24 अप्रैल 2026 को मालव्य योग, वाशि योग और सुनफा योग का शुभ प्रभाव रहेगा, जो दिन को विशेष फलदायी बनाएगा।
Kal Ka Rashifal 24 April 2026: मेष और कन्या राशि वालों को करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, जानें शुक्रवार का भविष्यफल
Kal Ka Rashifal: 24 अप्रैल 2026 को पुष्य नक्षत्र व मालव्य योग से मेष और कन्या को करियर में बड़ी सफलता मिलेगी. राहुकाल सुबह 10:30-12:00 तक रहेगा, शुभ कार्यों हेतु सुबह 08:15-10:15 का समय श्रेष्ठ है.
- 24 अप्रैल को मालव्य, वाशि, सुनफा योग से उन्नति संभव।
- चंद्रमा स्वराशि कर्क में, इन राशियों को धन लाभ होगा।
- शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 सर्वोत्तम।
- राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00, महत्वपूर्ण कार्य से बचें।
Kal Ka Rashifal: 24 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन धार्मिक और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष फलदायी रहने वाला है. कल वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ होगा. कल रात्रि 08:14 तक पुष्य नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जिसे नक्षत्रों का राजा और खरीदारी व शुभ कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है. विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल मालव्य योग के साथ-साथ वाशि और सुनफा योग का शुभ प्रभाव भी देखने को मिलेगा.
कल चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान रहेंगे, जिससे वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे. हालांकि, सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्यों से बचें. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय सर्वश्रेष्ठ है. आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.
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मेष राशि (Aries)
आज आप व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, जिससे धन में वृद्धि की प्रबल संभावना है. उच्चाधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रसन्न रहेंगे और करियर में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी.
- Career: सकारात्मक रवैया और नए अवसर करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.
- Finance: रेस्टोरेंट और खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के धन में वृद्धि होगी.
- Love: घर का वातावरण शांतिदायक रहेगा, बच्चों के साथ समय बीतेगा.
- Health: मानसिक रूप से ऊर्जावान और प्रसन्न महसूस करेंगे.
- शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9
वृषभ राशि (Taurus)
परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा और दांपत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर होगा. रोजगार के नए अवसर मिलने के योग हैं और बिजनेसमैन को बेहतर अपॉर्चुनिटिज़ प्राप्त होंगी.
- Career: केमिस्ट्री और आईटी स्टूडेंट्स के लिए दिन विशेष रूप से फायदेमंद है.
- Finance: व्यापार में नए सौदे और मुनाफे के प्रबल योग बन रहे हैं.
- Love: जीवनसाथी के साथ तालमेल शानदार रहेगा, प्रेम बढ़ेगा.
- Health: सेहत के लिहाज से आप पूरी तरह स्वस्थ बने रहेंगे.
- शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2
मिथुन राशि (Gemini)
आज आर्थिक रूप से रिश्तेदारों से मदद मिलेगी. सकारात्मक सोच आपको कठिन कार्यों में भी सफलता दिलाएगी. लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है और काम की अधिकता से बचें.
- Career: करियर में गुरु का सहयोग मिलेगा, जो भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा.
- Finance: धन के मामले में दिन अच्छा है, लेकिन निवेश में सावधानी रखें.
- Love: दांपत्य जीवन शानदार रहेगा, परिवार के साथ टूर की योजना बनेगी.
- Health: ताजगी बनाए रखने के लिए सुबह की सैर (Morning Walk) जरूर करें.
- शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
कर्क राशि (Cancer)
मित्रों से बेहतर सलाह मिलेगी जो आपके व्यापार में लाभ का जरिया बनेगी. अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें. ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता सहकर्मियों को प्रभावित करेगी.
- Career: फैशन डिजाइनिंग के छात्रों की मेहनत रंग लाएगी, नया अवसर मिलेगा.
- Finance: व्यापार में लाभ की संभावना है, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी.
- Love: दांपत्य रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
- Health: थोड़ा आलस महसूस हो सकता है, योग और व्यायाम पर ध्यान दें.
- शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7
सिंह राशि (Leo)
आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी और तरक्की के कई अवसर मिलेंगे. कॉमर्स स्टूडेंट्स को अपने विषयों में आ रही समस्याओं का हल मिल जाएगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.
- Career: नए काम की शुरुआत के लिए दिन उत्तम है, तरक्की सुनिश्चित होगी.
- Finance: व्यापार में मुनाफा होने की पूरी उम्मीद है, नई योजनाएं सफल होंगी.
- Love: परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है.
- Health: स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बेहतर और मजबूत रहेगा.
- शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1
कन्या राशि (Virgo)
खुशनुमा व्यवहार घर में अच्छा माहौल बनाएगा. अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे.
- Career: सही योजना के तहत आप करियर में बड़ा बदलाव लाने में सफल होंगे.
- Finance: धन लाभ के योग हैं, आर्थिक चुनौतियां समाप्त होंगी.
- Love: जीवनसाथी के साथ डिनर का प्रोग्राम बनेगा, रिश्ते मजबूत होंगे.
- Health: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे.
- शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6
तुला राशि (Libra)
कारोबारियों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है. ऑफिस में रुके हुए सभी काम पूरे होंगे. तली-भुनी चीजों से परहेज करें और अपने सामान का खास ख्याल रखें.
- Career: सीनियर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा, काम की गति अच्छी रहेगी.
- Finance: धन लाभ की उम्मीद है, निवेश के पुराने मामले सुलझेंगे.
- Love: जीवनसाथी को कोई प्यारा गिफ्ट दे सकते हैं, खुशी बढ़ेगी.
- Health: खान-पान पर नियंत्रण रखें, पेट संबंधी समस्या हो सकती है.
- शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8
वृश्चिक राशि (Scorpio)
माता-पिता के साथ मंदिर दर्शन से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी से कोई खुशखबरी मिल सकती है. कामकाज में व्यस्तता अधिक रहेगी, लेकिन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.
- Career: छात्रों के लिए दिन अनुकूल है, बड़ा ऑफर मिलने की संभावना है.
- Finance: धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी.
- Love: लवमेट के लिए दिन शानदार रहेगा, रिश्तों में नयापन आएगा.
- Health: मन प्रसन्न रहने से शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे.
- शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3
धनु राशि (Sagittarius)
जरूरी काम निपटाने में सफल रहेंगे और धन से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए दिन विशेष रूप से फायदेमंद रहने वाला है.
- Career: कार्यक्षमता के बल पर आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे, सफलता सुनिश्चित है.
- Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा.
- Love: दोस्तों के साथ आउटिंग और पार्टनर के साथ मधुरता बढ़ेगी.
- Health: पर्याप्त नींद लेने के कारण आप बेहतर और तरोताजा महसूस करेंगे.
- शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4
मकर राशि (Capricorn)
बच्चों से कोई अच्छी खबर मिलेगी. फ्रीलांसर के रूप में काम करने वालों की आय में बढ़ोतरी होगी. नए व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी.
- Career: मेहनत का पूरा फल मिलेगा, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं.
- Finance: किताबों के व्यापारियों की बिक्री बढ़ेगी, ऑनलाइन बिजनेस में लाभ होगा.
- Love: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मन उत्साह से भरा रहेगा.
- Health: ऊर्जा और जोश बना रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी.
- शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10
कुंभ राशि (Aquarius)
घर-परिवार में मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी. आर्ट्स स्टूडेंट्स को शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा. सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता और मान-सम्मान बढ़ेगा.
- Career: कार्यस्थल पर कामकाज शानदार रहेगा, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी.
- Finance: व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे, लाभ के योग हैं.
- Love: दोस्तों या सहयोगियों के साथ टूर पर जाने का प्लान बनेगा.
- Health: वर्कआउट शुरू करने से आप चुस्त-दुरुस्त और स्वस्थ रहेंगे.
- शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11
मीन राशि (Pisces)
जीवनसाथी के सहयोग से कोई बड़ा काम पूरा हो जाएगा. पैसे कमाने के नए जरिया प्राप्त होंगे. जल्दबाजी में फैसला करने से बचें. नवविवाहित दंपत्ति के लिए दिन सुखद रहेगा.
- Career: टीचर्स और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतर रहेगा.
- Finance: मेहनत रंग लाएगी, आय के नए स्रोत विकसित होंगे.
- Love: मित्रों के साथ छोटी अनबन हो सकती है, लेकिन जल्द ठीक हो जाएगी.
- Health: खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
- शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
24 अप्रैल 2026, शुक्रवार को कौन से शुभ योग बन रहे हैं?
24 अप्रैल 2026 को खरीदारी या शुभ कार्यों के लिए कौन सा नक्षत्र सर्वोत्तम है?
पुष्य नक्षत्र, जिसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, 24 अप्रैल 2026 को रात्रि 08:14 बजे तक प्रभावी रहेगा और खरीदारी व शुभ कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है।
24 अप्रैल 2026 को राहुकाल का समय क्या है और इस दौरान क्या करना चाहिए?
24 अप्रैल 2026 को सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से बचना चाहिए।
24 अप्रैल 2026 को किन राशि वालों के लिए धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे?
चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में होने के कारण वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे।
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