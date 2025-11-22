Kal Ka Rashifal: 23 नवंबर 2025, रविवार को इन राशियों के लिए खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं सितारे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Kal Ka Rashifal: 23 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

आज का दिन मान-सम्मान में वृद्धि करने वाला है. आपको किसी पुरस्कार की प्राप्ति से खुशी मिलेगी. राजनीति से जुड़े लोग अपने व्यवहार में मधुरता रखें, तभी लोग आकर्षित होंगे. कमाई के नए स्रोत बनेंगे. मन में चल रहे संशय के लिए परिवार के बड़ों से बात करें. संतान की संगति पर ध्यान देना होगा.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाएं और “राम” नाम का जाप करें.

वृषभ राशि

दिन खास रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने की योजना बनेगी. विद्यार्थी अपने ज्ञान को बढ़ाने के अवसर पाएंगे. प्रेम जीवन में साथी को खुश करने के लिए प्रयास करेंगे. बॉस से बहस से बचें. ससुराल पक्ष से किसी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा न करें.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें और घर में सुगंधित दीप जलाएं.

मिथुन राशि

तरक्की की राह मजबूत होगी. धन संबंधी समस्याएं कम होंगी. व्यापार में बदलाव लाभदायक होंगे. सहयोगियों से बातचीत करके ही कार्य पूरा करें. घर की साज-सज्जा में रुचि बढ़ेगी. माता-पिता के आशीर्वाद से रुका कार्य पूर्ण हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और बुधवार को गरीबों को हरी सब्जियां बांटें.

कर्क राशि

दिन फलदायक रहेगा. धार्मिक कार्यों की ओर रुचि बढ़ेगी. हर काम में सफलता के योग बनेंगे. बिजनेस में साझेदारी सोच-समझकर करें. परिवार के साथ यात्रा संभव है. जीवनसाथी से छोटी-मोटी खटपट हो सकती है—धैर्य रखें.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: मोती जैसा सफेद

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें.

सिंह राशि

बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने की जरूरत है. नया काम सोचकर करें. किसी कार्य में रुकावट तनाव दे सकती है. सेहत का ध्यान रखें. संतान नाराज हो सकती है, उन्हें समझाने का प्रयास करें. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और गाय को रोटी खिलाएं.

कन्या राशि

सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. परिवार संग बैठकर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा होगी. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. पुराने दोस्त से मुलाकात संभव है. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन खर्च में समझदारी बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: हल्का हरा

उपाय: विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करें और कन्याओं का आशीर्वाद लें.

दिन खुशनुमा रहेगा. कोई बड़ा निर्णय खुशी देगा. जल्दबाजी न करें. मन की इच्छा पूरी होने से प्रसन्नता मिलेगी. प्रेम संबंधों में खुशखबरी मिलेगी. विवाह योग्य जातकों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. नौकरी वालों को सजग रहने की जरूरत है.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: मां दुर्गा को सिंदूर और लाल फूल चढ़ाएं तथा कन्या को खीर खिलाएं.

वृश्चिक राशि

दिन मौज-मस्ती भरा रहेगा. कारोबार में अच्छा लाभ मिलने के योग हैं. साझेदारी लाभदायक रहेगी. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है. जीवनसाथी संग संतान के भविष्य को लेकर बातचीत होगी. पुराने मित्र से मिलकर यादें ताजा होंगी.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: मरून

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को गुड़-चने का दान करें.

धनु राशि

दिन उत्तम फल देने वाला है. अध्यात्म और धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी. विदेशी व्यापारियों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. विरोधियों को अपनी बुद्धि से परास्त करेंगे. रुके काम पूरे होकर राहत मिलेगी. घर के लिए खरीदारी संभव है.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: भगवान विष्णु को हल्दी युक्त जल अर्पित करें और गुरुवार को चने की दाल दान करें.

मकर राशि

दिन ठीक-ठाक रहेगा. भूमि-जायदाद संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम मिलेंगे. परिवार में एकजुटता बनी रहेगी. धार्मिक आयोजन की चर्चा हो सकती है. सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिलेगा. डूबा धन वापसी के संकेत हैं.

भाग्यशाली अंक: 10

भाग्यशाली रंग: काला

उपाय: पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि

धन-धान्य की वृद्धि के योग. बिजनेस में लाभ मिलेगा. कीमती सामान संभालकर रखें. भाई-बहन मदद मांग सकते हैं. पिताजी से बात करते समय संयम रखें. विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें. नया वाहन खरीद सकते हैं. प्रेमी अपने साथी के लिए उपहार खरीदेंगे.

भाग्यशाली अंक: 11

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: शनिवार को काले तिल जल में प्रवाहित करें और जरूरतमंद को कंबल दान करें.

मीन राशि

जोखिम भरे कार्यों से बचें. कार्यस्थल पर शत्रु षड्यंत्र रच सकते हैं, सतर्क रहें. जीवनसाथी को हार्ट संबंधी समस्या में लापरवाही न करें. गृहस्थ जीवन की समस्याएं कम होंगी. प्रॉपर्टी संबंधी निर्णय परिवार की सहमति से ही लें.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: हल्का पीला

उपाय: भगवान नारायण को केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं और गौ-सेवा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.