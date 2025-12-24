हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 25 दिसंबर 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 25 दिसंबर 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 25 दिसंबर 2025 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि के जातक को कार्यक्षेत्र में मिलेगी सफलता. जानिए सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Dec 2025 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: 25 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज आप नया काम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कुछ परेशानी आ सकती है. परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. नौकरी में अपने सहयोगी साथियों से काम के चलते वाद-विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है. खर्च बढ़ेंगे और पारिवारिक समस्याओं के चलते आप मानसिक दबाव महसूस करेंगे.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.

वृषभ राशि

स्वास्थ्य के हिसाब से आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं. सहयोगी पार्टनर के साथ नया व्यवसाय शुरू करने की कार्य योजना बन सकती है, जिसमें सफलता मिलती दिखेगी. काम के चलते बाहर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है. परिवार में पत्नी और बच्चों के साथ समय अच्छा रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज का दिन खुशखबरी से भरा रहेगा. कोई नया काम आपका इंतजार कर रहा है. किसी अपने मित्र के द्वारा आपको बड़ी संस्थान में काम करने का अवसर मिल सकता है. जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पत्नी व बच्चों के साथ बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं. मौसमी बीमारियों से बचने का प्रयास करें.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें.

कर्क राशि

आज आपको अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाना होगा. कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना आपके हित में रहेगा. आज किसी विशिष्ट व्यक्ति के संपर्क में आने से आपका रुका हुआ कार्य शुरू हो सकता है. जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. अधिकारी वर्ग से संबंध अच्छे रहेंगे. लेकिन परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए संभलकर चलने वाला है. यात्रा आदि पर जाएं तो अपने सामान और धन की रक्षा करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है. साथ ही आपको कोई बड़ा ऑफर मिले तो सोच विचार कर कार्यक्षेत्र में निवेश करें. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों को परख लें, परिवार में आपसी विवाद के चलते आप मानसिक परेशानी महसूस करेंगे.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज व्यापार-व्यवसाय में आप बड़ा निवेश करने का प्लान कर सकते हैं. इससे आपको लाभ का योग बनेगा. साथ ही प्रॉपर्टी आदि खरीदने का मन बन सकता है जो आपके लिए अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मौसमी बीमारियों की चपेट में आप या आपका परिवार आ सकता है. पारिवारिक क्षेत्र में आपको पत्नी और बच्चों के हित में बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हल्का हरा
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

तुला राशि

आज आप कोई नया और बड़ा काम शुरू करने की प्लानिंग कर सकते हैं. जिसमें आपके परिवार और मित्रों का सहयोग मिलने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी. आज अपनी वाणी पर संयम रखें और वाद-विवाद से दूर रहने का प्रयास करें, नहीं तो बनता काम बिगड़ सकता है. पत्नी बच्चों के स्वास्थ्य के चलते आर्थिक बजट बिगड़ सकता है.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: मां लक्ष्मी की आराधना करें.

वृश्चिक राशि

आज आपका मन अशांत रहेगा. परिवार में किसी करीबी व्यक्ति को आप खो सकते हैं. मौसमी बीमारियों के चलते स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी. आय के क्षेत्र में आज हानि उठानी पड़ सकती है. आपके सहयोगी पार्टनर आपका साथ छोड़ सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक संकट दिखाई पड़ेगा. परिवार में संपत्ति आदि के विवाद के कारण न्यायालय पक्ष जाना पड़ सकता है.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: गहरा लाल
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

धनु राशि

आज आप लंबी यात्रा आदि पर जाएं तो वाहन आदि का प्रयोग संभालकर करें नहीं तो चोट आदि लग सकती है. कोई नया काम शुरू करें तो सहयोगियों के बारे में जानकारी ले लें. व्यापार में बड़ा निवेश करना आज आपके लिए ठीक नहीं होगा. नया वाहन आदि खरीदने का मन बना सकता है. परिवार में पत्नी और बच्चों के साथ आपको कहीं बाहर शिफ्ट होना पड़ सकता है.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि

आज आप अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर परेशान रह सकते हैं. पत्नी और बच्चों के लिए आज आप बड़ा डिसीजन ले सकते हैं. मौसमी बीमारियों के चलते आप संक्रमित हो सकते हैं. अपना ध्यान रखें. साथ ही आप पारिवारिक विवाद से दूर रहें नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

आज पत्नी और बच्चों के साथ आप बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं. बहुत दिनों बाद परिवार के साथ आपके लिए आनंददायक क्षण होगा. इससे परिवार में चल रहे विवाद में विराम लगेगा. कार्यक्षेत्र में भी आज सहयोगी पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा. आर्थिक स्थिति में लाभ में दिखाई देगा. परिवार में कोई मांगलिक कार्य का योग बन सकता है.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: गरीबों को भोजन कराएं.

मीन राशि

आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. मित्र और परिवार के लोगों का सहयोग आपको कार्यक्षेत्र में मिलेगा. यात्रा आदि पर अपने सामान और धन की रक्षा करें. व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे. परिवार में माता-पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. पत्नी से मतभेद बढ़ सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: बैंगनी
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 24 Dec 2025 01:22 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal
