Horoscope Tomorrow 24 February 2026, Kal Ka Rashifal: राशिफल के अनुसार, 24 फरवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

मेष राशि

आज के दिन आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. आपको प्रेम एवं संतान का साथ मिलेगा, जिससे आपका व्यापार अच्छा रहेगा. आप भूमि भवन और वाहन की खरीदरी कर सकते हैं. क्या न करें- आज के दिन भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लें.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों को गुड़-चना खिलाएं.

वृषभ राशि

आज के दिन आपका किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा. आपके लिए व्यवसायिक सफलता के योग बनेंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपको अपने प्रेम एवं संतान का साथ मिलेगा. क्या न करें- आज के दिन गृह कलह की शुरुआत ना करें.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं.

मिथुन राशि

आज के दिन आपका रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा. आपकी आय के नवीन मार्ग बनेंगे. आपके प्रेम एवं संतान की स्थिति मध्यम रहेगी. पूजा-पाठ में आपका मन लगेगा. क्या न करें- आज के दिन खर्च की अधिकता ना करें.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें.

कर्क राशि

आज के दिन आपको व्यवसायिक सफलता मिलेगी. नव प्रेम का आगमन हो सकता है. आपके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी. आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी. क्या न करें- आज के दिन कहीं भी पूंजी का निवेश ना करें.

भाग्यशाली अंक: 2

2 भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद या चांदी

दूधिया सफेद या चांदी उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.

सिंह राशि

आज के दिन आपके प्रेम में कलह हïोने की सम्भावना है. संतान से थोड़ी दूरी रहेगी. आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा. आपके धन की आवक बढ़ेगी. आपके व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी. क्या न करें- आज के दिन अत्यधिक सोच का शिकार ना बनें..

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: नारंगी या सुनहरा

नारंगी या सुनहरा उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.

कन्या राशि

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: गहरा हरा

गहरा हरा उपाय: पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरा चारा खिलाएं.

तुला राशि

आज के दिन आपके धन की आवक बढ़ेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. आपको भ्रामक समाचार की प्राप्ति होगी. आपका मन परेशान रहेगा. आपके कुटुम्बों में वृद्धि होगी. क्या न करें- आज के दिन आप अपनी संतान से दूरी ना बढ़ने दें.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

वृश्चिक राशि

भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या भोजन का दान करें.

धनु राशि

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: महरून

महरून उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मकर राशि

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कुम्भ राशि

आज के दिन आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. आपको प्रेम एवं संतान का साथ मिलेगा, जिससे आपका व्यापार अच्छा रहेगा. आप भूमि भवन और वाहन की खरीदरी कर सकते हैं. क्या न करें- आज के दिन भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लें.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: काला या आसमानी

काला या आसमानी उपाय: गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

मीन राशि

आज के दिन आप भावुक बने रहेंगे, लेकिन आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. आपके स्वास्थ्य एवं प्रेम की स्थिति मध्यम रहेगी. लेकिन व्यापार ठीक रहेगा. संतान का साथ मिलेगा. क्या न करें-आज के दिन कोई भी नई शुरुआत ना करें.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: सुनहरा या पीला

सुनहरा या पीला उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें और चने की दाल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.