाल, शुभ अंक – 9

धनु राशि

  • परिवार: माता-पिता और घर के बड़े लोगों की सलाह पर ध्यान देंगे. पिताजी कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं.
  • करियर व काम: काम में बदलाव करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें.
  • प्रेम व विवाह: अविवाहित जातकों के जीवन में नए रिश्ते की दस्तक हो सकती है.
  • स्वास्थ्य: सेहत को लेकर लापरवाही न करें.
  • खर्च: शौक-मौज की चीजों पर अनावश्यक खर्च से बचें.
  • शुभ रंग – पीला, शुभ अंक – 3

मकर राशि

  • धर्म-कर्म: शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी.
  • परिवार: पारिवारिक मामलों को मिल-बैठकर सुलझाएं. घर में अतिथि के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा.
  • संतान: संतान के करियर को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है.
  • आर्थिक स्थिति: सरकारी योजनाओं में निवेश करना बेहतर रहेगा.
  • शुभ रंग – नेवी ब्लू , शुभ अंक – 8

कुंभ राशि

  • बिजनेस: व्यापार के लिए दिन अच्छा रहेगा और अचानक धन लाभ हो सकता है.
  • करियर व नौकरी: सहकर्मियों से काम को लेकर उपयोगी सलाह मिल सकती है.
  • शिक्षा: विद्यार्थियों को मानसिक और बौद्धिक बोझ से राहत मिलेगी.
  • स्वास्थ्य: सेहत को लेकर सावधानी बरतें.
  • प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है.
  • प्रतिभा: कला और कौशल से लोगों को प्रभावित करेंगे.
  • शुभ रंग – आसमानी, शुभ अंक – 6

मीन राशि

  • करियर व सम्मान: मान-सम्मान में वृद्धि होगी और सामाजिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा.
  • संपत्ति: खोई हुई प्रिय वस्तु वापस मिलने की संभावना है.
  • आध्यात्मिकता: भगवान की भक्ति में मन लगेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.
  • सावधानी: दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचें.
  • मानसिक स्थिति: किसी काम को लेकर चल रही चिंता दूर हो सकती है.
  • शुभ रंग – केसरिया | शुभ अंक – 3

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
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