Kal Ka Rashifal 24 November 2025: सोमवार को जानें किस राशि के लिए रहेगा भाग्यशाली दिन और किसे बरतनी होगी सावधानी
Kal Ka Rashifal 24 November 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.
Kal Ka Rashifal: 24 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि
आज का दिन सामान्य रहेगा। किसी नए काम के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है—यात्रा के दौरान अपना ख्याल रखें। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, किसी से मदद लेनी पड़ सकती है। परिवार में कुछ बातों को लेकर मनमुटाव बना रह सकता है।
- भाग्यशाली अंक: 5
- भाग्यशाली रंग: लाल
- उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मसूर दाल दान करें।
वृषभ राशि
आज आपके मन में नई उमंग जागेगी। नया काम शुरू करने की इच्छा होगी, जिसके लिए आप साथियों से सलाह कर सकते हैं। व्यापार में लाभ के योग हैं। प्रॉपर्टी में निवेश करने का मन बन सकता है। परिवार में मांगलिक कार्य का योग है और किसी यात्रा की संभावना है।
- भाग्यशाली अंक: 9
- भाग्यशाली रंग: गुलाबी
- उपाय: माँ लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें और घर में कपूर जलाएं।
मिथुन राशि
आज का दिन शानदार रहेगा। किसी बड़ी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात नए अवसर लेकर आएगी। व्यापार में बड़ा परिवर्तन करने का सही समय है, आगे लाभ मिलेगा। शेयर बाजार में निवेश शुभ है। घर में धार्मिक माहौल रहेगा और नया मेहमान आने की संभावना है।
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: पीला
- उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल अर्पित करें और गाय को रोटी खिलाएं।
कर्क राशि
आज किसी बड़े निर्णय से बचें अन्यथा नुकसान हो सकता है। व्यापार में सिर्फ विश्वसनीय लोगों के साथ ही सौदा करें, धोखे की संभावना है। लंबी यात्रा का योग है। परिवार में चल रहा विवाद समाप्त होगा और मन प्रसन्न रहेगा।
- भाग्यशाली अंक: 6
- भाग्यशाली रंग: सफेद
- उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं, और चावल दान करें।
सिंह राशि
आज वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, दुर्घटना का योग है। व्यापार में परिवर्तन करने का समय अनुकूल नहीं है, सही समय का इंतज़ार करें। परिवार के लोग आपकी बातों को महत्व नहीं देंगे, जिससे मन उदास हो सकता है। घर बदलने संबंधी निर्णय ले सकते हैं।
- भाग्यशाली अंक: 1
- भाग्यशाली रंग: सुनहरा
- उपाय: पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और सूर्य को जल अर्पित करें।
कन्या राशि
आज आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। किसी योग गुरु की संगति मिलेगी और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। व्यापार में बड़ा परिवर्तन दिखेगा। परिवार आपका साथ देगा, लेकिन कोई निर्णय किसी का दिल दुखा सकता है — सोच-समझकर निर्णय लें।
- भाग्यशाली अंक: 4
- भाग्यशाली रंग: हरा
- उपाय: माता दुर्गा को इलायची चढ़ाएं और कन्याओं का आशीर्वाद लें।
तुला राशि
आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कोई खास निर्णय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। व्यापार में बड़े लाभ के योग हैं और भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। घर में नए सदस्य का आगमन होगा और पारिवारिक मतभेद दूर होंगे।
- भाग्यशाली अंक: 8
- भाग्यशाली रंग: नीला
- उपाय: भगवान कृष्ण को मिश्री और मक्खन अर्पित करें तथा वृद्धजनों का आशीर्वाद लें।
वृश्चिक राशि
आज दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, बाहर का भोजन न करें। व्यापार में जोखिम न उठाएं। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है।
- भाग्यशाली अंक: 2
- भाग्यशाली रंग: मरून
- उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, मंगलवार का व्रत लाभदायक रहेगा।
धनु राशि
आज मानसिक बेचैनी बनी रह सकती है। किसी से बातचीत में विवाद की स्थिति बन सकती है — वाणी पर नियंत्रण रखें। आर्थिक परेशानी परेशान कर सकती है। व्यापार में मंदी महसूस होगी। मित्रों के साथ बाहर जाने का मन बनेगा। परिवार के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।
- भाग्यशाली अंक: 7
- भाग्यशाली रंग: बैंगनी
- उपाय: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और गुरुवार को कड़वे पदार्थ न खाएं।
मकर राशि
आज मूड बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ घूमने की योजना बनेगी। माता-पिता के लिए कुछ विशेष करने का अवसर मिलेगा जिससे रिश्ते मजबूत होंगे। नौकरी में पदोन्नति संभव है। व्यापार में लाभ होगा। परिवार का कोई व्यक्ति समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
- भाग्यशाली अंक: 8
- भाग्यशाली रंग: काला
- उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल का दान करें।
कुंभ राशि
आज का दिन सुखद और सफल रहने वाला है। घर में मेहमान आएंगे जिससे वातावरण खुशनुमा रहेगा। कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। व्यापार में बड़ी डील संभव है। प्रॉपर्टी संबंधी निर्णय शुभ रहेगा। परिवार के लिए लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ देगा।
- भाग्यशाली अंक: 9
- भाग्यशाली रंग: आसमानी
- उपाय: भगवान शिव को नीले फूल चढ़ाएं और केसर मिले जल से अभिषेक करें।
मीन राशि
आज किसी दुखद समाचार का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में परिवर्तन या बड़ा कदम उठाने से बचें। किसी अपरिचित व्यक्ति को धन उधार देना नुकसानदायक हो सकता है। परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है। पार्टनर का सहयोग मिलेगा, पर बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: सफेद-नीला
- उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और गाय को हरा चारा खिलाएं।
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
