हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 23 नवंबर 2025, रविवार को इन राशियों के लिए खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं सितारे

Kal Ka Rashifal: 23 नवंबर 2025, रविवार को इन राशियों के लिए खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं सितारे

Kal Ka Rashifal 23 November 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Nov 2025 01:10 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 23 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन मान-सम्मान में वृद्धि करने वाला है. आपको किसी पुरस्कार की प्राप्ति से खुशी मिलेगी. राजनीति से जुड़े लोग अपने व्यवहार में मधुरता रखें, तभी लोग आकर्षित होंगे. कमाई के नए स्रोत बनेंगे. मन में चल रहे संशय के लिए परिवार के बड़ों से बात करें. संतान की संगति पर ध्यान देना होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाएं और “राम” नाम का जाप करें.

वृषभ राशि

दिन खास रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने की योजना बनेगी. विद्यार्थी अपने ज्ञान को बढ़ाने के अवसर पाएंगे. प्रेम जीवन में साथी को खुश करने के लिए प्रयास करेंगे. बॉस से बहस से बचें. ससुराल पक्ष से किसी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा न करें.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें और घर में सुगंधित दीप जलाएं.

मिथुन राशि

तरक्की की राह मजबूत होगी. धन संबंधी समस्याएं कम होंगी. व्यापार में बदलाव लाभदायक होंगे. सहयोगियों से बातचीत करके ही कार्य पूरा करें. घर की साज-सज्जा में रुचि बढ़ेगी. माता-पिता के आशीर्वाद से रुका कार्य पूर्ण हो सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और बुधवार को गरीबों को हरी सब्जियां बांटें.

कर्क राशि

दिन फलदायक रहेगा. धार्मिक कार्यों की ओर रुचि बढ़ेगी. हर काम में सफलता के योग बनेंगे. बिजनेस में साझेदारी सोच-समझकर करें. परिवार के साथ यात्रा संभव है. जीवनसाथी से छोटी-मोटी खटपट हो सकती है—धैर्य रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: मोती जैसा सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें.

सिंह राशि

बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने की जरूरत है. नया काम सोचकर करें. किसी कार्य में रुकावट तनाव दे सकती है. सेहत का ध्यान रखें. संतान नाराज हो सकती है, उन्हें समझाने का प्रयास करें. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और गाय को रोटी खिलाएं.

कन्या राशि

सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. परिवार संग बैठकर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा होगी. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. पुराने दोस्त से मुलाकात संभव है. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन खर्च में समझदारी बनाए रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: हल्का हरा
  • उपाय: विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करें और कन्याओं का आशीर्वाद लें.

तुला राशि

दिन खुशनुमा रहेगा. कोई बड़ा निर्णय खुशी देगा. जल्दबाजी न करें. मन की इच्छा पूरी होने से प्रसन्नता मिलेगी. प्रेम संबंधों में खुशखबरी मिलेगी. विवाह योग्य जातकों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. नौकरी वालों को सजग रहने की जरूरत है.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: आसमानी
  • उपाय: मां दुर्गा को सिंदूर और लाल फूल चढ़ाएं तथा कन्या को खीर खिलाएं.

वृश्चिक राशि

दिन मौज-मस्ती भरा रहेगा. कारोबार में अच्छा लाभ मिलने के योग हैं. साझेदारी लाभदायक रहेगी. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है. जीवनसाथी संग संतान के भविष्य को लेकर बातचीत होगी. पुराने मित्र से मिलकर यादें ताजा होंगी.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: मरून
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को गुड़-चने का दान करें.

धनु राशि

दिन उत्तम फल देने वाला है. अध्यात्म और धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी. विदेशी व्यापारियों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. विरोधियों को अपनी बुद्धि से परास्त करेंगे. रुके काम पूरे होकर राहत मिलेगी. घर के लिए खरीदारी संभव है.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु को हल्दी युक्त जल अर्पित करें और गुरुवार को चने की दाल दान करें.

मकर राशि

दिन ठीक-ठाक रहेगा. भूमि-जायदाद संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम मिलेंगे. परिवार में एकजुटता बनी रहेगी. धार्मिक आयोजन की चर्चा हो सकती है. सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिलेगा. डूबा धन वापसी के संकेत हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 10
  • भाग्यशाली रंग: काला
  • उपाय: पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि

धन-धान्य की वृद्धि के योग. बिजनेस में लाभ मिलेगा. कीमती सामान संभालकर रखें. भाई-बहन मदद मांग सकते हैं. पिताजी से बात करते समय संयम रखें. विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें. नया वाहन खरीद सकते हैं. प्रेमी अपने साथी के लिए उपहार खरीदेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: शनिवार को काले तिल जल में प्रवाहित करें और जरूरतमंद को कंबल दान करें.

मीन राशि

जोखिम भरे कार्यों से बचें. कार्यस्थल पर शत्रु षड्यंत्र रच सकते हैं, सतर्क रहें. जीवनसाथी को हार्ट संबंधी समस्या में लापरवाही न करें. गृहस्थ जीवन की समस्याएं कम होंगी. प्रॉपर्टी संबंधी निर्णय परिवार की सहमति से ही लें.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: हल्का पीला
  • उपाय: भगवान नारायण को केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं और गौ-सेवा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 22 Nov 2025 01:10 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

23 नवंबर 2025 का दिन किन राशियों के लिए खास रहने वाला है?

23 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा। करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में अलग-अलग राशियों को सफलता और सावधानी बरतनी पड़ सकती है।

मेष राशि के लिए 23 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

यह दिन मान-सम्मान में वृद्धि करेगा और किसी पुरस्कार की प्राप्ति से खुशी मिलेगी। कमाई के नए स्रोत बनेंगे और मन के संशय के लिए बड़ों से सलाह लेनी चाहिए।

वृषभ राशि वालों को 23 नवंबर 2025 को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने की योजना बनेगी और विद्यार्थी ज्ञान बढ़ाने के अवसर पाएंगे। बॉस से बहस से बचें और ससुराल पक्ष से महत्वपूर्ण जानकारी साझा न करें।

मिथुन राशि के लिए 23 नवंबर 2025 को क्या शुभ है?

तरक्की की राह मजबूत होगी और धन संबंधी समस्याएं कम होंगी। व्यापार में बदलाव लाभदायक होंगे और माता-पिता के आशीर्वाद से रुका कार्य पूर्ण हो सकता है।

23 नवंबर 2025 को कर्क राशि के लिए क्या संभावनाएं हैं?

यह दिन फलदायक रहेगा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। हर काम में सफलता के योग बनेंगे, लेकिन बिजनेस में साझेदारी सोच-समझकर करें।

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश भर के मुसलमानों ने सम्मान किया', TMC विधायक के बयान पर बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी
'देश भर के मुसलमानों ने सम्मान किया', TMC विधायक के बयान पर बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- ' अब मैं प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- 'अब मै प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के लिए आई बुरी खबर, नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर? आया अपडेट
IPL 2026 ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के लिए आई बुरी खबर, नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर? आया अपडेट
